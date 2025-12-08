在2000年代初殺出重圍的 Michelle Branch，你現在還聽〈Everywhere〉嗎？

via Amazon

Hi there，近日突然又被腦中蹦出的歌曲襲擊了，在2000年代歐美樂壇百家爭鳴的時代，不曉得大家還記不記得從中突圍的Michelle Branch呢？在流行搖滾音樂盛行的年代，他以一首〈Everywhere〉(2001) 殺出重圍，成為了當時很標誌性的歌曲，這在當初是很不容易的，畢竟歌曲雖然搭上了當時正好流行的曲風，但是在男性音樂人主導的時期，Michelle 的強勢就算是很特別的存在了。

收錄在 Michelle 第二張個人專輯《The Spirit Room》(2001) 中的〈Everywhere〉，至今依舊是他最有知名度的歌曲之一。原先在創作這首歌曲時，Michelle 本來有考慮過要不要以流行抒情的曲風呈現，但在製作人的建議下採用了流行搖滾的風格詮釋，而這個建議果真顯現出非常不錯的效果，在這樣的氛圍中 Michelle 展現出了青春不羈的感受，在語氣上可以聽出年輕少女對於感情的那份在乎。

第一次聽到〈Everywhere〉是在歌曲已經發行了兩、三年的時候了，但那時候仍然是很讓我驚為天人，那也是我第一次認識 Michelle 這位歌手，聲音清澈又嘹亮的特質，加上了很不錯的製作編排，很輕易地就形成了一首好歌，而在這樣各種條件組成之下，能夠打開知名度又算是另一個運氣的加成，畢竟在2000年代初期真的太競爭了，不僅在男性音樂人中脫穎而出，也要面對Britney Spears、Avril Lavigne等同時崛起的女性音樂人，所以這首〈Everywhere〉實在是不容易啊。

在張揚的流行搖滾中，藏著對於前任情人的思念，這種方式真的會讓人會心一笑，或許身處於現代的大家早已不太會因此而陷入思念迴圈中，但在那個純情的年代，即便女性再怎麼樣開始學會開放地表達，總還是帶有一絲小女兒心思，這也是那個過渡年代可愛的地方。Michelle 就將這樣的情緒嶄露得很清晰，青春時期對於感情得期待、掙扎、捨不得，聽了會讓人感覺青春記憶都回來了。

我想應該很多人聽過〈Everywhere〉、也看過了 MV，所以想特別來說說關於專輯二十週年的這件事，收錄〈Everywhere〉在其中的《The Spirit Room》，前幾年迎來了發行的第二十年，而 Michelle 也為了這個特殊的時間點推出了週年紀念版本的作品，那就是他將專輯中的歌曲重新錄製了一遍，帶著二十年來的經歷及嗓音變化重新演繹。

原以為他會用近期的狀態去還原當年的感覺，藉以做出比較或是致敬當年的自己，沒想到他卻沒有理睬原本的自己，而是以當下去做出詮釋，單就〈Everywhere〉這首歌來說，Michelle 雖然沒有改變歌曲的風格，但從他的嗓引可以聽出心境的變化非常不同，現在的他已經變得更加成熟，聲音運用更加渾圓、滑順，歌曲中的他還是那個他，只不過時隔多年唱出了截然不同的韻味。

因為〈Everywhere〉，Michelle Branch 是我覺得很可惜的一位歌手，當初在各國榜單上都名列前茅的他，後來沒有乘著這股風潮去發展，雖然在這張專輯、這首歌之後的下張專輯《Hotel Paper》(2003) 仍然取得了不錯的商業成績，但在隔年他便組成了雙人團體 The Wreckers、一頭栽進了鄉村音樂當中，即便團體之後斬獲了 The Grammy 獎項，但在之後似乎就沉寂不起了。

或許經歷過2000年代的很多人心中都藏著這首〈Everywhere〉，時不時地就會跑出來撩動著那個年輕氣盛、為愛傷神的自己，我認為這樣的狀態很好，屬於自己青春時期的那段回憶能夠像這樣偶爾肆無忌憚地轉一圈，然後音樂結束後又回到現實生活當中，由〈Everywhere〉擔任這樣的存在不也挺好的嗎？這應該也是我會偶然想起就把這首歌再翻出來聽聽的原因吧。

