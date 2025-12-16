限定繼承跟你想的不一樣-很多人就是在這一步把自己賠進去

「爸爸留下不少股票，有台積電、金融股，還有幾檔 ETF，最近還在漲。」

兒子壓低聲音問我：

「拿到遺產稅免稅證明了！要不要先賣一點，把房貸跟信貸還掉？」

媽媽點頭：

「現在民法不是限定繼承嗎？賣股票還債，應該很合理吧？」

尤其現在台股在高點、又劇烈震盪，

👉 先換成現金止血，看起來最安全。

但我要很直接地說：

⚠️ 這個「先賣」，正是限定繼承裡最致命的一步。

———

關鍵 1｜當資產與負債不確定哪個多

向法院陳報遺產清冊，是最直覺的選擇只要是這種情況：

有房子、有股票、有投資，但房貸、信貸還在，甚至還有不明的私人借貸——真正的風險不是「有沒有資產」，

而是：

👉 你一開始根本不知道「全部負債是多少」。

因此，選擇限定繼承、陳報遺產清冊，在法律上是最保守、也最安全的第一步。

———

關鍵 2｜但限定繼承，有兩個很多人不知道的限制

在遺產清冊公告期間完成前：

❌ 你不能還負債（即使銀行天天催）

❌ 你不能賣資產

（即使你已拿到遺產稅免稅證明，甚至把部分資產登記在名下）只要做了其中任何一件，

👉 原本受保護的限定責任，就可能直接破功。

後果不是被罵，而是-

⚠️ 可能要用你自己的財產來補債。

———

關鍵 3｜為什麼法律要這麼嚴格？

因為限定繼承的核心，不是只保護你，而是要兼顧所有債權人的公平受償。

你想像這個情境：

遺產 1,000 萬負債 1,500 萬

如果你因為壓力，先還了天天催的那一家銀行，其他債權人公告後才出現--

👉 比例被你破壞，

法律就會要求你「用自己的錢補回來」

天啊！怎麼會這樣，說好的 #限定繼承破功

———

結尾｜顧問才會說的實話

多數人知道三個月內要辦限定繼承，能知道「要不要陳報遺產清冊」，已經是高手。

但我要誠實說一句：

👉 陳報遺產清冊，從來不是標準答案。

它是風險控管工具，但在某些資產型態下，會同時帶來極高的現金流與管理成本。

法律給的是最保守的保護，但人生有時候，真的承擔不起那個等待成本。

所以真正困難的，從來不是「法條怎麼寫」，而是——

👉 在現實與法律之間，哪一條路，才最適合你們家。這也是為什麼，你需要的不是再多一篇文章，而是一個能陪你把全貌算清楚、陪你一起釐清選擇的顧問。

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟