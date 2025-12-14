挑對象非常精準，盤點「最會挑對人」的星座TOP3

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

Netflix韓劇《認罪之罪》一上線就壓出一股陰鬱氣場：丈夫慘死、妻子被當成兇手、監獄裡的「魔女」開出一個瘋狂交換條件「我幫妳認罪，但妳得替我去殺人。」加上全道嬿、金高銀兩大影后級演技對決，難怪被各大外媒點名為12月必追韓劇之一。以下整理《認罪之罪》整體評價、劇情走向與主要角色介紹，讓你一次看懂為什麼必追。

《認罪之罪》首播評價：節奏陰冷壓迫、兩大影后撐起整部戲

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看

1. 首播口碑：好評集中在「演技」和「壓迫感」

韓媒與國際媒體普遍給出中上評價，有評論打出約 3.5 分的成績，認為這部劇雖然不是那種爽度爆表型懸疑片，但在氣氛營造與角色心理描寫上非常紮實，尤其是全道嬿的壓抑崩潰、金高銀的冷靜瘋勁，幾乎撐起整部戲的張力。

2. 題材狠：不是單純「誰殺了丈夫？」而是「誰被社會選來當罪人？」

故事起點看似是一起「丈夫遇害案」，但劇集真正想盯緊的是三個字：自白、代價。誰的自白被相信？誰的痛苦被忽略？當媒體與大眾輿論搶在法院之前給出「定論」時，法律真的還有空間查真相嗎？這一點也被不少國外影評點出，是本劇最有力的核心。

3. 節奏風格：偏慢熱，但細節越看越毛

前 2 集節奏相對慢，花很多時間在「觀察安允秀」：她為何在葬禮上一直微笑？為什麼看起來一點也不像剛失去丈夫的人？導演刻意讓觀眾跟著檢察官、警察一起用偏見看她，然後再慢慢戳破這些「常態想像」。

如果想找的是破案爽劇，可能會覺得進度偏慢；但如果喜歡心理線＋人性解剖，從第三集之後會開始越陷越深。

4. 氣質定位：黑暗系女性雙主線

從導演、編劇到選角可以看出，《認罪之罪》不想拍成只是「女版辦案劇」，而是刻意把兩個女人推到極端情境裡，讓她們在「被懷疑、被定罪、被逼到牆角」之後做出超出常理的選擇。

這種「女性角色被逼瘋到開始反擊」的路線，對喜歡《小女子》、《黑暗榮耀》這類作品的觀眾來說，非常對胃口。

《認罪之罪》分集劇情整理：第 1～12 集發展

以下劇情包含第 1～12集完整內容，請自行斟酌閱讀。

《認罪之罪》第1集：幸福婚禮，五年後變成殺夫現場

《認罪之罪》第1集：幸福婚禮，五年後變成殺夫現場

故事從 2017 年的婚禮開始，安允秀、李基大在親友祝福下成為夫妻，看似平凡的家庭人生正式啟動。時間一跳到 2022 年，允秀驚慌報警，說丈夫倒臥血泊、頸部遭利器刺傷。葬禮上，她不合時宜的微笑與華麗服裝立刻被警方盯上，警方以「協助調查」之名把她留在警局一整天。

眼看羈押時間將至，檢察官白東勳被叫來「救場」，雖然沒有直接證據，他仍對允秀的舉止充滿懷疑，開始跟蹤她的日常。另一方面，凶器上出現李基大後輩李書媛的血跡，警方安排兩人在咖啡廳見面，白東勳在一旁觀察兩人的眼神與對話。當李書媛的不在場證明被確認後，警方轉頭鎖定允秀，逮捕她並由白東勳親自訊問，提出「因為外遇而起殺意」的推理，但允秀完全否認。

最終，她仍被收押，並在回憶中想起案發當晚在工作室門外曾看見一個黑衣連帽人影。法院最後判她無期徒刑，而畫面另一頭，一間房子裡倒著兩個口吐白沫的人，還有一名盯著新聞看完判決的女人，為另一條案件線埋下伏筆。

《認罪之罪》第2集：監獄裡的魔女，開出瘋狂交易條件

《認罪之罪》第2集：監獄裡的魔女，開出瘋狂交易條件

在法庭上，允秀在最後關頭仍堅稱自己不是兇手。此時，另一個命案發生：牙醫夫妻被殘忍殺害，兇手牟恩留在現場等警察來抓。她在偵訊中冷靜到近乎詭異，每一個回答都條理清楚，讓警方開始懷疑她有反社會人格。押送她前往拘留所時，記者問起死者留下的兒子，她回了一句近乎詛咒的話：「你一定也知道，你爸媽不是什麼好人。」

與此同時，在獄友的挑釁下，允秀選擇用撞牆自傷來逃避騷擾，也因此被送往禁閉室。而牟恩進監獄後馬上挑起衝突，成功讓自己被調去禁閉室，位置就安排在允秀隔壁。兩人在牆壁之間開始接觸，牟恩提出一個令人毛骨悚然的提案：她願意在法庭上承認「李基大是她殺的」，替允秀背罪，條件是允秀出獄後必須殺掉牙醫夫妻的兒子。

牟恩接著要求以陪審團審判，開庭當天不只坦承殺害牙醫夫妻，還當眾說出「允秀丈夫也是她殺的」，全場震驚。回到拘留所，她在操場上遠遠對允秀喊了一句「加油」，像是在提醒她交易正式開始。

《認罪之罪》第3集：兩個女人真的沒串通？檢察官不信這麼巧

《認罪之罪》第3集：兩個女人真的沒串通？檢察官不信這麼巧

牟恩的自白讓案件發生巨大逆轉，允秀名義上洗清了「殺夫兇手」的罪名，卻讓負責辦案的檢察官與警方顏面無光。白東勳不願服輸，一面調查牙醫夫妻案，一面持續懷疑這是一場精心策畫的「共犯遊戲」。允秀與牟恩短暫同車外出調查，過程中牟恩刻意用言語刺激她，逼得允秀情緒失控、直接撲上去咬她一口，表面看來像是不共戴天的仇敵，其實卻幫她們掩護了先前在禁閉室的接觸。

白東勳親自訊問牟恩，要求她完整說出殺害李基大的經過，牟恩像背劇本一樣，把每個細節講得天衣無縫，聽起來可信度極高，但也正因為「太完美」，反而讓白東勳更加起疑。他開始翻遍兩人關過的牢房、禁閉室，甚至要求做全身檢查，就是想找到她們串通的證據，卻一無所獲。

此時，一名不甚起眼的律師張正久接下允秀的案子，決定從程序與證據面替她反擊。牟恩被拉去做測謊測驗，嘴上說自己從未與允秀接觸，讓白東勳怒不可遏，甚至干擾到測驗，導致結果作廢。案件仍無突破，允秀則暫時得以從拘留所獲釋。

《認罪之罪》第 4 集：帶著電子腳鐐的自由，根本是另一種監禁

《認罪之罪》第 4 集：帶著電子腳鐐的自由，根本是另一種監禁

面對媒體追問與輿論壓力，檢調高層對外放話「絕不容許兩名罪犯玩弄司法」，白東勳雖被調職，卻被私下交代要繼續追查真相。出獄後的允秀表面上回到了家，實際上仍戴著電子腳鐐、家裡裝了監視器，全城都在盯她的一舉一動。

牟恩則由律師陳永仁負責，她拜託律師幫忙轉交一封信給允秀，裡面清楚寫著：無論允秀在人外做什麼，她都看得到，如果在她開庭前還沒動手殺掉牙醫夫妻的兒子，她就會翻供，把一切推回到原點。

允秀開始查那個兒子的下落，卻越查越不安，因為她意識到這筆交易不只是「要不要殺人」而已，而是女兒的未來、她的人生聲譽全部綁在一起。更可怕的是，她開始察覺身邊似乎有人跟蹤，某晚甚至看見黑衣連帽人站在家門外、企圖闖入。她不顧腳上的電子腳鐐衝出去追人，警報大響，警車趕到現場，黑衣人趁亂消失，允秀則被壓制在地，再一次被當成「問題人物」對待。

《認罪之罪》第5集：黑衣人影子逼近，牟恩在獄中「消失」

《認罪之罪》第5集：黑衣人影子逼近，牟恩在獄中「消失」

允秀追逐黑衣人的同一時間，監獄裡也出事了──被關在禁閉室的牟恩竟然離奇失蹤，全體人員被迫展開大搜索，最後在醫護室找到她。警方對允秀態度依舊強硬，打算以違反電子腳鐐規定再次拘留她，直到律師陳永仁提出監視器畫面，證明當時確實有黑衣人試圖闖入她家，才讓警方態度軟化。

允秀回到亡夫工作室，試圖從舊照片、舊物中抽絲剝繭，想到李書媛曾與丈夫有曖昧，但鄰居只說她最近拖著行李說要去旅行後就消失了，留下新的問號。白東勳從警方監視畫面中看見允秀自言自語說「那個人殺了我丈夫」，他的懷疑再度被點燃。這一回，他直接去面對牟恩，指出兩件事的時間點高度重疊：有人闖進允秀家那晚，牟恩在監獄裡也玩了一場「消失戲碼」，兩邊彷彿遙相呼應。

牙醫夫妻命案正式開庭時，牟恩再次在鏡頭前留下詭異的「無聲口型」，白東勳看出她在向某個人傳話，開口質問她是不是在威脅誰。牟恩不閃不躲，只丟下一句：「時間不多了，別動歪腦筋。」這句話聽在允秀耳裡像最後通牒，也預告她離「真的動手殺人」只剩一步之遙。

《認罪之罪》第6集：隔空警告，允秀被逼到雨夜動手

《認罪之罪》第6集：隔空警告，允秀被逼到雨夜動手

牟恩在法庭上丟下「時間不多了，不能有別的心思」，像是隔空警告允秀別想耍花招。媒體追問她是不是在暗示自殺，高世勳的爺爺情緒失控丟鞋怒砸，逼牟恩「最好做到剛才說的話」，而白東勳也注意到牟恩一路緊盯允秀的眼神，兩人之間的「默契」更像暗號。

另一邊，允秀因電子腳鐐必須定期回觀察所面談，卻在同樓層意外撞見高世勳。她臨場設計弄髒面談員衣服，趁機偷看世勳檔案，發現他曾因錄製、分發女學生性愛影片被判刑，允秀也終於明白牟恩為何如此執著要他死。監獄裡，牟恩救回即將出獄卻被霸凌昏迷的胖妹，反而被獄警誤會施暴敲暈，胖妹醒來後對牟恩誓死效忠。

最致命的是，允秀再度收到威脅訊息：「不是叫你不要有別的心思嗎？要我公開我們的交易嗎？」她被逼到無路可退，只能在雨夜破壞腳鐐、假扮修理工闖入世勳家，扭打後用電擊棒制伏對方，勒到昏厥再補上一刀——允秀第一次真正踩進「我們要活下去，就得有人死」的深淵。

《認罪之罪》第7集：她沒殺他，但他真的死了

《認罪之罪》第7集：她沒殺他，但他真的死了

允秀為了趕回家裝新腳鐐墊片，冒雨騎車摔倒也不敢停，甚至觀察員比她更早到家，她只能從後門溜進去、假裝在洗澡拖延時間，硬把破綻藏住。她把「世勳死亡照」交由律師轉交牟恩，牟恩看到照片瞬間失控，把照片撕碎後直接吞下去，像是把祕密硬塞進自己身體裡，震到獄警都察覺不對勁。

世勳爺爺報案說孫子失蹤，雖收到「要離開」的簡訊，但語氣不像世勳本人，警方查到訊息發送位置與手機被棄置地點相差一座山，失蹤案很快上新聞，街上也貼滿尋人布條。牟恩在牢裡看到新聞，同時也注意到新室友具熙英對世勳的咒罵，像是早就知道他做過什麼。

更可怕的是，牟恩吞下預藏安眠藥送醫，允秀趕到醫院依約說出「殺人細節」，牟恩卻冷冷打斷：「看來你沒殺那孩子，我們交易結束。」允秀才坦白，她其實割傷自己製造血跡、拍下假死亡照逼世勳躲起來，想用「假死」完成交易。她甚至崩潰拿針筒威脅牟恩，求對方再給一次機會，牟恩只回一句：「那孩子已經死了。」

鏡頭切到世勳爺爺回到牙醫住所，屋內血跡一路延伸到地下室冷凍庫，打開後世勳屍體赫然在裡面——允秀以為自己騙過交易，卻發現真正的死局才剛開始。

《認罪之罪》第8集：牟恩身分曝光，真正兇手在「整允秀」

《認罪之罪》第8集：牟恩身分曝光，真正兇手在「整允秀」

牟恩吞下的那張照片，竟是「世勳真正死亡」的現場照，與允秀提供的版本完全不同。牟恩告訴允秀：除了她們，還有別的人也希望世勳死，而且兇手不是為了報仇而來，而是為了「整允秀」才下手。允秀衝到牙醫住所時，現場已被警方封鎖，白東勳接手調查，並挖出世勳兩年前的未成年性侵偷拍案。

世勳曾性侵同班女學生並拍攝影片，還將影片傳給受害者手機的聯絡人，但因父母動用關係、證人提供對受害者不利證詞而輕判，受害者最終因影片流散輕生，父親也跟著自殺，案件因未成年身分被「安靜處理」。白東勳追查到塔位時，竟在那裡看到牟恩的照片——牟恩就是受害者的姊姊，她的復仇並不是無端的瘋狂，而是一場被掩蓋的真相回來討債。

白東勳直接找牟恩對質交易，警方同時通知：世勳死亡現場採到允秀頭髮。牟恩離去前只留一句：「允秀沒有殺世勳。」而白東勳還丟出更狠的線索——曾有「證人P」提供惡毒證詞，抹黑受害者對世勳有好感、甚至有賣淫經歷，讓世勳得以脫身。牟恩回監獄後立刻盯上具熙英，當面掐住她的脖子指控：「你就是證人P。」

另一邊，允秀在懷疑與恐懼中被逼到逃亡，世勳爺爺甚至拿到允秀出現在案發大門口的照片上門討說法。允秀用熱水潑退對方後開車狂逃，警方追捕下她直接破壞腳鐐——她知道自己被設局了，但已經回不了頭。

《認罪之罪》第9集：牟恩的恨有了來源，允秀再次被推回兇手位置

《認罪之罪》第9集：牟恩的恨有了來源，允秀再次被推回兇手位置

故事回到 2019 年，牟恩在泰緬邊境做志工時染疫隔離，康復拿到手機那一刻，卻看到妹妹被侵犯的影片與家人死亡消息。封城讓她回不了國，她只能用自殘把恨意發洩在自己身上，這段回憶把牟恩「冷」的來源講得更殘忍：不是天生無情，而是被逼到失去正常情緒。

回到現在，具熙英在牟恩面前上吊後雖被獄警救下，但血管斷裂恐怕撐不到救護車，牟恩說自己能救，獄警情急開門讓她急救，熙英因此活下來並被送醫。白東勳則搜查允秀家，找到大量黑衣人畫像、追蹤世勳的手札，甚至在院子挖出雨衣與小刀，允秀看起來「罪證確鑿」，再次成為兇手。

允秀趕到醫院見牟恩，兩人在浴室碰面，允秀直接甩她一巴掌，怒吼自己又被拖回深淵。牟恩冷靜拆解：她沒有叫人去殺世勳，但她記得世勳真正死狀、刀形與背景光線，代表有人假冒允秀寄照片給她——那個人不只知道交易，還在操控她們的命運。牟恩只警告允秀一句：任何人都不能信。

對談後牟恩突然逃跑製造騷動，讓允秀順利離開，混亂中世勳爺爺與牟恩扭打，牟恩不慎被捅了一刀——這場交易開始變成全面失控的連鎖爆炸。

《認罪之罪》第10集：白東勳被戳破偏見，幕後操盤手浮出影子

《認罪之罪》第10集：白東勳被戳破偏見，幕後操盤手浮出影子

允秀知道自己被追捕又無人可信，反而決定利用警方找真相。她闖入世勳爺爺住所報警，把白東勳等人引到現場，自己留下手機、偷走爺爺手機。白東勳也終於起疑：為什麼世勳爺爺總能早一步掌握允秀與牟恩行蹤？到底誰在餵情報？爺爺拒絕回答，卻更像默認背後有人指揮。

允秀回到律師的拳擊館，把牟恩描述的「真正死亡場景」畫在地上。白東勳以為她在炫耀罪行，律師卻看出允秀想留下訊息。下一秒，允秀把爺爺手機裡的偷拍照傳給白東勳與律師——全是允秀被跟拍的行蹤照，證明幕後有人長期監控她、還能精準操控時機。

白東勳到醫院問牟恩「為什麼確定允秀不是兇手」，牟恩只丟一句：「偏見。」她指出白東勳明明知道拳擊館的圖與照片版本不同，卻仍把所有罪名往允秀身上塞，白東勳的動搖也在此刻開始。

同時，允秀突然上網自白：她承認殺夫並與牟恩交易，但否認殺世勳，強調世勳死亡時有第三人在場，檢方明明掌握他人出入證據卻仍咬死她是兇手。這段自白直接把司法系統推上火線。更震撼的是，具熙英告訴牟恩：世勳被殺時，他的朋友在場目睹一切。

《認罪之罪》第11集：允秀設局釣魚，陳律師踩進陷阱

《認罪之罪》第11集：允秀設局釣魚，陳律師踩進陷阱

允秀在自白前就已從世勳爺爺手機發現：有人把她的照片傳給爺爺。她到美術館看丈夫的畫，發現畫上有兩枚指紋，一枚是丈夫的，另一枚不明。她又在館內看到陳律師，並從播放影片發現陳律師與丈夫曾同框——兩人明顯認識，卻被刻意隱藏。允秀離開時在人群裡瞥見一雙熟悉眼神，像極了黑衣人。

允秀懷疑陳律師接牟恩案子是為了接近她，於是用自白設局，謊稱警方掌握「第三人進出世勳家」影片。陳律師果然冒險潛入警局偷看資料，卻發現資料裡竟有自己妻子的畫像，當場踩到地雷——他被釣到了。

陳律師隨即找上世勳爺爺，提供允秀襲擊世勳的影片，甚至慫恿爺爺綁架允秀女兒來控制允秀。牟恩在醫院聽到孩子被綁架，再次弄傷自己製造昏厥，趁醫療混亂挾持醫生吸入麻醉後逃脫。

允秀依爺爺指示前往見面，白東勳與張正久也趕到。爺爺舉槍要殺允秀時，牟恩趕到扭打，三人從二樓摔到一樓，爺爺昏厥，陳律師則站在一旁冷眼看著一切。允秀與牟恩趁亂逃走，允秀臨走前遇到白東勳，白東勳沒有阻攔——他開始相信允秀正在追真兇。

牟恩也向允秀坦白真名是姜所海，「牟恩」是疫情期間死去朋友留下的名字，她要用這個名字完成復仇。兩人決定一起去找「允秀沒有殺丈夫」的證據。

《認罪之罪》第12集：真兇攤牌，最後那一刀就是「自白的代價」

《認罪之罪》第12集：真兇攤牌，最後那一刀就是「自白的代價」

真相回到幾個月前：陳律師夫婦捐贈一幅畫給美術館，允秀丈夫發現那是抄襲作。陳律師夫婦要求他道歉，三番兩次上門理論仍無果，最終允秀丈夫因堅持揭穿抄襲而被殺害——他死於真相，也死於對方的自尊崩潰。

牟恩逃離醫院後找到世勳的朋友逼問，對方坦承案發當天躲在角落用手機錄影，拍到允秀「行兇」過程，也拍到黑衣人真正殺死世勳的畫面，這段影片成為翻盤鐵證。白東勳探視世勳爺爺後得知，陳律師夫妻曾找過爺爺，白東勳也更確信陳律師涉案。

允秀與牟恩回到丈夫工作室，一開燈就看見陳律師已在等她們。陳律師承認自己殺了允秀丈夫，允秀則指出黑衣人其實是陳律師的妻子。衝突爆發，允秀持刀反擊卻被制伏，牟恩刺傷陳律師仍被壓制。陳律師逼允秀毀掉畫作上的指紋再殺牟恩，允秀做不到，牟恩喊她「你還有路，我沒有」，搶刀刺向自己。白東勳趕到時，陳律師舉手喊不是自己弄的，允秀拿刀想刺向陳律師，牟恩卻轉身用盡全力把刀刺進陳律師心臟——這一刀，像是替允秀砍斷枷鎖，也替自己完成最後的贖罪。

結局收束：允秀因謀殺未遂、密謀謀殺、監禁罪成立，被判有期徒刑2年、緩刑3年。陳律師已死，妻子仍否認殺人，白東勳必須繼續找證據。最後允秀帶女兒前往泰國邊境，回到牟恩曾經待過的地方，而兩人最殘忍也最溫柔的命運玩笑，是她們其實早就見過——允秀婚禮那天，牟恩路過羨慕那場幸福，允秀還曾邀她一起加入。

《認罪之罪》演員與角色介紹

《認罪之罪》演員與角色介紹

1 安允秀（全道嬿 飾）︰被世界懷疑到底到什麼程度，才會去跟「魔女」做交易

1 安允秀（全道嬿 飾）︰被世界懷疑到底到什麼程度，才會去跟「魔女」做交易

全道嬿飾演的安允秀，表面上是個溫柔低調的美術老師兼妻子，實際上早就被生活壓得傷痕累累。丈夫離奇被殺，她立刻從受害者家屬變成第一嫌疑人，在警局、法院、媒體與網路上被不斷拆解、評論。

她在葬禮上「笑錯地方」的行為，成了所有人定罪她的理由之一。全道嬿把那種「被逼到牆角還要裝沒事」的精神狀態演得非常細膩，首播幾集中，觀眾會一度懷疑她到底是不是兇手，又會在她崩潰的瞬間突然心軟，這種搖擺感正是角色的魅力所在。

2 牟恩（金高銀 飾）︰代罪交易的設計師，是真相的鑰匙還是另一個怪物

2 牟恩（金高銀 飾）︰代罪交易的設計師，是真相的鑰匙還是另一個怪物

金高銀飾演的牟恩，在獄中有「魔女」的稱號。她是牙醫夫妻命案的兇手，卻對自己的犯罪過程講得像在講別人的故事，冷靜、精準又帶著一種近乎玩味的語氣。她主動提出代替允秀認罪，說自己願意扛下殺夫罪，只要允秀願意在外面替她完成未竟之事。

她看似只是想報仇，實際上卻更像是某種「制度的反撲」：她很清楚輿論怎麼運作，也知道如何操控「自白」這件事，讓真相變成可以被交易的商品。

3 白東勳（朴海秀 飾）︰相信自己判斷的檢察官，被真相耍弄的第一個人

3 白東勳（朴海秀 飾）︰相信自己判斷的檢察官，被真相耍弄的第一個人

朴海秀飾演的白東勳，是那種自信、敏銳、相信邏輯與經驗的檢察官。一開始他把允秀視為標準的「殺夫嫌疑人」，也很習慣用社會常識去拼湊動機與情節，但隨著牟恩自白、案件急轉直下，他被迫承認事情絕對沒有那麼單純。

他一邊不願承認自己看錯人，一邊又被允秀與牟恩的矛盾行為勾起好奇心，於是他成了觀眾的某種代言人，既不想放過任何疑點，又不敢輕易對任何人下定論。

4 張正久（陳善圭 飾）︰看起來普通，其實最「逆風」的那個律師

4 張正久（陳善圭 飾）︰看起來普通，其實最「逆風」的那個律師

陳善圭飾演的辯護律師張正久，登場時存在感不算強烈，但越看越關鍵。他不是那種只會耍帥的律師，而是非常清楚「真相」和「勝訴」之間距離的人。他看見的是一個被整個系統放棄的女人，所以選擇站在她身邊替她說話。對張正久來說，真正需要對抗的，從來不只是檢方，而是整個已經先入為主、迫不及待想看到血的輿論環境。

5 其他重要角色：受害者、家屬與「看不見的觀眾」

5 其他重要角色：受害者、家屬與「看不見的觀眾」

李基大是案發中心，卻在死後才慢慢被揭開真面目；牙醫夫妻的兒子，是牟恩指名的「必須死的人」，卻暫時還沒有正面出場，就已經成為所有人盤算的目標；李書媛、具熙英等角色則分別代表不同類型的「旁觀者」。有人說錯一句話害別人被網路公審，有人選擇逃走不面對。這些人加起來，才拼出這部劇真正的怪物：不是某個人，而是整個冷酷的環境。