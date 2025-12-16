2025-12-16 22:34 女子漾 ／編輯周意軒
Netflix 爆紅烹飪競賽《黑白大廚2》正式回歸！賽制全面升級、白湯匙名廚陣容一次看，IG 餐廳懶人包必收藏
Netflix 原創韓國料理競賽節目《黑白大廚》第一季播出後，以極端高壓的賽制設計、星級名廚與民間高手正面對決的設定，在全球掀起話題熱潮，被不少觀眾形容是「料理界的世界盃」。經過長時間等待，《黑白大廚》第 2 季終於在 12 月 16 日正式上線，再度掀起美食迷與實境節目粉絲的追劇潮。
第二季延續「黑湯匙 vs 白湯匙」的核心設定，並在參賽者規模、料理風格與淘汰機制上全面升級，讓比賽不只是在比廚藝，更像是一場料理哲學與人生經驗的正面交鋒。
《黑白大廚2》節目劇情與賽制分析：不只是做菜，而是價值觀的對撞
《黑白大廚》的魅力，從來不只是誰切工漂亮、誰擺盤華麗，而是在於它刻意把兩個世界放進同一個廚房。白湯匙代表的是受過完整訓練的體系派名廚。他們擁有米芝蓮光環、Fine Dining 的美學邏輯，講究層次、概念與完成度；黑湯匙則是從市場、路邊攤、家庭廚房一路走來的實戰型高手，憑直覺、經驗與味覺記憶做菜。
第二季的關卡設計更殘酷，從指定主題料理、限時創作、跨文化融合，到必須顛覆自己拿手菜的極端挑戰，每一輪都在逼迫廚師離開舒適圈。觀眾看到的不只是技術輸贏，而是「你為什麼這樣做菜」的赤裸呈現。
評審回歸是最大定心丸：白種元 × 安成宰的殘酷與溫度
第二季繼續由白種元與安成宰坐鎮評審席，對不少觀眾來說，這本身就是品質保證。白種元擅長用最直接的語言指出料理問題，站在「一般食客」的角度發問，殘酷卻誠實；安成宰則以 Fine Dining 的高度切入，分析料理邏輯與完成度，讓批評變成一堂堂實戰料理課。兩人的搭配，讓節目既有娛樂張力，也保有專業深度。
《黑白大廚2》白湯匙名單亮點解析：這一季根本是世界級名廚展演
第二季白湯匙陣容，被不少網友形容是「直接把米芝蓮指南搬進攝影棚」，從韓國頂尖主廚到國際名廚一次到位。
李駿｜米芝蓮二星 Soigné
擅長以韓國在地食材結合法式技法，料理極度講究節奏與層次，是許多饕客心中的首爾天花板名店。
IG：@soigneseoul
孫鍾元｜Eatanic Garden、L’Amant Secret
以細膩、理性的料理風格著稱，擅長把情感藏在結構之中，是典型「越吃越懂」型主廚。
IG：@eatanicgarden、@lamant_secret
善財法師｜寺廟料理名師
沒有餐廳、沒有商業包裝，卻是韓國寺廟料理的重要象徵，代表料理最純粹的精神層次。
侯德竹｜米芝蓮一星 Hao Bin
在高端中餐領域備受推崇，擅長用現代手法重新詮釋中式經典。
IG：@theambassador_haobin
鄭鎬泳｜Caden 創辦人
日式料理先驅型人物，也是韓國最早被大眾熟知的明星主廚之一。
官網：www.caden.co.kr
IG：@jung_hoyoung_caden_
朴孝男｜法餐界國寶級名廚
見證韓國 Fine Dining 發展史的重要人物，風格穩健卻極具深度。
IG：@chefparkhyonam
金姬銀｜米芝蓮一星 SOUL
以「韓食當代化」聞名，把傳統味道轉化為國際語言。
IG：@souldining_seoul
林盛根｜《韓食大賽》冠軍
實戰經驗極豐富，曾負責國賓級宴席，屬於攻守兼備型主廚。
IG：@imchef00
崔裕康｜米芝蓮一星 Kojacha
料理風格細緻且富個人特色，被視為新世代名廚代表。
IG：@kojacha.official
宋勳｜MasterChef Korea 評審
跨足綜藝與專業領域，味覺分析能力極強。
IG：@chefhoonsong
李今姬｜五星級飯店女性行政主廚先驅
30 年韓食資歷，強調料理的誠意與耐心。
IG：@limehee11
Jennie Walldén｜MasterChef Sweden 冠軍
擅長跨文化融合，把亞洲元素帶入北歐料理。
IG：@jenniewallden
沈成哲｜紐約米芝蓮一星 Kochi、Mari
活躍於國際舞台的新世代韓籍主廚代表。
IG：@kochinyc