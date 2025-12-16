「台大五姬」陳匡怡反擊報導失真！臉書發文：遺書寫差不多了 爭議事件一次看懂。圖／陳匡怡臉書

曾在 2010 年代初期於 PTT 論壇爆紅的「台大五姬」，近日因成員之一、女星陳匡怡接連在社群平台發文，再度成為輿論焦點。她公開談及多段過往情感傳聞，並反擊長年被貼上的標籤，直指部分媒體報導未經查證、內容失真，已對其生活與名譽造成影響。

「台大五姬」 是什麼？

「台大五姬」一詞約於 2011 年左右在 PTT 八卦板與校園相關討論區流行，指五位就讀國立臺灣大學、因外貌、氣質與學業表現受到網友關注的女性。當年網友依其科系替每人取了暱稱，使該稱號迅速從校園話題擴散至主流媒體，成為一代網路集體記憶。

五位成員分別為農推蔓翁滋蔓、資工彌余函彌、國企匡陳匡怡、戲劇依吳依潔、獸醫乃劉乃潔。其中，陳匡怡因演出周杰倫〈說好的幸福呢〉MV，被稱為「史上最美 MV 女主角」，並曾參演《我可能不會愛你》等戲劇，於 2017 年因健康因素淡出演藝圈。

《我可能不會愛你》陳匡怡。圖／翻攝網路

近年爭議開端：飯局自拍照引發私訊口角

圖／陳匡怡臉書

近期爭議的開端，源於陳匡怡在個人社群平台上傳的一張飯局自拍照，並配文「鬆鬆軟軟愛撒嬌」。照片中意外拍到一名黃姓台大學長的頭影或局部影像。《鏡週刊》報導該名學長隨後私訊陳匡怡，要求將照片下架或更換，理由是擔心畫面被外界誤會，影響其個人形象與婚姻關係。雙方在私訊溝通過程中發生口角，對話截圖顯示，陳匡怡回覆內容包括「你有老婆？你老婆生氣喔？」以及「如果覺得侵權可以請律師發函」等語句，引發對方不滿。

事後，黃姓學長將雙方對話截圖公開於社群平台，形容事件「離奇」，並質疑陳匡怡的回應態度。陳匡怡隨後也公開部分對話截圖回應，反指對方用詞不禮貌、過於以自我為中心，並表示已封鎖對方。該事件在網路延燒後，引發網友對肖像權、社交界線及公眾人物社群行為的討論。

爭議擴大：媒體爆料與網路傳聞浮現

在飯局照風波後，部分媒體與社群平台陸續出現爆料與傳聞，指稱陳匡怡近來行徑「反常」。相關內容指出，她曾於深夜主動私訊多位台大學長、學弟，表示情緒低落、希望找人聊天，其中部分對象被描述為已婚人士，引發外界質疑。

爆料中亦提到，陳匡怡赴約時的穿著較為清涼，包括薄紗睡衣或短褲等，令部分男性感到不妥，事後選擇封鎖聯絡方式。加上她過去曾在社群平台分享追求者贈送的名牌禮物、豪車與戒指照片，使部分網友與媒體進一步質疑其精神狀態。

圖／陳匡怡臉書

當事人連日澄清 否認指控並反擊失真報導

針對相關爆料與傳聞，陳匡怡發文澄清，否認「私約已婚學長」及「穿薄紗赴約」等說法，並公開對話截圖駁斥謠言。她強調，被提及的互動對象並非已婚人士，不存在破壞他人家庭的情況。

同時，她也在貼文中表示，自己曾諮詢過治療師，確認思緒清楚，強烈否認外界對其精神狀況的揣測。她直言，部分報導未經查證即下標，將戲劇角色與台詞錯置套用在她本人身上，嚴重偏離事實。

再談過往情感 點名多位男星曾追求

在澄清爭議之際，陳匡怡也陸續於貼文中提及過往情感經驗，先後點名張孝全、陳柏霖，並於 15 日再發長文，進一步提到辰亦儒、賀軍翔、郭品超及導演瞿友寧，表示這些互動皆發生於多年前、對方尚未結婚前，僅止於追求，最終未發展為正式感情關係。

她強調，自己對相關人士始終抱持祝福態度，認為將過往互動簡化為「打槍」、「妹妹」甚至「第三者」的說法，並不符合實際狀況。她也直言，若只是兄妹情誼，不會出現親吻或擁抱等親密行為，認為這本質上即是追求。

情緒貼文引發關注 陳匡怡表示將依法處理

圖／陳匡怡臉書

在部分貼文中，陳匡怡坦言近期承受極大情緒壓力，並提及身邊曾有朋友因感情問題輕生，使她對相關議題格外敏感。她也曾在貼文中出現激烈措辭，隨後引發外界關注。

陳匡怡強調，並非刻意製造話題，而是希望外界停止以失真的敘事描繪她的人生，並已表明將依《跟蹤騷擾防制法》及妨害名譽相關法規蒐證處理。對於被點名的相關人士，截至目前尚未公開回應。

相關事件持續在社群平台引發正反討論，也再度引發外界對娛樂新聞查證責任、公眾人物私領域界線，以及媒體敘事方式的關注。