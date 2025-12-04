2025-12-04 14:53 女子漾／編輯王廷羽
2025聖誕必聽歌單！瑪麗亞凱莉「解凍梗」、泰勒絲、小賈斯汀，全網最愛 TOP10一次看
2025 年 12 月 25 日聖誕節即將到來，網路上再度掀起「瑪麗亞凱莉解凍梗」，而她的經典代表作也隨之重返話題榜。這首人人熟悉的瑪麗雅凱莉聖誕歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉，不但長年穩坐排行榜，更始終是民眾搜尋聖誕歌曲推薦時的第一選擇。隨著節慶氛圍逐漸升溫，無論你想找充滿聖誕節氣氛的英文歌、溫馨動人的經典聖誕歌曲，或具儀式感的傳統聖誕歌曲，本篇將以盤點方式帶你一次掌握 2025 年最受歡迎的節慶曲目，協助你打造專屬的聖誕節歌單。
聖誕節歌曲 1. 瑪麗雅凱莉〈All I Want for Christmas Is You〉
被視為「聖誕歌曲至尊」的〈All I Want for Christmas Is You〉，每逢 12 月必定強勢回歸，甚至連台北街頭都能聽到它的旋律，因此「瑪麗雅凱莉解凍梗」才會年年在網路掀起熱潮。這首歌曲自推出以來便備受喜愛，並在串流時代全面爆發，成為每年節慶榜單上的常勝軍。〈All I Want for Christmas Is You〉不僅季節性播放量驚人，也為瑪麗雅凱莉帶來極為可觀的版稅收入，被譽為流行音樂史上最成功、最具影響力的聖誕歌曲之一。
聖誕節歌曲 2. 小賈斯汀〈Mistletoe〉
小賈斯汀（Justin Bieber）在人氣巔峰的 2011 年推出聖誕專輯，其中最具代表性的作品便是〈Mistletoe〉。當時他以「全民男友」形象席捲全球，而這首帶有輕快節奏與甜蜜氛圍的節慶歌曲，也迅速成為迷妹們心中的聖誕必聽曲目。歌曲名稱中的 Mistletoe（槲寄生）是聖誕節常見的重要裝飾植物，傳說只要情侶在槲寄生下接吻，就會迎來特別的浪漫與幸福，也讓這首歌多添一層節日情懷。
聖誕節歌曲 3. 泰勒絲〈Christmas Tree Farm〉
美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）也不缺席聖誕市場！2019 年，她在推出專輯《Lover》後不久，因受到節慶氛圍感染，竟在感恩節期間靈感爆發，寫下這首充滿濃厚聖誕氣息的〈Christmas Tree Farm〉。根據報導，這首歌從創作、錄音到正式發行，泰勒絲僅花了短短六天就完成，展現驚人高效率。憑藉她強大的影響力與忠實粉絲基礎，不少樂迷甚至期待，〈Christmas Tree Farm〉或許在未來也有機會像〈All I Want for Christmas Is You〉一樣，成為每年聖誕節必播的強勢節慶單曲。
聖誕節歌曲 4. 亞莉安娜〈Santa Tell Me〉
亞莉安娜（Ariana Grande）在 2013 年推出個人首張聖誕專輯《Christmas Kisses》，其中收錄了她翻唱的〈Santa Baby〉、〈Last Christmas〉以及兩首全新作品。隔年，她再度帶來節慶單曲〈Santa Tell Me〉，這首歌不僅迅速走紅，更成為她至今最成功、播放量最高的聖誕作品，也是每年聖誕季必定重返榜單的節慶神曲。
聖誕節歌曲 5. 凱蒂佩芮〈Cozy Little Christmas〉
凱蒂佩芮（Katy Perry）在 2019 年推出這首充滿節慶色彩的〈Cozy Little Christmas〉，以輕快又帶點俏皮的旋律描繪出她心中的完美耶誕節：不需要奢華禮物、鑽石或名牌，只要和心愛的人一起度過，就足以讓冬日變得溫暖。歌詞中從節慶街道、槲寄生（Mistletoe）、慢舞、威士忌，到與聖誕老人開玩笑的情節，都營造出濃厚的聖誕氛圍，非常適合作為節日播放清單中的療癒系歌曲。〈Cozy Little Christmas〉推出後深受粉絲喜愛，也成為凱蒂佩芮每年聖誕季最常被討論與播放的代表歌曲之一。
聖誕節歌曲 6. 紅髮艾德、艾爾頓強〈Merry Christmas〉
紅髮艾德（Ed Sheeran）與傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）在 2021 年合作推出節慶單曲〈Merry Christmas〉，結合兩人截然不同卻同樣溫暖的音樂特色，打造出一首既歡樂又帶點感性層次的聖誕歌曲。歌詞描繪節慶聚會的種種畫面：圍著聖誕樹生火、在槲寄生下接吻、為十二月的降雪舉杯、在廚房隨餘燼跳舞，也不忘在歡樂中向已離開的人致意。〈Merry Christmas〉融合了節日歡騰與溫柔情感，不僅呈現兩位歌手成熟細膩的聲線，也傳遞出「在辛苦的一年後彼此相伴，就是最珍貴的禮物」的訊息。
聖誕節歌曲 7. 酷玩樂團 Coldplay〈Christmas Lights〉
酷玩樂團（Coldplay）於 2010 年推出的〈Christmas Lights〉，是一首帶有憂傷基調卻依然充滿希望的聖誕歌曲。歌曲從一段節日爭吵與心碎情緒開場，描繪主角在倫敦牛津街徘徊、試圖修補關係的孤獨心境。那份「雪還沒落下，就沒有聖誕節感覺」的失落情緒，在 Chris Martin 的聲線中顯得格外動人。隨著旋律推進，閃爍的聖誕燈成為象徵希望的意象——點亮街道、點亮心裡的煙火，也照亮重新出發的勇氣。
聖誕節歌曲 8. Jimmy Fallon〈It Was A…(Masked Christmas）〉
喜劇主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）在 2021 年意外與兩位巨星亞莉安娜（Ariana Grande）、Megan Thee Stallion 合作推出這首極具時代感的節慶單曲〈It Was A…(Masked Christmas)〉。歌曲以輕快節奏配上幽默歌詞，重現疫情期間的「戴著口罩過聖誕」情境：待在家裡、視訊聚會、Wi-Fi 不穩定、排隊等著打疫苗加強劑（booster），同時又渴望有人陪伴過節的心情。雖然滿滿疫情梗，但歌曲依然充滿節慶氣氛，從槲寄生、下雪、派對到節日傳統元素一應俱全，巧妙以喜劇方式記錄了一段全球共同經歷的歲月。
聖誕節歌曲 9. John Legend〈You Deserve It All〉
靈魂歌王 John Legend 在節慶作品中一向以溫暖深情取勝，〈You Deserve It All〉以浪漫視角出發，歌詞中反覆強調伴侶「值得擁有一切」，因為對方無私付出、給予愛與支持。〈You Deserve It All〉整體編曲明亮、節慶氣氛濃厚，結合 John Legend 標誌性的柔和嗓音，聽起來既像真誠的告白，也像是一封包裹著愛意的聖誕賀卡。
聖誕節歌曲 10. Alicia Keys〈December Back 2 June〉
Alicia Keys 在聖誕歌曲的詮釋上，一向偏好以深情鋼琴與靈魂嗓音打造溫暖氛圍，而〈December Back 2 June〉正是她獨有的節慶風格代表作。這首歌跳脫傳統聖誕歌曲的雪景意象，轉而以更貼近情感的方式描寫：「只要與所愛的人在一起，無論一年中的哪個時間，都像聖誕節般美好。」歌曲從低語般的開場逐漸堆疊節奏，傳遞出 Alicia Keys 特有的柔軟力量。
以上這些聖誕歌曲推薦，從經典到新生代都能一次滿足你的節慶氛圍需求。無論是最具代表性的聖誕節英文歌，或溫暖動人的經典聖誕歌曲，這份充滿聖誕氛圍的歌單都能陪你度過充滿音樂的 12 月。希望這些旋律能讓你的冬天更有儀式感，也替你的聖誕節增添一點亮光與好心情。
