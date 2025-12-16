2025-12-16 11:30 廖嘉紅
限定繼承跟你想的不一樣-很多人就是在這一步把自己賠進去
「爸爸留下不少股票，有台積電、金融股，還有幾檔 ETF，最近還在漲。」
兒子壓低聲音問我：
「拿到遺產稅免稅證明了！要不要先賣一點，把房貸跟信貸還掉？」
媽媽點頭：
「現在民法不是限定繼承嗎？賣股票還債，應該很合理吧？」
尤其現在台股在高點、又劇烈震盪，
👉 先換成現金止血，看起來最安全。
但我要很直接地說：
⚠️ 這個「先賣」，正是限定繼承裡最致命的一步。
———
關鍵 1｜當資產與負債不確定哪個多
向法院陳報遺產清冊，是最直覺的選擇只要是這種情況：
有房子、有股票、有投資，但房貸、信貸還在，甚至還有不明的私人借貸——真正的風險不是「有沒有資產」，
而是：
👉 你一開始根本不知道「全部負債是多少」。
因此，選擇限定繼承、陳報遺產清冊，在法律上是最保守、也最安全的第一步。
———
關鍵 2｜但限定繼承，有兩個很多人不知道的限制
在遺產清冊公告期間完成前：
❌ 你不能還負債（即使銀行天天催）
❌ 你不能賣資產
（即使你已拿到遺產稅免稅證明，甚至把部分資產登記在名下）只要做了其中任何一件，
👉 原本受保護的限定責任，就可能直接破功。
後果不是被罵，而是-
⚠️ 可能要用你自己的財產來補債。
———
關鍵 3｜為什麼法律要這麼嚴格？
因為限定繼承的核心，不是只保護你，而是要兼顧所有債權人的公平受償。
你想像這個情境：
遺產 1,000 萬負債 1,500 萬
如果你因為壓力，先還了天天催的那一家銀行，其他債權人公告後才出現--
👉 比例被你破壞，
法律就會要求你「用自己的錢補回來」
天啊！怎麼會這樣，說好的 #限定繼承破功
———
結尾｜顧問才會說的實話
多數人知道三個月內要辦限定繼承，能知道「要不要陳報遺產清冊」，已經是高手。
但我要誠實說一句：
👉 陳報遺產清冊，從來不是標準答案。
它是風險控管工具，但在某些資產型態下，會同時帶來極高的現金流與管理成本。
法律給的是最保守的保護，但人生有時候，真的承擔不起那個等待成本。
所以真正困難的，從來不是「法條怎麼寫」，而是——
👉 在現實與法律之間，哪一條路，才最適合你們家。這也是為什麼，你需要的不是再多一篇文章，而是一個能陪你把全貌算清楚、陪你一起釐清選擇的顧問。
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數