《亦舞之城》爆紅！鍾漢良7大經典代表作回顧：從《來不及說我愛你》到《亦舞之城》全解析

《亦舞之城》開播後迅速爆紅，鍾漢良再度以「壓抑系深情」掀起話題。從《來不及說我愛你》的少帥，到如今化身單親紅酒莊主馮睿，他用二十多年穩定演技證明——華語劇裡的長情男主，始終無可取代。回頭看鍾漢良的戲路，他把不同時代的男性魅力演成同一種令人難以抗拒的成熟溫度。以下帶你回顧鍾漢良最具代表性的 7 部經典之作，看他如何一路走到《亦舞之城》，再次封神。

鍾漢良最初其實是以歌手身分爆紅，憑〈OREA〉風靡台灣、拿下「小太陽」稱號後，他在演員路線同樣一路穩走。如今 47 歲仍是那張凍齡臉，每次新劇開播都能成功收割少女心，從民國少帥到現代醫生、從王爺到紅酒莊主，他把深情、成熟、責任感，演成獨屬鍾漢良的魅力。

《逆水寒》：古裝天涯四美之首！悲傷反派顧惜朝成經典

《逆水寒》改編自武俠名作，鍾漢良飾演的顧惜朝雖然「反派」，卻是能讓人心疼的那種悲寂角色。他的冷靜、孤傲、深情與絕望，被封為「古裝天涯四美」，至今仍被視為鍾漢良最具標誌性的古裝之一。若你只看過他溫柔深情的形象，一定要回頭補這部你會看到他把反派演得比男主還搶戲的證據。

《來不及說我愛你》：少帥 X 富家女的民國白月光

說到鍾漢良代表作，絕對繞不開《來不及說我愛你》。他與李小冉飾演一對相愛卻被命運拆散的戀人，故事背景放在軍閥混戰時期，情感線扣人心弦，被許多劇迷奉為「最經典民國愛情劇」。網友甚至形容少帥慕容灃：「比任何霸總都霸，還比任何深情都深情。」

《最美的時光》：三種結局掀起全民討論的虐心愛情

鍾漢良飾演陸勵成，一個溫柔深情卻愛得克制的男人。女主蘇蔓夾在暗戀多年的宋翊與陸勵成之間，情感糾葛太複雜，最後還拍了三種不同結局。鍾漢良在這部真正展現「耐心等愛」的極致魅力，看似穩重卻在愛裡藏著刺痛感，是許多劇迷心中的「都市劇白月光」。

《何以笙簫默》：國民男神的誕生

與唐嫣合作的《何以笙簫默》堪稱鍾漢良的巔峰代表作。冷清、禁慾、溫柔又有原則的何以琛，被視為一整代觀眾的愛情標準答案，劇集播出後熱度橫掃全亞洲，連韓國都曾引進。只要提到鍾漢良，多數人第一時間想到的就是這個角色。《何以笙簫默》改編自顧漫同名小說，以何以琛與趙默笙從年少誤會到再度重逢的愛戀為主軸。顧漫筆下以「純粹、不狗血、不勾心鬥角」著稱，也讓這段乾淨的愛情在電視劇裡被鍾漢良演得更有重量。

《孤芳不自賞》：王爺楚北捷的戰神氣場

《孤芳不自賞》改編自網路人氣小說，在古裝、戰爭、宮廷元素之外，更強化了偶像劇式的浪漫氛圍。鍾漢良在劇中飾演晉國鎮北王楚北捷，戰場上所向披靡，卻在情感上敗給燕國女諸葛白娉婷（Angelababy 飾）。兩人從敵對到相戀，展開一段既揪心又虐心的愛情，是觀眾反覆重看的經典之一。

《一路繁花相送》：比何以琛更痴情的都市學霸男神

2018 年的《一路繁花相送》雖然播出聲量較低，但鍾漢良飾演的路非卻被視為他最被低估的現代角色。他為了實現與辛辰（江疏影 飾）的約定放下事業、毅然回國追愛，被粉絲稱為「比何以琛更深情的男主」。江疏影當時談到兩人合作時更笑說：「聽說鍾漢良的吻戲很厲害，這部真的滿甜的！還好他經驗很豐富——是演戲經驗！」她也坦言鍾漢良私下非常專注、嚴謹，讓她不太敢隨便跟他開玩笑。

《亦舞之城》：鍾漢良深情角色的最終進化

走過民國少帥、都市學霸、冷峻律師、戰場王爺，再到現代的心外科醫生，鍾漢良的戲路始終圍繞著「長情」與「責任」。而到了 2025 年，《亦舞之城》裡的紅酒莊主馮睿，更像是他這些年所有角色魅力的集大成——成熟、克制、帶著過往傷痕，卻在愛情面前始終願意再勇敢一次。

也難怪《亦舞之城》一開播就被說是「破鏡重圓劇的年度巔峰」。馮睿與譚思婷久別重逢、帶著遺憾重新靠近的每一步，都被鍾漢良演得細膩而撼動人心，證明他依然是華語劇裡那位最值得信賴的深情男主。

從《來不及說我愛你》到《亦舞之城》，從 20 歲少女看到 40 歲依然能心動的男人，鍾漢良用一個又一個角色，寫下屬於自己的愛情劇時代。他不追流量、不靠話題，卻總能在我們最需要愛的時候，用一個角色提醒我們：成熟的深情，永遠不會過時。