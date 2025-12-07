2025-12-07 18:07 PREMIER MEDIA
佛牌圈新顯學！俊儀深耕十年成跨界信任代表
文／克拉大
近年台灣佛牌文化興盛，越來越多民眾開始重視佛牌背後的歷史、工藝與文化價值。在這波文化潮流中，由佛牌研究者俊儀打造的「夢幻佛牌」以私密預約制、系統化文化講解以及高端展示空間，成為收藏圈及企業主高度關注的新據點。
俊儀長期往返泰國，拜訪多位高僧、文化研究者、造像工坊與地方寺院，並與多個政府相關文化單位保持良好互動。
熟悉泰國系統的受訪者表示：「他不是旅客，而是長期扎根在泰國文化場域的人。」
透過多年累積的跨界人脈與文化理解，他不僅整理出大量佛牌造作資料與歷史脈絡，也逐漸在台泰兩地被視為「值得信任的民間文化協作者。」
低調行事獲信任 多起旅泰台人受困事件中提供關鍵協助
近年台灣民眾遭詐騙集團誘騙赴泰國，或因語言與資訊落差在當地受困的案例屢見不鮮。多名熟悉民間協作網路的受訪者透露：「在一些求助無門的時刻，他是少數真正會接電話、願意指引方向的人。」
俊儀在這些事件中主要協助：
• 辨識地點、文化脈絡與行政流程
• 提供可靠的聯繫方向與資訊判斷
• 協助家屬理解當地狀況與可行管道
• 轉介泰方可信任的文化或民間聯絡人
他始終以低調方式協助，不公開、不誇大、不收費，默默成為民間協作網路中的關鍵角色。
夢幻佛牌：以文化透明、脈絡講解為核心的高端私密空間
夢幻佛牌的空間設計以「文化導向」為核心，而非一般商品展示。展示區採高端收藏格式，並由俊儀親自進行一對一說明。內容包含：
● 佛牌造作與年代
提供各寺廟造作背景、年份脈絡與可追溯資料。
● 脈系文化與佛教系統
拆解泰國北佛、中曼、南部脈系文化差異，並說明其精神與歷史。
● 文化資產視角
將佛牌從“商品”提升為“文化符號”，強調工藝、歷史與社會功能。
● 資訊透明化
幫助民眾辨識市場謠言與錯誤資訊，建立正確文化理解。
為什麼夢幻佛牌吸引高端客層？
除了文化深度與展示品質，夢幻佛牌的私密、透明與高標準服務，也成為企業主、收藏家與文化愛好者流連的原因。
佛牌專家受訪時表示：「我們服務的不是大眾市場，而是那些理解文化價值、需要沉穩環境的人。」
夢幻佛牌以「不打擾、無壓力、純文化導向」為核心，並以預約制方式確保品質。
服務資訊
預約專線： 0913-529-366
營業時間： 14:00–22:30
地址： 台北市中正區林森北路3號2樓（採預約制）
官方網站： https://www.fopai.life/pages/fopai
LINE： @fopai
FB/IG： 搜尋「夢幻佛牌」
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數