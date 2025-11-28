《梟起青壤》開播即封王！連續五天霸榜全網熱度冠軍　分集劇情懶人包（1–13 集）

2025-11-28 15:50 女子漾／編輯許智捷
《梟起青壤》開播即封王！連續五天霸榜全網熱度冠軍　分集劇情懶人包（1–13 集）。圖／豆瓣電影
《梟起青壤》開播即封王！連續五天霸榜全網熱度冠軍　分集劇情懶人包（1–13 集）。圖／豆瓣電影

梟起青壤》上線短短五天，全網熱度天天奪冠！不但撐起近期陸劇話題度，更靠獵人 vs 地梟的獵殺神話、懸疑爽感與角色群像，把觀眾越拉越深。

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

劇情一路瘋狂加速，從南山獵人暗中佈局，到地梟勢力全面反撲，每一集都有新轉折。

以下替你整理 1～13 集分集劇情重點，想補進度、回顧細節、確認角色線索的人，一篇就看懂！

《梟起青壤》１～１３集分集劇情概要一次看

《梟起青壤》第1集概要｜南山異變開局，獵人與地梟第一次正面擦身

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

南山怪談開局，牙失控

聶九羅搭計程車進南山，司機一路爆料「鬧鬼傳說」。炎拓以慈善家身分來捐款，順便把苟嚴（狗牙）留下教書，沒想到狗牙一見綠衣小孩就情緒失控，腦中還響起詭異獸聲。

孫師傅撞上「山鬼」事件

孫師傅帶九羅去廢棄寺廟，她淡定清理鐘馗石像，他則在山裡上廁所時，拍到樹上掛著女人衣服，卻遭不明存在襲擊。之後狗牙在山中「變樣」，瘋狂追咬孫師傅，直到田間警報器作響才被迫停下。

狗牙闖禍、謀殺跡象曝光

孫師傅嚇壞，丟下九羅自己開車逃命。炎拓在房裡翻找證件時遭狗牙撲擊，一腳把他踢下樓，以為對方死了，趕緊把狗牙塞進後車廂。九羅到福利院剛好撞見炎拓鬼祟裝人，但只覺得他態度冷淡怪異。熊哥趕到替狗牙打針，發現他嘴邊血跡，隨後在山裡找到一具女屍，旁邊還掉著孫師傅的手機。

飯店驚魂，九羅第一次正面硬碰熊黑

夜裡，九羅與精神恍惚的孫師傅住進飯店，他一再念著「山鬼」，飯店突停電，熊黑摸黑潛入房內打暈孫師傅，準備帶人走，卻被躲在暗處的九羅用鉛筆狠戳反擊，成功從黑暗裡脫身。

《梟起青壤》第2集概要｜獵人開始佈局，林喜柔勢力現形

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

炎拓與九羅再度相遇，各懷鬼祟

炎拓在車裡看著後車廂裡的狗牙越想越不安，掀袋子對上那雙圓瞪雙眼直接被嚇到。飯店警報大響，他趕回現場，在混亂中與九羅再度對上。九羅趁亂把孫師傅屍體轉移到自己房間，躲過熊黑搜查，還確認傷口像被「熊掌」重擊。

林喜柔與林伶登場，柔山一派的殘酷日常

神祕基地裡，林喜柔逼林伶吃生肉，一個眼神就讓她不敢拒絕。接到熊黑電話得知狗牙出事又牽扯到炎拓，她怒到氣場外放、桌椅震動，最後冷處理：「把事收乾淨。」

南山獵人開始佈線，瞄準炎拓

九羅把炎拓車牌傳給南山獵人，瘸哥雖然不會用智慧手機，只能靠消格致從旁教學，仍把資訊記下。炎拓女友也察覺事態不妙，打電話確認他有沒有暴露。

攔車行動失敗，地牢裡的「怪物」曝光一角

南山的大頭哥假扮救援人員，在路上假裝清障，其實是設局攔截炎拓。炎拓一路聞出他身上的枭味，還打電話查路況，最後甩開對方。大頭哥只好在群組承認「跟丟」。

另一邊，九羅假扮飯店服務員，把孫師傅塞進行李箱準備運出，卻被熊黑起疑；同時，陰暗地牢裡有人端著生肉進去，牆上是抓痕，角落堆滿破布娃娃，他告誡裡面的「怪物」乖乖待著，因為外面是獵人世界，四年才有一次「出玩」機會。

《梟起青壤》第3集概要｜聶九羅身世揭開，南山獵人與她的羈絆

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

碼頭交貨，人形地梟首次確認

與炎拓相撞後，九羅昏迷，炎拓下車查看，發現她就是飯店那個女人，還在後座袋子裡發現被裝袋的孫師傅。他把車拖到海邊，九羅醒來後先騙說後座是司機要送醫，炎拓半信半疑。她乾脆撕破臉，裝病把他騙下車，反手把人敲暈，綁回碼頭交給蒋百川驗貨。

蔣百川確認狗牙是「人形地梟」，卻因連日無「天地火」錯過關鍵處理時間，能做的有限。九羅嘴上輕描淡寫送藥膏，實則已把他當家人。

九羅不想再當獵人，只想當「普通人」

碼頭上，刑深一聞就知道她接觸過枭，想留她一起圍剿地梟，九羅卻明講想過普通生活。回憶展開：母親因南山巡邏與父親大吵後離家未歸，父親後來也過世，她被大伯養大，再由蒋百川接手送進南山訓練。當年金山一戰，是她母親救了所有人，玲姐對她一直有愧。

九羅與刑深的「戰友＋童年」關係

訓練時，犬部刑深日夜練功，九羅向他學招，兩人從搭檔變成好友。某次任務中，林姐殉職，就算有天生火也救不回，整個獵人組織都背著這個傷疤。

現在的九羅，把每一次抓到地梟折成一顆滿天星收進櫃子，那些紙星是她作為獵人的戰績，也是她想脫身卻一直被困住的證明。

炎拓被押入冰窖，首次正面接觸「地梟」真相

另一邊，炎拓遭南山獵人押進冰窖審問，一頭霧水地問「地梟到底是什麼」，堅稱不知道狗牙真實身分。刑深清楚他是公司董事，卻沒有馬上戳破。

熊黑在林喜柔那裡被嚴厲懲罰，只能發誓一定會把炎拓找回來，柔山與南山的對立正式成形。

《梟起青壤》第4集概要｜人形地梟被搶，南山與柔山正式對上

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

地牢突襲，人形地梟被強行救走

被關在地牢的狗牙遭刺客偷襲，同時炎拓在冰窖裡聽到熊黑聲音大喊求救，南山獵人衝來阻擋，兩方爆發衝突。林喜柔親自帶隊，把狗牙從獵人手裡搶走。混戰中炎拓趁亂掙脫，卻又被折返的獵人碰上，只好動手將他們打暈逃離。

人形梟的重要性，九羅退場的「門票」

蔣百川打給九羅，沉重說這次送來的不是一般地梟，而是會對華子之鞭產生特殊反應的「人形梟」。他承諾，如果九羅能抓回這隻人形梟，就兌現當初的話，讓她離開南山。只可惜人形梟已被地梟救走，局勢升級。

炎拓與林喜柔互試，雙方開始互相隱瞞

炎拓獲救後由呂現替他療傷，林伶也趕來探望。之後他向林喜柔報告，只說獵人對狗牙很有興趣，刻意略過關鍵細節，反問她為何要抓狗牙。

林喜柔編出「研發新藥、對手搶人」的說法，兩人在同一張桌上各自防備，表面母慈子孝，實際處處試探。

九羅與炎拓關係升溫，兩人第一次互相救命

夜裡，九羅被一陣奇怪的風吵醒，發現炎拓竟闖進自家，她拔刀就砍，兩人在屋內打成一團，驚動盧姐，炎拓趁亂落跑。

隔天她搭車外出，司機竟是炎拓，他一邊抱怨昨晚挨打，一邊逼問「地梟到底是什麼」，還把車一路開到海邊試探。車意外落水，九羅恐水症發作，封閉空間讓她幾乎崩潰，炎拓一步步教她呼吸撐過去。她醒來時已在家裡，外套口袋多了一張他留下的紙條，像是挑釁，也像是在說「我知道你怕什麼」。

武器與祕密本帳，同步亮相

九羅回到暗室，撥動雕像琵琶，裡面藏著她真正的武器——一把劍。另一方面，炎拓翻開後院石子，把藏好的保險箱挖出，裡面是寫滿林喜柔筆跡的筆記，暗示她還有更多他不知道的祕密。

《梟起青壤》第5集概要｜炎拓復仇動機揭露，兩條線正式結成「危險合作」

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

墓園會面，炎拓真正的「仇恨來源」

九羅的作品被高價買下，對方約她在墓園見面，結果買家是炎拓。他要她看的重點不是畫，而是一座刻著「林喜柔」名字的墓碑——那是他親生母親的墓。

他回憶，母親懷孕時父親帶回另一個女人，母親死後，這個女人卻活成了「董事林喜柔」，還沿用亡母的名字。炎拓長大後慢慢嗅到這段死亡與現任林喜柔之間的詭異關係，於是決定借南山獵人的力量為母復仇。

南山廢寺＝世界觀說明書

九羅帶他回到南山廢寺，牆上畫滿地梟傳說與獵人守護人類的圖像，替他把「地梟 vs 獵人 vs 人類」這個世界觀講清楚——炎拓這才真正明白自己捲入的是什麼局。

柔山動作頻頻，更多獵人被抓走

孫師傅在隔離房醒來，被刑深告知得等體內病毒清乾淨才能離開。林伶帶飯探望炎拓，透露狗牙身分是偽造的，還說起那晚錄到林姨奇怪頻率的聲音，跟「不是人」很像。

醫院裡，大頭哥親眼看見南山獵人被人帶走，卻完全救不了人，只能眼睜睜目送同伴被押走。林伶在家中暗格翻出林姨藏起來的資料，立刻拍照備份。

童年地洞記憶，實驗基地浮出水面

九羅原本拒絕合作，但接到蔣百川的電話後，意識到局勢緊迫，最後還是同意與炎拓結盟。林伶把偷拍的資料交給炎拓，並提起童年兩人曾在森林發現一個地洞，裡面躺滿實驗人體。現在看來，那極可能就是林姨把地梟「轉成人」的祕密基地。

危險聯手正式成形，戰場轉回農場地洞

炎拓為見九羅特地西裝筆挺，結果被她約在高級餐廳對街的小快餐店——兩人的合作，是樸實、臨時、卻無比致命的結盟。

另一邊，基因異變的孫師傅性情大變，像野獸一樣暴走；熊黑抓到南山獵人想套話，林喜柔優雅出場，自曝就是當年砍掉他一條腿的人，舊仇新恨一次端上檯面。

尾聲，炎拓一路尾隨林喜柔回到農場，憑童年記憶找到地洞入口——這一次，他是帶著清醒的仇恨與獵人情報回來，真正的核心祕密，也正等著被掀開。

《梟起青壤》第6集概要｜地梟基地現形，獵人行動開局

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

炎拓闖進地梟基地

炎拓在農場找到地梟基地入口，順著滿地血跡走進通道深處，遇到一名懷疑他身分的男人，對方注意到他脖子上的針孔，還遞水給他。警報突響，他被迫逃出地洞，卻在外面被熊黑逮個正著。

林喜柔用「地洞」試探炎拓

熊黑把炎拓的反應彙報給林喜柔，兩人看出炎拓憤怒又渴望「加入自己人」。原來這一切都是林喜柔設局，刻意放他進地洞，就是要測試他的真實立場。

獵人戰前會議、聶九羅開出退場條件

炎拓約聶九羅在老地方見面，特地點了她最愛的雞爪，並透露在地洞看到被囚禁、斷腿的南山獵人。獵人們開會商量行動，華子未醒、瘸子被抓，仍決定照原計畫進行。刑深親自去找聶九羅，希望她加入這次行動，她答應幫忙，但談好條件：任務結束後，她要徹底脫離組織。

刑深身世與「狂犬」秘密

刑深想起兒時為成為「狂犬」服下獲犬丹，從此白天怕強光、夜裡感官異常敏銳，連封閉空間裡的水氣都聞得到，也是在那之後，他和聶九羅漸行漸遠。每次有心事，他都會去地牢找那個「怪獸人」聊天，此次出任務前，他還特別叮嚀對方乖乖待在地牢。

任務打開，瘸子當誘餌、狗牙真身現身

林喜柔一邊刻意撮合林伶與呂現，林伶不情願卻不敢違抗，好在炎拓出面安撫。

任務正式開始，蒋百川抱著香爐進暗室祭祖，新人雀茶則留在基地照顧華嫂。聶九羅帶上母親遺留下的寶劍出發。瘸子被地梟吊在樹上當餌，引獵人前來救人，聶九羅衝入林間，拆穿陷阱，一刀斬斷繩索，獵人們隨即開戰。

正打得激烈，一個怪物般的身影出現——眾人才真正看見，狗牙的「地梟真身」。

《梟起青壤》第7集概要｜狗牙真身現場，獵人與地梟全面撕破臉

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

狗牙地梟化，聶九羅險死

狗牙完全顯出地梟姿態，戰力驚人，南山獵人圍捕差點出事。能勉強和他對上的只有聶九羅，她在追擊中差點受重傷，卻意外看到地梟脖子上的項鍊，一瞬間整個人震住分神，險遭反殺，幸好炎拓及時衝出來救人，自己也因此重傷。

淚蘭山「天生光療法」救炎拓

地梟趁亂逃走，聶九羅先替炎拓緊急包紮，再把他帶到淚蘭山高處迎日出，用最高處的陽光療癒枭傷。她把曬得火燙的鐵片敷在他傷口上，疼得炎拓直皺眉，但效果顯著。

「原始地梟」是刑深養的

林喜柔得知剛剛出現的不是狗牙，而是被馴化的「原始地梟」，立刻命熊黑處理。刑深帶著口哨進森林，用特殊聲音把地梟引了出來——那地梟顯然是衝他而來。

回到據點後，刑深坦承：這隻地梟是他多年前抓回來、親自馴養的，這次逃出來其實是在保護他，不是要攻擊獵人，他只希望聶九羅能給牠一個痛快，不要讓牠再受折磨。

雨夜追捕，蔣百川被熊黑擒走

熊黑帶人冒大雨在森林裡搜捕地梟，鈴鐺聲響起，象徵他的人逼近。蔣百川決定讓刑深帶瘸子先撤，自己和其他獵人留下來攔截。最後，熊黑親自出手，打倒幾名獵人，硬生生把蒋百川制服帶走。

林喜柔身世曝光，炎拓與聶九羅關係拉近

日出時分，炎拓望著被陽光照亮的聶九羅一臉出神，傷勢明顯好轉，他親手煮麵感謝她，還說起小時候家裡窮，一包泡麵就是奢侈。

另一方面，蒋百川被押到林喜柔面前，她先假意客氣，隨後自爆身份——自己正是二十年前「金門人之戰」中那隻逃掉的地梟。蒋百川這才想起，瘸子就是在那一戰失去一條腿。

回城路上，聶九羅吐槽炎拓車上的小黃鴨和五帝錢和他超不搭，炎拓才說那隻鴨是失蹤妹妹留的，希望將來找到她時能親手還給她。聽完，聶九羅心疼，答應要替妹妹做一隻更精緻的「限量版小鴨」。

《梟起青壤》第8集概要｜合作條件談攏，蔣百川被擄成獵人新戰局

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

聶九羅畫出「最後界線

炎拓被她救了一命，滿心期待與她再次見面，卻被直接「劃規則」：

不准對外提到她，她不想再與南山獵人綁在一起。

他必須多接觸獵人，藉此找妹妹、替母親報仇。

炎拓答應照做。

蔣百川被抓，獵人群龍失首

聶九羅回家，放下母親遺劍時想起師徒情分，正打算下廚幫盧姐，刑深卻匆匆上門，帶來蒋百川被地梟抓走的消息。

炎拓去呂現診所，感覺到他對自己有戒備，只好露出自己的傷口證明「我也是自家人」。

刑深帶聶九羅到事發現場，從血跡看出蔣百川被帶走前已受傷。她責怪刑深沒護好蒋叔，讓刑深心裡忍不住想：如果被抓的是自己，她會不會也這麼難過？

林喜柔與蔣百川對峙，戰力差距曝光

在地梟那頭，林喜柔譏諷蔣百川「太輕敵」，南山組織全靠狂犬刑深撐著，還酸他遲遲看不到「刀家、鞭家」的真正本事。蔣百川坦承錯估情勢，表示願用自己的命換同伴自由，還透露瘋刀已經被熊黑打成重傷，讓林喜柔也有些惱火。

獵人改由刑深領軍，準備營救計畫

瘸子提議眾人要團結一致救回蔣百川，反正地形熟、還有優勢。大家同意讓刑深暫時代理蒋百川職務，開始擬定營救方案。

炎拓成為「關鍵變數」

當晚，聶九羅主動去找刑深，說炎拓也許能幫忙救人，但風險極高。此時傳出孫周司機逃跑的消息，刑深追著手機定位找到他藏在山裡大伯家，枭毒發作差點咬人，還好他和聶九羅及時制住。

隔天，聶九羅約炎拓見面。炎拓出門時，林喜柔憑直覺察覺他有所隱瞞，卻假裝沒看見，在心裡默默佈局。

見面時，聶九羅說明合作按次結清，這次送他一只藏有暗器的手鐲。炎拓一開始嫌麻煩，直到意識到這是她在替他補上保命裝備，才真正收下這份心意。

《梟起青壤》第9集概要｜西市埋伏失控，碼頭血戰後兩敗俱傷

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

手鐲是獵人祕器，也是「信任憑證」

聶九羅將祕傳手鐲交給炎拓，這是南山獵人專門對付地梟的法器，同時也是讓蔣百川信任他的信物。炎拓買好早餐回來，看見她在車上睡得安穩，不忍吵醒，卻被路人吵醒她的安寧。她根本沒胃口，因為柔山在西市勢力龐大，要救人談何容易。

神祕簡訊、地梟被召往西市

一個青澀男孩向正哥請假說母親住院，正哥卻心存懷疑，隨即收到一則神祕簡訊，其他人也陸續收到同樣訊息——顯示有更大的行動在醞釀。

四姐照林喜柔吩咐再把林伶送去炎拓家，順口問他一早去哪裡，炎拓謊稱去買早餐，還說味道變了，四姐看著桌上的早餐雖有疑心，還是先按下不表。

林伶爆料：未註銷地梟全被召去西市

林伶暗中查到，那些「未被註銷」的地梟全被召往西市，她趁四姐不在，趕緊把情報傳給炎拓。

炎拓立刻把地梟動向傳給聶九羅，提議從落單兩人下手。於是她與刑深分工：她跟車、他負責抓人。

跟車暴露，地梟反設局引向碼頭

聶九羅在西市入口蹲點，果然盯到可疑車輛，悄悄尾隨。車內兩個人形地梟一邊開車一邊猜測「這次集合是不是大動作」，駕駛很快察覺有人跟車，故意把車停在服務區，回頭直直看向她，眼神帶著狡詐。

聶九羅只好通知炎拓自己已暴露，決定改在酒店下手。炎拓擔心她有危險，想提前接應，卻被她拒絕，認為會打亂節奏。沒想到地梟故意把她引去碼頭，真正的陷阱在那裡。

碼頭伏擊，聶九羅遭重創、炎拓趕到斬梟

酒店裡刑深聯繫不上聶九羅，派人沿高速往回找人。炎拓同樣打不通她電話，最後憑直覺追到她最後消失的路線，推測她最有可能在碼頭。

碼頭上，聶九羅持劍下車，兩個地梟藏在暗處偷看，隨後一前一後夾擊她。雖然她武藝高強，很快制服其中一個，卻被另一名拖到極限才勉強打倒。就在這時，先前被壓制的地梟突然逃脫，從背後偷襲，把她重創到幾乎動不了。

千鈞一髮之際，炎拓趕到現場，一刀殺掉偷襲的地梟，硬生生把她從死亡邊緣拉回來。

《梟起青壤》第10集概要｜命懸一線的九羅，與徹底站隊的炎拓

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

送醫開刀，炎拓守在手術室外

聶九羅傷勢嚴重、命在旦夕，炎拓火速把她送到呂現診所。呂現震驚她居然能撐到這裡，她只好自己動手剪開衣物，露出滿是鮮血的上半身，讓人不忍直視。手術進行時，炎拓在外面熬大補湯，想盡所能救她一命，並叮囑呂現絕不能讓林喜柔知道。

獵人尋人無果，聶九羅手機遺落現場

酒店這邊，刑深等人等不到地梟，反而發現聶九羅失聯，只能回基地討論下一步。碼頭上，她的手機孤零零躺在地上，沒人知道她已經被送走。

林伶察覺自己被「下藥」

與此同時，四姐照例拿牛奶給林伶，裡面一如往常摻了安眠成分，林伶其實早就察覺，仍假裝順從，很快睡去。半夜，她從惡夢中驚醒，準備洗澡時，赫然發現手臂多了一個針孔，心裡瞬間發寒。

長喜叔庇護聶九羅，炎拓回頭滅證

手術後，炎拓先把聶九羅轉移到長喜叔的水餃店，讓她在那裡休息、吃東西，還親自拿濕巾幫她擦手，體貼得讓長喜叔一眼就看出苗頭，乾脆關店、搬被子，讓兩人安心住下。

炎拓交代長喜叔按時餵她補氣血的藥，自己則回到碼頭善後。長喜叔另外準備了一支新手機給聶九羅，方便她之後聯絡。

炎拓親手「滅口」，徹底站到獵人那邊

回到現場，炎拓開始清理地梟屍體，沒想到其中一個突然醒來，認出他是「林喜柔的兒子」，還陰冷地說那個女人活不久了。炎拓不再猶豫，當場殺人滅口，擦掉所有血跡，最後把屍體連同車一併推進海裡。

林喜柔安排林伶「婚事」，炎拓看清殘酷真相

隔天早上，長喜叔熬好補湯，聶九羅得知原來這一切照顧都是炎拓先安排好的，心裡說不出的感動。

另一方面，炎拓回到家，無意中聽到林喜柔打算撮合林伶和呂現。林伶無法再忍，當場頂嘴，卻被林喜柔賞了一巴掌。事實上，林喜柔早已替林伶做過各項檢測，發現她的身體數值完全符合自己的需求——年齡、條件都在「最佳控制範圍」。

炎拓知道林伶的無奈與恐懼，卻暫時沒有能力阻止，只能帶著複雜的愧疚和憤怒，看著這場「被設計的人生」。

《梟起青壤》第11集概要｜狗牙被獻祭，炎拓潛入農場拍下關鍵證據

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

林伶被下針，炎拓察覺林喜柔「動手腳」

熊黑一行人兇神惡煞，把重傷的狗牙往呂現診所拖。林伶則驚慌地給炎拓看手臂針孔，還隱約記得昨晚昏睡時，似乎有人摸過她。炎拓立刻意識到是林喜柔在打林伶的主意，但沒有說破，只能先安撫她情緒。

呂現硬扛熊黑審視，勉強保住信任

呂現慶幸自己早一步讓炎拓轉移了聶九羅，這時熊黑卻突然抬著狗牙上門要急救，態度充滿懷疑。呂現假裝被質疑「專業」而暴怒反擊，熊黑想到他是炎拓朋友、也是林喜柔信任醫生，只好軟化態度，讓他幫忙治療、順便帶午餐，緊張氣氛暫時壓下。

農場儀式現場：狗牙被當成「樣本」處死

炎拓戴上防毒面具，混進柔山清理隊，趁機潛入農場基地，看見中央有大鐵鏈，推測是狗牙剛被囚禁的位置，還發現大量「人體模具」，有人躺在其中疑似實驗品。

狗牙被押回基地向林喜柔道歉，本以為能保命，卻在情急之下露出獠牙示威。冯蜜二話不說先捅喉，眾人換上黑衣，彷彿在進行獻祭儀式，最後林喜柔親手一刀刺入狗牙頭部，炎拓全程躲在暗處拍下影像。

南山內部有人想退場，鬼鞭傳人余蓉現身救局

南山一側，有獵人打退堂鼓。刑深搬出供鼎，宣布想退的人要交出骨牌，有幾人猶豫後選擇退出。就在氣氛低迷時，鬼鞭傳人余蓉趕到，她的加入替營救計畫打了一劑強心針，也點出刑深其實已經掌握七、八成地梟交流方式，實力遠超外界想像。

炎拓＋呂現雙人騙局，成功摸到蔣百川

炎拓帶西裝「行賄」，硬把呂現包裝成「年長教授」，一起去奇石館。林喜柔手下本說「不對外開放」，卻看在炎拓身分與「大師」名號下放行。呂現裝神弄鬼說此地煞氣重、身體不適，用風水說詞拖時間，炎拓則趁機溜進後院，成功找到被囚的蒋百川，埋下後續營救線。

《梟起青壤》第12集概要｜蔣百川拒絕獵人營救，螞蚱與「血囊計畫」輪廓浮現

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

蔣百川選擇留下當「內應」螞蚱成最大籌碼

炎拓趁空檔潛入後院，亮出聶九羅的手鐲證明自己是「自己人」，說明南山獵人正準備營救行動。蔣百川卻堅決拒絕，認為現在留在農場能幫獵人打探消息，自己暫無性命之憂，更叮囑炎拓：一定要看好螞蚱，牠不只是戰力，更是用來牽制林喜柔的關鍵籌碼。

余蓉回歸南山，馴獸專家與雀茶成新搭檔

余蓉見雀茶因蔣叔被抓痛哭，主動上前安慰。雀茶說蔣百川常提起余蓉，形容她不愛被束縛，才遠走國外當馴獸師，但只要南山有危機，她一定會回來。余蓉也談起自己在國外動物園的見聞，雀茶當場拜託她教馴獸本事，為日後戰鬥做準備。

刑深暗格發現南山祕辛，螞蚱過去逐漸拼圖

刑深請完鼎，發現底座暗格藏有關於南山的記錄，正要打開時，余蓉來要看他馴養的地梟「螞蚱」。

面對這隻龐大地梟，余蓉敏銳察覺牠其實在怕自己，於是收斂氣場躲起來不嚇牠。刑深想起當年與馬憨子在林間烤肉，誤撞遇到螞蚱、把牠帶回馴養的過程，地梟與獵人之間微妙的情感也被點出。

雙線身世告白：呂現與林伶都只是「被安排的人生」

呂現與林伶約會，坦白各自過去：他從小無父無母，是靠林喜柔資助才讀完書、成為醫生；林伶則從有記憶開始，就在林喜柔身邊長大，並非親生女兒。兩人的身世，都繫在林喜柔手裡，也暗示日後可能成為她的反叛者。

血囊與地梟繁殖推理，聶九羅開始拼出「繁育計畫」

聶九羅告訴炎拓，處死地梟通常只有「瘋刀」能做到，這讓炎拓聯想到林喜柔親手殺狗牙，推斷會用瘋刀的人可能不止一個。

另一邊，刑深帶余蓉看已完全獸化的孫師傅，余蓉判定「無法馴化」，刑深卻仍想試最後一回。

炎拓與九羅在長喜叔水餃店一邊包餃子、一邊分析：人與人都不一樣，地梟也應該有差異，地梟轉成人的步驟，不會只是實驗室那麼簡單。他拿出暗格中發現的許安妮資料，指出地梟從不獨居；再聯想到林喜柔頻催林伶結婚生子，九羅由此推斷——所謂「血囊」，很可能與血緣繁殖有關。

《梟起青壤》第13集概要｜陳福落網、證據線險被翻出，兩人奔赴禾陽直擊關鍵真相

圖／豆瓣電影
圖／豆瓣電影

炎拓「照顧九羅」整晚，兩人曖昧升溫

炎拓小心翼翼把受傷的九羅背上樓，九羅臉紅又無法反抗，只能趴在他背上。長喜叔故意推著移動床慢吞吞上樓，嘴裡抱怨「老頭照顧不動」，實際是明示炎拓留下來過夜照顧。

炎拓洗完澡後還要抱她去洗手間，兩人緊張到彼此都不敢對眼。夜裡炎拓翻身太用力，移動床「哐當」一聲，反而把九羅逗笑，氣氛從僵硬變成輕鬆曖昧。

地梟陳福偷吃水餃，聶九羅順勢抓人審問

隔天長喜叔發現昨晚辛苦包的水餃被偷，殊不知「小偷」就是被南山抓住的地梟陳福。

他送水餃到九羅家給盧姐，剛好盧姐下樓倒垃圾，九羅立刻聯絡刑深，說明自己是被炎拓救回來、也成功綁住陳福。她開始審問陳福，追問什麼是「血囊」，卻沒注意到對方已悄悄試圖解開繩索。

柔山調查失蹤地梟，雙方在租車行正面過招

炎拓帶零食去找林伶，卻發現她不在，反而在監控室看到熊黑正在追查失蹤的陳福。冯蜜拿出監控畫面，畫面裡陳福車尾有一台跟車——正是九羅那輛藍色車。炎拓雖驚，但知道那車早被他沉進海裡，至少車牌證據已不存在。

同時，陳福嘴毒嘲弄炎拓只是「色迷心竅」，就算咬舌自盡也不會吐出地梟秘密。

拉閘搶內存卡，九羅與炎拓「實戰默契」再升級

馮蜜親自到租車公司，演一齣「老公偷吃」戲碼，要求調監控看清小三臉。炎拓與九羅趕到時，躲在後窗看她一步步逼近真相。關鍵瞬間，兩人果斷拉電閘製造停電，馮蜜怒氣沖沖跑出去抓「破壞電路的人」，炎拓趁機潛入辦公室，把存有畫面的內存卡偷走，硬生生把證據線掐斷。


許安妮關鍵日期浮現，兩人直奔禾陽尋找答案

回程路上，兩人突然想到——陳福手機備註今天是「特別的日子」，很可能跟許安妮有關。於是立刻決定前往許安妮的家鄉禾陽調查。

炎拓先向林喜柔報備，謊稱要去禾陽見合作商孟總；九羅則把陳福綁在自家樓上閣樓，對長喜叔說那裡放的是炎拓誤寄來的「染料」，囑咐他不要上樓，以免傷身。安排好一切後，兩人就此踏上前往禾陽的關鍵旅程。

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3

2025-11-20 21:56 唐蘋想很多

常聽到「撒嬌的女人最好命」，適時撒嬌能讓人融化，想生氣想拒絕都很難，現今兩性平權，撒嬌不是女生的專利，男生撒嬌起來甚至更勝女生呢！撒嬌是放低姿態的請求，讓對方有尊崇感而感到愉快，撒嬌的人得到想要的，被撒嬌的人滿足被需要的感覺，是雙贏的局面，然而撒嬌不能常常使用，避免頻率太高容易麻痺。十二星座中，你知道哪三個星座最愛撒嬌嗎？看看你或另一半中了沒。

Top3：天生嘴甜會灌迷湯軟化對方－雙子座

腦筋靈活的雙子座天生口才好嘴甜會說話，多變的個性可視情況隨時切換狀態，需要撒嬌賣萌時，他們能放下身段討好對方，一點都不覺得彆扭，但他們不隨便對人撒嬌，只在有所求時才會發揮撒嬌功力，直到對方同意才罷休。雙子座撒嬌的方式是灌迷湯軟化對方，為了得到自己想要的，什麼噁心肉麻的話都說得出口。

Top2：善於社交能抓對時機撒嬌－天秤座

社交能力強的天秤座處事八面玲瓏，善於察言觀色很懂得看人說話，很能取悅他人討人歡心。天生優雅愛好和平，不喜歡衝突能包容與退讓，有時喜歡裝柔弱，說起話來溫和迷人，感覺很需要人來呵護，能精準抓對時機撒點嬌，以獲得自己想要的。天秤座雖有與生俱來的撒嬌本領，但不輕易對人撒嬌，只有親近的人才有機會感受他們的ㄋㄞ功。

Top 1：柔情似水擅長以柔克剛－雙魚座

柔情似水的雙魚座個性天真浪漫且善解人意，很懂得展現自己的魅力，最擅長的手法就是以柔克剛，生性感性容易落淚，一旦撒嬌示弱就讓人產生憐憫之心而無法抗拒，雙魚座明白硬碰硬很傷感情，因此很願意放下身段服軟。雙魚座缺乏安全感，總是喜歡粘在情人身邊，天生就是小女(男)人，然而對愛情有許多美好的幻想，加上內心易有許多小劇場，要小心別無理取鬧。

 更多作品可追蹤：「唐蘋想很多」

https://www.instagram.com/tang.pin/

https://www.threads.net/@tang.pin

https://www.facebook.com/TANGPING1229/

唐蘋想很多

唐蘋想很多

這裡有我的星座、兩性、娛樂時事分析，更有劇評及旅記。曾出版「戀愛的50個現象」圖文書，「聯合報」、「TVBS週刊」、「FsahionGuide流行情報網」、「花蓮最速報」專欄圖文連載，更多作品可追蹤IG/Threads/FB：唐蘋想很多。

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2025-11-13 08:18 女子漾／編輯張念慈
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖

今年進入尾聲，你是不是也在好奇：2026馬年，自己的運勢會不會「翻盤」？命理老師小孟在YouTube頻道公布「2026馬年12生肖運勢排行榜」，從犯太歲、事業、財運到關鍵月份通通點名。整體來看，屬馬、屬兔、屬鼠、屬牛要特別留意職場壓力與財務波動；屬蛇屬豬、屬猴則迎來強勢回升，不只貴人變多，升遷與偏財機會也都上門。以下就照名次，帶你一次看懂自己的2026關鍵提醒。

第12名：生肖馬／犯太歲 壓力極大但有轉機

生肖馬示意圖。圖片來源：Canva
生肖馬示意圖。圖片來源：Canva

屬馬的人在2026年屬於「正犯太歲」，整體壓力感很明顯。工作上變動多，和同事、上司之間容易有摩擦，上半年挑戰一波接一波，常覺得事情永遠做不完。關鍵是穩住情緒，用成果說話，撐過去之後，年終前後反而會迎來轉機，甚至有調薪或升遷的機會。

財運起伏也偏大，3月、6月、9月要特別防投資失利與突發開銷，記得守住正職收入，投資以穩健為主，遠離借貸、標的不明的高風險商品。整體來說，越低調越安全，所有合約、金流細節都要看清楚。

第11名：生肖兔／破太歲 事業壓力多但貴人護航

生肖兔示意圖。圖片來源：Canva
生肖兔示意圖。圖片來源：Canva

屬兔的人在2026年遇上「破太歲」，事業上阻力感相當明顯。職場人際容易出現誤會或暗潮，辦公室政治特別煩人，因此說話做事越低調越好，重要決策、會議內容記得留下紀錄。好消息是，你其實有不錯的貴人運，3月、9月有機會被看見，出現升職或合作邀約。

財務方面，正職收入穩定，但投資與偏財要謹慎。4月、8月可能出現突發支出或貸款壓力，建議優先清償利率較高、金額較大的負債，再來談投資布局。以穩健理財、分散風險為原則，就能把傷害降到最低。

第10名：生肖鼠／沖太歲 財運波動 人事變動多

生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva
生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva

屬鼠的人因為「沖太歲」，整體運勢起伏不定，壓力集中在職場和財務。上半年容易遇到人事大調整、突發任務或職務更動，2月、5月、8月要特別小心口舌是非，所有合約、文件一定要備份與保存。6月之後情勢才會慢慢穩定，如果願意主動爭取表現，有機會把變動轉化成職涯跳板。

財運方面，3月和9月要防突然的支出或收款延遲，平常務必要留一筆預備金。5月與11月有望出現額外收入或獎金，但投資策略仍建議保守、分散，不要碰高槓桿或一夕致富的標的。

第9名：生肖牛／害太歲 小心人際與合作地雷

生肖牛示意圖。圖片來源：Canva
生肖牛示意圖。圖片來源：Canva

屬牛的朋友在2026年遇上「害太歲」，表面上運勢看似穩穩的，但細節藏在「人際與合作」。上半年可能突然被丟新專案、換主管或團隊重組，壓力來得很猝不及防。建議所有工作內容用數據和紀錄說話，避免被誤會或背黑鍋。3月、9月會遇到貴人，是爭取升職與資源的重要時間，下半年也會看到努力的成果。

財運整體不錯，但2月、6月、8月要管好支出，尤其合作案相關的費用要結清、算明白，避免「賺了業績、賠了錢」。4月和10月適合做小額、分散的投資，以穩穩累積資產為主。

第8名：生肖雞／破太歲 事業向上但要防內耗

生肖雞示意圖。圖片來源：Canva
生肖雞示意圖。圖片來源：Canva

屬雞的人雖然也有「破太歲」干擾，但整體走的是「先忙後甜」路線。工作發展呈現穩定向上，付出通常看得到結果，3月、9月特別有機會被升職或公開稱讚。只是6月要注意和同事、合作夥伴的溝通，所有重要共識都要寫下來，以免後續產生誤解。下半年工作量變大，流程和時間管理若沒整理好，很容易累到身心俱疲。

財運算穩定，除了正職收入，還有機會透過兼職、接案或副業多賺一筆。不過1月與4月容易出現突發支出，購物或投資前先冷靜三秒，投資標的務必分散，不要情緒衝動押注高風險商品。

第7名：生肖虎／運勢起伏 有進有退

生肖虎示意圖。圖片來源：Canva
生肖虎示意圖。圖片來源：Canva

屬虎的人在2026年會明顯感受到「有時衝得很快，有時又被按暫停」。工作上2月與7月挑戰特別多，要有彈性調整心態，4月可能出現一個短暫但重要的好機會。9月和11月則不宜太搶鏡，低調處理問題，避免變成風暴中心。好在下半年整體狀況漸漸穩定，只要不放棄，成果會逐步浮現，過程中多依靠團隊及貴人力量會更順。

財運方面，正職收入算穩，但偏財普普通通。3月、8月要注意投資判斷失誤或臨時大筆支出，手上有資金回籠時，先還清欠款，再規劃長期理財與分散投資，比隨便亂衝安全很多。

第6名：生肖龍／重整階段 穩中藏機會

生肖龍示意圖。圖片來源：Canva
生肖龍示意圖。圖片來源：Canva

屬龍的人在2026年進入「重整體質」的階段，工作走的是穩健路線，同時也有機會打開新的人脈圈或業務線。3月與9月特別適合行動，無論是爭取重要專案、跨部門合作或對外提案都很加分。不過職場中恐有「暗中扯後腿」的狀況，記錄、信件、會議紀要都要留好，年底前後有機會出現升職、轉職或發展新方向的契機。

財運以固定收入為主，額外賺錢機會不算多，因此理財策略務必要保守。2月、7月、11月要注意人情、借款與不必要的消費，最好先訂好每月儲蓄目標，多存少花，就能替下一階段的跳躍做準備。

第5名：生肖羊／後勢轉強 貴人助攻

生肖羊示意圖。圖片來源：Canva
生肖羊示意圖。圖片來源：Canva

屬羊的人2026年後勢看漲，工作運明顯比前幾年順很多。3月與9月很適合主動舉手表現，爭取新機會、談加薪或挑戰新領域都有機會成功。上半年可以專心優化工作流程與人際互動，下半年則有機會靠自己的專業爭取更多資源，成果會愈來愈清楚地浮出檯面。

財運穩定，正職收入可靠。2月和8月可能有不錯的投資機會，但入場前要做好功課，不要跟風。4月要留意零碎花費與交際成本，避免小錢累積變大洞。年中過後有機會拿到獎金或回收舊帳，建議先存起來，5月與11月資金變動較大，記得保守操作。

第4名：生肖狗／穩健進財 機會陸續浮現

生肖狗示意圖。圖片來源：Canva
生肖狗示意圖。圖片來源：Canva

屬狗的人在2026年整體走勢穩中有升，事業運相當不錯。3月、10月非常適合展現實力、拓展人脈，5月更是事業關鍵月份，適合談合作、簽約或部署下一步計畫。年中要特別小心合約內容與條款細節，避免因疏忽造成損失。年底前後容易被主管看見、肯定，是開始規劃長期職涯或進修的好時機。

財運方面表現亮眼，正職收入穩定，過完年後的2月，以及9月都有不錯的投資機會，但仍建議謹慎評估風險。11月與12月適合存錢、做長期理財規劃，把今年賺到的錢好好放進對的地方。

第3名：生肖蛇／運氣漸開 貴人一路相助

生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva
生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva

屬蛇的人2026年有明顯「越走越順」的感覺。工作上，上半年適合打基礎、調整流程，3月至5月事情多但也是累積實績的關鍵期。3月以及年底，是爭取升職、加薪或進修的黃金時機，年中若有跨領域合作機會可以考慮，但簽約前一定要把責任、權利寫清楚。6月要小心職場人際，避免被捲入是非，保持冷靜並保留證據。

財運穩定，正職收入可靠。2月與8月可能出現突發性支出，因此事先準備備用金很重要。春天若有短期投資機會，務必要先評估風險再下手。到年底財運會逐漸回升，有機會拿到獎金或額外收入，只要控制好預算，就能累積一筆不錯的資金。

第2名：生肖豬／偏財順利 事業全面拓展

生肖豬示意圖。圖片來源：Canva
生肖豬示意圖。圖片來源：Canva

屬豬的人終於在2026年揮別前一年的低潮，工作運一路穩穩向上。4月與9月適合學新技能、考證照或重整職涯方向，年中有機會和其他部門、不同領域共同合作、分享資源。6月遇到問題時，只要冷靜處理、按部就班，反而能藉機展現你的危機處理能力。年底有被升職、接手新任務的可能，是「一步一步穩紮穩打就會被看見」的一年。

財運方面，正職收入穩定，偏財運也不錯。2月、8月要注意避免衝動消費與隨意借錢，以免好運被支出吃掉。年中可能拿到獎金，5月與11月也有小額進帳，適合趁機整理收支、建立長期理財計畫。

第1名：生肖猴／事業突破 財運旺盛冠軍

生肖猴示意圖。圖片來源：Canva
生肖猴示意圖。圖片來源：Canva

2026年最大贏家就是屬猴的人。工作上將迎來一連串突破與變革，上半年是打穩基礎、鋪路的階段，下半年則進入收穫期。過完年後的3個月，非常適合提出新提案、新企劃或新合作模式；6月若遇到阻力，只要調整溝通方式，就能成功化解。全年都適合採取「分階段推進」策略，邊做邊調整，同時維持現金流安全。人脈運也很旺，拓展社交圈、善用外部資源，會替你加分很多。

財運穩定且有明顯成長空間，正職收入穩固，期間還會不時有額外進帳。1月與4月要防破財與臨時大開銷，2月、8月、9月則是評估、調整投資組合的好時機。建議年初就先設定應急基金與理財目標，優先清償高利貸款，年底回頭看，你會發現自己不只存到錢，也為未來打下非常穩的財務基礎。

不管你在排行榜上是第幾名，都不要被名次嚇到或沖昏頭。所謂好運，其實就是「看清形勢後，做出相對正確的選擇」；就算犯太歲，只要提早做好準備、穩住心態，很多危機都能化為成長的轉機。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

2025-11-24 12:27 女子漾／編輯張念慈
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多、Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多、Canva

美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色購物節24 日正式開跑！首日一早，內湖等熱門賣場在8點開門前，就已經累積超過200至250人排隊，有民眾清晨6點20分就到場卡位。本次好市多優惠規模加碼，參與折扣的商品超過500，涵蓋3C家電、寢具服裝、日用品、聖誕節慶佈置等，本篇整理「好市多黑五」限量商品，從家電升級、保健補貨到年底送禮，讓你一次買齊。

好市多黑色購物節怎麼逛？營業時間＋限量規則一次看

1 活動日期與營業時間

1）活動期間：2025 年 11 月 24 日（一）至 11 月 30 日（日），連續 7 天。

2）營業時間：全台賣場早上 8:00 至晚上 21:30（實際以各分店公告為準）。

3）停車小提醒：多數賣場在開門前約 30 分鐘就會開放停車場，想卡位電視、冰箱、熱門家電，建議提早進場。

2 限量商品與購買規則

1）黑五期間每天都會推出「當日限定」優惠，沒有賣完才可能延續到隔日，熱門家電與 3C 幾乎首日就被掃光。

2）部分商品有「每卡限購一組」等規則，想囤貨可以揪家人好友一起分開結帳。

3）很多黑五價不會提前寫在 DM 上，需要認明價標上的「現減」或黑五標示，才是本檔黑五正式優惠。

3 每日優惠怎麼看

1）好市多會在每天下午於官方 FB、IG 和 App 公布「隔天」的部分精選商品，價格則統一以賣場實際標示為準。

2）想買高單價又限量的家電，建議：前一天先看好清單，隔天早上 8 點前到場排隊，成功率最高。

黑鑽卡＋聯名卡加碼：好市多優惠怎麼刷最划算？

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

今年好市多黑五特別主打「家電升級族」，搭配富邦 Costco 聯名卡與黑鑽卡，可以把折扣拉到最大。

1 富邦 Costco 聯名卡分期優惠

1）活動期間，於好市多店內單筆刷卡滿 1,000 元即可分期，最長可分 30 期。

2）2025 年底前申辦 12 至 30 期分期，筆筆享有該筆金額「前 3 期免息」。

3）大型家電再加碼基本安裝服務，等於把一次性負擔攤長，又不用多付利息。

2 黑鑽卡黑五回饋

1）實體賣場：黑鑽卡 2% 回饋，搭配富邦聯名卡約可拿到合計 4% 左右回饋。

2）線上購物：黑鑽卡 2% 回饋，加上聯名卡約 3% 回饋，合計約 5%。

3 資深會員隱藏福利

1）續卡滿 20 年：可免費兌換烤雞 1 份。

2）續卡滿 25 年：可免費兌換披薩 1 個。

3）兌換方式：好市多會透過電子郵件或實體信件寄出券，記得檢查信箱不要漏領。

對有計畫在好市多黑五 2025 入手高單價家電的會員來說，「折扣＋回饋＋分期免息」同時啟動，是今年最大亮點。

必搶家電 3C：電視、冰箱、洗衣機一次換新

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

首日好市多黑五就釋出多款高折扣的 3C、家電，賣場實際觀察顯示，85 吋 QLED 顯示器、兩件式家庭劇院組、Dyson 空氣清淨機人氣最高。以下整理代表性重點：

影視家電：電視＋家庭劇院

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 TCL 65 吋 QLED 顯示器（65PTK）：原價 23,499 元，省 5,000 元，優惠價 18,499 元。

2 PHILIPS 75 吋 MiniLED 顯示器（75MLED800）：原價 44,799 元，省 9,000 元，優惠價 35,799 元。

3 PHILIPS 55 吋 MiniLED 顯示器（55MLED800）：原價 22,999 元，省 4,600 元，優惠價 18,399 元。

4 三星 85 吋 NEO QLED 顯示器：直接狂省 27,000 元，被視為今年好市多黑五首日「最殺電視王」。

5 BOSE SMART SOUNDBAR 500（含BASS MODULE 500）：原價29,999元，省8,000元，優惠價21,999元。

6 OVO PROJECTOR U3 小蘋果投影機（HD）：原價 12,499 元，省 2,500 元，優惠價 9,999 元。

7 JBL CLIP 5 可攜式防水藍牙喇叭：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

冰箱、洗衣機、冷凍櫃

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 SHARP 528L 四門對開冰箱（SJ-DF53F-SL）：原價 44,499 元，省 9,200 元，優惠價 35,299 元。

2 SAMSUNG 655L AI 對開冰箱（RS70F65Q4TTW）：原價 52,999 元，省 13,000 元，優惠價 39,999 元。

3 LG 21 公斤滾筒洗衣機（WD-S21VB）：原價 35,999 元，省 7,300 元，優惠價 28,699 元。

4 TCL 272 公升直立式無霜冷凍櫃：原價 14,299 元，省 4,300 元，優惠價壓在 9,999 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

筆電、遊戲主機、配件

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 ASUS 15.6 吋筆記型電腦：原價 21,399 元，省 4,400 元，優惠價 16,999 元。

2 SONY PS5 Slim 主機遊戲雙手把同捆組：原價 19,199 元，省 3,400 元，優惠價 15,799 元。

3 ANKER 三合一磁吸無線充電器（B25M5W11）：原價 2,699 元，省 700 元，優惠價 1,999 元。

4 JLAB Wireless Earbuds 降噪真無線藍牙耳機：原價 4,999 元，省 1,000 元，優惠價 3,999 元。

5 SWANN 4K WiFi NVR 無線攝影機組（含 64GB SD 卡＋3 顆鏡頭）：原價 14,999 元，省 4,500 元，優惠價 10,499 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

冬季保暖電器、吹風機

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 TESCOM 雙電壓摺疊吹風機：原價 3,399 元，省 700 元，特價 2,699 元。

2 DYSON 三合一空氣清淨機：原價 11,899 元，省 1,200 元，特價 10,699 元，是現場詢問度最高的小家電之一。

3 LUMENA Foot Heater 暖足器（WP1）：原價 1,829 元，省 400 元，優惠價 1,429 元。

4 KOVEA Cubic Heater 可攜式不鏽鋼暖爐：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。

5 AIRMATE 壁爐電暖器（Infrared Stove）：原價 2,549 元，省 550 元，優惠價 1,999 元。

6 LUMENA 陶瓷電暖器（POT1）：原價 2,399 元，省 550 元，優惠價 1,849 元。

7 AIRMATE 對流式電暖器（HC1222FUR）：原價 5,899 元，省 1,200 元，優惠價 4,699 元。

8 BAYSIDE Fireplace Console 紅外線電暖爐（179×48×77 公分）：原價 16,899 元，省 3,900 元，優惠價 12,999 元。

如果你今年有「整組換電視＋劇院＋冷氣家電」的計畫，好市多黑五 2025 基本上就是官方指定出手機會。

好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供
好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

日用品、美妝保健、服飾：好事多黑五囤貨清單

除了大件家電，好市多黑五的強項還有：美妝保養、洗沐髮品、女性生理用品、保健品與冬季服飾，全都實打實下折。

生活、美妝、洗沐類

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 BIODERMA 貝膚黛瑪舒敏潔膚液（850ml×3＋100ml）：原價 1,839 元，省 450 元，優惠價 1,389 元。

2 SU:M37 活水潤澤酵能水凝霜 120ml＋50ml：原價 1,129 元，省 260 元，優惠價 869 元。

3 CeraVe 長效潤澤修護霜（542g×2 入）：原價 1,199 元，省 250 元，優惠價 949 元。

4 Olay 膠原精華液 30ml×2 入：原價 1,299 元，省 300 元，優惠價 999 元。

5 STRIVECTIN 澎彈緊緻精華 30ml＋15ml：原價 2,699 元，省 750 元，優惠價 1,949 元。

6 HERBAL ESSENCES 草本洗髮露 400ml×3（迷迭香／葡萄柚／草莓）：原價 629 元，省 150 元，優惠價 479 元。

7 Australian Botanical Soap 植物精油香皂 8 入＋洗手乳 1 入：原價 539 元，省 120 元，優惠價 419 元。

8 巴黎萊雅金緻護髮精油 茉莉小蒼蘭 100ml×2 入：原價 839 元，省 180 元，優惠價 659 元。

9 落建頭皮洗髮露 900ml×2 入（不同款皆有折扣）：原價 839〜999 元，現省 180〜200 元，優惠價約 659〜799 元。

10 Dr. Groot 啤酒酵母洗髮精 700ml＋150ml：原價 749 元，省 180 元，優惠價 569 元。

11 吉列極光刮鬍刀旅行盒組：原價 1,349 元，省 420 元，優惠價 929 元。

12 蘇菲安心褲、導管式衛生棉條、好自在熊抱歡安睡褲等女性生理用品：不同品項現省約 110〜210 元不等，是女生們黑五最適合囤的類別之一。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

保健品

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 BODY GOALS 全素多效豌豆蛋白飲：原價 889 元，省 190 元，特價 699 元。

2 威德益生菌（睡前專用）：原價 1,869 元，省 380 元，特價 1,489 元。

3 天地合補水亮膠原美顏飲 30ml×21 入：原價 899 元，省 200 元，優惠價 699 元。

4 HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露（100g＋80g 補充包）：原價 729 元，省 164 元，優惠價 565 元。

5 Move Free 葡萄糖胺 6 合 1 精華飲（25ml×30 包）：原價 1,299 元，省 260 元，優惠價 1,039 元。

6 Sports Research Omega-3 濃縮魚油（150 粒）：原價 1,269 元，省 260 元，優惠價 1,009 元。

7 One A Day 女性亮顏綜合維他命迷你錠（160 錠）：原價 749 元，省 230 元，優惠價 519 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

服飾、保暖單品

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 女刷毛牛仔外套（美國尺寸 S–L）：原價 1,139 元，省 240 元，優惠價 899 元。

2 Gerry 兒童外套 XS–M：原價 599 元，省 120 元，優惠價 479 元。

3 Sunday Afternoons 漁夫帽：原價 569 元，省 160 元，優惠價 409 元。

4 Tommy Hilfiger 男長褲：原價 939 元，省 190 元，優惠價 749 元。

5 Tommy Hilfiger 男款軟殼飛行外套：原價 1,679 元，省 350 元，優惠價 1,329 元。

6 32 DEGREES 男女羽絨背心：女款原價 749 元，省 150 元，優惠價 599 元；男款原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。

7 WEATHERPROOF 男女外套（短版風衣、填充外套等）：各款約省 240〜300 元不等。

8 FITFLOP 女皮革夾腳拖鞋：原價 1,899 元，省 600 元，優惠價 1,299 元。

9 LEVI’S 男圓領短袖三件組：原價 639 元，省 140 元，優惠價 499 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

吃貨必看：早餐穀片、零食、咖啡、和牛都在降價

對很多人來說，好市多黑五最有感的其實是「冰箱與零食櫃補貨」。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 穀片、零食、魚鬆絲

1）Kellogg’s 杏仁玉米片 600g×2 包：原價 339 元，省 70 元，優惠價 269 元。

2）巧克力法蘭酥（11g×60 入）：原價 399 元，省 100 元，優惠價 299 元。

3）卡迪那玉米糙米脆片（70g×10 包）：原價 279 元，省 80 元，優惠價 199 元。

4）大田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲 720g：原價 295 元，省 70 元，優惠價 225 元。

2 飲品、咖啡、啤酒

1）EVIAN 法國天然礦泉水 30 罐：原價 819 元，省 170 元，特價 649 元。

2）老舊金山拿鐵二合一（20g×125 包）：原價 769 元，省 160 元，優惠價 609 元，本次黑五官方點名的人氣咖啡。

3）HEINEKEN 海尼根啤酒 473ml×24 罐：原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

3 生鮮肉品、冷凍食品

1）日本 A4 和牛紐約客真空包：每公斤下殺 550 元，現場數量有限，是今年好市多黑五 2025 討論度很高的肉品。

2）卜蜂冷凍日式唐揚炸雞：特價 339 元，被不少人視為冷凍庫必備宵夜。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

2025陸劇評分排行榜TOP8！從《唐朝詭事錄之長安》到《入青雲》，這部是「神作」無誤

2025陸劇評分排行榜TOP8！從《唐朝詭事錄之長安》到《入青雲》，這部是「神作」無誤

2025-11-19 13:12 女子漾／編輯ANDREA

2025年陸劇市場競爭激烈，各類題材齊放，不論是古裝懸疑、現代職場還是奇幻穿越，都誕生了不少叫好又叫座的佳作。今年豆瓣評分榜前八名的劇集中，既有延續高水準口碑的續作《新聞女王2》，也有重塑歷史氛圍的《沉默的榮耀》，以及用奇幻穿越探討人生命題的《三人行》，2025年度豆瓣評分最高的陸劇TOP8是哪幾部？哪部又是你心中的年度神作？

陸劇評分榜TOP8：《入青雲》 豆瓣評分 7.3

《入青雲》是一部改編自白鷺成雙同名小說的古裝玄幻劇，背景設在「合虛六境」這個由多個境界組成的世界，每年舉辦一次盛大的「青雲大會」。故事聚焦出身於極星淵罪囚之地的紀伯宰（侯明昊飾），他在大會中以壓倒性實力擊敗堯光山太子，成為眾人矚目的新星。但隨後他發現對手明獻（盧昱曉飾）竟是女扮男裝的冷酷女戰神。

劇情描寫紀伯宰與明獻兩人之間充滿矛盾和拉扯的關係。明獻為尋找解救自身劇毒的解藥，不得不隱藏真實身份，化身嬌媚舞姬接近紀伯宰，雙方在相互試探與鬥智過程中，情感逐漸升溫，呈現出充滿曖昧與殺機的愛恨糾葛。兩人各懷鬼胎，並在揭開陰謀與身世秘密的過程中，牽動整個合虛六境的命運。

陸劇評分榜TOP7：《暗河傳》 豆瓣評分 7.3

背景為江湖第一刺客組織「暗河」，故事圍繞家族權力爭奪展開，劇情充滿刺殺、權謀與暗潮洶湧，展現了刀光劍影的江湖世界和主角們的生死搏殺。

受歡迎原因是其緊湊刺激的武俠動作場面，以及複雜的家族勢力鬥爭，使喜愛江湖題材的觀眾熱血沸騰。

陸劇評分榜TOP6：《三人行》 豆瓣評分7.5

2025年上映的現代奇幻劇三人行》，由馬天宇、謝興陽和梁國榮主演，劇情講述三個不同年齡段的“同一人” 16歲的少年版趙左右（謝興陽飾）、41歲的中年版荀未來/趙左右（馬天宇飾）以及66歲的老年版趙了（梁國榮飾）在同一時空相遇，三人因對人生、親情、愛情和友情的理解不同展開了一場關於“唯一人生主導權”的爭奪。

故事背景設在漫天飛雪的東北長林，主角少年趙左右原是大廠程序員，因2033年被裁員參與“人生有限公司”的實驗，穿越回2008年，欲改寫人生，但卻遭遇時空bug，與自己不同年齡版本三人同時存在，掀起了跨時代、跨人生階段的劇烈心理和命運博弈。劇中涉及時空穿梭、奇幻元素與深刻的人性探討，使劇情豐富且有層次。

陸劇評分榜TOP5：《不眠日》 豆瓣評分7.5

《不眠日》是一部以時間循環為核心的燒腦懸疑劇，故事發生在虛構的華澳市。劇中主角丁奇（由白敬亭飾演）是一名警官，某天他意外陷入一個神秘的「時間循環」，同一天反覆重啟，而且他只有五次機會去改變事件的結局。在每一次循環中，丁奇必須與時間賽跑，試圖阻止一場銀行爆炸案的發生，同時調查關於一家生物科技公司墨馬集團高層連續死亡的複雜案件。

劇情更添懸疑的是，背後操控一切的神秘組織代號為「烏賊」，他們似乎掌握了時間循環的秘密，與丁奇展開一場心理層面和智力的激烈對決。隨著循環次數的減少，丁奇不僅面臨身心的極限挑戰，也必須破解越來越多錯綜複雜的真相。許多重要角色的命運都和重覆發生的日子緊密相連，每一次循環都可能改寫命運，讓整個故事充滿懸念與反轉。

陸劇評分榜TOP4：《十二封信》 豆瓣評分 7.8

《十二封信》是一部奇幻愛情劇，以時間和信件為媒介連接1991年與2026年兩代人的故事。劇情通過老人寄出的十二封神秘信件，展開一段跨越時空的情感糾葛與人生抉擇。

劇中情感真摯，刻畫孤獨與守護的主題，故事張力強且層層解謎，讓觀眾感受到人性的溫暖與脆弱，並反思生命與愛的價值。

陸劇評分榜TOP3：《沉默的榮耀》 豆瓣評分 7.8

這部劇聚焦於台灣隱蔽戰線的歷史鬥爭，重現1949-1950年間的真實事件與人物，如吳石、朱楓等烈士的潛伏故事。劇中穿插真實歷史細節，展現戰爭背後的隱秘鬥爭及烈士們的犧牲精神。

觀眾喜歡它的原因是劇情真實沉重，具有厚重的歷史感和情感張力，能讓觀眾深刻感受到那段戰爭陰影下的人性光輝與無聲英雄的榮耀。

陸劇評分榜TOP2：《新聞女王2》 豆瓣評分 7.9

續集《新聞女王2》延續第一季對新聞行業生態的深刻描繪，劇情聚焦於主人公文慧心（佘詩曼飾）從傳統媒體轉戰自媒體，面對傳統與新興媒體的激烈競爭。劇中黃宗澤飾演的古肇華成為強勁對手，職場鬥爭激烈且貼近現實。

第二季深化了對新聞真相與利益抉擇的探討，且時代脈搏感強，讓觀眾感受到媒體變革下人物的堅持與掙扎，這種職場真實感與劇情張力是吸引人的關鍵。

陸劇評分榜TOP1：《唐朝詭事錄之長安》豆瓣評分8.1

《唐朝詭事錄之長安》背景設定於唐代先天二年，故事講述大長公主權勢漸盛，長安局勢風雲詭譎，暗流洶湧的情境。主角盧凌風（楊旭文飾）和蘇無名（楊志剛飾）奉命帶著探案小隊，由西域重返長安，護送康國獻上的金桃，卻捲入一連串牽涉朝堂權謀、神秘詭異的案件當中。

劇中八大單元包含康國金桃、成佛寺哭聲、白澤蹤跡、旗亭畫壁噬魂等一系列匪夷所思的詭案。盧凌風與蘇無名透過環城探案模式，深入長安各坊，破解層層迷霧，逐步揭露背後的權力鬥爭與人性的險惡。故事不僅展現大唐盛世表面的繁華，還刻畫了政治陰謀與人心的扭曲，並描繪盧凌風與蘇無名兩人如何在動盪中保持初心，守護長安及百姓的安寧。

信義必逛！無印良品「聯結市集」登場　MUJI 攜手北九州打造台日首場文化交流市集

信義必逛！無印良品「聯結市集」登場　MUJI 攜手北九州打造台日首場文化交流市集

女子漾／編輯許智捷 2025.11.28 3
《梟起青壤》開播即封王！連續五天霸榜全網熱度冠軍　分集劇情懶人包（1–13 集）

《梟起青壤》開播即封王！連續五天霸榜全網熱度冠軍　分集劇情懶人包（1–13 集）

女子漾／編輯許智捷 2025.11.28 38
《大生意人》熱度飆升！陳曉挑戰清末商戰大男主　6 大亮點帶你看懂為何會紅

《大生意人》熱度飆升！陳曉挑戰清末商戰大男主　6 大亮點帶你看懂為何會紅

女子漾／編輯許智捷 2025.11.28 199
《暗影偵探》6大看點！王星越化身禁慾系探長　與吳佳怡揭露上海灘最黑暗的懸案真相

《暗影偵探》6大看點！王星越化身禁慾系探長　與吳佳怡揭露上海灘最黑暗的懸案真相

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.28 82
F4 大巨蛋合體後風暴不斷！朱孝天「被排除巡演」真相曝光　直播爆料＋個唱落淚全事件一次看懂

F4 大巨蛋合體後風暴不斷！朱孝天「被排除巡演」真相曝光　直播爆料＋個唱落淚全事件一次看懂

女子漾／編輯許智捷 2025.11.28 217
12 年婚姻崩裂！黃廉盈、夏天倫離婚懶人包整理，黃廉盈喊「適可而止」

12 年婚姻崩裂！黃廉盈、夏天倫離婚懶人包整理，黃廉盈喊「適可而止」

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.28 189
金裕貞戲齡長達22年！盤點10大童星出身韓劇女神，金賽綸1歲出道卻香消玉殞！

金裕貞戲齡長達22年！盤點10大童星出身韓劇女神，金賽綸1歲出道卻香消玉殞！

女子漾／編輯Wendi 2025.11.28 46
【懶人包】史上最狂「減稅紅包」來了！ 2026四族群免稅、 696萬戶受惠 新制一次看懂

【懶人包】史上最狂「減稅紅包」來了！ 2026四族群免稅、 696萬戶受惠 新制一次看懂

女子漾／編輯張念慈 2025.11.28 521
排名竟大洗牌！2025中職十大話題啦啦隊員換人做　你的女神進榜了沒？

排名竟大洗牌！2025中職十大話題啦啦隊員換人做　你的女神進榜了沒？

網路溫度計DailyView 2025.11.28 1728
用花語說情話 8種最適合送給情人的花卉提案

用花語說情話 8種最適合送給情人的花卉提案

享民頭條 2025.11.28 24
