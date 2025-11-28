《Wicked: For Good》盛大上線！令人驚豔的兩首必聽原創歌曲你聽過了嗎？！

via Wicked

Hi there，由Cynthia Erivo及Ariana Grande主演的電影《Wicked: For Good(魔法壞女巫 : 第二部)》​(2025) 終於在這個月上映了！這部是去年《Wicked (魔法壞女巫)》(2024) 的續集，在去年引起了廣大迴響的第一集，將這股風潮延續到了今年，兩位主演在全球的活動跑不完，並且在各地的各種聯名商品也都持續推出，這樣的旋風已經刮了一年多了還在繼續！

而講到電影就不得不提到其中的原聲帶《Wicked: For Good – The Soundtrack》(2025)，在去年我也分享過關於《Wicked》的原聲帶，電影官方不管是在串流、實體方面都有大動作，而續集的原聲帶更是有不同的看頭，像這樣改編自百老匯音樂劇的電影，通常在原聲帶方面也繼續沿用原先的歌曲，不過在今年的《Wicked: For Good》中，負責音樂的 Stephen Schwartz 大膽加入兩首原創歌曲，並由兩位主演 Cynthia 和 Ariana 演唱，此舉受到了各界不小的讚譽，下面就一起來聽聽吧！





歌名引用了在原作故事《The Wonderful Wizard of Oz (綠野仙蹤)》(1900) 中 Dorothy (桃樂絲) 的台詞「There's no place like home」，象徵著在這首歌當中，Cynthia 所飾演的 Elphaba，在對大家呼籲著「家」的重要性，這是在電影中他對著要逃離家園的動物們所唱，可以聽見他內心的堅定及清晰，清楚地明白自己心中想要的是什麼，並且也知道要怎麼才能守護住自己珍貴的事物；這樣的一面從歌曲中表達出來是再好不過了，對於音樂劇電影來說更增添了那份情感的渲染力。

Cynthia 的唱功是讓人十分放心的，闖蕩了多場音樂劇及電影的他，在歌唱這方面是非常穩定的，就像是他在這首〈No Place Like Home〉中所表現的，基本上這首歌採用了偏向音樂劇的方式去譜寫，沒有照著流行歌曲主歌、副歌等等的形式去創作，所以在單純聽歌的時候蠻需要注意力的，但 Cynthia 全程都是溫柔又堅健的，音樂沒有太大的起伏，氣氛是逐漸穩定上升的，在這方面 Cynthia 掌握得非常好，無論是歌聲和歌曲意義都被他發揮得很完美，就像是他成就了這首歌，而這首歌也很好地承載了他，對我來說是首像母親一般的演繹。





相較於前一首〈No Place Like Home〉似是跟隨著劇情的有感而發，Ariana 詮釋的〈The Girl in the Bubble〉就帶出了和音樂劇原作稍微不同的效果。由 Ariana 飾演的 Glinda 在原作中一直是天真爛漫的形象，即便到了最後在心境上發生了變化，音樂劇卻也沒有過多的描寫；不過在《Wicked: For Good》中就不太一樣了，藉著〈The Girl in the Bubble〉這首歌去表達 Glinda 的內心活動，以這首歌帶出了他心中的善良及成熟，不少媒體讚譽這一舉動走出了和原作不同的一條路，也算這部電影中很大的亮點之一了。

Ariana 在近兩年的電影中，隱藏起了流行歌曲的唱法，而大量使用音樂劇的歌唱方式，這對於現今女歌手唱功天花板的他來說並不是難事，重要的是在像是〈The Girl in the Bubble〉裡，他在用音樂劇較為飽滿、繾綣的唱法時，竟也能將情緒完整地帶進音樂當中，歌曲中的歌聲講述出 Glinda 內心的轉變，從優越、舒適逐漸出現的內省、溫柔，他還是那個他，但是融合了新的反思之後，他變成了更好的自己，這就像 Ariana 將 Glinda 完美地附著在身上表現出來一樣，這首歌的詮釋確實讓人非常地驚艷！





或許喜愛電影的粉絲對於《Wicked: For Good》的角度會是去深入解析劇情、佈景以及各種伏筆暗示等等，但對於音樂大於一切的我來說，很關注在原聲帶中有沒有好好地表達出電影的情境，音樂不只要好聽而已，作為原聲帶還必須符合電影的劇情及角色，這才是好的原聲帶歌曲。

而分別由 Cynthia Evrio 和 Ariana Grande 演唱的〈No Place Like Home〉和〈The Girl in the Bubble〉，很明顯的在詞曲方面及歌手演繹方面，都到達了很頂級的水準，無論搭配著電影或是單純聽歌，都可以聽出其中蜿蜒曲折的情緒，並且在此之外，直擊人心的歌聲也是少有的高水準。因此整體對我來說是非常滿足的，這兩首驚喜加入的原創歌曲，或許也會成為日後的經典也不一定，還沒看過電影、聽過原聲帶的大家，個人很推薦要去仔細地感受一下啊！

