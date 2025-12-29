【2026年1月】韓劇清單：「收視保證」池晟、朴信惠相繼回歸！「高顏值CP」高允貞、金宣虎攜手譜戀曲！

新年新氣象，推坑人妻睽違2年終於回歸啦！ 去年韓劇有不少黑馬劇，例如《暴君的主廚》、《我的完美秘書》等，當然也是有許多讓人跌破眼鏡的大作，但是哪幾部，我就不多說了！總之，劇迷往前看，2026年1月也是有新一波期待值爆表的韓劇即將要上檔，一起看爆它們吧！

2026年1月必看韓劇1：《法官李漢英 판사 이한영》

主演：池晟、朴喜洵、元真兒

開播時間：1/2

「法官專業戶」池晟回來啦！這到底是第幾次演法官了？

《法官李漢英》是MBC電視台即將播出的金土連續劇，改編自同名網絡小說，由金光敏編劇執筆與《加州汽車旅館》的導演李在珍合作打造，全劇共14集，由池晟、朴喜洵、元真兒主演。

該劇改編自同名網絡漫畫，是一部講述曾是大型律師事務所的奴隸，卻回到十年前重新來過的積弊法官李漢英，透過嶄新選擇來懲治邪惡、實現正義的「回歸型奇幻正義劇」。

2026年1月必看韓劇2：《恩愛的盜賊大人 은애하는 도적님아》

主演：南志鉉、文相敏

開播時間：1/3

《王后傘下》的「成枏大君（李強） 」文相敏有新作啦！

《恩愛的盜賊大人》是KBS 2TV預計播出的土日迷你劇，由Studio Dragon主辦的第2屆電視劇劇本大賽優秀獎得主李善編劇執筆與《太太為什麼給男僕吃肉》的導演咸英傑合作打造，全劇有16集，南志鉉、文相敏主演。

這是一部古裝浪漫喜劇，講述一名陰錯陽差成為天下第一盜賊的女子，與追捕她的大君之間靈魂互換後，彼此救贖、最終守護百姓的危險卻偉大的愛情故事。

2026年1月必看韓劇3：《Spring Fever 스프링 피버》

主演：安普賢、李主儐

開播時間：1/5

剛拿到青龍電影獎最佳男新人獎的安普賢回來啦！

浪漫喜劇《Spring Fever》是tvN電視台的月火連續劇，改編自白敏雅的同名網絡小說，由《君主—假面的主人》、《和我老公結婚吧》的朴元國導演執導，全劇12集，由安普賢、李主儐主演。

故事講述性格冷漠的鄉間小學老師 尹春（李主儐 飾）遇上熱情似火的男子 宣在奎（安普賢 飾），兩人因春日氣息而悸動的爆笑愛情故事。

2026年1月必看韓劇4：《雖然從今天開始是人類 오늘부터 인간입니다만》

主演：金惠奫、羅門

開播時間：1/16

可愛的金惠奫終於帶來新作品啦！這次要當隻九尾狐，看看是她可愛還是申敏兒可愛^^

《雖然從今天開始是人類》是SBS即將播出的金土連續劇，由《戀愛大戰》、《大指揮家：弦上的真相》的導演金正權執導，《最棒的炸雞》的編劇朴燦英、趙雅英共同執筆，全劇12集，由金惠奫、朴所羅門主演。

劇情講述怕成為人類而遠離善行和男人的怪才九尾狐和過度自戀的足球選手之間的從互相嫌棄到互相喜歡的浪漫喜劇。

2026年1月必看韓劇5：《愛情怎麼翻譯？ 이 사랑 통역 되나요?》

主演：金宣虎、高允貞

開播時間：1/16

《愛情怎麼翻譯？》是Netflix將推出的浪漫喜劇，由《契約友情》、《紅丹心》的柳英恩導演執導，《德魯納酒店》、《還魂》的洪氏姊妹之洪定恩和洪美蘭編劇執筆，全劇12集，金宣虎、高胤禎主演。

劇情聚焦能精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎 飾），和世界級頂流明星車茂熙（高允貞 飾）之間既甜蜜又混亂的戀愛故事；劇組更遠赴日本、加拿大、義大利等地取景，打造一趟跨越國界的視覺系浪漫旅程，但我只想看男女主角，太帥太美了！

2026年1月必看韓劇6：《臥底洪小姐 언더커버 미쓰홍》

主演：朴信惠、高庚杓

開播時間：1/17

變胖也超可愛的高庚杓終於要回歸小螢幕，這次搭檔收視保證朴信惠一起上演職場喜劇羅曼史！

《臥底洪小姐》是tvN預計於2026年1月17日播出的土日連續劇，由《社內相親》《酒醉羅曼史》導演朴繕虎執導，《出師表》編劇文賢京執筆，全劇16集，由朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結主演。

劇情設定在 1990 年代末，以亞洲金融風暴前夕的韓國金融業背景。劇情主軸圍繞在30多歲的菁英證券監督官「洪金寶」，當她發現一家證券公司有可疑資金流動時，為了查明真相，她決定偽裝成 20 歲的高中畢業生，以基層女職員「洪張美」的身份潛入該公司展開臥底行動。

2026年1月必看韓劇7：《愛情處方籤 사랑을 처방해 드립니다》

主演：陳世妍、朴基雄

開播時間：1/31

由《美麗愛情完美人生》《真的出現了》的韓俊瑞導演執導，《我人生的春天》《廢柴舅舅》《玉氏夫人傳》的編劇樸智淑執筆，全劇50集，由陳世妍、朴基雄主演；劇情講述兩個家庭糾纏了30年之久的糟糕關係，化解誤會後，治癒彼此創傷的家庭溫馨劇。













