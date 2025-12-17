2025-12-17 14:54 女子漾／編輯ANDREA
2025全球票房排行榜 Top 10出爐！《動物方城市2》、《鬼滅之刃無限城篇》入榜，第一名超意外
隨著 2025年全球電影票房排行榜出爐，今年的電影市場熱鬧非凡，從中國動畫的歷史性突破，到好萊塢大片後勢追趕，各種類型都在票房榜上形成有趣的對話，根據最新統計數據，以下就是 2025年全球票房前十名電影，與他們的簡介，來看看哪一部會是你的最愛～
1. 《哪吒之魔童鬧海》（Ne Zha 2） 約20億美元
毫無懸念，2025年全球票房冠軍由中國動畫續作 《哪吒之魔童鬧海》 奪下，以近 20億美元 的成績穩居第一。這不只是今年最高票房，也是影史少數能跨越 20億門檻 的影片之一。這部作品打破了動畫市場過往好萊塢壟斷的格局，在中國境內外都掀起觀影熱潮，成為全球動畫電影的新標杆。
看點解析：
結合中國神話傳說與高水準動畫，是本土故事走向世界的一個重要象徵，儘管在台灣沒有正式上映，仍靠海外市場（尤其是中國主場）累積了爆炸性票房，它的成功不只是商業上的，更被視為文化影響力的擴散實例。
2. 《動物方城市2 / Zootopia 2》 約11.4億美元
迪士尼動畫強勢回歸，續集 《動物方城市2》 雖然 11月末才上映，但不到一個月的時間票房就突破 11億美元，一躍成為年度亞軍。這部片顯示出 成熟IP仍有強大招牌力，故事延伸與新角度設定成功抓住老粉和新觀眾。
看點解析：
續集不靠傳統英雄大戰，而是延續角色魅力與社會隱喻，讓全球不同市場都有共鳴，在中國市場的表現特別強勁，成為海外票房大頭之一。
3. 《星際寶貝：史迪奇 / Lilo & Stitch》 約10.4億美元
真人版 《星際寶貝》 以 約10億美元 的全球票房拿下季軍，在年度大片群中佔一席之地。這部改編自2002年動畫經典的重製作品，靠親情故事、歡樂角色與懷舊感，成功吸引全球觀眾。
看點解析：
改編作品的難題在於如何平衡原著情感與創新敘事，這次算是相對成功的案例，其成績也反映即使在動畫影集越來越多元的年代，「真人翻拍」仍有市場。
4. 《MINECRAFT 麥塊電影》 約9.6億美元
取材自超人氣遊戲IP 《我的世界（Minecraft）》 的電影，也在2025年票房榜上打進前五名。以近 9.6億美元 緊追前三名，證明遊戲改編作品仍有廣大受眾。
看點解析：
依靠遊戲品牌下注敘事市場，是近幾年遊戲電影成功案例之一“全球玩家基礎強大，影迷跨齡層支持帶動票房。
5. 《侏羅紀世界：重生》 約8.7億美元
經典恐龍系列繼續進化，《侏羅紀世界：重生》 以約 8.7億美元 的成績占據年度前五。這個系列多年來持續保有大眾吸引力，結合最新視覺科技與冒險敘事，是院線大片的票房保證。
6. 《鬼滅之刃 無限城篇》 約7.8億美元
日本超人氣動畫電影 《鬼滅之刃：無限城篇》 在全球票房榜上位列第六，靠著龐大的粉絲群體與爆裂的敘事節奏，持續在亞洲與海外都有強勁票房表現。
7. 《馴龍高手》 約6.4億美元
這部以龍與少年情誼為核心的動畫電影，再次證明 情感故事＋冒險題材永不退流行，在全球市場穩定輸出票房。
8. 《F1：狂飆飛車》 約6.3億美元
運動＋速度感的電影題材，在全球影迷中有一席之地。這部以 F1 賽車為主題的大片以約 6.3億 進榜，反映出對「真實刺激場景」觀影需求的持續存在。
9. 《超人》 約6.15億美元
超級英雄電影依然有市場，這部現代詮釋的 《超人》 以穩定票房進入年度前十。今年雖沒有超越漫威高峰，但仍是全球續航力強的大片之一。
10. 《不可能的任務：最終清算》 約5.9億美元
長青動作片 《不可能的任務》 系列在年度最終章表現不俗，以近 6億美元 拿下年度前十末席。經典動作場面與系列粉絲效應，是票房穩健的關鍵。