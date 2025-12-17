居家必備的暖心小物【澤谷小米兔暖頸貼 & 蒸氣膝肘暖暖貼】培寶嚴選暖敷小物。還有酒精濕紙巾也超好用，讓培寶陪伴全家大小好好生活。

冬天一到，肩頸僵硬、手腳冰冷、久坐帶來的緊繃感隨之而來。

這幾年我愈來愈重視保養所帶來的儀式感，

一來是年紀漸長(嘆)，不保養不行；

二來是發現好好愛自己，非常重要。

而在忙碌生活之中，給自己一點溫暖、一些放鬆，就是愛自己的一項舉動。

這次分享來自培寶旗下的澤谷小米兔暖頸貼與蒸氣膝肘暖暖貼，

無論你是冬天怕冷者，還是肩頸always硬如石的人，都非常適合。

還有實用到不行的酒精濕紙巾，都是我近期回購率超高的暖心組合。

澤谷小米兔 蒸氣暖頸貼

暖暖包大家都用過吧!

像我平常需要長時間使用電腦，肩頸酸痛是常態，

在還沒遇到澤谷小米兔蒸氣暖頸貼之前，我真的會拿暖暖包放在肩頸舒緩。

但有了澤谷小米兔以後，暖頸貼與膝肘貼就非常符合我的需求，

不插電、不麻煩，輕鬆就能帶來暖暖的放鬆感。

外觀給你滿滿的小白兔，超萌。

3D可調式的魔術貼設計，彈性佳，延展性高，

任何身型的人，都能調整使用。

我自己用過覺得很不錯以後，推薦給林恰恰。

他上班長時間開車，肩頸也很需要好好舒緩。

假日窩在床上划手機耍廢，或是看本書，貼上暖頸貼，

享受它慢慢散出來的蒸氣暖熱感。

含有艾草等複方草本成分，香氣自然柔和，不會很刺鼻。

連男生都適用，肩背整個鬆下來的過程真的很療癒。

澤谷小米兔 蒸氣膝肘暖暖貼

除了肩頸專用的暖頸貼，它們還有出膝肘暖暖貼。

基本上成份跟頸貼是一樣的，差別在於形狀不同。

話說我一開始也很疑惑，有必要特別呵護肘關節嗎?

但當我有一天趕稿，手肘因為連續幾小時不停打電腦，

一直放著桌上，突然很不舒服，開封了它以後，

才深深覺得每樣東西的發明，真的都有它存在的意義啊!

手肘那種冷冷硬硬的感覺，長久打字的人，一定懂我在說什麼。

貼上暖貼後，不需要等太久就能感覺到溫度逐漸升起，慢慢讓緊繃的部位變得柔軟許多。

蒸氣熱敷＋恆溫，可持續 4 小時的暖意，

那種從冷到暖的轉換，非常放鬆、舒適。

因為它的恆溫設計，加上溫度不會太高，

苳有一次說她腳痛，我就拿來讓她熱敷用。

恆溫時間是剛剛好，不過如果給小孩或長輩使用，還是要稍微注意一下喔!

主要是怕長者或孩子在觸覺上面，感受比較不敏銳。

不然它貼起來服貼，也不會拉扯皮膚，我個人覺得是還蠻OK的。

溫熱舒緩 推薦原因

澤谷小米兔暖頸貼以及蒸氣膝肘暖暖貼，我用完以後真的很推薦。

因為它不是華而不實的產品，而是真的在生活裡派得上用場，尤其現在冬天到了，更需要它。

不用等太久，一打開便慢慢能感受到它的熱氣，

釋放疲勞感、放鬆身心。

除了實用性，它在設計上確實也很貼心。

比如使用強效吸水材質，貼合身形。

一片片的獨立式包裝，方便攜帶，

讓你不管旅遊、上班、還是在家通通都能用。

優生x小米兔聯名 酒精濕巾

最後分享我本來只是為了湊單，而一起入手的酒精濕巾，卻意外的不錯用。

是由優生與日本小米兔聯名合作，所以一樣有著萌萌的小兔子圖案。

優生的濕紙巾我之前就用過，這次它們的聯名款，

嚴選高濃度食品級酒精，雖然含酒精，但成分溫和不刺激。

我入手了兩款，分別是10抽與40抽的。

10抽的酒精70%，適合放小包包、外出用。

40 抽的則適合放在車上、家裡或辦公室。

濕紙巾對我們家來說是必備，

因為像在家裡拖地，我習慣先用拖把拖過一次，

第二次再用濕紙巾，把拖把沒帶到的灰塵、頭髮擦起來。

因此選擇不含人工香料、色素，

溫和不傷肌膚的濕紙巾，超級重要。

而外出時，我一定會帶一包小的隨身包。

它們家這款濕紙巾，質地厚實、擦起來不黏手，

還經實驗證實，對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌有抗菌力，用起來多了一層安心。

相關資訊與購買連結

總結下來，比起大型熱敷設備，

我更需要的是能隨時帶著走、拆開就能使用的輕便選擇。

而培寶在生活用品的表現真的不賴，

這次使用的澤谷小米兔暖貼系列，

還有與優生聯名的酒精紙巾，都讓我覺得物超所值囉!

如果你也想在寒冬中，試試暖暖貼的魅力，

歡迎至以下實體通路或者培寶官網選購喔!

實體通路:寶雅、札幌藥妝、維康、佳瑪百貨

培寶官網：https://www.bab.com.tw/