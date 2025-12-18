想在台北吃烤鴨？「鴨覓」插旗微風南山，片皮烤鴨、限定菜、港式螺絲卷必吃

信義區再添一間話題烤鴨餐廳，主打新派片皮烤鴨的品牌「鴨覓」，繼大直首店後正式插旗微風南山，第二家門市「鴨覓信義南山店」將於 12 月 18 日至 21 日展開試營運，並祭出烤鴨套餐 8 折優惠；12 月 22 日正式開幕後，更推出轉盤抽獎、最大獎「整隻烤鴨免費帶回家」，想在台北吃烤鴨，選他就對了。

亮點一：主打片皮烤鴨，搭配3種獨門醬料饕客必愛

「鴨覓」最受矚目的招牌，非「片皮烤鴨」莫屬。不同於傳統只強調外皮酥脆，鴨覓更講究從火候掌控、風乾時間到上桌節奏的完整流程，讓烤鴨外皮呈現金黃酥脆的同時，鴨肉內層依然保有豐富肉汁，入口帶著自然微甜的肉香。

片皮烤鴨，搭配3種獨門醬料饕客必愛。

烤鴨上桌前，服務人員會先將桌邊整理妥當，接著現場為客人進行片鴨，整個過程具儀式感，也讓人更能感受到對料理的重視，搭配三款醬料秘製甜麵醬、初戀冰梅醬與甜覓白糖，各自帶出不同風味層次；餅皮則提供青蔥餅皮與大理石餅皮兩種選擇，不只增加變化，也讓整體吃法更有趣。

片皮烤鴨，搭配3種獨門醬料饕客必愛，現場有廚師桌邊現切服務。

另一個經常被饕客點名的亮點，則是「一鴨多吃」的完整度，鴨覓不僅把片皮烤鴨當作主角，也延伸出多種料理形式，這樣的設計讓整桌菜色層次更豐富，也讓套餐在口味與飽足感上都更有說服力。

亮點二：粵式 × 台式混搭，菜色選擇更有彈性

相較不少烤鴨餐廳以單一菜系為主，鴨覓的菜色設計走的是「不被框架綁住」的路線，搜尋評論可發現，品牌在調味與料理手法上，融合粵式的細緻與台式的熟悉感，讓整體口味更貼近本地，讓你一吃絕對瞬間愛上。

信義南山店同步推出多人分享的烤鴨套餐，鎖定家庭聚會、朋友聚餐與節慶聚會等情境，讓烤鴨不再只是節日限定，而是能成為日常聚餐的選項之一。

【南山店限定】蜂巢芋泥蝦

外型像蜂巢般的炸衣，咬下去是輕脆不厚重的口感，裡頭包著綿密芋泥與彈口蝦肉，層次感很清楚。芋泥不會甜膩，反而帶點自然芋香，和蝦的鮮味搭得剛好。

【南山店限定菜】蜂巢芋泥蝦。

【南山店限定】台味香酥雞

外層裹粉炸得乾爽酥脆，不走油膩路線，入口先是熟悉的台式鹹香，接著才是雞肉本身的甜味。調味不重，但很有記憶點，會讓人忍不住一塊接一塊

【南山店限定菜】台味香酥雞。

【南山店限定】椒鹽魚片

魚片炸得酥而不硬，裡頭仍保有細嫩口感，椒鹽調味拿捏得剛剛好，不會蓋過魚肉本身的鮮味，比起重口味下酒菜，這道更偏向耐吃型，搭配烤鴨或其他肉類一起吃，反而能平衡整桌的味覺節奏。

【南山店限定菜】椒鹽魚片

必點餐點包含：波羅蜜咕咾肉、XO醬炒蘿蔔糕、港式螺絲卷。

【必點】波羅蜜咕咾肉

這道算是老菜新做的代表，酸甜比例不走浮誇路線，醬汁包裹得均勻但不厚重，咬下去仍吃得到肉感，超級下飯！有一股淡淡果香與纖維口感，讓整體層次變得更清爽，不像傳統咕咾肉容易膩口。

【必點菜】波羅蜜咕咾肉。

【必點】XO 醬炒蘿蔔糕

從搜尋討論度來看，這道是許多人點完會推薦給朋友的隱藏版亮點，蘿蔔糕外層煎得微焦，裡頭仍保有濕潤口感，XO 醬的鹹香與海味慢慢釋放，而不是一上來就搶戲，整體吃起來有鑊氣，但不死鹹怪不得是招牌菜。

【必點菜】XO 醬炒蘿蔔糕

【必點】港式螺絲卷

螺絲卷炸得蓬鬆不油，撕開時能看到層層分明的結構，單吃就有淡淡麵香，沾煉乳或搭配鹹食都合適，很多人會低估它，但實際吃後絕對會讓你驚艷，作為甜點太讚了。

【必點菜】港式螺絲卷

【必點】金沙海中卷

鹹蛋黃炒到細緻起泡，完整包裹住海中卷外層，入口先是金沙的濃香，接著是中卷本身的鮮甜與彈性口感。火候控制得剛好，不會乾硬，也不會被鹹蛋黃蓋過味道，整體鹹香中帶海味，建議一定要趁熱吃才能感受其美味！

亮點三：港式「花樣年華」風格空間，聚餐感受升級

除了料理本身，信義南山店在空間設計上也被視為此次開幕的一大重點，店內以「港式花樣年華」為核心概念，延續品牌既有的復古港風美學，透過緹花布、鏡面與細節裝飾，打造帶有年代感卻不顯老派的用餐氛圍。

場域規劃上也特別強化聚餐彈性，無論是家庭聚會、朋友小聚，或偏正式的商務餐敘，都能保有一定的隱私與舒適度，這也是不少信義區上班族與聚餐族群關注的重點。

圖片來源：品牌提供。

亮點四：試營運 8 折＋開幕抽獎，話題度直接拉滿

優惠活動同樣是本次搜尋熱度的來源之一，12 月 18 日至 21 日試營運期間，鴨覓信義南山店推出烤鴨套餐 8 折，對想搶先嚐鮮的消費者怎麼可以錯過！

圖片來源：品牌提供。

12 月 22 日正式開幕後，首三日（12/22–12/24）凡消費即贈紅酒單杯（數量有限），並可參加烤鴨主題轉盤活動，完成指定打卡任務就有機會抽中餐飲兌換券、現金折抵，最大獎更是直接送出「整隻烤鴨」，身為烤鴨愛好者絕對要帶親朋好友來品嚐。