朱亞文《大生意人》配角爆紅！「李成」意難平聲量輾壓陳曉 傳接下《江山大同》男一搭檔楊冪

2025-12-16 12:28 女子漾／編輯許智捷
朱亞文《大生意人》配角爆紅！「李成」意難平聲量輾壓陳曉 傳接下《江山大同》男一搭檔楊冪。圖／《大生意人》劇照
朱亞文《大生意人》配角爆紅！「李成」意難平聲量輾壓陳曉 傳接下《江山大同》男一搭檔楊冪。圖／《大生意人》劇照

陳曉、孫千主演的古裝商戰劇《大生意人》日前迎來大結局，劇集在中國貓眼陸劇熱度榜拿下第二名，豆瓣評分開出 7.3 分，整體成績不俗。然而，比起主線人物的商戰布局，真正在播出期間持續拉高討論度的，卻是朱亞文飾演的男配角「李成」。

圖／《大生意人》劇照
圖／《大生意人》劇照

這名原本戲份有限的將軍角色，在劇中與向涵之飾演的白依梅展開一段註定無法善終的生死情感線。起義失敗、自刎殉志的結局，搭配白依梅那句「我早就知道會有這一天」，成為全劇最具記憶點的橋段。

圖／《大生意人》劇照
圖／《大生意人》劇照

雖然這條副線僅佔數集，卻因情感密度極高，在社群平台與二創圈迅速發酵，被不少觀眾形容為「意難平天花板」，聲量甚至一度蓋過主線的古平原角色。

圖／《大生意人》劇照
圖／《大生意人》劇照

朱亞文的表現，也被視為這條副線能成功突圍的關鍵之一。過去他以《闖關東》、《紅高粱》、《大明風華》等作品累積硬派形象，成熟外型與低沉嗓音讓他長年被封為「行走的賀爾蒙」，但始終停留在「穩定輸出」的實力派定位。

《闖關東》朱亞文。圖／狐搜
《闖關東》朱亞文。圖／狐搜

《大生意人》中的李成，既有將領的剛烈，也能在面對愛人時收斂鋒芒，角色層次明確，讓觀眾在短時間內快速建立情感投射，也讓朱亞文迎來一次明顯的人氣放大。

圖／《大生意人》劇照
圖／《大生意人》劇照

相對之下，主線角色的情感鋪陳則出現評價分歧。部分觀眾指出，陳曉與孫千的感情線缺乏關鍵記憶點，加上部分情節安排被刪減或以象徵畫面帶過，導致主線在討論熱度上不敵副線。這樣的落差，也間接放大了朱亞文「以配角身分搶走焦點」的市場效果。

圖／《大生意人》劇照
圖／《大生意人》劇照

值得注意的是，這波聲量反饋也迅速反映在後續選角傳聞上。近日傳出，北魏歷史正劇《江山大同》男主角人選出現調整，原本規劃由劉學義出演的男一角色，改由朱亞文接下，並與楊冪搭檔。

楊冪。圖／《生萬物》劇照
楊冪。圖／《生萬物》劇照

該消息被解讀為典型的「市場回饋型換角」案例，在同一年度中，劉學義接連推出《念無雙》、《落花時節又逢君》以及《桃花映江山》，但整體收視與口碑表現未達預期；反觀朱亞文則憑一部配角戲成功製造討論高峰，重新被市場視為「能撐正劇」的穩定選項。

劉學義。圖／《桃花映江山》劇照
劉學義。圖／《桃花映江山》劇照

《江山大同》以北魏歷史為背景，聚焦馮太后與拓跋濬的政治與改革歷程，屬於製作門檻與表演難度都相對較高的歷史正劇。楊冪將在劇中橫跨少女到中年的生命階段，被視為近年重要轉型作，而朱亞文的加入，也被業界解讀為劇組希望以「實力派中生代」撐起整體格局。值得一提的是，這也是兩人繼 2015 年電影《我是證人》後，睽違多年再度合作，從現代題材轉向古裝正劇，組合新鮮度同樣受到關注。

圖／《我是證人》劇照
圖／《我是證人》劇照

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相

2025-12-12 11:36 女子漾／編輯許智捷
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相。圖／《如果我不曾見過太陽》劇照、𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

如果我不曾見過太陽》第二季延續第一季的懸疑基調，而本季最引發討論的焦點，正是劇中對「身份」與「自我」的深層描繪。江曉彤夏天晴周品瑜三個名字，看似指向不同的人生，卻在劇情推進中彼此交疊，她們究竟代表同一個靈魂的延續、創傷後的轉換，或是一種象徵性的重生？

圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅
圖／《如果我不曾見過太陽》𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅

劇組未用台詞直接說明，反而透過視覺符號、鏡頭語言與零碎事件，將「身份之謎」拆解為一條需要觀眾自行組合的隱性敘事線。

本篇將從劇中畫面出發，解析三大核心：是否暗示多重人格？視覺符號如何提示身份轉換？第二季如何重新定義「成為新的人」？

前情提要：

江曉彤原本是一名熱愛舞蹈的女孩，卻因一場未知創傷而人格崩裂，最終以「夏天晴」重新生活，並將那段痛苦深埋心底。夏天晴的視力受損與選擇性失憶，成了她隔絕世界的保護殼；而深知真相的李壬曜，帶著愧疚與執念一路追尋她的身影，試圖確認她是否仍在這世界某處呼吸。劇中透過黑蝴蝶、電台聲音與舞蹈夢碎的意象，串聯起三種身份的延續。第一季結尾，壬曜幾乎確定夏天晴就是江曉彤，而她封存的記憶也開始鬆動，過去的危險再次逼近，為第二季揭開新的懸疑與情感拉扯。

一、劇中是否暗示多重人格？

江曉彤、夏天晴、周品瑜是同一個人嗎

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

雖然劇裡沒有明確使用「多重人格」的醫學名詞，但整個故事的敘事邏輯與人物行為，確實呈現以下特徵：

1. 角色之間存在「記憶接續」的線索

劇中雖然沒有直接使用「多重人格」這樣的醫學名詞，但從角色的行為與敘事安排，很明顯能看到創傷造成的「自我分裂」痕跡。江曉彤在精神崩潰後接受治療，之後以「夏天晴」的身份重新生活；夏天晴對過去出現一塊巨大的空白，不是單純遺忘，而像是本能地迴避那些受傷的年代。而周品瑜在拍攝紀錄片時，面對李壬曜的舊案會出現莫名熟悉感，甚至被某些記憶牽引走到特定地方。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

這些細節劇中從未用台詞說破，但透過行為與反應就能讀出：這個角色並不是「變了三個人」，而是在面對巨大痛苦時，逼迫自己活成不同的樣子。

2. 劇中反覆強調「保護」的新身份

從劇情細節來看，三個階段其實像是一個人在創傷後為了求生而產生的不同面貌。江曉彤崩潰時，醫院裡出現的「琪琪」更像是一種保護性的替代角色，用來擋住她無法承受的痛；後來的夏天晴並不是天生失明，而是因心理創傷而形成的「選擇性看不見」，用失去視覺來隔絕讓她害怕的過去；到了周品瑜，換了外貌與身份，彷彿再進入新的階段，把自己重新組裝成更能承受世界的一個版本。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

劇組沒有把這些明說成精神疾病，而是用戲劇方式表現：當傷害太深，人格、名字、外貌，都有可能成為活下去的工具。

二、視覺符號如何暗示身份轉換？

蝴蝶、毛毛蟲、糖果罐其實是三條暗線

導演沒有直接講，但這些符號讓觀眾能感受到角色變化背後的設計邏輯。

1. 黑蝴蝶：記憶、痛苦與真實自我的召喚

黑蝴蝶從第一季延續到第二季，一直是劇中最明確的身份線索之一。它不只出現在畫作與幻視中，也常在李壬曜情緒波動、或他想起江曉彤的時候同步出現，因此逐漸被觀眾視為「曉彤的象徵」。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

第二季一開始，黑蝴蝶再次出現在壬曜面前，而時機點正好卡在他開始懷疑夏天晴身份的那一刻，等於用影像提醒觀眾：被掩蓋的真相、被壓下的記憶，很可能又要浮出來了。黑蝴蝶常常代表被壓抑、被遺忘、被掩埋的「真實自我」即將回到表面。

2. 毛毛蟲：蛻變的隱喻，暗示「新身份誕生」

第一季醫院裡，「琪琪」在手背畫著毛毛蟲時說出那句：「牠們會先變成一灘液體，再慢慢長出新的器官。」這並不是單純的怪奇台詞，而是赤裸地暗示身份的崩解與重組：舊的自我先被溶解，接著才會長出全新的形狀，成為再也不一樣的人。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

也因此，劇中三個看似分離的身份其實構成一條完整的蛻變鏈──從江曉彤作為原本的自我開始，被創傷「液化」後轉化成保護性人格夏天晴，最後在重建生活的過程中，形成社會化後的周品瑜。這不是單一角色的分裂，而是一個人為了活下去所經歷的多次重生。

江曉彤（原型）→ 「液化」的創傷 → 夏天晴（保護性人格）→ 周品瑜（新的社會人格）

3. 糖果罐：人格之間的「交接物」

糖果罐在劇中功能特殊，非常關鍵。管理員說這是「琪琪」寄給周品瑜，而這個物件本身帶有安慰與保護的意味，也因此成了串起三個身份的重要線索。即便江曉彤、夏天晴、周品瑜之間沒有真正「碰面」，糖果罐卻透露出她們共享某段情緒或記憶的可能性。

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

因此糖果罐像是一種「跨身份連結」，也是觀眾最直覺感受到「這三個人其實是一個靈魂不同階段」的道具。

三、第二季如何重新定義「成為新的人」？

這部劇從未把「身份變化」當成單純的懸疑解謎，而更像在討論：人能不能脫離過去？新名字、新生活是否能真正讓創傷消失？還是我們永遠都在被「曾經的自己」牽引？

劇中角色的行為提供以下觀察：

1. 夏天晴的「看不見」其實是「不想看見」

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

當夏天晴偶爾能看到壬曜的輪廓時，劇集透過鏡頭暗示：她看不見的不是世界，而是自己不願面對的記憶。

2. 周品瑜的「熟悉感」源於記憶線索的再度啟動

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

周品瑜採訪壬曜時的反應、夢境、被曉彤記憶引導去特定地點，都讓觀眾看到這個新身份不是重生，而是舊記憶的延續。

3. 「成為新的人」其實是一種創傷重建

圖／《如果我不曾見過太陽》劇照
圖／《如果我不曾見過太陽》劇照

從江曉彤到夏天晴，再到周品瑜，都不是刻意偽裝成另一個人，而是身心為了活下去所做的自然演化。也因此劇中並沒有把重點放在戲劇化的「失憶」，而強調「選擇性記住」。

【如果我不曾見過太陽】𝗡𝗲𝘁𝗳𝗹𝗶𝘅 獨家｜一部曲 𝟭𝟭月𝟭𝟯日上線｜二部曲 𝟭𝟮月𝟭𝟭日上線

2026上半年桃花榜出爐！4生肖好緣分敲門，這個生肖感情、事業雙雙得意

2026上半年桃花榜出爐！4生肖好緣分敲門，這個生肖感情、事業雙雙得意

2025-12-02 19:07 女子漾 ／編輯周意軒

2026 年迎來馬年能量翻轉，桃花運勢也因生肖而全面洗牌。專研流年運勢的李奇峰老師指出，今年的桃花強弱落差明顯，有人一踏入 2026 就桃花失控綻放，也有人情感進展偏保守，需要慢慢來。其中這幾個生肖被點名為「上半年桃花最旺的四大生肖」，不只單身者容易遇上良緣，連帶事業、人際磁場也跟著一起升溫。

1 屬雞：2026 桃花運第一名　紅鸞星動、正緣直接走進你心裡

屬雞在 2026 上半年堪稱「桃花冠軍」，紅鸞星加持，感情不再原地踏步。單身者容易遇到真正的正緣，且多半是背景相當、價值觀契合的對象，發展順遂甚至具備結婚、生子的可能。上半年人際魅力滿點，但因命盤帶到福德、太陰，個性上容易思慮偏多，也要注意腸胃與精神壓力。提醒屬雞朋友：逢卯、戌月運勢稍弱，可在年初點光明燈、天醫燈、財利燈，穩住情緒與能量。

2 屬兔：人氣爆棚、天喜星報到　感情靠朋友介紹最容易成功

屬兔的人 2026 上半年被天喜桃花點亮，不只桃花多，還是「好桃花」。特別適合透過朋友介紹、社交聚會、合作場合認識新對象，成功率遠高於自己單打獨鬥。不過太陰、福德入命，也象徵舊疾可能復發，眼睛、關節要多保養。此外，人際相處可能因魅力提升而吸引一些不良桃花，感情判斷需更謹慎。逢辰、酉月運勢弱，適合點天醫燈、文昌燈安定流年。

3 屬牛：事業強到衝破天花板、桃花也同步升溫

屬牛 2026 上半年屬於「事業感情一起大回春」。流年穿年、龍德入命，事業運與貴人運都呈現正向成長，整體能量強到讓人想忽視你都難。

桃花運同樣亮眼，單身者容易遇到認真務實的對象；若是已婚或穩定交往族群，因桃花旺要特別提防外界誘惑，以免影響關係。身體方面需要注意腸胃狀況，也要小心小額破財。逢午、未月運勢較弱，建議點太歲燈、天醫燈、財利燈來穩運。

4 屬狗：人緣磁場大升級　桃花好感度一路累積

屬狗的朋友 2026 上半年桃花不是瞬間爆，但呈現「越走越順」型。人緣場穩健提升，容易遇到欣賞自己的新對象，適合慢慢累積好感，逐步把曖昧酝釀成真感情。但今年需多留意情緒與外傷風險，白虎、五鬼入命，提醒你避免衝動投資、拒絕陌生投資邀約，謹慎防詐。桃花能量佳，但感情進展要用心經營。逢辰、丑、未、酉月運勢略弱，適合點天醫燈、光明燈、草人替身化煞。

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

