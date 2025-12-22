《如果我不曾見過太陽2》曾敬驊5大螢幕女友盤點！賈靜雯母子戀超震撼、2搭柯佳嬿火花四溢！

台灣新生代人氣男神曾敬驊日前以電影《我家的事》勇奪台北電影節、金馬獎雙項最佳男配角獎，演藝事業再登巔峰，他在受訪時感動到流下男兒淚，真情流露令人氣再度飆升。近期曾敬驊在Netflix《如果我不曾見過太陽》二部曲當中再度發揮出精湛演技，與李沐、柯佳嬿的對手戲火花四溢，掀起熱烈討論，今天就讓我們一起來盤點曾敬驊出道以來5大螢幕女友吧！

圖片來源：Netflix提供

=====以下內容涉及劇透，介意者請斟酌觀看=====

曾敬驊螢幕女友盤點1：《返校》、《華燈初上》王淨

圖片來源：影一製作所股份有限公司提供

2019年校園驚悚電影《返校》由王淨、曾敬驊領銜演出，該片改編自同名電玩遊戲，在強烈話題加持之下，締造2.6億元驚人票房，也令2人雙雙爆紅！片中「魏仲廷」（曾敬驊 飾演）對學姊「方芮欣」（王淨 飾演）懷抱著特別情感，因把禁書單交給對方，導致讀書會被查封，意外釀成時代悲劇。

圖片來源：Netflix提供

王淨、曾敬驊睽違3年多，2021年底在Netflix旗艦級台劇《華燈初上》第2部再續前緣，王淨飾演少女時期「羅雨儂／蘿絲Mama」，曾敬驊則是少年時代的前夫角色「吳少強」（成年角色由鄭元暢演繹），王淨、曾敬驊彷彿穿梭至復古80年代，細膩還原出2大角色年少輕狂的青春歲月。

曾敬驊螢幕女友盤點2：《做工的人》項婕如

圖片來源：大慕影藝提供

曾敬驊2020年在台劇《做工的人 》扮演「阿祈」（李銘順 飾演）與「美鳳」（曾珮瑜 飾演）兒子「小傑」，父子情深賺人熱淚。「小傑」的叔叔「阿欽」（柯叔元 飾演）因一場誤會，順口說出便利商店店員「小玉」是「小傑」的表妹，不僅促成兩小無猜姻緣，也意外引發網友瘋傳「認表妹」趣味梗。

圖片來源：大慕影藝提供

鐵工家庭出身的「小傑」與從單親家庭長大、想幫助媽媽脫離性工作者身份的「小玉」，在各自的家庭困境當中互相扶持，小倆口之間的感情清新又青澀，是全劇裡頭的一抹溫暖色彩。

曾敬驊螢幕女友盤點3：《此時此刻》賈靜雯

圖片來源：Netflix提供

在2023年Netflix都會愛情群像劇《此時此刻》壓軸第10集「真實故事改編」當中，賈靜雯飾演戀愛實境秀《噢！新房客》女性製作人「周莉文」，曾敬驊則扮演她的貼身助理「王可杰」，2人在日益相處間發展出一段辦公室姐弟戀。

圖片來源：Netflix提供

戲外的曾敬驊、賈靜雯相差23歲，被外界揶揄為「母子戀」，《此時此刻》劇中2人上演大尺度親密戲與吻戲，特別是一段在辦公室桌上的火辣激情戲，尺度之大令人驚豔，戲劇張力十足。

曾敬驊螢幕女友盤點4：《如果我不曾見過太陽》一部曲 李沐

圖片來源：Netflix提供

Netflix懸疑台劇《如果我不曾見過太陽》劇情描述年輕紀錄片助理「周品瑜」（江齊 飾）為了拍片，前去採訪惡名昭彰的連續殺人犯「李壬曜」（曾敬驊 飾），塵封已久的過往因此浮現，原來他的創傷和心痛都與初戀「江曉彤」（李沐 飾）有所關聯。

圖片來源：Netflix提供

《如果我不曾見過太陽》「蝴蝶」（江曉彤）象徵著白天的光明、希望與陽光；而「飛蛾」（李壬曜）則代表夜晚的孤寂、黑暗與陰影，呼應經典台詞：「飛蛾與蝴蝶都有著趨光性，但一個只在夜晚出現，一個只在白天飛舞… 註定無法在同一片天空下飛翔。」。

曾敬驊螢幕女友盤點5：《童話故事下集》、《如果我不曾見過太陽》二部曲 柯佳嬿

圖片來源：Netflix提供

在今年情人節開播的「清醒愛情黑色喜劇」《童話故事下集》當中，柯佳嬿飾化身為厭世已婚人妻「林宜玲」，在面對婚姻生活瑣事感到煩躁時，曾幻想帥氣鮮肉藥師「劉文傑」（曾敬驊 飾），甚至將他視為「意淫對象」，但儘管在劇中2人在情感上有過「短暫連結」，最終並未真正走在一起。

近日開播《如果我不曾見過太陽》第二部曲劇情揭露驚人轉折，柯佳嬿演出的失明女DJ「夏天晴」一出場就令「李壬曜」頓生熟悉第六感，後期「李壬曜」終於發現「夏天晴」其實就是「江曉彤」因面臨巨大痛苦所解離出來的人格之一，而「黑化後」的「夏天晴」竟一度想攻擊並殺死「李壬曜」，2人被逼向絕境的超虐發展，引發觀眾熱議。