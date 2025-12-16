九把刀等了25年終於拍成！《功夫》柯震東暗巷被打爆、戴立忍隔牆一掌救命　台灣最狂奇幻動作片來了

2025-12-16 16:09 女子漾／編輯王廷羽
九把刀等了25年終於拍成！《功夫》柯震東暗巷被打爆、戴立忍隔牆一掌救命　台灣最狂奇幻動作片來了。圖片來源：麻吉砥加提供
九把刀等了25年終於拍成！《功夫》柯震東暗巷被打爆、戴立忍隔牆一掌救命　台灣最狂奇幻動作片來了。圖片來源：麻吉砥加提供

九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億元台幣重磅打造，集結強大卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文特別演出。電影今（16日）正式宣布2026年2月13日賀歲檔盛大上映，同步釋出前導海報與前導預告。

《功夫》前導預告一上線立刻掀起討論。開場節奏毫不手軟，柯震東飾演的衰尾高中生「淵仔」與朱軒洋飾演的「阿義」在暗巷慘遭小混混圍毆，眼看就要被打到翻不了身，牆的另一端卻突然爆出驚人掌力，一擊震飛對手。原來出手救人的，是外表落魄、卻身懷絕世武功的神祕流浪漢「黃駿」(戴立忍 飾)。這一掌震碎牆壁的畫面，也成為預告中最被瘋傳的名場面。

《功夫》導演九把刀透露，很久以前就認為「師父」這角色非戴立忍莫屬。圖片來源：麻吉砥加提供
《功夫》導演九把刀透露，很久以前就認為「師父」這角色非戴立忍莫屬。圖片來源：麻吉砥加提供

隨著劇情推進，乙晶(王淨 飾)加入練功行列，三人開始在城市角落練武、行俠仗義，熱血氣氛全面展開。畫面一轉，戴立忍站在大佛肩上凝視遠方，低聲說出「來不及了！」，緊接著由劉冠廷飾演的神祕反派「藍金」於片尾現身，只用一指就劃破磚牆，壓迫感瞬間拉滿，也暗示一場足以動搖整座城市的危機正步步逼近。

(左起)柯震東、王淨、朱軒洋在《功夫》中拜戴立忍為師，在城市裡行俠仗義。圖片來源：麻吉砥加提供
(左起)柯震東、王淨、朱軒洋在《功夫》中拜戴立忍為師，在城市裡行俠仗義。圖片來源：麻吉砥加提供

電影《功夫》不只在世界觀上野心十足，演員與動作設計同樣話題滿滿。戴立忍這次以滿身傷痕、不修邊幅的造型現身，顛覆過往形象。他坦言自己從小學跆拳道，始終懷抱武俠夢，卻一直沒有機會真正拍動作片，這次終於在《功夫》圓夢，還笑說「再晚幾年可能就真的打不動了」。九把刀也透露，這個角色多年來心中早有人選，但一直到籌備關鍵期才鼓起勇氣邀約，對方一點頭，整個計畫才真正到位。

影帝戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演出動作片，他直呼：「補足多年遺憾！」。圖片來源：麻吉砥加提供
影帝戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演出動作片，他直呼：「補足多年遺憾！」。圖片來源：麻吉砥加提供

與戴立忍有大量對手戲的柯震東，則直接被前輩的體能震撼。他透露，劇組一同接受韓國動作指導訓練時，戴立忍的體力甚至比年輕演員還要好，也讓人對電影中實打實的武打場面更加期待。

柯震東在九把刀新作《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋(右)在暗巷被小混混痛毆。圖片來源：麻吉砥加提供
柯震東在九把刀新作《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋(右)在暗巷被小混混痛毆。圖片來源：麻吉砥加提供

九把刀回憶，《功夫》自 2001 年在網路連載時，每週都有大量讀者守著更新。25 年過去，小說終於化為大銀幕作品，他形容這是一場等待已久的夢。為了重現小說中結合街頭打鬥與奇幻內力的設定，劇組特別邀請韓國頂尖動作團隊 Triple A、動作導演張材旭，以及台灣金獎動作設計洪昰顥共同打造，試圖建立屬於台灣的全新動作美學。

劉冠廷在九把刀新作《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。圖片來源：麻吉砥加提供
劉冠廷在九把刀新作《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。圖片來源：麻吉砥加提供

故事從衰尾高中生淵仔的日常開始，他與好友阿義意外遇見自稱沉睡五百年、背負古老恩怨的黃駿。原以為只是怪人胡言亂語，沒想到黃駿竟真的在深夜現身窗外，留下「拜我為師」四個大字。隨著乙晶加入，他們逐步揭開黃駿與師弟藍金延續五百年的恩怨，也慢慢發現，「功夫」帶來的，不只是成為英雄的快感，而是一個足以顛覆一切的巨大秘密。

電影《功夫》前導海報。圖片來源：麻吉砥加提供
電影《功夫》前導海報。圖片來源：麻吉砥加提供

《功夫》將於2026年2月13日新春賀歲檔上映。

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

2025-12-12 11:36 女子漾／編輯許智捷
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

如果我不曾見過太陽》第二季延續第一季的懸疑基調，而本季最引發討論的焦點，正是劇中對「身份」與「自我」的深層描繪。江曉彤夏天晴周品瑜三個名字，看似指向不同的人生，卻在劇情推進中彼此交疊，她們究竟代表同一個靈魂的延續、創傷後的轉換，或是一種象徵性的重生？

圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

劇組未用台詞直接說明，反而透過視覺符號、鏡頭語言與零碎事件，將「身份之謎」拆解為一條需要觀眾自行組合的隱性敘事線。

本篇將從劇中畫面出發，解析三大核心：是否暗示多重人格？視覺符號如何提示身份轉換？第二季如何重新定義「成為新的人」？

前情提要：

江曉彤原本是一名熱愛舞蹈的女孩，卻因一場未知創傷而人格崩裂，最終以「夏天晴」重新生活，並將那段痛苦深埋心底。夏天晴的視力受損與選擇性失憶，成了她隔絕世界的保護殼；而深知真相的李壬曜，帶著愧疚與執念一路追尋她的身影，試圖確認她是否仍在這世界某處呼吸。劇中透過黑蝴蝶、電台聲音與舞蹈夢碎的意象，串聯起三種身份的延續。第一季結尾，壬曜幾乎確定夏天晴就是江曉彤，而她封存的記憶也開始鬆動，過去的危險再次逼近，為第二季揭開新的懸疑與情感拉扯。

一、劇中是否暗示多重人格？

江曉彤、夏天晴、周品瑜是同一個人嗎

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

雖然劇裡沒有明確使用「多重人格」的醫學名詞，但整個故事的敘事邏輯與人物行為，確實呈現以下特徵：

1. 角色之間存在「記憶接續」的線索

劇中雖然沒有直接使用「多重人格」這樣的醫學名詞，但從角色的行為與敘事安排，很明顯能看到創傷造成的「自我分裂」痕跡。江曉彤在精神崩潰後接受治療，之後以「夏天晴」的身份重新生活；夏天晴對過去出現一塊巨大的空白，不是單純遺忘，而像是本能地迴避那些受傷的年代。而周品瑜在拍攝紀錄片時，面對李壬曜的舊案會出現莫名熟悉感，甚至被某些記憶牽引走到特定地方。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

這些細節劇中從未用台詞說破，但透過行為與反應就能讀出：這個角色並不是「變了三個人」，而是在面對巨大痛苦時，逼迫自己活成不同的樣子。

2. 劇中反覆強調「保護」的新身份

從劇情細節來看，三個階段其實像是一個人在創傷後為了求生而產生的不同面貌。江曉彤崩潰時，醫院裡出現的「琪琪」更像是一種保護性的替代角色，用來擋住她無法承受的痛；後來的夏天晴並不是天生失明，而是因心理創傷而形成的「選擇性看不見」，用失去視覺來隔絕讓她害怕的過去；到了周品瑜，換了外貌與身份，彷彿再進入新的階段，把自己重新組裝成更能承受世界的一個版本。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

劇組沒有把這些明說成精神疾病，而是用戲劇方式表現：當傷害太深，人格、名字、外貌，都有可能成為活下去的工具。

二、視覺符號如何暗示身份轉換？

蝴蝶、毛毛蟲、糖果罐其實是三條暗線

導演沒有直接講，但這些符號讓觀眾能感受到角色變化背後的設計邏輯。

1. 黑蝴蝶：記憶、痛苦與真實自我的召喚

黑蝴蝶從第一季延續到第二季，一直是劇中最明確的身份線索之一。它不只出現在畫作與幻視中，也常在李壬曜情緒波動、或他想起江曉彤的時候同步出現，因此逐漸被觀眾視為「曉彤的象徵」。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第二季一開始，黑蝴蝶再次出現在壬曜面前，而時機點正好卡在他開始懷疑夏天晴身份的那一刻，等於用影像提醒觀眾：被掩蓋的真相、被壓下的記憶，很可能又要浮出來了。黑蝴蝶常常代表被壓抑、被遺忘、被掩埋的「真實自我」即將回到表面。

2. 毛毛蟲：蛻變的隱喻，暗示「新身份誕生」

第一季醫院裡，「琪琪」在手背畫著毛毛蟲時說出那句：「牠們會先變成一灘液體，再慢慢長出新的器官。」這並不是單純的怪奇台詞，而是赤裸地暗示身份的崩解與重組：舊的自我先被溶解，接著才會長出全新的形狀，成為再也不一樣的人。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

也因此，劇中三個看似分離的身份其實構成一條完整的蛻變鏈──從江曉彤作為原本的自我開始，被創傷「液化」後轉化成保護性人格夏天晴，最後在重建生活的過程中，形成社會化後的周品瑜。這不是單一角色的分裂，而是一個人為了活下去所經歷的多次重生。

江曉彤（原型）→ 「液化」的創傷 → 夏天晴（保護性人格）→ 周品瑜（新的社會人格）

3. 糖果罐：人格之間的「交接物」

糖果罐在劇中功能特殊，非常關鍵。管理員說這是「琪琪」寄給周品瑜，而這個物件本身帶有安慰與保護的意味，也因此成了串起三個身份的重要線索。即便江曉彤、夏天晴、周品瑜之間沒有真正「碰面」，糖果罐卻透露出她們共享某段情緒或記憶的可能性。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

因此糖果罐像是一種「跨身份連結」，也是觀眾最直覺感受到「這三個人其實是一個靈魂不同階段」的道具。

三、第二季如何重新定義「成為新的人」？

這部劇從未把「身份變化」當成單純的懸疑解謎，而更像在討論：人能不能脫離過去？新名字、新生活是否能真正讓創傷消失？還是我們永遠都在被「曾經的自己」牽引？

劇中角色的行為提供以下觀察：

1. 夏天晴的「看不見」其實是「不想看見」

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

當夏天晴偶爾能看到壬曜的輪廓時，劇集透過鏡頭暗示：她看不見的不是世界，而是自己不願面對的記憶。

2. 周品瑜的「熟悉感」源於記憶線索的再度啟動

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

周品瑜採訪壬曜時的反應、夢境、被曉彤記憶引導去特定地點，都讓觀眾看到這個新身份不是重生，而是舊記憶的延續。

3. 「成為新的人」其實是一種創傷重建

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

從江曉彤到夏天晴，再到周品瑜，都不是刻意偽裝成另一個人，而是身心為了活下去所做的自然演化。也因此劇中並沒有把重點放在戲劇化的「失憶」，而強調「選擇性記住」。

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看

2025-12-15 14:50 女子漾／編輯王廷羽
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看。圖片來源：canva、Disney+提供
不只吃湯圓！冬至遇上天赦日　3生肖將轉大運，由來、習俗、禁忌一次看。圖片來源：canva、Disney+提供

今年冬至，罕見與「百無禁忌日」天赦日正面相逢，被民俗界視為一年中能量最乾淨、轉運力最強的一天。民俗專家謝沅瑾指出，這是典型的「先清場、再補運」格局，特別適合為今年畫下句點、替明年鋪路，不只是拜拜有感，連飲食與生活節奏都會影響後續運勢走向。女子漾除了帶大家看冬至生肖運勢之外，也幫大家科普一些冬至節日小知識，一起看下去吧。

冬至是什麼？為什麼這一天這麼重要

冬至是二十四節氣中的第 22 個節氣，象徵一年之中白天最短、夜晚最長的一天。從天文角度來看，冬至當日太陽直射南回歸線，北半球接收到的日照時間降至全年最低點，看似進入一年最寒冷、最沉潛的時刻，實則暗藏轉機。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

民俗風水專家謝沅瑾指出，傳統觀念中冬至代表「陰極而陽生」，也就是陰氣走到極致、陽氣開始回升的轉捩點，因此被視為天地能量重新啟動的重要節點。「冬至大如年」並非虛言，早在漢代，冬至就被稱為「亞歲」，地位僅次於過年，甚至曾是公定假日，皇帝會在這一天親率百官舉行祭天大典，象徵與天地重新對齊、為來年開啟新局。

特別的是，2025 年冬至適逢「百無禁忌」的天赦日。謝沅瑾說明，天赦日被視為玉皇大帝赦免眾生罪過、滌除晦氣的大吉之日，當冬至與天赦日落在同一天，形成「先除穢、後迎新」的吉上加吉格局。這一天特別適合回顧過去一年、放下執念與負能量，為接下來逐漸增長的陽氣打底，也被視為全年最佳的「氣場重開機」時刻。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

同時也提醒，若近期感覺運勢停滯、身心略感不適，或熟齡族群想為健康與來年運勢加分，都可把握冬至當天到廟裡拜拜，透過天赦日的赦免能量，正式告別舊運，迎接真正開始轉動的新運勢。

冬至吃湯圓的習俗是怎麼來的？

「冬至圓仔呷落加一歲」這句話，很多台灣人從小就聽過。意思不只是年紀多一歲，也同時提醒大家：冬至到了，該回家團聚了。湯圓會成為冬至一定要吃的食物，其實很單純，因為「圓」代表團圓、圓滿。在以前生活不容易的年代，能在一年最冷的時候，全家人圍在一起吃一碗熱騰騰的東西，就是最實在的幸福。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

民間也流傳一個故事：有位女兒為了安葬母親，離開家鄉去當僕人。到了冬至，她把糯米丸子貼在門上，希望父親看到後，能想起一家人曾一起吃湯圓的時光。久而久之，「冬至吃湯圓」就成了思念家人、希望團圓的象徵。

除了湯圓，冬至還可以吃什麼？

雖然湯圓最具代表性，但冬至的餐桌其實相當多元，不同吃法也各有好意頭。在部分北方文化影響下，有「冬至吃餃子」的習俗，象徵把財氣包進肚子裡，為來年累積財庫。餛飩則被視為「破混沌、迎新局」，寓意告別過去的不順，重新開始。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

而在台灣，冬至進補文化更是深入人心。羊肉爐、麻油雞、四神湯，都是常見選項，重點不在補得多，而是溫補、暖身、順應節氣。另外，「豬腳麵線」也經常在冬至出現。豬腳象徵踢走霉運，長麵線則代表延年益壽，常被用來替長輩祈福，也延伸出「守冬」的孝親習俗。

示意圖。圖片來源：canva
示意圖。圖片來源：canva

冬至三個常見禁忌

關於冬至的禁忌，多半與節氣特性有關。像是避免太晚回家、避免熬夜，都是因為古人認為這天陽氣較弱，希望人們多休息、養精蓄銳。至於吃湯圓要吃雙數，則是對圓滿、人際關係的一種祝福。換個角度看，這些禁忌彷彿都在提醒冬至是一個適合收斂、整理、回到家庭的節點。

冬至後運勢解密：這3生肖氣勢明顯上揚

民俗風水專家謝沅瑾指出，冬至過後各生肖運勢開始出現消長，其中有三大生肖在年底前特別容易迎來轉機。

1.生肖羊：事業版圖擴張

屬羊者原本就站在明年運勢前段班，冬至後更明顯感受到責任加重、任務升級。這並非壞事，而是「升級前的考驗」。謝沅瑾提醒，這段時間的壓力正是為未來掌權、擴大事業版圖鋪路，只要撐過關卡，後勢可期。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

2.生肖兔：人脈就是財脈

相較於屬羊的長線佈局，屬兔者的好運來得又快又實在。從冬至一路到農曆年前，貴人運特別旺，容易因介紹、合作而直接帶來收入。謝沅瑾建議，這段時間多走動、多社交，別把自己關在家中，錢往往就在一次聚會或對話中出現。

《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供
《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供

3.生肖鼠：厚積薄發，別急著退場

屬鼠者近期容易出現「看得到努力、卻摸不到成果」的疲憊感。謝沅瑾分析，目前累積的是名聲與信任等無形資本，真正的回收期落在農曆年前後。此時若因心急而中斷計畫，反而會讓前期努力白費；只要沉住氣堅持到底，收穫會比想像中更具體。

2026上半年桃花榜出爐！4生肖好緣分敲門，這個生肖感情、事業雙雙得意

2026上半年桃花榜出爐！4生肖好緣分敲門，這個生肖感情、事業雙雙得意

2025-12-02 19:07 女子漾 ／編輯周意軒

2026 年迎來馬年能量翻轉，桃花運勢也因生肖而全面洗牌。專研流年運勢的李奇峰老師指出，今年的桃花強弱落差明顯，有人一踏入 2026 就桃花失控綻放，也有人情感進展偏保守，需要慢慢來。其中這幾個生肖被點名為「上半年桃花最旺的四大生肖」，不只單身者容易遇上良緣，連帶事業、人際磁場也跟著一起升溫。

1 屬雞：2026 桃花運第一名　紅鸞星動、正緣直接走進你心裡

屬雞在 2026 上半年堪稱「桃花冠軍」，紅鸞星加持，感情不再原地踏步。單身者容易遇到真正的正緣，且多半是背景相當、價值觀契合的對象，發展順遂甚至具備結婚、生子的可能。上半年人際魅力滿點，但因命盤帶到福德、太陰，個性上容易思慮偏多，也要注意腸胃與精神壓力。提醒屬雞朋友：逢卯、戌月運勢稍弱，可在年初點光明燈、天醫燈、財利燈，穩住情緒與能量。

2 屬兔：人氣爆棚、天喜星報到　感情靠朋友介紹最容易成功

屬兔的人 2026 上半年被天喜桃花點亮，不只桃花多，還是「好桃花」。特別適合透過朋友介紹、社交聚會、合作場合認識新對象，成功率遠高於自己單打獨鬥。不過太陰、福德入命，也象徵舊疾可能復發，眼睛、關節要多保養。此外，人際相處可能因魅力提升而吸引一些不良桃花，感情判斷需更謹慎。逢辰、酉月運勢弱，適合點天醫燈、文昌燈安定流年。

3 屬牛：事業強到衝破天花板、桃花也同步升溫

屬牛 2026 上半年屬於「事業感情一起大回春」。流年穿年、龍德入命，事業運與貴人運都呈現正向成長，整體能量強到讓人想忽視你都難。

桃花運同樣亮眼，單身者容易遇到認真務實的對象；若是已婚或穩定交往族群，因桃花旺要特別提防外界誘惑，以免影響關係。身體方面需要注意腸胃狀況，也要小心小額破財。逢午、未月運勢較弱，建議點太歲燈、天醫燈、財利燈來穩運。

4 屬狗：人緣磁場大升級　桃花好感度一路累積

屬狗的朋友 2026 上半年桃花不是瞬間爆，但呈現「越走越順」型。人緣場穩健提升，容易遇到欣賞自己的新對象，適合慢慢累積好感，逐步把曖昧酝釀成真感情。但今年需多留意情緒與外傷風險，白虎、五鬼入命，提醒你避免衝動投資、拒絕陌生投資邀約，謹慎防詐。桃花能量佳，但感情進展要用心經營。逢辰、丑、未、酉月運勢略弱，適合點天醫燈、光明燈、草人替身化煞。

