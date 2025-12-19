2025-12-19 12:05 女子漾／編輯王廷羽
2025 聖誕交換禮物地獄版推薦！寵物石頭廢到笑、送「這個」根本友情大考驗
又到了年末，即將迎來聖誕節及跨年，你是不是也為了交換禮物在燒腦呢？尤其是有些派對還會玩天堂禮物與地獄禮物，簡直是大大增加了任務難度，不過不用擔心本篇編輯就要來為大家推薦那些奇葩、廢到笑的交換禮物，一起來看看！
聖誕節交換禮物推薦 1. 外接話筒
這款「話筒」在 Threads 上討論度破表！復古的話筒沒什麼，重點是它可以連接手機及平板，讓你體會很久沒體會過用話筒講電話的感覺，還有多種顏色可以挑選，在外面拿出這個講電話想必一定會成為全場焦點！
聖誕節交換禮物推薦 2. 寵物石頭
「寵物石頭」（Pet Rock）是近在韓國、台灣等地流行的「另類寵物」，人們將普通石頭視為寵物，為其取名、打扮、布置小窩、甚至帶出門，透過與石頭的互動來紓解壓力、排解孤獨感，因其「不需餵食、不吵鬧、易於打理」的特點，非常方便，覺得寂寞時還可以跟他說說話！
聖誕節交換禮物推薦 3. 客製化圖像滑鼠墊
客製化禮物一直都是大家選擇的熱門清單，可以成為獨一無二的禮物，而近年來大家開始流行「客製化圖像滑鼠墊」，利用滑鼠墊的形狀及突起，做成許多搞怪的圖像，如果你的朋友、同事平常時常使用電腦，也有喜歡的偶像或是動漫人物，這會是一個很好但令人害羞的禮物！
聖誕節交換禮物推薦 4. 巨大 Enter 鍵舒壓枕
上班族的情緒出口找到了！這顆話題感滿滿的「巨大 Enter 鍵舒壓枕」，根本是辦公桌必備神器。外型直接神還原鍵盤上的 Enter 鍵，一看就懂、按了更爽，午睡、靠著、發洩一次搞定。不只好笑也很實用，柔軟海綿材質可以當午睡枕、靠枕，壓力爆表時還能直接開搥，完全不怕壞。內建 USB，免驅動、插上電腦就能用，象徵性「Enter 一下」替工作與情緒重新開機。一句話總結：該休息就休息，該發洩就用力按下去。
聖誕節交換禮物推薦 5. 巨大 Airpods 造型喇叭
第一眼看到這顆「巨型 AirPods 造型喇叭」，不少人都會愣住想說：「這不是蓮蓬頭嗎？」但先別誤會，它真的不是浴室用品，而是一台貨真價實的 藍牙喇叭。外型幾乎神還原 AirPods 本尊，從麥克風位置到揚聲器網罩都做得超到位。採 USB 充電，還內建 HD 語音麥克風，和手機連線後不只可以播歌，有來電時甚至能直接拿它來通話！
聖誕節交換禮物推薦 6. 啤酒肚腰包
這款老爸「啤酒肚腰包」根本是惡搞界天花板！一掛上身毫無違和感，逼真到像是真的長在身上，走到哪回頭率都直接 100%。不只幽默滿點，還能完美融入造型，朋友一看先笑翻，再懷疑你是不是偷偷發福了。
聖誕節交換禮物推薦 7. 1000 片拼圖（全白／全黑）
想讓聖誕交換禮物一秒升級成年末修行現場？這款「地獄全白 1000 片拼圖」請直接送出去。沒有圖案、沒有線索、只有一整片白到懷疑人生的世界，每一片都長得一模一樣，拼到最後連友情都開始動搖。它不是拼圖，是耐心測驗；不是禮物，是心理戰。包裝打開那一刻大家先笑，回家開始拼才知道什麼叫真正的折磨。今年交換禮物不求實用，只求留下陰影，這盒，全場最狠。
聖誕節交換禮物推薦 8. 電子唸佛機
這台「電子唸佛機」不只是一份禮物，更是一種日常的心靈結界。輕輕一開，佛號自動播放，讓朋友在加班、通勤、情緒快爆炸的瞬間，直接被拉回佛系平靜狀態。不用背經、不怕唸錯，隨時隨地都能進入「阿彌陀佛模式」。聖誕節，就讓朋友時時刻刻都晉身在佛教的平靜中。
聖誕節交換禮物推薦 9. 功德積攢器
今年聖誕交換禮物想送點實用又帶梗的？這款「功德積攢器」絕對秒殺辦公桌焦點！不管是業績壓力山大的朋友，還是每天忙到忘了呼吸的同事，只要隨手一按，就能立刻累積功德，幫忙累積好運、轉運加分。不只幽默，更帶點心意：提醒大家工作再忙，也別忘了積德行善，送禮自用兩相宜，保證讓收禮人笑出聲，也暗暗期待每天多按幾下！
聖誕節交換禮物推薦 10. 手機定時盒
這款「手機定時盒」絕對是專門為那位 手機成癮症朋友 設計的救星（也是小小折磨）。只要把手機放進去、設定時間，它就自動鎖住，讓朋友強制斷網、自律升級，不再滑到凌晨三點也不知道在刷什麼。幽默又實用，桌上放一個，辦公室、宿舍或家裡隨時提醒：「該休息了！手機先收起來！」送這個禮物，笑果滿分、愛護友情加倍，絕對成為交換禮物裡最實用又經典的一款！
【本文為JUSKY街星授權提供】
