2025年12月星座運勢排行！3星座工作戀愛運爆棚、牡羊處女要小心這一點

2025年終於迎來最後一個月，根據小孟老師的塔羅占卜，本月抽到了權杖騎士的逆位。同時，太陽與金星進入射手座，並與行運天王星形成對沖時，可能會引發宗教、政治或價值觀上的許多衝突，讓人感到一時的混亂。

然而，這樣的趨勢反而會激發許多思想層面的活動與啟發，使得本月非常適合增廣見聞，若有朋友想進修、學習或吸收新知識，將會有特別的收穫，建議多參與課程或活動。

此外，土星與海王星在雙魚座呈現逆行相位，暗示著過去尚未被揭開或忽略的事情將一一浮現，如果您過去有需要修正的錯誤，12月將是極佳的檢討與調整時機，請務必好好把握這段時間，重新校正方向，做出更穩健的改變。這回就讓我們揭曉12月份的星座運勢排行榜，看看誰將在年末拔得頭籌，誰又需要加倍小心！

第 12 名：牧羊座本月職場壓力特別沉重，由於土星位於你們的第十二宮，過往未處理的問題或潛在未爆彈容易被迫浮現，讓您不得不面對與承擔責任。雖然挑戰不少，但只要正面接受並處理，事情會逐漸好轉。感情方面，容易因小事產生不愉快，建議不要錙銖必較，學會放寬心才能讓關係更和諧。

• 財運提醒： 有許多自己的投資想法，但要留意過度自信帶來的風險。

第 11 名：天蠍座 工作上有機會展現實力，運勢不錯。然而，表現太好會引來更多人希望您幫忙或合作，且小人較多。請務必懂得取捨，不要當「濫好人」，什麼事都一肩扛。感情上，有伴侶者會覺得另一半情緒或態度反覆無常，讓您有些疲累。

• 財運提醒： 對投資有自己的想法與判斷，但務必重視風險控管，若忽略容易因小失大。

第 10 名：天秤座 工作上可能面臨棘手或困難的挑戰，要留意身心狀況是否能負荷目前的工作量。若感壓大，務必適時調整步調，以免影響健康。感情方面，與另一半的互動品質可能下降。建議檢視是否因私人行程太滿而忽略了對方，或是內心暫時缺乏關心的動力。

• 財運提醒： 本月有強烈的花錢慾望，購物衝動較明顯。

第 9 名：雙魚座 土星在本月將回到您的命宮，讓您再度感到壓力與喘不過氣，但請放心這只是暫時的過渡期。千萬不要因此衝動改變現有的生活或工作。您的貴人運不錯，特別是主管或年長有經驗的前輩，多向他們請教將有助於未來發展。

• 愛情運勢： 可能開始思考關係進入下一個階段的可能性，但須充分溝通達成共識後再行動，避免憑感覺衝動決定。

第 8 名：水瓶座職場壓力相當大，並非因表現不好，而是周圍人對您的期待過高。若感到負擔過重，一定要主動提出問題跟協助，切勿硬撐，否則容易造成身心負擔。感情方面，另一半非常愛您，但您有時需要個人空間，可能出現暫時冷淡。

• 財運提醒： 容易受到他人意見影響想嘗試不同投資方式，務必保持理性判斷，充分研究了解後再行動。

第 7 名：金牛座 許多事情需要幫忙處理，時間管理格外重要。唯有妥善安排與控管時間，才能順利完成各項工作。若遇需協助，請事實向他人求援，勿勉強一個人扛下。

• 愛情運勢： 可以多安排一些共同興趣的活動，不僅能增進感情，也能讓彼此的信任更加穩固。

• 財運提醒： 本月容易出現對物質與消費的強烈慾望，過度放縱可能導致財務壓力或負債，需謹慎理財。

第 6 名：獅子座 工作上可能面臨上司或主管給予的挑戰，但這些挑戰是為了磨練您，讓您成長更出色。千萬不要因壓力而抗拒，即使事情未必完全成功，但其中獲取的經驗將成為您未來的重要資產。

• 愛情運勢： 容易因工作繁忙而各自忙碌、聚少離多。建議透過電話或訊息保持聯繫，讓對方感受到您的在乎與關心。

• 財運提醒： 土星進入第八宮，投資切勿貿然擴大金額或冒進，以免造成不必要的損失。

第 5 名：處女座工作上容易因優秀的表現而被看見與肯定。您對自己要求嚴格，但要注意不要過度神經兮兮，否則容易讓工作氛圍過於嚴肅。若有轉職或變動工作的念頭，多主動了解感興趣的領域，積極行動成功機會相當高。

• 愛情運勢： 與另一半的互動可能出現冷淡，建議不要陷入冷戰（忍），多點關心與溫柔互動才能拉近彼此距離。

第 4 名：摩羯座本月與同事團隊協力合作，能為您帶來不錯的成果。過去可能習慣獨立完成工作，本月不妨嘗試體驗合作的力量，讓工作成效更上一層樓。此外，有機會出現欣賞您能力的人主動提出工作邀約，務必好好把握。

• 愛情運勢： 感情穩定甜蜜，非常適合安排旅行或出遊增進情感深度。本月也是討論與規劃更穩定承諾（如結婚或買房）的時機。

第 3 名：雙子座 心情容易受到周遭環境與人際互動的影響，因此要留意往來對象的情緒是正面還是負面。建議多選擇理性務實的人作夥伴，避免被低落或消極的對象拖慢進度。本月主管要求可能特別嚴格，務必確實做好事情並依SOP執行。

• 財運提醒： 投資運勢良好，特別適合多研究與參考股票等投資項目。

第 2 名：巨蟹座 工作上容易獲得貴人相助，只要您願意主動提出問題或尋求協助，就能得到他人的幫助，讓事情更順利推進。若有轉職念頭，非常適合透過他人介紹或牽線，更容易遇到理想機會。

• 愛情運勢： 可能因金錢或價值觀差異產生爭執，記得透過理性溝通尋求共識，避免情緒化對話。

• 財運提醒： 正財運表現良好，努力提升業績有機會獲得額外獎金；但在投資上仍要保持保守心態。



第 1 名：射手座 恭喜射手座！ 本月太陽、金星、火星都落入您的本命宮，您將成為這段時間的人氣王。由於您的一舉一動都容易受到他人關注，因此要特別留意自己的言行舉止是否正面。若想轉職或尋求新工作，本月是非常好的時機，在面試或洽談中容易給人留下深刻印象。

• 愛情運勢： 可能因忙碌而聚少離多，但這不代表感情變淡。建議主動關心彼此，維繫情感連結。

• 財運提醒： 本月容易出現花錢過度的情況，若不加節制，可能不知不覺成為月光族。