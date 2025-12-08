2025-12-08 16:04 女子漾／編輯周意軒
CASETiFY 聖誕季開跑！全台首創「DIY 串珠體驗」登場 台北大巨蛋限定 4 大亮點一次看
每年聖誕節最期待的，就是品牌們端出的創意活動。今年率先點亮節慶氛圍的，是時尚科技配件品牌 CASETiFY。品牌正式宣布在台北大巨蛋商圈的遠東 Garden City 門市推出夢幻聖誕企畫，從 3.2 公尺巨型聖誕樹、與韓國超人氣插畫 IP Dinotaeng、JOGUMAN 打造的拍貼體驗，到獨家推出的客製化蓋章卡片、Creaminal 甜點合作，以及最吸睛的全台首個「DIY 串珠體驗」，一次集滿聖誕打卡、購物、手作的多重心動。以下整理台北遠東 Garden City 門市限定的 4 大亮點，用最聖誕的方式迎接 2025。
3.2 公尺「巨型矽膠串珠聖誕樹」登場：必拍節慶地標
走進 CASETiFY 台北遠東 Garden City 門市，首先迎接你的，就是高達 3.2 公尺的巨型聖誕樹。與其說是聖誕樹，不如說是品牌經典手機吊飾「放大版」：以多彩矽膠串珠堆疊而成，俏皮、繽紛，又帶點 CASETiFY 一貫的潮流感。
這座期間限定的聖誕裝置即日起至 12 月 26 日開放拍照，是大巨蛋商圈今年最值得收藏的聖誕記憶。不論和閨蜜來交換禮物、或想替聖誕街拍加點儀式感，都能在此捕捉滿滿節慶能量。
Dinotaeng × JOGUMAN 聖誕拍貼：12/15 前免費拍一次
今年 CASETiFY 邀請到兩大人氣插畫家 Dinotaeng 與 JOGUMAN，以品牌擅長的潮流視覺結合暖系聖誕氛圍，推出期間限定聖誕拍貼。粉嫩療癒、Q 版可愛，完全是 Z 世代少女心爆棚的拍照首選。
只要完成兩步驟就能免費拍一次：
加入 CASETiFY 台灣 LINE 官方帳號於 Google Maps 留下門市評論，活動即日起至 12 月 15 日，是今年最容易達成又最不可錯過的拍貼福利。
聖誕滿額送「客製化蓋章卡片」：每張都由 Dinotaeng、JOGUMAN 設計
送禮最怕沒心意，但 CASETiFY 幫你準備好了。如果你在 12 月 15 日前於台北遠東 Garden City 門市消費滿 2,500 元，即可獲得客製化蓋章卡片體驗。
卡片由 Dinotaeng 與 JOGUMAN 親自設計，再搭配現場蓋章客製細節，讓每一份禮物都有專屬溫度。無論是送給曖昧對象、好朋友或自己，都能增添濃濃聖誕儀式感。
全台首創「DIY 串珠體驗」：親手做出你的聖誕禮物
今年最令人期待的亮點，就是 CASETiFY 在台北遠東 Garden City 門市打造全台首個「DIY 串珠體驗」。以往只能買現成款，這次你可以直接親手打造：
步驟很簡單：選擇配色 → 挑選串珠款式 → 加入字母、縮寫或喜愛的單字 → 完成專屬手機織繩背帶或腕帶。
不只送禮零失手，也是女孩們最愛的聖誕手作行程，象徵「我花時間為你做的禮物」。這種溫度，是任何成品都替代不了的。
同時，現場還與人氣可頌品牌 Creaminal 聯手打造跨界複合空間。12/15 前只要將任一活動打卡分享到 Threads，每日前 15 位即可免費兌換可麗頌（限量，送完為止），讓整趟行程更加甜蜜。
官網與門市同步祭出聖誕優惠：12/12 前最划算
除了門市體驗，CASETiFY 台灣官方網站也推出限時折扣：
・買 1 件享 85 折
・買 2 件享 75 折
（部分新品、聯名與珍藏品不適用）
Creaminal 加碼小點心
台北遠東 Garden City 門市作為首度為消費者打造的複合式空間，結合人氣可頌專賣店「Creaminal」打造餐飲與電子配件的創新體驗，活動期間凡打卡上傳以上任意活動至 Threads，每日前 15 位完成任務者即可兌換一份可麗頌（數量有限，送完為止）。