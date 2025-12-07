2025-12-07 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】在動盪的年代走向國際的台灣茶 關於新竹「茶虎」與茶金傳奇—《茶金》
距今七十年前的臺灣，《茶金》裡的這些人們，說著各自不同的語言，在風雨飄搖的時代裡尋找自己生存的方向。他們都是在大時代的洪流裡，泅水游渡的小人物，依如七十年後的，我們。—《茶金》導演林君陽
從人稱「茶虎」的姜阿新獲得靈感，《茶金》的故事背景從1949年的台灣為起點，講述北埔望族之後「吉桑」，與他的獨生女薏心，如何在物價膨漲、「新台幣」改革、美援等國際與國內政策下，嘗試維持新竹茶業的榮景，甚至將北埔茶（HOPPO TEA）推向國際。除了巨觀的時代，《茶金》對於茶葉的產製有多有琢磨，甚至有意地在故事中反轉性別刻板印象，強調女性也具有掌管命運的能力。
「頭家，一碗切仔麵加一顆滷蛋，怎麼賣？」點餐之前必須先問清楚價格，否則會出現鈔票袋不夠的窘況。「二十萬一碗，但是今天沒滷蛋，養雞的販子今天沒出來賣。」攤販老闆報價之前先打了一會兒算盤。
當教科書變成生活場景 生動呈現政策帶來的民生問題
以小說而言，《茶金》的文字流暢，屬於閱讀速度能夠相對快的作品，而它最大的亮點，或許就在於以寫實的場景，呈現當時經濟紊亂所帶來的各種災難。包含物價飛漲、「四萬換一元」的新台幣、為了控制糧食所制定的「以穀換肥」政策，及外匯控制等，藉由書中人物的生活與日光公司面臨的各種危機，讓這些原本在教科書上的詞彙，變成一個個當時台灣人民，所必須面對的生活困境。
俗話說：「生活即政治。」在討論生活與商戰的同時，《茶金》也無可避免地談及國民政府威權體系，不只對台灣人民的壓榨與跋扈，並將美援視為「反攻大陸」的金礦，而非重建台灣的重要資源。不同於過去常說的「麵粉袋內褲」，藉由書中懷特公司與國民政府間的政治角力，讀者也更能了解美援實際的目的與運用，及為何美國前總統杜魯門會批評國民黨「都是賊」。
「茶是大自然的禮物，天冷了，茶可以給你溫暖，天熱了，茶可以給你清涼，它永遠陪著你去看世界的大山大海，打開眼界，直到你找到自己為止。我們都是自己等待的人，散發著獨特的味道，我們每個人都有內心的傷痕，就跟這杯茶一樣⋯⋯」
美援時代下的政治與商戰 臺灣茶走向國際的歷史
包含象徵傳統富商的吉桑、具有挑戰精神的薏心、仗義執言不畏強權的KK等，不只內容豐富，《茶金》中的主要角色設定也非常鮮明，但或許是因為故事結構龐大，讓書封上的介紹顯得有些突兀。「女人能做茶嗎？女人能做生意嗎？」，由於這樣的介紹，讀者或許會預期「女性排除萬難證明自己」是本書的主軸，但實際上它只是其他眾多議題中並列的其中一項，相較起來當時的時代背景，及茶業本身如何求生，或許更是本書的重點。
雖然從封底的介紹，會讓人有種硬要蹭性別議題的感覺，但整體而言，《茶金》仍是一部精彩的歷史小說。尤其是從清領時期，到今日的阿里山高山茶，茶葉始終是重要的經濟作物，甚至被視為代表台灣的物產之一，茶業的歷史或許也值得被更多人所熟知。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數