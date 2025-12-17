來點2025年聖誕新鮮貨！今年就用這些新歌來增添氣氛！(I)

via Forrest Frank's Instagram

Hi there，今年的聖誕節又要到啦！西洋樂壇的各個串流平台、各大榜單上，其實在前兩週就已經充滿濃厚的節日氣氛了，毫不意外地像是〈Rockin' Around The Christmas Tree〉(1958)、〈Last Christmas〉(1984)、〈All I Want For Christmas Is You〉(1994) 等幾首經典的老歌又回歸大眾視野，其中Mariah Carey更是憑著〈All I Want For Christmas Is You〉再次拿下 Billboard Hot 100 的冠軍，奪回了最多冠軍週數的歌手寶座。

而除了這些「先進」們，每年越來越多歌手加入的聖誕歌曲大戰依舊精彩，新歌也是都不容小覷的，按照我自己的慣例選了十首聖誕新歌來分享，下面就一起來聽聽有什麼好貨吧！

近幾年乘著短影音趨勢崛起的 JVKE，和 Forrest Frank 合作推出了聖誕專輯《this is what christmas feels like》(2025)，看這熟悉的名稱形式就知道這是他想主要推動的音樂。同名主打歌〈this is what christmas feel like〉聽起來根本就像聖誕版本的〈golden hour〉(2022)，聽起來非常地輕鬆、療癒，在節日裡會帶給人非常放鬆的氣氛，用 JVKE 特有的那種輕柔去詮釋，其中並存在歌曲裡的宛轉和俏皮，真的不管是什麼場合聽都適合！我很期待這首歌在網路上逐漸發酵的那天。





這幾年不時都有推出聖誕歌曲的 Meghan，今年雖然有著宣傳新專輯的計畫也不例外，趕在聖誕大戰前也釋出了新的聖誕單曲〈Gift For Me〉。這首歌帶有 Meghan 強烈的個人風格，就像是他將熟悉的泡泡糖流行曲風帶進了聖誕假期一樣，是放進專輯應該也不會違和的那種程度。在聖誕節聽到這首會是很開心的，單純好記又不複雜，就像每次聽到 Meghan 音樂的感覺那樣，或許他將這樣的曲風融入聖誕之後，會漸漸走出一條不同的道路也說不定呢！





同樣是近兩年積極耕耘聖誕市場的 Dan + Shay，去年才剛發行了首張聖誕專輯《It's Official Christmas: The Double Album》(2024) 的他們，今年竟然沒有停下腳步，反而又早早地就丟出了聖誕新歌，和上一首 Meghan 的狀況相似，Dan + Shay 繼續用自己熟悉的鄉村曲風詮釋聖誕，並且同樣是以輕快的曲風去表達，雖然聽起來的同質性有點高，但我認為今年這首〈Lone Live Christmas〉蠻有趣的，特別的中間有一小段快嘴段落還蠻值得一聽的，還沒聽過的朋友可以去感受一下就會明白我的意思了！





發行了現場專輯《Christmas in Paris》(2025) 的 Christina，在法國巴黎以現場演唱的方式錄製了好幾首聖誕歌曲以及自己的歌曲，聖誕歌曲部分雖然都是翻唱，但這首經典的〈My Favorite Things〉真的被他唱到變得很不一樣！Christina 的嗓音辨識度就不用多說了，翻唱起其他歌曲都能把經典變成自己的風格，我很喜歡他在演唱時那種「我就是很會唱」的氣勢，即便放進聖誕歌曲中並不那麼恰當，但因為他是 Christina 所以一切就合理了起來，這實在是蠻神奇的一件事，在專輯裡的其他翻唱也是同樣的道理，如果有興趣的話很推薦去聽聽看！





今年推出了聖誕喜劇電影《A Very Jonas Christmas Movie》(2025) 的 Jonad Brothers，依著電影發行了一整張原聲帶，其中除了自己過往的歌曲之外，也包含了不少首聖誕歌曲，這是他們繼上一首〈Like It's Christmas〉(2019) 後再次釋出聖誕歌曲。和薩克斯風手 Kenny 合作的這首〈Coming Home This Christmas〉是蠻典型的流行歌曲，其中很奇妙的是嗓音聽起來就像是年輕時期的他們一樣，本以為隨著年紀漸長他們會越來越不那麼地著重輕快或歡樂的音樂，但沒想到現在詮釋起來依舊很合適，他們獨有歡快氛圍出現在聖誕節很搭啊！後續如果再繼續推出聖誕歌曲應該也會很有看頭。





via Christina Aguilera's Instagram

和往年一樣，雖然選了十首聖誕新歌，但因為篇幅關係會分成兩篇文章發出來。上面的幾首歌有沒有也是今年你們聽到後很喜歡的呢？雖然很多人都說隨著越來越多人加入了聖誕音樂市場，聖誕歌曲會越來越難做，但至少目前看起來我覺得各路歌手的創意都還是蠻不錯的，就算是翻唱經典歌曲也唱出了不同以往的新意，所以聖誕節的這片音樂市場應該再賺個好幾年都不是問題！不信的話幾天後大家可以再繼續看看下篇文，可以聽到歌手們真的有挖不盡的靈感啊！

