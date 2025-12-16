2025-12-16 16:09 女子漾／編輯王廷羽
九把刀等了25年終於拍成！《功夫》柯震東暗巷被打爆、戴立忍隔牆一掌救命 台灣最狂奇幻動作片來了
由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億元台幣重磅打造，集結強大卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文特別演出。電影今（16日）正式宣布2026年2月13日賀歲檔盛大上映，同步釋出前導海報與前導預告。
《功夫》前導預告一上線立刻掀起討論。開場節奏毫不手軟，柯震東飾演的衰尾高中生「淵仔」與朱軒洋飾演的「阿義」在暗巷慘遭小混混圍毆，眼看就要被打到翻不了身，牆的另一端卻突然爆出驚人掌力，一擊震飛對手。原來出手救人的，是外表落魄、卻身懷絕世武功的神祕流浪漢「黃駿」(戴立忍 飾)。這一掌震碎牆壁的畫面，也成為預告中最被瘋傳的名場面。
隨著劇情推進，乙晶(王淨 飾)加入練功行列，三人開始在城市角落練武、行俠仗義，熱血氣氛全面展開。畫面一轉，戴立忍站在大佛肩上凝視遠方，低聲說出「來不及了！」，緊接著由劉冠廷飾演的神祕反派「藍金」於片尾現身，只用一指就劃破磚牆，壓迫感瞬間拉滿，也暗示一場足以動搖整座城市的危機正步步逼近。
電影《功夫》不只在世界觀上野心十足，演員與動作設計同樣話題滿滿。戴立忍這次以滿身傷痕、不修邊幅的造型現身，顛覆過往形象。他坦言自己從小學跆拳道，始終懷抱武俠夢，卻一直沒有機會真正拍動作片，這次終於在《功夫》圓夢，還笑說「再晚幾年可能就真的打不動了」。九把刀也透露，這個角色多年來心中早有人選，但一直到籌備關鍵期才鼓起勇氣邀約，對方一點頭，整個計畫才真正到位。
與戴立忍有大量對手戲的柯震東，則直接被前輩的體能震撼。他透露，劇組一同接受韓國動作指導訓練時，戴立忍的體力甚至比年輕演員還要好，也讓人對電影中實打實的武打場面更加期待。
九把刀回憶，《功夫》自 2001 年在網路連載時，每週都有大量讀者守著更新。25 年過去，小說終於化為大銀幕作品，他形容這是一場等待已久的夢。為了重現小說中結合街頭打鬥與奇幻內力的設定，劇組特別邀請韓國頂尖動作團隊 Triple A、動作導演張材旭，以及台灣金獎動作設計洪昰顥共同打造，試圖建立屬於台灣的全新動作美學。
故事從衰尾高中生淵仔的日常開始，他與好友阿義意外遇見自稱沉睡五百年、背負古老恩怨的黃駿。原以為只是怪人胡言亂語，沒想到黃駿竟真的在深夜現身窗外，留下「拜我為師」四個大字。隨著乙晶加入，他們逐步揭開黃駿與師弟藍金延續五百年的恩怨，也慢慢發現，「功夫」帶來的，不只是成為英雄的快感，而是一個足以顛覆一切的巨大秘密。
《功夫》將於2026年2月13日新春賀歲檔上映。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower