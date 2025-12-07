2025-12-07 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】由人變蟲的荒誕故事 看見現代人類真實的畸形生活—《變形記》
一天早晨，葛雷戈・桑姆薩從不安的睡夢中醒來，發現自己在床上變成了一隻大得嚇人的害蟲，硬如鐵甲的背貼著床。他稍稍抬頭，就看見自己的褐色腹部高高隆起，分成許多塊弧形的硬殼，被子在上頭快蓋不住了，隨時可能滑落。和龐大的身軀相比，那許多雙腿細得可憐，無助地在他眼前舞動。
談到卡夫卡，他的科幻小說《變形記》或許是最為人熟知的作品，一個勤勉為家奮鬥的推銷員葛雷戈，一夜之間變成了一隻蟲子，從眾人眼中的好員工、好哥哥、好兒子，淪為急欲除之而後快的災難。儘管內容荒誕，但其中的諷刺與暗喻，卻依舊適用於100多年後的現代，甚至可以說更為貼切，同時也讓人反思，在自己的生命中真正重要的到底是什麼。
天馬行空的內容 呈現出最血淋淋的殘酷真實
變成大蟲子之後，首先想到的不是該如何得救，而是擔憂該如何上班，甚至因此感到自責，儘管葛雷戈是全家的經濟支柱，這樣的想法卻依舊讓人感到悲哀。但轉念一想，現代大部分的上班族又何嘗不是這樣，自嘲著是「社畜」，卻也只能將自己的時間、體力，甚至是健康都奉獻給工作，上班必須準時打卡，下班卻遙遙無期。有時請假還被百般刁難，甚至面對忠誠度的質疑。
至於葛雷戈與家人的互動，則會引發讀者另一個對於家庭的反思。隨著葛雷戈的「失能」成為無可改變的事實，全家人首先是坐困愁城，但接著卻也慢慢找到自己的出路，不只諷刺地恢復過去所沒有的活力，還將葛雷戈棄如敝屣，直到他（它）默默地離開人世。
百年前的小說 與現代社畜生活產生共鳴
對於傳統家庭而言，「養家」是家長的責任，在許多情境下它甚至得以成為一種權力，不只得以支配家庭中的其他成員，甚至能夠決定他們的生活方式與未來。然而，這樣「為你好」的動機，卻時常無意識地扼殺了他人的發展可能性與主體性，尤其當情勢逆轉，這些「為你好」就會反噬到自己身上。
「人生無常」是許多人都聽過的老生常談，但在疫情期間，例如：因為老闆的不信任，可以WFH的上班族必須冒著感染風險通勤等，卻讓人深刻感受到許多無常，或許都是「人為」產物。《變形記》表面上說的是人變成蟲，但或許更應該著重的是葛雷戈的內心，慢慢喪失自覺為人的過程。生活在人逐漸「工具化」的現代，因為疫情也讓人更深刻體會現實中的「變形」，然而相較於主角到死才能獲得自由，我們或許還有其他選擇。
