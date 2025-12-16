2025-12-16 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】他們是最不會求助的一群 卻也是最容易被忽視的—《廢墟少年》
希望這本書的分享，能成為一個小小的契機，讓更多讀者看見廢墟少年的艱辛，進而理解少年的不幸來自背後更複雜的結構問題；更重要的，讓我們重新檢視社會更根本的價值以及現行的安全網政策，不要製造與複製更多的廢墟少年。
2020東京奧運，台灣選手創下歷年來最多獎牌的紀錄，而在所有得獎選手中，拳擊銅牌得主黃筱雯更因為成長於「父親曾三度入獄」、「由爺爺開計程車養大」等環境中，成為媒體關注的焦點。然而，這一段逆境重生的佳話，似乎也凸顯了一個問題：「難道我們只會在這種時候，看見高風險家庭嗎？」
根據家扶基金會定義，高風險家庭指的是「因遭遇經濟、教養婚姻、醫療等問題，致兒童及少年未獲適當照顧之虞之家庭」，而儘管台灣出生率持續下降，高風險家庭與少年數，卻彷彿處於平行時空，這群所謂「未來主人翁」的生活環境，並未因為他們的數量減少，而獲得應有的改善。藉由實地走訪，與這群「廢墟少年實際互動」，報導者記者群完成了《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》，並且透過全面檢討現行政策，介紹國外案例，企圖讓主流社會看見這群形同被隱形的存在，甚至進一步帶來改變。
比起同情更需要陪伴 有法令卻頻頻被漏接
比起一本書籍，《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》更應該說是集結成冊的專題報導，其中可以看見記者們如何藉由層層剖析，從家庭面、心理面、社會面及政策面，帶領讀者了解廢墟少年們，是如何一次次被漏接。當中產階級子女正在探索人生，他們卻必須面臨生存與求學間的矛盾掙扎；理應帶來階級翻轉的教育，卻因為不穩定的生活環境，成為他們眾多挫折的其中之一。
我們的法令真的能夠幫助他們嗎？比起同情他們更需要的是什麼？高風險家庭的父母們，又是如何看待他們的子女？如同書中所說，這群孩子可以說是社會上最不懂得求助的一群，而透過記者的文字，上述的問題也終於得以獲得解答，但解決卻依舊仍需努力。
讓被忽視的「主人翁」們 回到公共視野
比起過去較常提到的公益與人道考量，事實上在《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》中，讓我更加深刻的反而是以「人力資源」為考量，所以必須幫助少年的思考模式。雖然或許有些冷血，但對於講求高效率、CP值的現代社會而言，包含人力資院、社會成本，甚至是「奪牌希望」等操作，或許更具有說服力。
法國存在主義哲學家沙特說過，人是被拋擲於世上，無能決定自己出生的家庭與社會位階，但卻可以自由地創造自己。這是我們寫下此書的目的，想帶讀者走入這群被拋入廢墟般狀態少年們的生命處境，讓他們走進公共的視野裡。
奧運激情過後 高風險家庭問題仍待解決
儘管這本書早在2018年就出版，但報導者的相關追蹤報導，卻從未止息，尤其在疫情影響之下，數位落差導致教育開始出現階級化的現象，也讓這個專題的持續更加重要。根據行政院性別平等會統計，高風險家庭在《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》出版當年的開案數，出現明顯下滑，但這並不代表問題已經解決。隨著黃筱雯在奧運賽場上爭光，比起一昧地讚揚錦上添花，台灣社會或許更應該重新關注高風險家庭所面臨的困境，防止貧窮世襲、階級固化持續複製，造成未來更大的社會成本。
