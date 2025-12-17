2025-12-17 14:25 女子漾／編輯王廷羽
從第一集就失控！《不良一族尋愛記》5大名場面盤點 北鼻怒潑冰水、這位大哥狂摳腳
Netflix近期日本戀愛綜藝節目《不良一族尋愛記》自開播以來話題不斷，近期甚至衝上Netflix排行榜第一名！節目一次找來 11 位曾有不良背景的男女嘉賓，成員橫跨暴走族、黑道、澀谷辣妹、夜生活產業與地下格鬥圈，製作單位直接把這群背景鮮明、情緒張力極高的人送進深山，共度 14 天的高強度戀愛實驗。今天編輯整理了《不良一族尋愛記》的名面，一起看下去吧。
《不良一族尋愛記》名場面1.開播5分鐘就打架失控！
節目組一開始就再三強調「現場有保全隨時待命」，但嘉賓們好像下一秒就忘記，直接失控啦！第一集材開播5分鐘，首兩位登場的男嘉賓「阿塚」與「Milk」在現場互相看不順眼，直接爆發肢體衝突，推擠、對峙樣樣來，駐場保全立刻衝上前介入調停，剛開播就爆出熱鬧名場面。
《不良一族尋愛記》名場面2.這位大哥竟然狂摳腳！
偉老大與女生一起泡溫泉時，豪邁把腳直接跨在浴缸邊，咦？你不是來參加戀綜的嗎？更誇張的是，後續受訪時他還自然摳腳、毫不避諱，網友看了也忍不住直呼：「這根本是本色出演吧！」
《不良一族尋愛記》名場面3.第三集就出事！偉老大被要求退賽
節目才播到第三集，就火速出現首位退賽者，自稱饒舌歌手的男嘉賓偉老大在一開場便被節目組約談，原因是他先前在廚房喝酒聊天時的發言，疑似涉及違禁品內容，被認定有違規疑慮，儘管他當下立刻否認，仍被製作單位要求退賽。消息一公布，其他嘉賓全場錯愕，有人當場紅了眼眶甚至落淚送別，情緒之重讓觀眾忍不住吐槽「不是才認識三天嗎」、「哭成這樣我也是嚇到」，卻也意外成就一幕又荒謬又感性的名場面。
《不良一族尋愛記》名場面4.Baby怒潑冰水！
第 4 集名場面由「轉學生」亞莫掀起。她以潑水舞蹈登場，卻將水潑向北鼻，讓氣氛逐漸失控；在自我介紹環節，北鼻情緒爆發，直接將冰塊水潑向亞莫臉部，製作單位緊急介入。畫面播出後掀起兩派論戰，有人認為只是節目火爆本色，也有人直批已越界，在網路上掀起熱烈討論。
《不良一族尋愛記》名場面5.乙葉、櫻井二世大攤牌
乙葉終於在節目中對櫻井二世攤牌，直說自己不是來談曖昧，而是抱著結婚、生小孩的心態參加，更直接吐露「我其實覺得很孤單」，希望能把注意力只放在二世身上。不過這份全心全意卻意外成了壓力，當她直球表明不希望二世再追求其他女生時，二世私下也坦承覺得有點沉重，心動方向反而慢慢轉向亞莫與北鼻。即便節目安排三溫暖共浴、曖昧指數拉滿，兩人的步調卻始終對不上拍，一個急著奔向未來，一個還想保留自由，也讓這段「暴走族式直球告白」成了最尷尬又最真實的感情名場面。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower