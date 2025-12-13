2025-12-13 13:37 跟著KarenW.品味人生
第一次聽到臺北香頌樂團就愛上！「任」臺北香頌二十週年音樂會｜古典音樂迷必聽的動人現場體驗分享
「任」臺北香頌二十週年音樂會｜第一次聽香頌的震撼，我真的被打開了🎻✨
說真的，我本來只是抱著「去聽聽看」的心情。
畢竟還沒真正聽過 臺北香頌管弦樂團的現場演出，對他們的印象停留在朋友口中的「真的很用心、很有能量的樂團」
沒想到——這場 「任」臺北香頌二十週年音樂會，直接把我推進一個完全不一樣的音樂世界。
那種真實的震動、樂手之間的默契、指揮的收放、旋律在空氣裡流動……
我真心覺得：
原來古典音樂現場，是這麼具象、這麼立體、這麼溫暖的事情。
身為第一次聽香頌的人，我完全懂為什麼他們能一路走到 2025，並陪伴這麼多人二十年。
不要看我這樣，我可是曾經在管樂隊活了三年的女人，管弦樂也是有一點點的會聽🥹
為什麼這場音樂會主題叫「任」？第一次聽就懂了
「任」很美，它有兩層意思：
✔ 任真——回到最初做音樂的純粹
✔ 重任——承接古典音樂的傳承與未來使命
我覺得這兩件事，你完全能在演出的每個段落感受到：
那種 把經典演得很乾淨、卻又不失自己性格的詮釋方式，是一種要深耕很久、很扎實的樂團才做得到的。
｜開場：艾爾加〈月光下〉
溫柔得像有人輕聲說「歡迎來到我們的世界」
音樂一下，我整個人直接靜下來。
那種柔、那種流動感，像月亮把光輕輕鋪在舞台上。
第一次聽現場弦樂這麼近距離的震動，我真的雞皮疙瘩。
與其說在聽音樂，更像在感受一種溫度。
｜貝多芬《普羅米修斯的創造物》序曲
突然點亮的生命力量🔥
從柔情到磅礡，香頌的轉換速度很乾淨。
那個能量的爆開，是我第一次感受到「樂團整體一起呼吸」的感覺。
每一下落弓、每一個銅管的亮度都像被喚醒。
如果你想看一個樂團的整體性，這首真的很能看出來。
｜莫札特「朱彼特」
壯麗、宏偉到讓人屏住呼吸
朱彼特在許多樂迷心中是「交響曲的巔峰」。
在現場聽真的完全不是 YouTube、耳機能比的。
那種氣勢一來，我心裡只冒出一句話：
原來香頌是會“說故事”的樂團。
他們不是只把音符演完，是有把「宏偉感」推到你胸口的那種力道。
｜約翰．魯特《獻給大地之美》
溫暖又很乾淨的美感
這首有一種「被輕輕包住」的感覺。
沒有過度堆疊，是舒服、純粹、藏著善意的音樂。
我突然能理解香頌在台灣做了 250 場以上推廣音樂會、在 70 多所學校長期深耕教育，他們真的很懂如何用音樂跟人溝通。
｜《阿甘正傳》組曲
熟悉的旋律一響，就被回憶抓住
現場版真的更有畫面。
那種帶著堅毅、帶著故事的旋律，讓人不自覺想起自己人生裡曾努力往前走的時刻。
整個人直接沉醉。
｜久石讓《人生的旋轉木馬》
夢幻感100%，現場聽太幸福了
這段真的太美。
弦樂的線條、木管的色彩、整體的氛圍…真的像「夢開始旋轉」的瞬間。
那個旋律從舞台流向觀眾席，我能感覺整個場內都在默默笑。
｜壓軸〈寬闊的水面〉
像祝福，也像一句「謝謝你跟我們一起走這段路」
我覺得這首放在整場最後太適合。
它很純粹、很寬廣，有種「把整晚溫柔收起來」的力量。
第一次聽臺北香頌樂團，我得到的是：音樂、故事、還有一個團的靈魂
看完之後我心裡只有一個念頭：
難怪香頌能從 2005 年走到今天。
他們不是只在演奏。
他們是在：
✔ 推動音樂教育
✔ 陪伴孩子長大
✔ 把台灣的聲音帶向世界
✔ 在學校、城市、海外舞台，用音樂說台灣的故事
✔ 成為很多人生命裡第一場、最難忘的古典音樂會
我第一次看就能感受到：
這是一個願意背著「任」走更遠的樂團。
如果你喜歡古典音樂、喜歡故事、喜歡有靈魂的演出……
拜託一定要親自去聽一次 臺北香頌樂團。
真的會被他們打動。
【香頌｜支持台灣在地的聲音】
台北香頌樂團 20 年走來不容易。
堅持、教育、推廣、國際巡演、跨界合作…
他們一直都在很踏實地做「台灣自己的聲音」。
我真心希望更多喜歡音樂的人，都能走進他們的演出。
因為支持一個好樂團，就是支持台灣的藝術文化。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數