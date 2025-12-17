Netflix《不良一族尋愛記》分集劇情＋感情線全解析 圖片來源：Netflix和截圖

如果你以為戀愛實境秀的標配還是「陽光上班族＋甜甜曖昧」，那《不良一族尋愛記》大概會在開場五分鐘內，直接顛覆你對戀綜的所有想像。Netflix 推出的這檔日本戀愛實境節目，集結 11 位曾經活在社會邊緣的「不良系」男女，包括前暴走族總長、地下格鬥選手、夜店公關、陪酒女、饒舌歌手與酒吧老闆等。履歷一字排開，不是怕沒火花，而是怕火直接燒起來。

節目將他們送進名為「羅武上等學園」的偏遠山區校舍，展開為期 14 天的封閉共同生活。禁止與外界聯繫、不准暴力與恐嚇，所有關係最終都必須在「畢業典禮」上，用正式告白畫下句點。看似是戀愛節目，實際卻更像一場情感修復實驗。

圖片來源：Netflix

這不是校園戀愛，是人生重來一次

《不良一族尋愛記》的參加者年齡介於 21 至 30 歲，幾乎每一位都帶著高度濃縮的人生創傷登場。

男性成員中，有曾進出少年感化院的塚原舜哉與七星天星，也有曾擔任暴走族總長、如今經營公關俱樂部的佐藤匠海。櫻井二世則是從街頭打架王轉型為全國排名拳擊選手，現在是酒吧老闆。

圖片來源：Netflix

女性成員同樣不只是「外表叛逆」。乙葉（小乙）滿身刺青，卻曾是成績優異的學生會長，因家庭高壓走向反叛；優莉亞（北鼻）在育幼院長大，為了自我保護學習空手道；亞莫則抱持「今朝有酒今朝醉」的人生態度，對感情的投入與抽離都極端迅速。

分集劇情重點整理（1–7 集）

第 1–2 集：不良登場，火藥味比曖昧先出現

第一批成員亮相時，氣場直接拉滿。部分男性之間出現明顯的敵意與權力較勁，節目也一開場就強調「現場有保全隨時待命」，暗示衝突並非假想。

初期配對偏向觀察階段，但二世、小乙、北鼻的互動線已悄悄浮現。

圖片來源：Netflix截圖

第 3–4 集：關係開始偏移，曖昧變得不單純

分組任務與日常相處讓成員開始卸下防備。二世在女性成員之間的存在感迅速放大，小乙對他的好感明顯，北鼻也逐漸靠近。

同時，小塚展現相對穩定的性格，被視為「情緒安全牌」。

圖片來源：Netflix截圖

第 5–6 集：修羅場成形，觀眾開始不適

二世的感情態度開始出現搖擺。他對多位女性釋出關心，卻遲遲不給明確承諾。牽手、照顧、曖昧並行，讓部分觀眾開始質疑：「這是體貼，還是熟能生巧？」小乙與北鼻的情感投射，也成為討論焦點。

圖片來源：Netflix截圖

圖片來源：Netflix截圖

第 7 集：人氣反轉，觀眾立場分裂

到了中段，觀眾開始明顯分成兩派。一派理解角色的創傷背景，一派則直言二世的行為已經越線。

相較之下，小綺因為情緒穩定、界線清楚，被大量觀眾點名「最像正常人」。

圖片來源：Netflix截圖

二世到底在紅什麼？

外型不算突出，對感情的態度也稱不上專一，卻能讓多位女性同時投入情感。若放在現實世界，這樣的角色其實並不少見。從節目呈現來看，小乙對二世的好感，明顯帶著原生家庭情感重演的痕跡。被忽視、渴望被選擇，讓她在感情中傾向抓住任何給予關注的人。北鼻則被二世的「照顧型互動」吸引，但這種照顧究竟來自真心，還是過往夜生活中練就的社交技巧，也成為觀眾最大的質疑點。

圖片來源：Netflix截圖

亞莫對二世的靠近，反而最坦率。她並不期待長期承諾，而是選擇活在當下，情緒來得快、走得也快。

若這一切是劇本，那確實符合戲劇邏輯；但若是真實反映社會，這種「渣男被環繞」的狀態，反而更令人不寒而慄，因為它太真實了。

為什麼小綺成為觀眾最安心的存在？

在一片高張力關係中，小綺的存在顯得格外突出。她的短髮造型與冷靜談吐，散發出一種難得的「情緒自持感」。

她不急著證明自己、不急著被選擇，反而在節目中保有清楚的自我界線，讓不少觀眾直言：「終於看到一個不被拖著走的人。」

圖片來源：Netflix截圖

這也讓《不良一族尋愛記》不只是戀愛節目，而成為一面映照觀眾自身情感經驗的鏡子。