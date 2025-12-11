2026 好運速成看過來！土星海王星牡羊座的成功關鍵

2026 找一個自己喜歡的運動，動起來帶好運！

2025走到最後一個月，讓我們先好好準備告別2025，同時閱讀從西洋占星解讀2026的機會與挑戰，最後帶領各位探索2026的好運速成關鍵。

讓我們先揮別2025年吧！2025肯定你在哪方面結束了某些關係或事業

土星與海王星在雙魚座最後逗留到2026年2月，如果你有任何藏起來的創傷、陰影，請好好面對，講出來，去面對他，因為這代表一個結束的機會，給你一個畫下句點的機會。如果你有自己的星盤，雙魚座代表的宮位，2024、2025，你在那範圍會畫下一些句點。譬如死亡，親人離世，或與朋友圈結束聯絡，也等於某種社交名聲上的「消聲匿跡，死亡」。2026年2月以前，都是最後一次劃下句點的發生時間點。

接下來，是新的起跑點，從牡羊座一起出發，共勉之！

沈重的功課：焦慮、敏感與「訓練鬥志」

2026的到來，重大世界繼續有明顯的改變，相繼由天王星、海王星、冥王星陸續在新的星座、新的領域展開大刀闊斧，2025是牛刀小試讓大家感受到新秩序帶來新社會的風氣，感到混亂不已？2026正式打開序幕，更瘋狂的要來了。

值得關注的是，土星與海王星進入牡羊座，代表牡羊座的範圍備受考驗。

簡單地說，眾人皆會感受到自己質疑自己行動力，低落的自信，出於防衛也出於內在不安全感，容易攻擊別人。

而社會集體會出現一些偉大的藝術作品，連結我們每一個人內心深處，都有一個焦慮、敏感，不知道該如何面對外面世界的小孩。我們需要訓練自己的意志，磨練出自信，更適合找到夥伴一起練習。你的對手是你競爭對手，也是你最大向上成長的夥伴。

從占星解釋：

牡羊象徵我們相信自己有行動力的自信，代表勇氣但也可能是競爭、火爆、追求速度。土星代表訓練管理、淘汰刪減、時間延遲。當土星進駐牡羊座，大家要謹慎注意戰爭的氣氛將會更加明顯，土星牡羊簡單來說是 「訓練鬥志」，藉由土星嚴格的執行力，訓練體能，鍛鍊從安逸轉向競爭的志氣，苦練行動力等範圍。

海王星也在牡羊，海王星代表在精神世界上的融合，實際上，海王星所到之處會呈現出「溺水而死」。譬如過去13年左右海王星在雙魚座，若是對應到個人星盤上，即可看出你在哪一的領域面對無法控制，過得夢幻、理想，而再2025也面對必須結束、死亡的範圍。

2026：保家衛國的夢想與混亂

海王星進入牡羊，將點燃全民對於保家衛國的夢想，「動起來」將是社會上很明顯的陽性氛圍，從健身運動，到認真看待保護自己家園，如果真作戰時該如何準備？這些都是海王星牡羊會點亮集體夢想。

但是海王星的做夢，弱化實際的分辨能力，也會帶來目標不清楚，分不清楚誰是敵人，精神在激動與不知道該怎麼做？之間來回。沒有耐心，不容易正式引爆戰爭，較容易引爆暫時性的衝突，但整體國際之間到社會氛圍，更容易有個人火爆衝突。

簡單來說，2026國家與整體社會發展上容易有相當激烈的鬥氣，但鬥志並不持久。擅長突發攻擊，喊出口號，但過一陣子聲音逐漸虛弱，改變方向，改變其他做法。

🔥 衝突管理：每一個人都需要憤怒管理

2025已經聽聞許多交通工具譬如捷運、公車上許多爭吵動作，2026更加明顯。大家要學習如何處理火爆場面，因為只會有更多暴力，充滿戾氣的機率，面對暴力之人的挑釁，更要謹慎處理，因為星火可以引爆後續動作。

土星牡羊代表我們不擅長面對處理紛爭，表達怒火。因此練習 憤怒管理（Anger Management），選擇你要如何面對衝突或叫囂時刻，顯得相當重要。

占星舉例：

譬如牡羊座在你的10宮面對到的主管高層之間的火爆衝突，8宮代表與別人之間的財務關係充滿激烈、看績效的壓力。要做的功課是練習管理共同金錢，把目標講清楚，保持彈性修改。

值得注意的是，海王星牡羊讓困難更加升級，代表混亂不清，人人容易誤以為自己是英雄，互不相讓，或是被對方怒火給點燃，實際上也當了一次對人拳打腳踢的惡霸。

只會反擊是很笨的，還要加上留點空間來談判，你要的是一個對自己也有幫助的結果，不只是句點。

如果對方要跟你談判，但卻一直選擇攻擊對方，那最後的結果就是結束，不再合作。

小朋友，青少年出現更明顯的學習困難

當心牡羊代表的年輕族群，也象徵年輕族群的暴力行為，毒品問題，精神渙散，無法專注等問題。對於兒童的受傷害行為，或是匿名的網路攻擊，針對青少年，或是由青少年主導，都會星火燎原，成為社會話題的風向。

網路發言要謹慎：隱藏的攻擊與反擊的界線

2026最大的考驗就是如何面對處理衝突。特別跟競爭引爆的嫉妒心理，因此有攻擊對方的念頭。而海王星的加入，則會讓這股行動力量轉為隱藏，網路上的攻擊，網軍會更加明顯。

究竟面對兇惡之人，要如何反擊過去警告不要再度越界，還是背後默默的攻擊回去？這都會是在2026對每一個人上演的考驗與功課。土星的實踐與海王的隱藏，點亮牡羊座每一個人都需要找到自己力量的困難之處，在於平衡，在於如何適當的展現自己的力量，而不過分的去傷害對方。

2026的群眾心理：嫉妒在發燒

2026下半年火能量迅速飆高，木星進獅子立刻就與土星牡羊、冥王水瓶呈現有力角度。2026容易爆紅，引發嫉妒排擠。2026是人人都想得到關注的時候，卻也容易互相競爭，進而在社群上引爆是非話題。

預告：高潮迭起的7月

2026高潮落在7、8月。7月木星剛進獅子座，點亮個人英雄主義，有利於領導、表演、娛樂、明星等範圍。然而卻要當心競爭對手的嫉妒，攻擊浮出檯面，引發觀眾、群眾、朋友圈的排擠效應。

領導者必須從「我」（獅子）變成「我們」（水瓶）

木星一進入獅子，就立刻與冥王星在水瓶座呈現對峙，代表個人有強力慾望追求英雄表現，但群眾的心態已有所改變。像是過去的明星個人魅力靠一人征服，而現在追求的是群眾的連結力量。明星是過去時代個人的表演，而網紅是現在每一個人都可以在他身上找到認同之處。2026年演藝圈，演藝作品的發展方向面臨考驗，明星這個概念，會有部分群眾不再接受。

但得到越大關注，隨之而來就是「眼紅嫉妒」話題。要謹慎看待自己挑起的話題，可能會踩到其他群體、立場的利益紅線。簡單說，越有清楚話題的產品內容，越容易發燒連結觀眾，也越容易演變成立場上的是非。

翻身王牌：與群眾一起開創合作空間

22026是風與火力量超級旺盛一年，更容易被社會與論上點起是非、抨擊。

這個年代已經有一件事情相當明顯，你越想領導，越容易被質疑你真正誰帶給大家的好處。個人英雄主義式微，對於冥王星進入水瓶的力量，需要多讓其他人發揮自己的特色，尊重他們期待的工作方式、時間、地點，才能在相異之中找到最大公約數。與群眾一起開創合作空間是翻身王牌。

2026好運關鍵：準備與創新

土星與海王星帶來雙重挑戰，直白感覺就是「活者怎麼變得越來越難？」 有一個關鍵的改變做法，即是接受創新，改變觀眾。

接受創新，找新觀眾，自駕計程車，機器人當道

天王星進入雙子代表創新會進入日常生活，譬如自駕計程車，機器人在接下來7年會顯著進入工作、生活日常的應用。想要把握產業趨勢就可以跟上改革腳步。而冥王星進入水瓶座代表群體、客群的改變，白話的翻譯就是更換客人，改變人際團體，在這當中你會找到與新世界接軌一起成長的夥伴。

最後代表幸運的木星進入獅子，2026年的創意表演作品預計會有許多AI作品問世，這就是一個最好測試新市場、觀眾接受度的好方式。

好運速成：上課拿證照，裝備自我

最好還有一個想與大家分享，新世界已經在改變當中，大家還在找尋如何上手，請多多參加跟新趨勢有關的課程，拿上課資歷，或是進修證明。其實現在AI對於每一個人都還是新的，並沒有人是真正的老鳥，而上課的證明，你自己利用AI運用的研習作品，都是非常好的工具，不但可以幫你思考是不是有可能開啟斜槓？更可以幫助你在產業、公司裡用研習作品來證明你可以往哪一個方向前進。

當你不清楚下一步的路？請瀏覽跟未來科技有關的研習課程，先去上課，一步一步走下去，你就與世界一起同行。

Julianne

