2025-12-23 14:55 女子漾／編輯Wendi
2025台劇王！「楊祐寧宇宙」3部台劇盤點，《太太太厲害》、《人浮於愛》、《監所男子囚生記》強勢闖進年度排行榜！
人氣影音平台MyVideo日前公布2025年度影音排行榜，「戲劇男神」楊祐寧挾3部台劇強勢進榜，堪稱「年度台劇王」。今年楊祐寧憑著5度入圍金鐘男主角的強大紀錄，引發網友們熱議，未來封帝指日可待！快就跟著女子漾一起來探索此次的MyVideo「楊祐寧宇宙」吧！
「楊祐寧宇宙」台劇1：《太太太厲害》
家庭動作喜劇《太太太厲害》講述在看似平凡的小鎮裡，隋棠、曾沛慈與周采詩3位主婦各自擁有非凡能力，她們因各種家庭與婚姻議題而聚在一起，意外組成「最辣特務團隊」，共同對抗意想不到的陰謀危機。楊祐寧在劇中飾演小鎮上最帥魚販「江立帆」，是主婦發明家「鄭美惠」（曾沛慈 飾）的老公兼隊友。
《太太太厲害》「江立帆」表面是暖男魚販，但他經常和愛妻「鄭美惠」聯手面對各種古怪狀況，同時還要應付難搞婆媳問題，令觀眾們捧腹大笑！楊祐寧完美展現出成熟喜劇節奏與不惑熟男魅力，不僅將角色詮釋得鬆弛有度，也讓整部戲的劇情與氛圍變得親切搞笑，表現既討喜又深具觀眾緣呢！
「楊祐寧宇宙」台劇2：《人浮於愛》
《人浮於愛》改編自知名作家侯文詠長篇小說，透過不同角色探索對於愛情、慾望、依附和自我價值的追尋，劇中精神科醫師「顧厚澤」（楊祐寧 飾）原本與女友「范月姣」（簡嫚書 飾）交往多年並共同經營診所，但他卻與女病患「周曉琪」（邵雨薇 飾）私下偷偷地發展出禁忌之戀，令這段三角關係充滿動盪、矛盾以及不安全感。
精神科醫師「顧厚澤」外型理性冷靜，但內心暗藏陰暗面，他對愛情的看法受到成長經驗與內心創傷影響，導致在感情關係中猶豫不定。楊祐寧所詮釋的「顧厚澤」在理智與情慾之間不斷拉扯，他所謂的「責任感」，竟也讓自己深陷於情感與傷痛難以自拔。
「楊祐寧宇宙」台劇3：《監所男子囚生記》
職人群像喜劇《監所男子囚生記》描述監所菜鳥管理員們在日常職場中面臨的荒誕大挑戰，他們接連遭遇各種奇妙境遇，也發掘出意想不到的人性光影。楊祐寧在劇中飾演鋃鐺入獄的黑道大哥「吉娃娃」（編號 9568）外型霸氣凶狠，但內心也有柔軟的一面。
看似不好惹的黑道老大「吉娃娃」喜歡吃棒棒糖、偶爾會變魔術給小孩子看、與旁人相處就像對待小弟一般親和，性格有情有義、能屈能伸，還是超顧家的寶寶傻瓜，而楊祐寧在拍戲時將自身經歷融入演技，他曾因疫情隔離錯過大女兒生日，當時擔憂孩子的強烈思念，也讓他更能體會「吉娃娃」為父則強的心情。
MyVideo2025年度影音排行榜：
《太太太厲害》、《人浮於愛》與《監所男子囚生記》3部台劇風光進榜，形成「楊祐寧宇宙」。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower