《梟起青壤》開播即封王！連續五天霸榜全網熱度冠軍　分集劇情懶人包（1–13 集）

《梟起青壤》上線短短五天，全網熱度天天奪冠！不但撐起近期陸劇話題度，更靠獵人 vs 地梟的獵殺神話、懸疑爽感與角色群像，把觀眾越拉越深。

劇情一路瘋狂加速，從南山獵人暗中佈局，到地梟勢力全面反撲，每一集都有新轉折。

以下替你整理 1～13 集分集劇情重點，想補進度、回顧細節、確認角色線索的人，一篇就看懂！

《梟起青壤》１～１３集分集劇情概要一次看

《梟起青壤》第1集概要｜南山異變開局，獵人與地梟第一次正面擦身

南山怪談開局，狗牙失控

聶九羅搭計程車進南山，司機一路爆料「鬧鬼傳說」。炎拓以慈善家身分來捐款，順便把苟嚴（狗牙）留下教書，沒想到狗牙一見綠衣小孩就情緒失控，腦中還響起詭異獸聲。

孫師傅撞上「山鬼」事件

孫師傅帶九羅去廢棄寺廟，她淡定清理鐘馗石像，他則在山裡上廁所時，拍到樹上掛著女人衣服，卻遭不明存在襲擊。之後狗牙在山中「變樣」，瘋狂追咬孫師傅，直到田間警報器作響才被迫停下。

狗牙闖禍、謀殺跡象曝光

孫師傅嚇壞，丟下九羅自己開車逃命。炎拓在房裡翻找證件時遭狗牙撲擊，一腳把他踢下樓，以為對方死了，趕緊把狗牙塞進後車廂。九羅到福利院剛好撞見炎拓鬼祟裝人，但只覺得他態度冷淡怪異。熊哥趕到替狗牙打針，發現他嘴邊血跡，隨後在山裡找到一具女屍，旁邊還掉著孫師傅的手機。

飯店驚魂，九羅第一次正面硬碰熊黑

夜裡，九羅與精神恍惚的孫師傅住進飯店，他一再念著「山鬼」，飯店突停電，熊黑摸黑潛入房內打暈孫師傅，準備帶人走，卻被躲在暗處的九羅用鉛筆狠戳反擊，成功從黑暗裡脫身。

《梟起青壤》第2集概要｜獵人開始佈局，林喜柔勢力現形

炎拓與九羅再度相遇，各懷鬼祟

炎拓在車裡看著後車廂裡的狗牙越想越不安，掀袋子對上那雙圓瞪雙眼直接被嚇到。飯店警報大響，他趕回現場，在混亂中與九羅再度對上。九羅趁亂把孫師傅屍體轉移到自己房間，躲過熊黑搜查，還確認傷口像被「熊掌」重擊。

林喜柔與林伶登場，柔山一派的殘酷日常

神祕基地裡，林喜柔逼林伶吃生肉，一個眼神就讓她不敢拒絕。接到熊黑電話得知狗牙出事又牽扯到炎拓，她怒到氣場外放、桌椅震動，最後冷處理：「把事收乾淨。」

南山獵人開始佈線，瞄準炎拓

九羅把炎拓車牌傳給南山獵人，瘸哥雖然不會用智慧手機，只能靠消格致從旁教學，仍把資訊記下。炎拓女友也察覺事態不妙，打電話確認他有沒有暴露。

攔車行動失敗，地牢裡的「怪物」曝光一角

南山的大頭哥假扮救援人員，在路上假裝清障，其實是設局攔截炎拓。炎拓一路聞出他身上的枭味，還打電話查路況，最後甩開對方。大頭哥只好在群組承認「跟丟」。

另一邊，九羅假扮飯店服務員，把孫師傅塞進行李箱準備運出，卻被熊黑起疑；同時，陰暗地牢裡有人端著生肉進去，牆上是抓痕，角落堆滿破布娃娃，他告誡裡面的「怪物」乖乖待著，因為外面是獵人世界，四年才有一次「出玩」機會。

《梟起青壤》第3集概要｜聶九羅身世揭開，南山獵人與她的羈絆

碼頭交貨，人形地梟首次確認

與炎拓相撞後，九羅昏迷，炎拓下車查看，發現她就是飯店那個女人，還在後座袋子裡發現被裝袋的孫師傅。他把車拖到海邊，九羅醒來後先騙說後座是司機要送醫，炎拓半信半疑。她乾脆撕破臉，裝病把他騙下車，反手把人敲暈，綁回碼頭交給蒋百川驗貨。

蔣百川確認狗牙是「人形地梟」，卻因連日無「天地火」錯過關鍵處理時間，能做的有限。九羅嘴上輕描淡寫送藥膏，實則已把他當家人。

九羅不想再當獵人，只想當「普通人」

碼頭上，刑深一聞就知道她接觸過枭，想留她一起圍剿地梟，九羅卻明講想過普通生活。回憶展開：母親因南山巡邏與父親大吵後離家未歸，父親後來也過世，她被大伯養大，再由蒋百川接手送進南山訓練。當年金山一戰，是她母親救了所有人，玲姐對她一直有愧。

九羅與刑深的「戰友＋童年」關係

訓練時，犬部刑深日夜練功，九羅向他學招，兩人從搭檔變成好友。某次任務中，林姐殉職，就算有天生火也救不回，整個獵人組織都背著這個傷疤。

現在的九羅，把每一次抓到地梟折成一顆滿天星收進櫃子，那些紙星是她作為獵人的戰績，也是她想脫身卻一直被困住的證明。

炎拓被押入冰窖，首次正面接觸「地梟」真相

另一邊，炎拓遭南山獵人押進冰窖審問，一頭霧水地問「地梟到底是什麼」，堅稱不知道狗牙真實身分。刑深清楚他是公司董事，卻沒有馬上戳破。

熊黑在林喜柔那裡被嚴厲懲罰，只能發誓一定會把炎拓找回來，柔山與南山的對立正式成形。

《梟起青壤》第4集概要｜人形地梟被搶，南山與柔山正式對上

地牢突襲，人形地梟被強行救走

被關在地牢的狗牙遭刺客偷襲，同時炎拓在冰窖裡聽到熊黑聲音大喊求救，南山獵人衝來阻擋，兩方爆發衝突。林喜柔親自帶隊，把狗牙從獵人手裡搶走。混戰中炎拓趁亂掙脫，卻又被折返的獵人碰上，只好動手將他們打暈逃離。

人形梟的重要性，九羅退場的「門票」

蔣百川打給九羅，沉重說這次送來的不是一般地梟，而是會對華子之鞭產生特殊反應的「人形梟」。他承諾，如果九羅能抓回這隻人形梟，就兌現當初的話，讓她離開南山。只可惜人形梟已被地梟救走，局勢升級。

炎拓與林喜柔互試，雙方開始互相隱瞞

炎拓獲救後由呂現替他療傷，林伶也趕來探望。之後他向林喜柔報告，只說獵人對狗牙很有興趣，刻意略過關鍵細節，反問她為何要抓狗牙。

林喜柔編出「研發新藥、對手搶人」的說法，兩人在同一張桌上各自防備，表面母慈子孝，實際處處試探。

九羅與炎拓關係升溫，兩人第一次互相救命

夜裡，九羅被一陣奇怪的風吵醒，發現炎拓竟闖進自家，她拔刀就砍，兩人在屋內打成一團，驚動盧姐，炎拓趁亂落跑。

隔天她搭車外出，司機竟是炎拓，他一邊抱怨昨晚挨打，一邊逼問「地梟到底是什麼」，還把車一路開到海邊試探。車意外落水，九羅恐水症發作，封閉空間讓她幾乎崩潰，炎拓一步步教她呼吸撐過去。她醒來時已在家裡，外套口袋多了一張他留下的紙條，像是挑釁，也像是在說「我知道你怕什麼」。

武器與祕密本帳，同步亮相

九羅回到暗室，撥動雕像琵琶，裡面藏著她真正的武器——一把劍。另一方面，炎拓翻開後院石子，把藏好的保險箱挖出，裡面是寫滿林喜柔筆跡的筆記，暗示她還有更多他不知道的祕密。

《梟起青壤》第5集概要｜炎拓復仇動機揭露，兩條線正式結成「危險合作」

墓園會面，炎拓真正的「仇恨來源」

九羅的作品被高價買下，對方約她在墓園見面，結果買家是炎拓。他要她看的重點不是畫，而是一座刻著「林喜柔」名字的墓碑——那是他親生母親的墓。

他回憶，母親懷孕時父親帶回另一個女人，母親死後，這個女人卻活成了「董事林喜柔」，還沿用亡母的名字。炎拓長大後慢慢嗅到這段死亡與現任林喜柔之間的詭異關係，於是決定借南山獵人的力量為母復仇。

南山廢寺＝世界觀說明書

九羅帶他回到南山廢寺，牆上畫滿地梟傳說與獵人守護人類的圖像，替他把「地梟 vs 獵人 vs 人類」這個世界觀講清楚——炎拓這才真正明白自己捲入的是什麼局。

柔山動作頻頻，更多獵人被抓走

孫師傅在隔離房醒來，被刑深告知得等體內病毒清乾淨才能離開。林伶帶飯探望炎拓，透露狗牙身分是偽造的，還說起那晚錄到林姨奇怪頻率的聲音，跟「不是人」很像。

醫院裡，大頭哥親眼看見南山獵人被人帶走，卻完全救不了人，只能眼睜睜目送同伴被押走。林伶在家中暗格翻出林姨藏起來的資料，立刻拍照備份。

童年地洞記憶，實驗基地浮出水面

九羅原本拒絕合作，但接到蔣百川的電話後，意識到局勢緊迫，最後還是同意與炎拓結盟。林伶把偷拍的資料交給炎拓，並提起童年兩人曾在森林發現一個地洞，裡面躺滿實驗人體。現在看來，那極可能就是林姨把地梟「轉成人」的祕密基地。

危險聯手正式成形，戰場轉回農場地洞

炎拓為見九羅特地西裝筆挺，結果被她約在高級餐廳對街的小快餐店——兩人的合作，是樸實、臨時、卻無比致命的結盟。

另一邊，基因異變的孫師傅性情大變，像野獸一樣暴走；熊黑抓到南山獵人想套話，林喜柔優雅出場，自曝就是當年砍掉他一條腿的人，舊仇新恨一次端上檯面。

尾聲，炎拓一路尾隨林喜柔回到農場，憑童年記憶找到地洞入口——這一次，他是帶著清醒的仇恨與獵人情報回來，真正的核心祕密，也正等著被掀開。

《梟起青壤》第6集概要｜地梟基地現形，獵人行動開局

炎拓闖進地梟基地

炎拓在農場找到地梟基地入口，順著滿地血跡走進通道深處，遇到一名懷疑他身分的男人，對方注意到他脖子上的針孔，還遞水給他。警報突響，他被迫逃出地洞，卻在外面被熊黑逮個正著。

林喜柔用「地洞」試探炎拓

熊黑把炎拓的反應彙報給林喜柔，兩人看出炎拓憤怒又渴望「加入自己人」。原來這一切都是林喜柔設局，刻意放他進地洞，就是要測試他的真實立場。

獵人戰前會議、聶九羅開出退場條件

炎拓約聶九羅在老地方見面，特地點了她最愛的雞爪，並透露在地洞看到被囚禁、斷腿的南山獵人。獵人們開會商量行動，華子未醒、瘸子被抓，仍決定照原計畫進行。刑深親自去找聶九羅，希望她加入這次行動，她答應幫忙，但談好條件：任務結束後，她要徹底脫離組織。

刑深身世與「狂犬」秘密

刑深想起兒時為成為「狂犬」服下獲犬丹，從此白天怕強光、夜裡感官異常敏銳，連封閉空間裡的水氣都聞得到，也是在那之後，他和聶九羅漸行漸遠。每次有心事，他都會去地牢找那個「怪獸人」聊天，此次出任務前，他還特別叮嚀對方乖乖待在地牢。

任務打開，瘸子當誘餌、狗牙真身現身

林喜柔一邊刻意撮合林伶與呂現，林伶不情願卻不敢違抗，好在炎拓出面安撫。

任務正式開始，蒋百川抱著香爐進暗室祭祖，新人雀茶則留在基地照顧華嫂。聶九羅帶上母親遺留下的寶劍出發。瘸子被地梟吊在樹上當餌，引獵人前來救人，聶九羅衝入林間，拆穿陷阱，一刀斬斷繩索，獵人們隨即開戰。

正打得激烈，一個怪物般的身影出現——眾人才真正看見，狗牙的「地梟真身」。

《梟起青壤》第7集概要｜狗牙真身現場，獵人與地梟全面撕破臉

狗牙地梟化，聶九羅險死

狗牙完全顯出地梟姿態，戰力驚人，南山獵人圍捕差點出事。能勉強和他對上的只有聶九羅，她在追擊中差點受重傷，卻意外看到地梟脖子上的項鍊，一瞬間整個人震住分神，險遭反殺，幸好炎拓及時衝出來救人，自己也因此重傷。

淚蘭山「天生光療法」救炎拓

地梟趁亂逃走，聶九羅先替炎拓緊急包紮，再把他帶到淚蘭山高處迎日出，用最高處的陽光療癒枭傷。她把曬得火燙的鐵片敷在他傷口上，疼得炎拓直皺眉，但效果顯著。

「原始地梟」是刑深養的

林喜柔得知剛剛出現的不是狗牙，而是被馴化的「原始地梟」，立刻命熊黑處理。刑深帶著口哨進森林，用特殊聲音把地梟引了出來——那地梟顯然是衝他而來。

回到據點後，刑深坦承：這隻地梟是他多年前抓回來、親自馴養的，這次逃出來其實是在保護他，不是要攻擊獵人，他只希望聶九羅能給牠一個痛快，不要讓牠再受折磨。

雨夜追捕，蔣百川被熊黑擒走

熊黑帶人冒大雨在森林裡搜捕地梟，鈴鐺聲響起，象徵他的人逼近。蔣百川決定讓刑深帶瘸子先撤，自己和其他獵人留下來攔截。最後，熊黑親自出手，打倒幾名獵人，硬生生把蒋百川制服帶走。

林喜柔身世曝光，炎拓與聶九羅關係拉近

日出時分，炎拓望著被陽光照亮的聶九羅一臉出神，傷勢明顯好轉，他親手煮麵感謝她，還說起小時候家裡窮，一包泡麵就是奢侈。

另一方面，蒋百川被押到林喜柔面前，她先假意客氣，隨後自爆身份——自己正是二十年前「金門人之戰」中那隻逃掉的地梟。蒋百川這才想起，瘸子就是在那一戰失去一條腿。

回城路上，聶九羅吐槽炎拓車上的小黃鴨和五帝錢和他超不搭，炎拓才說那隻鴨是失蹤妹妹留的，希望將來找到她時能親手還給她。聽完，聶九羅心疼，答應要替妹妹做一隻更精緻的「限量版小鴨」。

《梟起青壤》第8集概要｜合作條件談攏，蔣百川被擄成獵人新戰局

聶九羅畫出「最後界線」

炎拓被她救了一命，滿心期待與她再次見面，卻被直接「劃規則」：

不准對外提到她，她不想再與南山獵人綁在一起。

他必須多接觸獵人，藉此找妹妹、替母親報仇。

炎拓答應照做。

蔣百川被抓，獵人群龍失首

聶九羅回家，放下母親遺劍時想起師徒情分，正打算下廚幫盧姐，刑深卻匆匆上門，帶來蒋百川被地梟抓走的消息。

炎拓去呂現診所，感覺到他對自己有戒備，只好露出自己的傷口證明「我也是自家人」。

刑深帶聶九羅到事發現場，從血跡看出蔣百川被帶走前已受傷。她責怪刑深沒護好蒋叔，讓刑深心裡忍不住想：如果被抓的是自己，她會不會也這麼難過？

林喜柔與蔣百川對峙，戰力差距曝光

在地梟那頭，林喜柔譏諷蔣百川「太輕敵」，南山組織全靠狂犬刑深撐著，還酸他遲遲看不到「刀家、鞭家」的真正本事。蔣百川坦承錯估情勢，表示願用自己的命換同伴自由，還透露瘋刀已經被熊黑打成重傷，讓林喜柔也有些惱火。

獵人改由刑深領軍，準備營救計畫

瘸子提議眾人要團結一致救回蔣百川，反正地形熟、還有優勢。大家同意讓刑深暫時代理蒋百川職務，開始擬定營救方案。

炎拓成為「關鍵變數」

當晚，聶九羅主動去找刑深，說炎拓也許能幫忙救人，但風險極高。此時傳出孫周司機逃跑的消息，刑深追著手機定位找到他藏在山裡大伯家，枭毒發作差點咬人，還好他和聶九羅及時制住。

隔天，聶九羅約炎拓見面。炎拓出門時，林喜柔憑直覺察覺他有所隱瞞，卻假裝沒看見，在心裡默默佈局。

見面時，聶九羅說明合作按次結清，這次送他一只藏有暗器的手鐲。炎拓一開始嫌麻煩，直到意識到這是她在替他補上保命裝備，才真正收下這份心意。

《梟起青壤》第9集概要｜西市埋伏失控，碼頭血戰後兩敗俱傷

圖／豆瓣電影

手鐲是獵人祕器，也是「信任憑證」

聶九羅將祕傳手鐲交給炎拓，這是南山獵人專門對付地梟的法器，同時也是讓蔣百川信任他的信物。炎拓買好早餐回來，看見她在車上睡得安穩，不忍吵醒，卻被路人吵醒她的安寧。她根本沒胃口，因為柔山在西市勢力龐大，要救人談何容易。

神祕簡訊、地梟被召往西市

一個青澀男孩向正哥請假說母親住院，正哥卻心存懷疑，隨即收到一則神祕簡訊，其他人也陸續收到同樣訊息——顯示有更大的行動在醞釀。

四姐照林喜柔吩咐再把林伶送去炎拓家，順口問他一早去哪裡，炎拓謊稱去買早餐，還說味道變了，四姐看著桌上的早餐雖有疑心，還是先按下不表。

林伶爆料：未註銷地梟全被召去西市

林伶暗中查到，那些「未被註銷」的地梟全被召往西市，她趁四姐不在，趕緊把情報傳給炎拓。

炎拓立刻把地梟動向傳給聶九羅，提議從落單兩人下手。於是她與刑深分工：她跟車、他負責抓人。

跟車暴露，地梟反設局引向碼頭

聶九羅在西市入口蹲點，果然盯到可疑車輛，悄悄尾隨。車內兩個人形地梟一邊開車一邊猜測「這次集合是不是大動作」，駕駛很快察覺有人跟車，故意把車停在服務區，回頭直直看向她，眼神帶著狡詐。

聶九羅只好通知炎拓自己已暴露，決定改在酒店下手。炎拓擔心她有危險，想提前接應，卻被她拒絕，認為會打亂節奏。沒想到地梟故意把她引去碼頭，真正的陷阱在那裡。

碼頭伏擊，聶九羅遭重創、炎拓趕到斬梟

酒店裡刑深聯繫不上聶九羅，派人沿高速往回找人。炎拓同樣打不通她電話，最後憑直覺追到她最後消失的路線，推測她最有可能在碼頭。

碼頭上，聶九羅持劍下車，兩個地梟藏在暗處偷看，隨後一前一後夾擊她。雖然她武藝高強，很快制服其中一個，卻被另一名拖到極限才勉強打倒。就在這時，先前被壓制的地梟突然逃脫，從背後偷襲，把她重創到幾乎動不了。

千鈞一髮之際，炎拓趕到現場，一刀殺掉偷襲的地梟，硬生生把她從死亡邊緣拉回來。

《梟起青壤》第10集概要｜命懸一線的九羅，與徹底站隊的炎拓

送醫開刀，炎拓守在手術室外

聶九羅傷勢嚴重、命在旦夕，炎拓火速把她送到呂現診所。呂現震驚她居然能撐到這裡，她只好自己動手剪開衣物，露出滿是鮮血的上半身，讓人不忍直視。手術進行時，炎拓在外面熬大補湯，想盡所能救她一命，並叮囑呂現絕不能讓林喜柔知道。

獵人尋人無果，聶九羅手機遺落現場

酒店這邊，刑深等人等不到地梟，反而發現聶九羅失聯，只能回基地討論下一步。碼頭上，她的手機孤零零躺在地上，沒人知道她已經被送走。

林伶察覺自己被「下藥」

與此同時，四姐照例拿牛奶給林伶，裡面一如往常摻了安眠成分，林伶其實早就察覺，仍假裝順從，很快睡去。半夜，她從惡夢中驚醒，準備洗澡時，赫然發現手臂多了一個針孔，心裡瞬間發寒。

長喜叔庇護聶九羅，炎拓回頭滅證

手術後，炎拓先把聶九羅轉移到長喜叔的水餃店，讓她在那裡休息、吃東西，還親自拿濕巾幫她擦手，體貼得讓長喜叔一眼就看出苗頭，乾脆關店、搬被子，讓兩人安心住下。

炎拓交代長喜叔按時餵她補氣血的藥，自己則回到碼頭善後。長喜叔另外準備了一支新手機給聶九羅，方便她之後聯絡。

炎拓親手「滅口」，徹底站到獵人那邊

回到現場，炎拓開始清理地梟屍體，沒想到其中一個突然醒來，認出他是「林喜柔的兒子」，還陰冷地說那個女人活不久了。炎拓不再猶豫，當場殺人滅口，擦掉所有血跡，最後把屍體連同車一併推進海裡。

林喜柔安排林伶「婚事」，炎拓看清殘酷真相

隔天早上，長喜叔熬好補湯，聶九羅得知原來這一切照顧都是炎拓先安排好的，心裡說不出的感動。

另一方面，炎拓回到家，無意中聽到林喜柔打算撮合林伶和呂現。林伶無法再忍，當場頂嘴，卻被林喜柔賞了一巴掌。事實上，林喜柔早已替林伶做過各項檢測，發現她的身體數值完全符合自己的需求——年齡、條件都在「最佳控制範圍」。

炎拓知道林伶的無奈與恐懼，卻暫時沒有能力阻止，只能帶著複雜的愧疚和憤怒，看著這場「被設計的人生」。

圖／豆瓣電影

林伶被下針，炎拓察覺林喜柔「動手腳」

熊黑一行人兇神惡煞，把重傷的狗牙往呂現診所拖。林伶則驚慌地給炎拓看手臂針孔，還隱約記得昨晚昏睡時，似乎有人摸過她。炎拓立刻意識到是林喜柔在打林伶的主意，但沒有說破，只能先安撫她情緒。

呂現硬扛熊黑審視，勉強保住信任

呂現慶幸自己早一步讓炎拓轉移了聶九羅，這時熊黑卻突然抬著狗牙上門要急救，態度充滿懷疑。呂現假裝被質疑「專業」而暴怒反擊，熊黑想到他是炎拓朋友、也是林喜柔信任醫生，只好軟化態度，讓他幫忙治療、順便帶午餐，緊張氣氛暫時壓下。

農場儀式現場：狗牙被當成「樣本」處死

炎拓戴上防毒面具，混進柔山清理隊，趁機潛入農場基地，看見中央有大鐵鏈，推測是狗牙剛被囚禁的位置，還發現大量「人體模具」，有人躺在其中疑似實驗品。

狗牙被押回基地向林喜柔道歉，本以為能保命，卻在情急之下露出獠牙示威。冯蜜二話不說先捅喉，眾人換上黑衣，彷彿在進行獻祭儀式，最後林喜柔親手一刀刺入狗牙頭部，炎拓全程躲在暗處拍下影像。

南山內部有人想退場，鬼鞭傳人余蓉現身救局

南山一側，有獵人打退堂鼓。刑深搬出供鼎，宣布想退的人要交出骨牌，有幾人猶豫後選擇退出。就在氣氛低迷時，鬼鞭傳人余蓉趕到，她的加入替營救計畫打了一劑強心針，也點出刑深其實已經掌握七、八成地梟交流方式，實力遠超外界想像。

炎拓＋呂現雙人騙局，成功摸到蔣百川

炎拓帶西裝「行賄」，硬把呂現包裝成「年長教授」，一起去奇石館。林喜柔手下本說「不對外開放」，卻看在炎拓身分與「大師」名號下放行。呂現裝神弄鬼說此地煞氣重、身體不適，用風水說詞拖時間，炎拓則趁機溜進後院，成功找到被囚的蒋百川，埋下後續營救線。

《梟起青壤》第12集概要｜蔣百川拒絕獵人營救，螞蚱與「血囊計畫」輪廓浮現



蔣百川選擇留下當「內應」螞蚱成最大籌碼

炎拓趁空檔潛入後院，亮出聶九羅的手鐲證明自己是「自己人」，說明南山獵人正準備營救行動。蔣百川卻堅決拒絕，認為現在留在農場能幫獵人打探消息，自己暫無性命之憂，更叮囑炎拓：一定要看好螞蚱，牠不只是戰力，更是用來牽制林喜柔的關鍵籌碼。

余蓉回歸南山，馴獸專家與雀茶成新搭檔

余蓉見雀茶因蔣叔被抓痛哭，主動上前安慰。雀茶說蔣百川常提起余蓉，形容她不愛被束縛，才遠走國外當馴獸師，但只要南山有危機，她一定會回來。余蓉也談起自己在國外動物園的見聞，雀茶當場拜託她教馴獸本事，為日後戰鬥做準備。

刑深暗格發現南山祕辛，螞蚱過去逐漸拼圖

刑深請完鼎，發現底座暗格藏有關於南山的記錄，正要打開時，余蓉來要看他馴養的地梟「螞蚱」。

面對這隻龐大地梟，余蓉敏銳察覺牠其實在怕自己，於是收斂氣場躲起來不嚇牠。刑深想起當年與馬憨子在林間烤肉，誤撞遇到螞蚱、把牠帶回馴養的過程，地梟與獵人之間微妙的情感也被點出。

雙線身世告白：呂現與林伶都只是「被安排的人生」

呂現與林伶約會，坦白各自過去：他從小無父無母，是靠林喜柔資助才讀完書、成為醫生；林伶則從有記憶開始，就在林喜柔身邊長大，並非親生女兒。兩人的身世，都繫在林喜柔手裡，也暗示日後可能成為她的反叛者。

血囊與地梟繁殖推理，聶九羅開始拼出「繁育計畫」

聶九羅告訴炎拓，處死地梟通常只有「瘋刀」能做到，這讓炎拓聯想到林喜柔親手殺狗牙，推斷會用瘋刀的人可能不止一個。

另一邊，刑深帶余蓉看已完全獸化的孫師傅，余蓉判定「無法馴化」，刑深卻仍想試最後一回。

炎拓與九羅在長喜叔水餃店一邊包餃子、一邊分析：人與人都不一樣，地梟也應該有差異，地梟轉成人的步驟，不會只是實驗室那麼簡單。他拿出暗格中發現的許安妮資料，指出地梟從不獨居；再聯想到林喜柔頻催林伶結婚生子，九羅由此推斷——所謂「血囊」，很可能與血緣繁殖有關。

《梟起青壤》第13集概要｜陳福落網、證據線險被翻出，兩人奔赴禾陽直擊關鍵真相

炎拓「照顧九羅」整晚，兩人曖昧升溫

炎拓小心翼翼把受傷的九羅背上樓，九羅臉紅又無法反抗，只能趴在他背上。長喜叔故意推著移動床慢吞吞上樓，嘴裡抱怨「老頭照顧不動」，實際是明示炎拓留下來過夜照顧。

炎拓洗完澡後還要抱她去洗手間，兩人緊張到彼此都不敢對眼。夜裡炎拓翻身太用力，移動床「哐當」一聲，反而把九羅逗笑，氣氛從僵硬變成輕鬆曖昧。

地梟陳福偷吃水餃，聶九羅順勢抓人審問

隔天長喜叔發現昨晚辛苦包的水餃被偷，殊不知「小偷」就是被南山抓住的地梟陳福。

他送水餃到九羅家給盧姐，剛好盧姐下樓倒垃圾，九羅立刻聯絡刑深，說明自己是被炎拓救回來、也成功綁住陳福。她開始審問陳福，追問什麼是「血囊」，卻沒注意到對方已悄悄試圖解開繩索。

柔山調查失蹤地梟，雙方在租車行正面過招

炎拓帶零食去找林伶，卻發現她不在，反而在監控室看到熊黑正在追查失蹤的陳福。冯蜜拿出監控畫面，畫面裡陳福車尾有一台跟車——正是九羅那輛藍色車。炎拓雖驚，但知道那車早被他沉進海裡，至少車牌證據已不存在。

同時，陳福嘴毒嘲弄炎拓只是「色迷心竅」，就算咬舌自盡也不會吐出地梟秘密。

拉閘搶內存卡，九羅與炎拓「實戰默契」再升級

馮蜜親自到租車公司，演一齣「老公偷吃」戲碼，要求調監控看清小三臉。炎拓與九羅趕到時，躲在後窗看她一步步逼近真相。關鍵瞬間，兩人果斷拉電閘製造停電，馮蜜怒氣沖沖跑出去抓「破壞電路的人」，炎拓趁機潛入辦公室，把存有畫面的內存卡偷走，硬生生把證據線掐斷。



許安妮關鍵日期浮現，兩人直奔禾陽尋找答案

回程路上，兩人突然想到——陳福手機備註今天是「特別的日子」，很可能跟許安妮有關。於是立刻決定前往許安妮的家鄉禾陽調查。

炎拓先向林喜柔報備，謊稱要去禾陽見合作商孟總；九羅則把陳福綁在自家樓上閣樓，對長喜叔說那裡放的是炎拓誤寄來的「染料」，囑咐他不要上樓，以免傷身。安排好一切後，兩人就此踏上前往禾陽的關鍵旅程。