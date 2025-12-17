2025-12-17 07:27 女子漾／編輯Wendi
盤點10大「甘願為愛等待」陸劇男主角！《亦舞之城》馮睿難忘初戀白月光12年，《三生三世十里桃花》夜華苦守白淺3百年！
這一輩子說長不長、說短不短，而為了真愛你願意付出多少時間呢？今天跟著女子漾一起來盤點10大「甘願為愛等待」陸劇男主角：《亦舞之城》馮睿難忘初戀白月光譚思婷12年、《三生三世十里桃花》夜華苦守白淺300年…然而這些等待真愛的男主角們竟然還不是最久的？！讓我們趕快來看看吧！
《難哄》男主角桑延從學生時期開始對高中同學溫以凡動心，而女方雖然男方抱有好感，卻因自卑感拒絕這份情，直到6年後溫以凡與桑延在酒吧相遇，意外成為同居室友才得以延續校園純愛。看似傲嬌毒舌的桑延暗戀溫以凡長達9年，他看似散漫不在乎，但對女方始終專一，幸好最終小倆口終於成功地從校服走向婚紗呢！
盤點「甘願為愛等待」陸劇男主角2：《歸路》路炎晨守候初戀歸曉10年
《歸路》男、女主角路炎晨與歸曉從高中時代相愛，大學時代因誤會而分手，即使後來路炎晨沒有聯絡歸曉，甚至不知道她的近況，但他仍默默守著那份感情。雖然路炎晨並不是主動等待歸曉，但他心裡的位置一直留給她，即使沒有回報，也沒能真正喜歡上別人，之後在雪地裡再度重逢的他們，睽違10年再度尋得彼此的歸宿。
盤點「甘願為愛等待」陸劇男主角3：《一閃一閃亮星星》張萬森深情暗戀林北星10年
在2022年黑馬陸劇《一閃一閃亮星星》當中，校園學霸張萬森對意外穿越回到高三時期的女主角林北星情有所鍾，這段深情暗戀橫跨近10年。張萬森從高中時期就開始喜歡林北星，但因性格內斂安靜從未將情感流露出來，然而他在高考之後意外墜塔，令她開始調查男方真實死因，同時開啟拯救愛人大作戰！
盤點「甘願為愛等待」陸劇男主角4：《半是蜜糖半是傷》袁帥傲嬌暗戀女主10年
羅雲熙、白鹿領銜主演的都會愛情劇《半是蜜糖半是傷》講述投行界傲嬌高管袁帥，與青梅竹馬江君久别10後再度重逢的浪漫戀曲，2人最早的緣分可以追溯到童年時期，他倆小時候曾經玩在一塊，想不到長大後江君竟發現青梅竹馬袁帥變成自己的難搞上司，原來在男方看似欺負挑剔的行徑，背後藏得全是難以言說的愛意呀！
盤點「甘願為愛等待」陸劇男主角5：《亦舞之城》馮睿難忘初戀譚思婷12年
《亦舞之城》一開頭就描述芭蕾舞藝術家譚思婷在盛名之下退役回國，與曾經相愛的戀人馮睿意外重逢，2人在巴士上看見彼此的瞬間，完美詮釋出「一眼萬年」。馮睿、譚思婷因為職業夢想、現實壓力和男方母親阻礙，導致純真炙熱的愛戀無疾而終，闊別12年後再度遇見的他們，壓抑不住對彼此的思念，在誤會解開後終於有情人終成眷屬，重拾一家三口的天倫之樂。
盤點「甘願為愛等待」陸劇男主角6：《十五年等待候鳥》裴尚軒默默守護黎璃15年
2016年青春偶像劇《十五年等待候鳥》由張若昀、孫怡飾演，劇中男女主角裴尚軒和黎璃從高中時代開始相互鬥嘴，逐漸萌生曖昧情感，卻因未曾表白而彼此擦身而過整整15年。最終裴尚軒儘管對黎璃的情感已無法延續，仍依舊深愛著女方，宛如候鳥一般殷切等待著嚮往與歸宿。
盤點「甘願為愛等待」陸劇男主角7：《三生三世十里桃花》夜華苦守白淺300年
《三生三世十里桃花》劇中夜華在昆侖虛初次見到女扮男裝的白淺，為這段緣分埋下種子，之後白淺跳下誅仙台、失去記憶後回到青丘，成為素素的前身記憶全失，夜華儘管知道白淺已經不記得自己，仍帶著遺憾、愧疚與深情，默默守著這段失而不得的愛，經歷近3百多年的守候，終於喚回2人再次相遇與圓滿。
盤點「甘願為愛等待」陸劇男主角8：《宸汐緣》九宸和靈汐愛戀橫跨三生三世
《宸汐緣》原著小說為《三生三世宸汐緣》，故事深入描述九宸與靈汐之間註定三世的宿命愛情。九宸萬年以來一直冷情寡欲，但因靈汐的純淨與生機，第一次動心，之後他們被迫下凡歷劫，在凡間以「墨青」與「阿離」的身份相守，而小倆口歷劫後回到天界，再次面對天規、身世、使命…等阻礙，九宸依然一心只有靈汐，而靈汐也始終選擇九宸，小倆口經歷無數波折後，最終修成正果。
盤點「甘願為愛等待」陸劇男主角9：《臨江仙》白九思與花如月歷經三世虐戀
白鹿、曾舜晞主演的話題夯劇《臨江仙》是陸劇市場中首部描寫「仙俠CP」離婚的虐愛古裝劇，白九思與花如月在第一世個別以神仙與花妖身分相遇，在第二世一起於凡塵歷劫，因身份、記憶與命運牽扯愛而不得，並在第三世歷經痛苦、誤會、生離死別，才真正打破宿命、迎來圓滿結局。
盤點「甘願為愛等待」陸劇男主角10：《琉璃》司鳳 苦等璇璣十生十世
經典古裝劇《琉璃》描述女主角褚璇璣因天生「六識不全」無法感知情愛，離澤宮弟子禹司鳳愛她卻得不到任何回應。褚璇璣身上背負「宿命」與「劫」，不停輪迴、歷劫，但司鳳每一世都陪伴並守候著她，整整長達十生十世，即使褚璇璣不記得這些情感，將禹司鳳狠狠推開、虐心傷害，但他都沒有離開，令人感慨禹司鳳對待褚璇璣的極致深情甚至連輪迴都無法抹滅呢！
