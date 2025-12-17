【Karen延長線推薦】Palladium 3開4插3P 65W 氮化鎵USB超級閃充多插頭延長線｜65W快充＋高安全性

《Karen 個人使用體驗》

如果你跟我一樣，出門帶一堆 3C，回到家又得同時幫他們充電🫠

那你一定懂那種：「插座永遠不夠用」、「頭一堆又太大顆塞不進去」、「手機還要另外找充電器」的痛。

我自己就是被這些小日常折磨到受不了的人⋯真的很煩啊！

直到最近入手了 【Palladium】3開4插3P 65W 氮化鎵USB超級閃充延長線（型號 K-201PLC）

才有一種：

“喔！原來延長線也可以做到這麼方便、這麼安全、這麼好用” 的感覺。

為什麼我會想找「有多插頭＋能直接插 Type-C 的延長線」？

很簡單😆 因為我的地板真的太亂！

不誇張，以前充手機、平板、相機電池、行動電源，每個都要用自己的充電頭。

有時候多個插頭排一排會互相卡，讓他們有些在桌上有些在地上，還不能同時插用…

電線像麵線一樣纏在一起，看到就⋯不爽😕

所以我開始找：

能一條線解決所有充電的延長線。

最好是：

• 插座要多

• 要有 USB、Type-C

• 充電速度不能太慢（畢竟要快快充飽）

• 重點：安全功能一定要完整！

就讓我遇到 Palladium 的這款⚡️

Palladium K-201PLC 本人比想像中有質感，21cm 的長度剛剛好，不會太大塊，也不會輕到覺得不穩。

表面是霧面質感，插座配置看起來非常直覺，而且是我很喜歡的「低調科技風」。

重量 522g，拿起來是有份量但不笨重，如果你是有習慣帶筆電或者是筆電加平板的人，我相信你應該不會介意多帶一條延長線出門的，因為它真的很方便！

我最愛的五個使用亮點（Karen 本人實測分享）

👉 一條線搞定所有充電：4插座＋USB＋Type-C 超狂組合！

最讓我心動的就是：

直接插 Type-C 就能充手機，還支援 65W 氮化鎵快充！

我用 iPhone 17 Pro Max、iPad、行動電源都能一起充，

完全不用另一顆快充頭！地面瞬間清爽 80% 🤣

而且它是「AC + DC」設計，

代表 傳統插頭 + USB 裝置 全部都能一起用，旅行、商務、咖啡廳工作都超方便。

👉插頭之間不會卡住！3孔插座間距很實在

這點真的要大推。

很多延長線的「3孔插頭」會互相卡到，

但 Palladium 的設計是 獨立間距＋下沉式開關，這一個設計我覺得真的很優秀，因為我以前就買過插座太擠的延長線，結果看起來頭很多，但是都要分開跳著插⋯⋯

下沉式開關也不怕誤觸，這個真的很貼心。

👉安全防護做滿：PTP高溫斷電＋防雷突波＋兒童保護蓋

延長線最怕的就是安全問題。

這款有：

• PTP 高溫斷電裝置（過熱會自動斷電）

• 防雷突波保護（雷雨天也安心）

• 兒童保護蓋

• 本體採用 PC耐熱材料

說真的，安全這種東西看不到但非常重要。

我也會用在床頭、客廳、桌面，就很需要這種類型的完整保護。

其中那個兒童保護蓋，他是已經在延長線裡面的，所以我覺得在使用起來不需要另外的零件，第一個是很方便，第二個也不怕小孩誤吞！

👉USB 智慧分配電流，充電更穩定

它內建 Smart IC，會自動偵測每個 USB 裝置需要多少電流，像我同時充手機＋平板，也不會忽快忽慢。

感覺充電速度蠻穩、溫度也低。

👉出門工作超方便，少帶三個充電器（笑）

我平常常帶筆電到咖啡廳，

以前要帶：

• 筆電充電器

• 手機充電頭

• 行動電源的充電線

• 平板的充電頭

（超重！）

現在只要一條 Palladium 延長線 + 線材就搞定。

背包瞬間減重 🧳✨

使用後的真心感受：延長線也能提高生活品質

我發現一條延長線真的會讓整個桌面與生活更省心。

以前只是覺得「延長線嘛，能用就好」。

但用過這條之後，真的會懂那種：

設備很多的人，值得入手一條安全、多功能、真的好充的延長線！

尤其是：

• 你桌上常要同時充多個裝置

• 想要乾淨桌面

• 想要快充＋多孔插座合一

• 想找安全性更高的延長線

那 Palladium K-201PLC 真的會是你很需要的那種「一用就回不去」的工具❤️‍🔥