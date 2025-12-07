2025-12-07 21:14 蒔緣‧鹿角腓腓
以非遺為戲劇題材的商業價值
近年，由於『官方推動』加上『商業市場嗅到價值』；所以『影視平台大量植入非遺』。
除了官方對於保護與推展非遺的實質政策，拉高了非遺文物的價值；影視平台也看準，非遺題材深具商業價值，於是近年在古裝劇或現代劇裡，植入許許多多的非遺元素。
官方政策推動非遺文化的保護與活化，帶動影視市場跟進
包含推進非遺進入校園（進入社區）、文旅融合非遺探索、扶植非遺傳承人、強化非遺技術與文物的展示平台。當政策方向明確，影視平台、文旅平台、短視頻平台自然嗅到題材的價值而跟進。
影視平台將非遺視為商業亮點
近年無論是古裝劇、職人劇、都市劇，都「刻意」加入非遺元素，原因如下：
1.差異化市場策略：非遺題材能讓劇集多一層文化深度，有別於往常一般戲劇，非遺劇能讓觀眾覺得「看劇也能長知識」。
2.提升劇集質感與口碑：非遺能讓畫面更精緻、劇情更有文化底蘊，對平台來說是一種「品質感提升」。
3.商業合作與文旅變現：這樣的劇情取材與拍攝，會吸引許多直播主、短視頻拍攝者以及旅遊業者、文創商品業者等，汲汲於搭上這樣的商機，來談置入性合作的廠商多了，影視平台更樂意用心製作這樣的題材了。
4.不論是古偶劇或現代劇，劇情中加入非遺題材，已成為一種「常態化植入」：以角色「職人化」呈現非遺，不管是藝術器物修復、燒窯製陶、古琴製作、傳統糕點、慶典禮俗、刺繡布染、藥材炮製、唐卡等傳統技藝，都讓角色配置更有特色，也增加戲劇本身的文化層次。
戲劇裡加入非遺元素，背後的實質效益是多面向的
有了專業劇情的推波助瀾，更有知名演員演繹加持，加上地大物博，取材容易又貼近自然，根本不必運用AI輔助，就能夠藉由戲劇的播出，達到多方的效益。
美景介紹、美食饗宴、藝術傳承、偏鄉開發提供現代人紓壓場所、多元發展提供播客許多熱門題材、多元行銷刺激農村與商業經濟、因應多元開發需求相對也改善當地的建設、捧紅該戲劇演員、捧紅演唱主題曲的歌手……。
非遺受到重視、推廣後，這類橋段既能推廣傳統文化，也能成為劇宣的亮點。不但為傳統技藝打開門戶，為偏鄉留下許多人才，更讓許多原鄉人有意願扎根原鄉，這也算是一舉多得的大眾文藝事業。
