波力夢想店首次登場臺中　一起啟動夢想旅程

2025-12-10 12:58 新頭條Thehubnews
▲波力夢想店首次登場臺中。(圖/綠雷德創新股份有限公司提供)
▲波力夢想店首次登場臺中。(圖/綠雷德創新股份有限公司提供)

深受小朋友喜愛的《波力救援小英雄》IP正式進駐臺中！全新打造的 「波力夢想店」 將於2026年1月9日(五)起至2月22日(日)，在臺中中友百貨首次亮相，以「夢想啟航」為主題，結合主題拍照點及限定快閃店，打造專屬 3-6 歲小朋友的遊玩空間，邀請親子一起走進波力的世界，許下夢想、展開冒險。


限定快閃店登場，人氣周邊一次入手

波力夢想店同步推出限定快閃店，上架多款深受家長與小朋友喜愛的波力正版周邊商品，本次波力夢想快閃店還有限定商品：波力Ｔ恤、吊飾、爆米花、冰淇淋…...等，包括韓國原裝進口玩具、公仔、生活用品、文具，應有盡有。現場還設有打卡牆與可愛場景，同時還可以與波力、安寶大型公仔合影留念，波力夢想店將成為親子過年期間出遊的必逛商店。

限時遊樂區，一大一小共同入場

波力夢想店同時設有遊樂區，提供小朋友最喜愛的球池、大型城堡溜滑梯，為全室內空間，現場遊樂區全面採用軟墊地材與專人管理，提供舒適、安全的兒童遊戲空間，是小朋友放電、家長拍照的最佳去處！

專屬臺中親子打造的夢想啟航計畫

目前「綠雷德感動玩」粉絲專頁正同步舉辦限時留言抽獎活動，只要依照活動規則完成指定留言與分享，就有機會抽中波力夢想店遊樂區免費入場名額，限量20組。更多活動資訊、期間限定活動及優惠將於粉絲專頁陸續公布，邀請臺中與中部地區的家庭一起參與，和波力一同出發，迎接全新的夢想旅程。

臺中展覽資訊：

官方粉絲專頁：綠雷德感動玩https://www.facebook.com/readvisionco/?viewas=100000686899395

展覽期間：2026年1月9日(五) - 2026年2月22日(日)

中友百貨：臺中市北區三民路三段161號13樓－波力夢想店

營業時間：每周日-周四11:00-21:30、每周五-六11:00-22:00 (過年期間營業時間依中友百貨公司公告為主)

新頭條Thehubnews

新頭條Thehubnews

《新頭條》（TheHubNews）是由隆豪多媒體成立的多元網路媒體，由資歷超過20年的平面媒體與電視人組成。自製影音新聞已超過一千則，並運用AI虛擬主播，提升新聞播報的可看性。報導更涵蓋在地故事、旅遊、美食、娛樂等生活議題。

#快閃店 #親子旅遊 #百貨公司 #2026年

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

#分享 #職涯 #中華航空

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

2025-12-01 11:17 女子漾／編輯許智捷
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博

由鐘漢良、秦嵐主演的都市情感劇《亦舞之城》開播後話題持續升溫。劇中兩人因年少時的創傷與人生抉擇錯過，多年後在截然不同的人生階段再度相遇，重新拾起那段被時間掩埋的深情。

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

「破鏡重圓」向來是最能打中成年觀眾的題材不少劇迷直指，正是這種「曾經遺憾、重新靠近」的敘事張力，才最能打動成年觀眾的心。

以下整理 10 部熱門陸劇，帶觀眾一次看懂近年最具代表性的破鏡重圓敘事，從都市職場到古裝虐戀，全都是「再相遇依然心動」的高討論度作品。

1 《亦舞之城》：退役芭蕾舞者與葡萄園主理人的再相遇

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

譚思婷（秦嵐）退役返國，離開舞台後要重新面對未竟的夢；馮睿（鐘漢良）早已在四川經營葡萄園，成為新興酒業品牌創辦人。兩人少年時深愛卻因各自的原生家庭問題與錯位的人生選擇錯過，多年後重逢時都已帶著傷痕與成長。劇中以芭蕾練功房、葡萄園釀酒作為雙線象徵，呈現「藝術與現實」的交錯，也讓破鏡重圓更具成年人的厚度。

2 《何以笙簫默》：七年錯過之後的深情修復

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

同樣由鍾漢良飾演男主的《何以笙簫默》可以說是破鏡重圓的經典，趙默笙（唐嫣）因誤會遠赴美國，何以琛（鍾漢良）在國內獨自等待七年。重逢後，何以琛展開各種虐妻、追妻手段。劇情以律師界職場、新聞攝影為背景，一步步揭開誤會真相，也呈現成年人不再衝動、但依然深情的愛。全劇最經典的是那句「如果世界上曾經有那個人出現過，其他人都會變成將就」。

3 《難哄》：年少的暗戀修成正果

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《難哄》是《偷偷藏不住》的姊妹作，原著本身就具備超高人氣，上線後話題與收視一路飆升。溫以凡（章若楠）回到家鄉工作，意外與高中同學桑延（白敬亭）再度相遇。兩人當年互有好感，卻因未知的心結不歡而散；重逢後明明裝作不認識，卻一次次在生活裡碰面，最終因陰錯陽差住進同一屋簷下。兩人的關係在合租的日常中逐漸回到最初的悸動，也讓這段“再愛一次”的故事格外抓心。

4 《下一站是幸福》：相差10歲的姐弟戀現實壓力

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

賀繁星（宋茜）與元宋（宋威龍）因姐弟戀身份落差與家庭現實壓力分手，兩人都在情感崩解後進行自我重建。重逢時已從「甜甜熱戀」走向「學會理解彼此」。劇情描寫職場女性不婚焦慮與愛情中的自我設限，使破鏡重圓更貼近現代人的情感痛點。

5 《我的人間煙火》：青梅竹馬因家庭反對分開十年

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

2023年熱播的爆劇《我的人間煙火》講述宋焰（楊洋）與許沁（王楚然）年少時深愛，卻因家族糾葛被迫分開十年，兩人帶著各自的遺憾走過漫長歲月，再度重逢時已是消防站站長及急診科醫生。十年間的誤會與怨懟在一次次並肩作戰、互相理解中被拆解，兩人最終用自己的方式完成雙向救贖，也讓「有情人終成眷屬」成為故事最暖心的落點。

6《半是蜜糖半是傷》：童年玩伴重逢後成刻薄上司

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《半是蜜糖半是傷》融合歡喜冤家、多年暗戀與破鏡重圓元素，改編自同名小說。女主江君（白鹿）因眼淚過敏症而性格開朗外放，與童年玩伴袁帥（羅雲熙）闊別十年後在公司重逢，卻發現他已成為自己刻薄挑剔的上司。兩人從職場到生活都頻繁碰撞，甚至成為鄰居。江君後來才明白，那些看似刁難的安排，其實是袁帥默默的保護與多年深藏的愛。

7 《親愛的自己》：都市男女婚姻裡的破裂與重建

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《步步驚心》中一人分飾兩角而大受好評的劉詩詩主演，《親愛的自己》聚焦都市男女在愛情與成長中的現實矛盾。李思雨（劉詩詩）與陳一鳴（朱一龍）原本相愛，卻在壓力與價值觀落差中逐漸走散，最終分手。分開後兩人才真正看見彼此的缺口與需求，再重逢時不再是激情，而是願意重新努力的成熟選擇，被視為最貼近現實的破鏡重圓代表作。

8 《點燃我，溫暖你》：甜又虐的破鏡重圓

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《何以笙簫默》導演劉俊傑指導，又是一部破鏡重圓經典劇。《點燃我，溫暖你》改編自的小說《打火機與公主裙》，是近年討論度極高的青春破鏡重圓劇。陳飛宇以金髮造型演活桀驁的天才少年李峋，張婧儀則以清新氣質詮釋叛逆倔強的朱韻。劇情講述朱韻初入大學，平靜生活被李峋闖入而改變，兩人因變故分開，長大後再度重逢，在克服誤會與困難後重新走回彼此身邊。

9 《以家人之名》：成長後才能擁抱的愛

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

凌霄（宋威龍）與李尖尖（譚松韻）原是一起長大的「非血緣家人」，因凌霄母親的出現被迫分開多年。再次相遇時，他們不再是依賴彼此的小孩，而是能夠為對方承擔的成年人。劇中以原生家庭創傷為線索，破鏡重圓呈現「長大後才懂得如何愛」。

10 《東宮》：忘記你後又再次愛上你

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

李承鄞（陳星旭）與小楓（彭小苒）因國仇家恨及宮廷陰謀而走散，男主失憶後再度遇見女主，兩人命運重新交織。雖然結局虐心，但本質上是極致的破鏡重圓敘事——「即使忘記你，心還是記得」。宮廷政治、民族衝突與宿命愛情相互牽引，成為古裝虐戀的巔峰。

#劇情 #鍾漢良 #笙簫默 #宋威龍 #原生家庭

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

2025-12-02 13:00 廖嘉紅

【家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算】

「林先生打開國稅局寄來的信，愣住了：

『老爸的遺產明明不多，怎麼連遺產稅試算都不能做？』」

🤔 如果這封信寄到你家，你會不會也嚇一跳？

他不是有錢人，資產也在免稅額範圍內。

但國稅局只回一句：

📄「本案屬 20 種無法提供遺產稅試算情況。」

這句話，也是很多台灣家庭的共同疑問：為什麼不是高資產，也不能試算？

---

【結論先行｜為什麼不用繳遺產稅，居然不能試算？】

國稅局的遺產稅試算，只能算「非常單純的家庭」。

只要碰到👇

📊 股票

🚗 五年內車輛

🏠 持分不動產

🔐 保管箱

💸 死前 2 年內贈與

🏦 多銀行帳戶金流

就只能走人工審查。

👉 因為台灣遺產稅制度本質是：「實質課稅 + 個案查核」。電腦只能算，但國稅局要「查」。

而且

📌 資產單純 ,免稅額度內→ 1～2 個月拿到免稅證明

📌 資產複雜或破 1 億 → 審核一年以上很常見（財產凍結狀態）

---

【看完 20 項無法試算表，我的第一個感覺：】

🔥 這不是高資產的問題，是多數家庭都會遇到的。

你看這些項目：

* 🚗 兩台車

* 🏠 土地持分

* 📈 員工認股、興櫃

* 🔐 保管箱

* 💸 存款變動

* 🏚 不動產共有

這些不是豪門的情況，這就是台灣家庭的日常。

👉 不是你家複雜，

👉 是台灣人正常生活就長這樣。

---

【R姐心目中，最常讓一般家庭卡關的前三名】

① 🔥 未上市股票、員工認股、下市股票

很多家庭以為只是「一點股票」。

但真正讓系統跑不動的是👇

員工認股、興櫃、家族公司股票、下市股票、私募、海外券商股票。

遺產稅申報時，我們必須提供

* 死亡日持股餘額

* 面額資料

* 死亡日公司資產負債表

還有......

---

② 🚗 名下超過 1 台車、車齡未滿 5 年

台灣家庭最常見的情況👇

* 孩子一台

* 爸媽一台

* 但兩台都掛在媽媽名下

長輩一過世：

⚠️ 全部算遺產

⚠️ 而且無法試算

車齡未滿五年 → 必須查現值 → 我們必須自己上古中車網站查詢市值

👉 你家也是車輛都放在某個人名下嗎?

---

③ 🏠 不動產持分、多人共有

最常見的台灣家庭場景👇

* 土地持分

* 房子不同人持有

* 早期親戚一起買

* 老房子多人共同擁有

只要不是「單獨所有」，💥 試算系統立刻卡住。

這不是財務問題，而是台灣家庭的生活習慣。

---

【我看到這張表的第二個感覺】

💡 #人生的日常_就是遺產稅的變數

你以為的小動作👇

* 為省保費把車掛在爸媽名下

* 股票帳戶沒整理

* 兄弟姊妹一起買房

* 死前匯款沒留紀錄

* 不動產持分擺著沒處理

* 下市股票放到大家忘記

到了國稅局就是：

❌ 不能試算

❌ 不能自動

❌ 不能省略

---

【第三個感覺】

⚠️ 遺產稅不是算，是查。

國稅局的邏輯很簡單👇「系統不能辨認，就必須人工查。」

所以：遺產稅不是用算的，是靠「證據」查出來的。20 項不是難題，而是 20 個家庭需要釐清的故事。

---

【第四個感覺】

🔥 台灣沒有「標準家庭」。你覺得的小事，在遺產稅裡會變成一整串調查。

這也更凸顯👇

👉 顧問的價值不是報稅

👉 而是把混亂變清楚因為家庭的故事，永遠不是一張表單能裝得下的。

---

【國稅局公告：20 項無法試算情況】

01. 戶政資料未能勾稽被繼承人除戶日期

02. 被繼承人遺有非單獨或持分所有之土地/房屋

03. 被繼承人遺有非屬上市(櫃)股票或有價證券

04. 金融機構貸款金額超過７００萬元

05. 被繼承人遺有汽車遺留逾1輛，或遺有汽車車齡未滿5年

06. 被繼承人遺有其他財產

07. 存款資料換算短差超過500萬元

08.被繼承人遺有財產超過「試算服務作業要點」規定的遺產總額

09. 被繼承人死亡前2年內有贈與配偶、二親等或以外親屬財產

10. 死前2年內出售不動產且金額逾500萬元

11. 被繼承人遺有金融機構保管箱

12. 非屬配偶與子女繼承案件

14.被繼承人遺產稅有申報紀錄

15.持有國外證劵及衍生性商品

16.被繼承人遺有信託財產項目

17.被繼承人遺有上市(櫃)、興櫃之有價證劵，為查無收盤價或加權平均成交價

18.申請人已拋棄繼承

19.配偶、子女無身分證統一編號

20.被繼承人為外籍人士且原居住國法律影響遺產稅認定

👉這 20 項，就是國稅局在說：「試算不是主角，人工查核才是遺產稅。」

---

【你家最容易踩到哪一項？】

很多家庭以為：「我們家財產不多，應該很單純。」結果收到國稅局的信才發現👇💥 生活習慣，會影響遺產稅。

你覺得你家最容易遇到哪一項？

A. 未上市／下市股票（或員工認股）

B. 名下超過 1 台車、或車齡未滿 5 年

C. 不動產持分、房地不同人持有

D. 其他（歡迎留言)

👉 不是你家複雜，

👉 是台灣家庭本來就長這樣。

---

【留愛，不留亂】人生有太多無法預料，但我們可以決定-🌿 留給家人的，是愛，不是混亂。願每一個家庭的故事，都能被妥善安放。讓愛不傷人，讓財富有溫度。

#R姐活生生真實分享

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#遺產稅 #遺產繼承 #國稅局查稅

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

2025-12-03 13:03 女子漾／編輯ANDREA

最近娛樂圈再掀熱議，焦點人物是以清冷古典氣質著稱的女星陳都靈。她原以《左耳》《鳳囚凰》《與鳳行》等作品穩坐「古裝女神」寶座，卻因海外靈媒與社群帳號接連發表「通靈」內容而被捲入莫須有的陰謀論，導致網路輿論紛紛議論。

這事從上個月開始發酵，美國靈媒Kandis Starr在YouTube直播中連爆猛料，說陳都靈被困在啟皓藝術館，遭強行灌藥、毆打，甚至即將被「獻祭」， 消息一出，全網震動，粉絲也跟著擔心，網友也開始深度調查，連工作室都罕見發文澄清12月行程，試圖澄清這些傳聞。

事情得從大陸男星于朦朧9月墜樓說起，那案子疑點重重，官方結案後，網路陰謀論卻越燒越旺，牽扯出天娛傳媒的黑歷史，近期，靈媒圈子跟進，Kandis Starr在11月22日第四次通靈于朦朧時，突然感應到陳都靈的「求救訊號」。

圖片來源：陳都靈 微博
圖片來源：陳都靈 微博

她描述，陳都靈目前處於昏迷邊緣，反覆被綁架者虐待，過程中還聽到疑似她的哭喊：「希望大家多關注、多曝光！」更嚇人的是，靈媒預言12月5日是獻祭日，網友立刻聯想到某高層人物生日撞期，猜測背後有大人物操盤。 同一時期，TikTok上的「東方神官」也發文，稱陳都靈和郭俊辰都「已經不在了」，靈魂跟于朦朧團聚，簡直像恐怖片劇情。

陳都靈工作室回應

陳都靈工作室也在微博po出12月行程表：16日、19日、23日都有公開活動，像是品牌發布會和直播，表示陳都靈目前一切安好狀態，粉絲鬆口氣，但質疑聲浪沒停，有人扒出她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。 YouTuber蓓姨在《蓓姨California Life》頻道轉述這些細節，強調陳都靈和于朦朧關係密切，可能知曉太多內幕，才被滅口，根據報導指出，說最新通靈顯示陳都靈上週已被殺，搏鬥過程拍成暗網直播賣錢，下個目標還點名姓「胡」。 這些說法雖沒官方證實，卻讓陳都靈熱搜居高不下。

圖片來源：陳都靈工作室 微博
圖片來源：陳都靈工作室 微博

她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。(圖片來源：翻攝自網路、YT)
她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。(圖片來源：翻攝自網路、YT)

回頭看陳都靈的星途，她出道八年，從清純學生妹蛻變成古裝天花板，2013年憑電影《左耳》爆紅，飾演害羞女孩小鹽，票房破5億，陳都靈一炮而紅，被譽為「新生代四旦之一」。之後轉戰電視圈，在古裝／古風劇領域展現強烈的辨識度與可塑性，2023 年播出的 長月燼明 中，她以配角身份參與，雖非主線，卻憑借古風扮相與氛圍感吸引注意，期於 2025 年播出的 雁回時，她擔任女主角「莊寒雁」，演繹女主從被拋棄、浴火重生到復仇翻身的故事，成功從過去「綠葉配角」身份轉型為主角，這些角色讓她圈粉無數，古裝扮相清麗脫俗，演技從青澀到爐火純青，難怪被封「古裝女神」。

為何稱她是「于朦朧第二」？

網上給陳都靈扣上「于朦朧第二」的帽子，主要源自靈媒連環爆料和時間線重疊。于朦朧墜樓後，陳都靈就頻頻被點名，第一波是「替身論」：網友比對她近期活動影片，發現下巴線條變粗、眼神空洞，不像本人，有人直指是高仿矽膠頭套冒充。 靈媒Kandis Starr更直球，稱陳都靈知曉于朦朧案內幕（如天娛傳媒黑幕），被囚禁灌藥，12/5獻祭日還藏「恐怖巧合」，網友腦補成權貴生日獻禮，蓓姨分析，兩人曾合作密切，陳都靈可能成證人，才遭滅口；加上郭俊辰也捲入，三人靈魂團聚的說法，讓這陰謀論像病毒傳播。 儘管工作室反擊曝光行程，但熱議不減，反倒讓更多人盯上她的下一次現身，到底是本人還是替身，目前依舊還只是傳言，尚未得到證實。

圖片來源：陳都靈 微博
圖片來源：陳都靈 微博

#古裝 #粉絲 #于朦朧 #陳都靈

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看

2025-12-07 21:22 女子漾／編輯張念慈
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

Netflix韓劇認罪之罪》一上線就壓出一股陰鬱氣場：丈夫慘死、妻子被當成兇手、監獄裡的「魔女」開出一個瘋狂交換條件「我幫妳認罪，但妳得替我去殺人。」加上全道嬿金高銀兩大影后級演技對決，難怪被各大外媒點名為12月必追韓劇之一。以下整理首播前5集的整體評價、劇情走向與主要角色介紹，讓你一次看懂為什麼必追。

《認罪之罪》首播評價：節奏陰冷壓迫、兩大影后撐起整部戲

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

1 首播口碑：好評集中在「演技」和「壓迫感」

韓媒與國際媒體普遍給出中上評價，有評論打出約 3.5 分的成績，認為這部劇雖然不是那種爽度爆表型懸疑片，但在氣氛營造與角色心理描寫上非常紮實，尤其是全道嬿的壓抑崩潰、金高銀的冷靜瘋勁，幾乎撐起整部戲的張力。

2 題材狠：不是單純「誰殺了丈夫？」而是「誰被社會選來當罪人？」

故事起點看似是一起「丈夫遇害案」，但劇集真正想盯緊的是三個字：自白、代價。誰的自白被相信？誰的痛苦被忽略？當媒體與大眾輿論搶在法院之前給出「定論」時，法律真的還有空間查真相嗎？這一點也被不少國外影評點出，是本劇最有力的核心。

3 節奏風格：偏慢熱，但細節越看越毛

前 2 集節奏相對慢，花很多時間在「觀察安允秀」：她為何在葬禮上一直微笑？為什麼看起來一點也不像剛失去丈夫的人？導演刻意讓觀眾跟著檢察官、警察一起用偏見看她，然後再慢慢戳破這些「常態想像」。

如果想找的是破案爽劇，可能會覺得進度偏慢；但如果喜歡心理線＋人性解剖，從第三集之後會開始越陷越深。

4 氣質定位：黑暗系女性雙主線

從導演、編劇到選角可以看出，《認罪之罪》不想拍成只是「女版辦案劇」，而是刻意把兩個女人推到極端情境裡，讓她們在「被懷疑、被定罪、被逼到牆角」之後做出超出常理的選擇。

這種「女性角色被逼瘋到開始反擊」的路線，對喜歡《小女子》、《黑暗榮耀》這類作品的觀眾來說，非常對胃口。

《認罪之罪》分集劇情整理：第 1～5 集發展

以下劇情包含第 1～5 集完整內容，請自行斟酌閱讀。

第 1 集：幸福婚禮，五年後變成殺夫現場

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

故事從 2017 年的婚禮開始，安允秀、李基大在親友祝福下成為夫妻，看似平凡的家庭人生正式啟動。時間一跳到 2022 年，允秀驚慌報警，說丈夫倒臥血泊、頸部遭利器刺傷。葬禮上，她不合時宜的微笑與華麗服裝立刻被警方盯上，警方以「協助調查」之名把她留在警局一整天。

眼看羈押時間將至，檢察官白東勳被叫來「救場」，雖然沒有直接證據，他仍對允秀的舉止充滿懷疑，開始跟蹤她的日常。另一方面，凶器上出現李基大後輩李書媛的血跡，警方安排兩人在咖啡廳見面，白東勳在一旁觀察兩人的眼神與對話。當李書媛的不在場證明被確認後，警方轉頭鎖定允秀，逮捕她並由白東勳親自訊問，提出「因為外遇而起殺意」的推理，但允秀完全否認。

最終，她仍被收押，並在回憶中想起案發當晚在工作室門外曾看見一個黑衣連帽人影。法院最後判她無期徒刑，而畫面另一頭，一間房子裡倒著兩個口吐白沫的人，還有一名盯著新聞看完判決的女人，為另一條案件線埋下伏筆。

第 2 集：監獄裡的魔女，開出瘋狂交易條件

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

在法庭上，允秀在最後關頭仍堅稱自己不是兇手。此時，另一個命案發生：牙醫夫妻被殘忍殺害，兇手牟恩留在現場等警察來抓。她在偵訊中冷靜到近乎詭異，每一個回答都條理清楚，讓警方開始懷疑她有反社會人格。押送她前往拘留所時，記者問起死者留下的兒子，她回了一句近乎詛咒的話：「你一定也知道，你爸媽不是什麼好人。」

與此同時，在獄友的挑釁下，允秀選擇用撞牆自傷來逃避騷擾，也因此被送往禁閉室。而牟恩進監獄後馬上挑起衝突，成功讓自己被調去禁閉室，位置就安排在允秀隔壁。兩人在牆壁之間開始接觸，牟恩提出一個令人毛骨悚然的提案：她願意在法庭上承認「李基大是她殺的」，替允秀背罪，條件是允秀出獄後必須殺掉牙醫夫妻的兒子。

牟恩接著要求以陪審團審判，開庭當天不只坦承殺害牙醫夫妻，還當眾說出「允秀丈夫也是她殺的」，全場震驚。回到拘留所，她在操場上遠遠對允秀喊了一句「加油」，像是在提醒她交易正式開始。

第 3 集：兩個女人真的沒串通？檢察官不信這麼巧

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

牟恩的自白讓案件發生巨大逆轉，允秀名義上洗清了「殺夫兇手」的罪名，卻讓負責辦案的檢察官與警方顏面無光。白東勳不願服輸，一面調查牙醫夫妻案，一面持續懷疑這是一場精心策畫的「共犯遊戲」。允秀與牟恩短暫同車外出調查，過程中牟恩刻意用言語刺激她，逼得允秀情緒失控、直接撲上去咬她一口，表面看來像是不共戴天的仇敵，其實卻幫她們掩護了先前在禁閉室的接觸。

白東勳親自訊問牟恩，要求她完整說出殺害李基大的經過，牟恩像背劇本一樣，把每個細節講得天衣無縫，聽起來可信度極高，但也正因為「太完美」，反而讓白東勳更加起疑。他開始翻遍兩人關過的牢房、禁閉室，甚至要求做全身檢查，就是想找到她們串通的證據，卻一無所獲。

此時，一名不甚起眼的律師張正久接下允秀的案子，決定從程序與證據面替她反擊。牟恩被拉去做測謊測驗，嘴上說自己從未與允秀接觸，讓白東勳怒不可遏，甚至干擾到測驗，導致結果作廢。案件仍無突破，允秀則暫時得以從拘留所獲釋。

第 4 集：帶著電子腳鐐的自由，根本是另一種監禁

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

面對媒體追問與輿論壓力，檢調高層對外放話「絕不容許兩名罪犯玩弄司法」，白東勳雖被調職，卻被私下交代要繼續追查真相。出獄後的允秀表面上回到了家，實際上仍戴著電子腳鐐、家裡裝了監視器，全城都在盯她的一舉一動。

牟恩則由律師陳永仁負責，她拜託律師幫忙轉交一封信給允秀，裡面清楚寫著：無論允秀在人外做什麼，她都看得到，如果在她開庭前還沒動手殺掉牙醫夫妻的兒子，她就會翻供，把一切推回到原點。

允秀開始查那個兒子的下落，卻越查越不安，因為她意識到這筆交易不只是「要不要殺人」而已，而是女兒的未來、她的人生聲譽全部綁在一起。更可怕的是，她開始察覺身邊似乎有人跟蹤，某晚甚至看見黑衣連帽人站在家門外、企圖闖入。她不顧腳上的電子腳鐐衝出去追人，警報大響，警車趕到現場，黑衣人趁亂消失，允秀則被壓制在地，再一次被當成「問題人物」對待。

第 5 集：黑衣人影子逼近，牟恩在獄中「消失」

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

允秀追逐黑衣人的同一時間，監獄裡也出事了──被關在禁閉室的牟恩竟然離奇失蹤，全體人員被迫展開大搜索，最後在醫護室找到她。警方對允秀態度依舊強硬，打算以違反電子腳鐐規定再次拘留她，直到律師陳永仁提出監視器畫面，證明當時確實有黑衣人試圖闖入她家，才讓警方態度軟化。

允秀回到亡夫工作室，試圖從舊照片、舊物中抽絲剝繭，想到李書媛曾與丈夫有曖昧，但鄰居只說她最近拖著行李說要去旅行後就消失了，留下新的問號。白東勳從警方監視畫面中看見允秀自言自語說「那個人殺了我丈夫」，他的懷疑再度被點燃。這一回，他直接去面對牟恩，指出兩件事的時間點高度重疊：有人闖進允秀家那晚，牟恩在監獄裡也玩了一場「消失戲碼」，兩邊彷彿遙相呼應。

牙醫夫妻命案正式開庭時，牟恩再次在鏡頭前留下詭異的「無聲口型」，白東勳看出她在向某個人傳話，開口質問她是不是在威脅誰。牟恩不閃不躲，只丟下一句：「時間不多了，別動歪腦筋。」這句話聽在允秀耳裡像最後通牒，也預告她離「真的動手殺人」只剩一步之遙。

《認罪之罪》演員與角色介紹

1 安允秀（全道嬿 飾）︰被世界懷疑到底到什麼程度，才會去跟「魔女」做交易

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

全道嬿飾演的安允秀，表面上是個溫柔低調的美術老師兼妻子，實際上早就被生活壓得傷痕累累。丈夫離奇被殺，她立刻從受害者家屬變成第一嫌疑人，在警局、法院、媒體與網路上被不斷拆解、評論。

她在葬禮上「笑錯地方」的行為，成了所有人定罪她的理由之一。全道嬿把那種「被逼到牆角還要裝沒事」的精神狀態演得非常細膩，首播幾集中，觀眾會一度懷疑她到底是不是兇手，又會在她崩潰的瞬間突然心軟，這種搖擺感正是角色的魅力所在。

2 牟恩（金高銀 飾）︰代罪交易的設計師，是真相的鑰匙還是另一個怪物

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

金高銀飾演的牟恩，在獄中有「魔女」的稱號。她是牙醫夫妻命案的兇手，卻對自己的犯罪過程講得像在講別人的故事，冷靜、精準又帶著一種近乎玩味的語氣。她主動提出代替允秀認罪，說自己願意扛下殺夫罪，只要允秀願意在外面替她完成未竟之事。

她看似只是想報仇，實際上卻更像是某種「制度的反撲」：她很清楚輿論怎麼運作，也知道如何操控「自白」這件事，讓真相變成可以被交易的商品。

3 白東勳（朴海秀 飾）︰相信自己判斷的檢察官，被真相耍弄的第一個人

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

朴海秀飾演的白東勳，是那種自信、敏銳、相信邏輯與經驗的檢察官。一開始他把允秀視為標準的「殺夫嫌疑人」，也很習慣用社會常識去拼湊動機與情節，但隨著牟恩自白、案件急轉直下，他被迫承認事情絕對沒有那麼單純。

他一邊不願承認自己看錯人，一邊又被允秀與牟恩的矛盾行為勾起好奇心，於是他成了觀眾的某種代言人，既不想放過任何疑點，又不敢輕易對任何人下定論。

4 張正久（陳善圭 飾）︰看起來普通，其實最「逆風」的那個律師

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

陳善圭飾演的辯護律師張正久，登場時存在感不算強烈，但越看越關鍵。他不是那種只會耍帥的律師，而是非常清楚「真相」和「勝訴」之間距離的人。他看見的是一個被整個系統放棄的女人，所以選擇站在她身邊替她說話。對張正久來說，真正需要對抗的，從來不只是檢方，而是整個已經先入為主、迫不及待想看到血的輿論環境。

5 其他重要角色：受害者、家屬與「看不見的觀眾」

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

李基大是案發中心，卻在死後才慢慢被揭開真面目；牙醫夫妻的兒子，是牟恩指名的「必須死的人」，卻暫時還沒有正面出場，就已經成為所有人盤算的目標；李書媛、具熙英等角色則分別代表不同類型的「旁觀者」。有人說錯一句話害別人被網路公審，有人選擇逃走不面對。這些人加起來，才拼出這部劇真正的怪物：不是某個人，而是整個冷酷的環境。

#交易 #劇情 #韓劇 #金高銀 #全道嬿 #認罪之罪 #Netflix

