2025 年十大流行語盤點！ XSWL、PDF居然是這個意思..原來年輕人都愛用這些

2025 年的語言世界充滿了「短而有力」的表達方式，從 TikTok 迷因到字典認證的年度代表字，都反映出新世代如何用詞彙構築幽默、情緒、甚至是社群認同感，下面整理出 10 個在今年最有存在感、最值得理解的流行語，來看看你是否也在用？以及現在年輕人都流行哪些詞彙？

1. 6-7 / 67

這個看似無意義的數字是 2025 年的爆款流行語，被 Dictionary.com 選為年度代表字之一，並在社交平台、校園裡被一代代喊出來。它沒有固定意思，有時只是純粹的反射性喊出口號，有時用來代表一種「莫名其妙的感覺」。

2. Slop

不是食物，而是 Merriam-Webster 2025 年的「年度字」，用來形容大量低質、機器生成、符號洪流般的網路內容，象徵了現在一部分人對於 AI 內容泛濫的厭倦與批判。

3. Delulu

出自英文 delusional（妄想），但被年輕人縮成 delulu，用來吐槽某人想太多、不切實際的幻想。例如：「你以為能一晚寫完 30 頁報告？兄弟你太 delulu 了。」

4. Rage bait

直譯是「引戰誘餌」，指那些刻意挑釁、激怒他人的內容，這個詞反映出社群媒體裡刻意製造衝突以吸引互動的現象，也常被用在評論不負責的貼文或留言。

5. Beige flag

“米色旗幟”，在 red flag（危險跡象）和 green flag（正面跡象）之間，用來形容既不正面也不負面、只是一種奇怪的小特質。例如：「他用刀叉吃披薩…這很 beige flag。」

6. Side quest

原用於遊戲中指「支線任務」，後被借用來形容生活中那些偏離主要目標的小事情，就像你原本要買牛奶，結果抱回貓，這就是 side quest。

7. Hits different

一句簡單但很「感覺式」的說法，形容某件事物特別打動人、超出預期的感受，比方說：「這首歌 hits different。」這個用法今年在全球年輕人口中仍很常見。

8. Mid

這個詞在 2020s 延續流行，在 2025 仍被大量使用，意思是「中等、普通、不怎麼樣」，用來吐槽體驗或作品平淡無奇。

9. 喜感中文網路語（例如 XSWL / AWsl / PDF 破大防）

今年中文網路也有不少爆紅詞彙，比如 XSWL（「笑死我了」縮寫）、AWsl（「啊我死了」）、PDF（「破大防」網路用語），常見於朋友圈、留言區或短影片字幕中。

10. 本土中文潮語類型（如少癲／大癲）

在粵港澳台的年輕人圈子裡，「大癲」（形容非常瘋狂）和「少癲」（有點瘋狂）也很有共鳴感，成為日常對話裡形容狀態或事件的表情式用語。