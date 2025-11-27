《沉默之丘》正宗續作電影上映時間曝光！6大看點整理+劇情預告搶先看

圖片來源：車庫娛樂 提供

改編自全球暢銷千萬套經典遊戲的《重返沉默之丘》（英文片名：Return to Silent Hill），故事描述在失去畢生摯愛瑪麗（漢娜艾蜜莉安德森 飾）後，傷心欲絕的詹姆斯（傑瑞米爾文 飾）始終無法走出陰影。然而某一天，詹姆斯收到一封瑪麗自沉默之丘寄出、充滿謎團的信，為了再見上瑪麗一面並找出真相，詹姆斯重返兩人當初邂逅的小鎮沉默之丘，卻驚訝地發現這個曾經風光明媚的世外桃源，如今已淪為一個被恐怖生物占據的荒涼異境，在少數倖存居民的幫助下，詹姆斯逐漸解開小鎮遭遇的恐怖謎團，但隨著真相逐漸揭曉，詹姆斯也深陷在沉默之丘隱藏的黑暗祕密和接踵而來的恐懼之中……

《重返沉默之丘》6大看點整理：

1. 原班導演回歸 + 直改經典遊戲

本片由導演 Christophe Gans 操刀，他曾執導 2006 年的 Silent Hill 電影，是該系列首次真人化作品，其影像風格與恐怖氛圍至今仍被粉絲津津樂道。此次重新回來，代表製作團隊對原作的尊重與信心。

圖片來源：車庫娛樂 提供

2. 改編自經典遊戲 Silent Hill 2，挑戰「最難改編」傳說

本片忠實改編自遊戲 Silent Hill 2。該遊戲以心理恐怖、罪責與人性陰暗面聞名，也被不少玩家稱為系列高峰。電影試圖將遊戲中的迷惘與精神錯亂感以影像重現，挑戰改編極限。

3. 經典恐怖角色與象徵怪物回歸

預告中已可見象徵性的怪物回歸，包括遊戲裡最具代表性的恐怖造型與場景設計，粉絲熟悉的恐怖元素將再度出現，並融入電影敘事。

4. 心理層面更深

導演 Gans 曾表示，本片不只是追求視覺上的驚悚恐怖，更想深入探討內心的恐懼、罪惡感與人性。對比首部恐怖之旅，此作更像是一趟「心理地獄」的探索旅行。

圖片來源：車庫娛樂 提供

5. 原作配樂家回歸，加強沉浸感

電影由遊戲原作配樂師 Akira Yamaoka 擔任配樂工作，意味著電影將延續遊戲那份令人心悸、毛骨悚然的音效氛圍，為觀眾帶來熟悉又震撼的恐怖體驗。

6. 演員與導演都是真正粉絲乘

主演 Jeremy Irvine（飾 James）與 Hannah Emily Anderson（飾 Mary）都曾表達對遊戲本作的喜愛，導演也透露劇組成員多為新一代遊戲、電影雙重粉絲，對整部作品投入極大熱情，這對凝聚忠實氛圍、還原遊戲精神是非常加分的。

圖片來源：車庫娛樂 提供

《重返沉默之丘》由克里斯多福蓋斯（Christophe Gans）執導，他也是評價最好的首集《沉默之丘》的導演，因此當導演人選公布時，全球影迷和遊戲迷都為之振奮。談到《重返沉默之丘》與2006年《沉默之丘》的不同之處，他表示：「我認為第一部電影就像一趟史詩般的恐怖之旅，而這一部比較像是深入發掘某些心理層面的恐怖。」《重返沉默之丘》改編自2001年推出的遊戲【沉默之丘2】，克里斯多福蓋斯認為，【沉默之丘2】不僅是粉絲最喜歡的一款遊戲，「同時也是最難改編的一款。」

圖片來源：車庫娛樂 提供

關於《重返沉默之丘》劇組，有一件讓克里多福蓋斯很驚喜的事，他說：「我當初心想，『好吧，我有很多關於這部電影的事要跟劇組解釋。』但實際上，我根本不用這麼做。因為劇組裡有新一代的《沉默之丘》粉絲，這對我很有幫助。」這些年輕粉絲為《重返沉默之丘》投注了許多熱情，克里斯多福蓋斯表示：「劇組成員非常年輕，充滿活力與熱情，工作起來非常拼命。我是片場裡年紀最大的，每個人都玩過《沉默之丘》，我的主角們也是。」

英國男星傑瑞米爾文（Jeremy Irvine）曾主演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的《戰馬》，這次他在《重返沉默之丘》裡飾演為了拯救摯愛而勇闖沉默之丘的「詹姆斯」，他在受訪時透露自己是《沉默之丘》遊戲的粉絲，「當他們邀請我演出時，我心想，『天啊，14歲的我肯定會覺得這很酷。』我基本上就是因為這個原因才接下這份工作。」不過，他表示這個角色演起來很累人，「我的角色正在經歷嚴重的精神崩潰。」傑瑞米爾文認為，這是他參與過「最困難的電影」，殺青之後，他還特別到瑞士的水療中心放鬆。

圖片來源：車庫娛樂 提供

圖片來源：車庫娛樂 提供

《重返沉默之丘》將於2026年1月23日全台戲院與全美同步上映！

