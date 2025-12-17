從製香到代客捐香，看見現代人最深層的祈願

在台灣的傳統產業裡，製香長期被視為一門結合技藝與文化的工藝。然而，位於台中大里、傳承三代的 李慶成製香廠，近年推出的「代客捐香」服務，卻意外成為許多民眾心中的安定力量，也讓這項傳統行業在現代社會展現出全新的角色。

李慶成製香提供代客捐香服務，已協助眾多信徒、善信大德敬獻香品。圖片／李慶成製香廠提供

「做香的為什麼要幫人代客捐香？」

面對外界疑問，負責人 李建霖先生 笑著表示，若只從製造角度出發，把香做好即可。但對他而言，香從來不是單純的商品，而是承載人們在生命不同階段、最真實也最脆弱的心意。

在他的觀察中，每一筆訂單背後，其實都是一段被包裹在沉靜香煙裡的故事。有人為家人祈福；有人在事業轉彎時求穩定；有人在情感迷惘裡尋找方向；也有人在混亂的日子裡，只想點起一柱能讓心慢慢安定下來的香。

然而，並不是每個人都有時間跑廟；也不是每個人知道該拜哪一尊神明；更不是每個人在低潮時，還有餘裕處理繁複的儀式。也因此，李建霖先生逐漸明白，代客捐香不是多做一件事，而是替人補上一段他走不到的路。

每筆因捐香而起的善念，透過廟裡點起的每一縷香煙，都是向神明祈福的祝禱。圖片／李慶成製香廠提供

客人回饋：「真的變順了！」捐香成為新的情緒出口

隨著服務推行，越來越多民眾主動分享捐香後的變化。其中最常聽到的一句話就是：「捐香後真的覺得運勢變好了！」有人說家庭變得和氣；有人說工作突然順起來；有人覺得心安了、睡得好了；也有人單純感覺「好像有股力量在悄悄支持我」。

這些真實回饋，讓李慶成製香廠更加確信，捐香不僅是一項宗教儀式，更是現代人在壓力、情緒與人生轉折中所依靠的出口。

「我們不是代人求奇蹟，而是確保一份誠心能被正確而完整地送出去。」李建霖說。依靠對香品特性、火候與儀軌的了解，他們能協助民眾以最尊重、最適切的方式傳達心願。

農曆年前後：一年之中最重要的捐香時節。

每逢歲末與農曆新年，代客捐香的需求總是明顯提升。原因包括：新年象徵新能量、重新開運、家庭祈福、補運需求攀升、許多人希望帶著心安穩定邁進下一階段，宮廟多有祈安、點香、開運等年度儀式。

台灣各地許多小廟、中型廟，因經費有限只能用較平價的香，透過代客捐香讓好香，送到真正需要的地方。圖片／李慶成製香廠提供

「很多客人在這段期間捐香後，都回饋自己整個人順起來了。」李建霖分享。

因此，對想祈福、求平安、開運補運或第一次嘗試捐香的人來說，歲末至農曆年前無疑是最佳時機。

傳承一甲子的李慶成製香廠，以最傳統的工藝、最專業的態度，在現代快速變動的生活中，扮演起新的角色：替那些無法親自到廟裡走上一段路的人，把心意、願望與祈求，恭敬而確實地送達。

在一縷裊裊升起的香煙裡，不只是祈願，更是許多人此刻最需要的力量。

【李慶成製香廠】

台中市大里區中興路一段2巷203弄3號

代客捐香：https://reurl.cc/nll13v