2025年度十大電影結果出爐！《國寶》奪冠、這一部電影是黑馬超強必看

LINE TODAY 年度企劃「LINE TODAY 聚光賞」正式揭曉「2025 十大電影榜單」。本屆評選邀集 80 位「電影打光團」參與投票，成員橫跨演員與電影產業專業人士，陣容相當亮眼，包括柯震東、宋芸樺、范少勳、姚淳耀、夏于喬、陳庭妮、温貞菱等人，共同為年度佳作打光背書。最終榜單結果出爐，日本電影《國寶》奪下年度冠軍，金馬獎最佳劇情片《大濛》緊追在後位居第二，而好萊塢話題之作《F1 電影》則拿下第三名。另一項備受矚目的「年度電影發光者」獎項，則由《96 分鐘》的林柏宏獲得肯定。

LINE TODAY聚光賞「2025年度十大電影」票選註2結果，前十名依序為：《國寶》、《大濛》、《F1電影》、《左撇子女孩》、《一戰再戰》、《罪人》、《青春末世物語》、《喵的奇幻漂流》、《粗獷派建築師》、《我家的事》。

圖片來源：翻攝自網路

冠軍《國寶》由李相日執導，吉澤亮及橫濱流星主演。表演、美術、造型及音樂全方位精緻展現日本歌舞伎傳統文化與古典美學。影評馬欣盛讚：「在美學與人性上都達到了美的高度與殘忍，讓觀眾跟喜久雄去了煩囂人世之外，重現電影的美好。」影評何瑞珠形容：「這對難兄難弟之間的愛恨糾葛和糾纏，曲折到難以言說。這是今年最棒的視覺饗宴。」

圖片來源：翻攝自網路

陳玉勳導演的《大濛》以小人物冒險之旅引出白恐大時代悲歌，先於金馬獎同時獲得最佳劇情片及觀眾票選獎，可見雅俗共賞，成為十大榜亞軍<

影評膝關節讚譽：「用喜劇公路類型解述白色恐怖時期的無形壓力，長達半世紀之久的時空格局，襯托磅礡史詩架構。」

圖片來源：翻攝自網路

排名第三的《F1電影》由好萊塢巨星「小布」布萊德彼特主演，描述F1傳奇車手時隔三十年重出江湖的故事，電影承載超強的視聽效果。導演林孝謙稱讚：「一段以速度、聲音與影像構成的沉浸旅程，逼真得彷彿觀眾就坐在方向盤後。Brad Pitt以成熟內斂的表演詮釋老將重返賽道的勇氣。即使不是F1迷，也能找到感動與共鳴。」

圖片來源：翻攝自網路

《左撇子女孩》名列第四，由旅美台裔導演鄒時擎與奧斯卡金獎得主西恩貝克聯手打造，講述台灣夜市裡三位母女如何度過重重的生活考驗。率先在金馬獎摘下最佳新演員（馬士媛），近日陸續再獲北美多個獎項提名，並已進入2026奧斯卡最佳國際影片的15強名單。

圖片來源：翻攝自網路

第五名《一戰再戰》描述李奧納多狄卡皮歐飾演的單親父為了拯救女兒，重拾曾為革命者的戰力。

圖片來源：翻攝自網路

第六名《罪人》結合了吸血鬼傳說、藍調音樂及種族議題開創驚悚片新視野。導演九把刀誇讚《罪人》是「示範了一個三分鐘的片尾彩蛋勝過整部片的操作」！

圖片來源：翻攝自網路

第七名《青春末世物語》為坂本龍一之子空音央的首部劇情長片，記錄了地震創傷，也以體制亂象關照青春成長。范少勳推薦此片：「不僅在視覺上感受青春的躁動和熱血，電影裡的美學，多處的陰影讓明亮處更加吸引動人。」

圖片來源：翻攝自網路

第八名《喵的奇幻漂流》是入榜唯一動畫片，也是2025年奧斯卡最佳動畫片得主。

圖片來源：翻攝自網路

第九名為兩部同票數並列：《粗獷派建築師》及《我家的事》。前者助安德林布洛迪二度摘下2025年奧斯卡影帝，後者讓曾敬驊首獲金馬獎最佳男配角。宋芸樺推薦《我家的事》：「成長從來不是離開，而是繞一條更長的路，回去理解那些曾經讓我們害怕卻始終承接著我們的愛。」

圖片來源：翻攝自網路

圖片來源：翻攝自網路

此外，LINE TODAY另一項全民票選活動「年度電影發光者」也揭曉結果註3，林柏宏以《96分鐘》奪冠！其後依序為《不可能的任務：最終清算》的湯姆克魯斯、《他年她日》許光漢、《我家的事》曾敬驊以及《96分鐘》宋芸樺。

圖片來源：LINE TODAY

本屆聚光賞「電影打光團」成員名單閃亮，各單項依筆畫順序排序，演員類：百白、宋芸樺、范少勳、柯震東、姚淳耀、夏于喬、徐鈞浩、陳庭妮、彭千祐、温貞菱。編導類：九把刀、王莉雯、王禮霖、王麗文、沈可尚、呂安弦、林孝謙、林書宇、奚岳隆、鄧依涵。幕後技術類職人：林雍益、洪昰顥、許力文、陳克勤、曹凱評、曾雅寧、葉竹真、蔡珮玲、嚴振欽、羅恩妮。影評人則有：何瑞珠、馬欣、張哲鳴、雀雀、張硯拓、黃以曦、塗翔文、鄭秉泓，以及膝關節、Alan的影劇娛樂閒聊、白色豆腐蛋糕、龍貓大王通信等，共80人。