2025-11-27 11:04 女子漾／編輯ANDREA
【香港火災事件懶人包】宏福苑大火為何這麼嚴重？為何使用竹棚架？5大關鍵原因一次看
26日香港新界大埔區宏福苑發生一場嚴重火災，火災起於下午2時51分，最初在宏昌閣外牆搭建的竹棚架起火，火勢迅速蔓延，多棟住宅大樓陷入火海，最終升級至最高五級火警，此次火災造成36人死亡，其中包括一名37歲消防員殉職，另有約36人受傷，多人情況危急。消防人員動員逾1200人次，使用逾200輛消防車全力救援，至夜間火勢逐漸受控，政府亦啟動應急響應支援災民。
起火原因與火災時程
根據消防及港媒初步調查，起火點位於宏昌閣外牆的竹棚架，該竹棚架是進行外牆大規模維修工程時所搭建，材料包括竹棚與尼龍防護網，均為高易燃物質，午後約2時51分，竹棚架突發火光並大量冒出濃煙，迅速向上及周邊擴散，消防於3時02分將火警升為三級，3時34分升至四級，至晚上6時22分升為五級火警，風勢助長火勢蔓延，燃燒的竹棚碎屑飄散引起相鄰宏泰閣及宏新閣等多座大廈亦受波及，使得火警範圍覆蓋七棟樓宇，火勢難以控制。整場火災驟然爆發並迅速擴大，成為香港近年罕見嚴重的住宅火災事故。
為何使用竹棚架
香港建築外牆維修常用竹棚架作為臨時搭建的施工支撐及防護設施，因其材料取得容易、成本低廉且具備彈性和韌性，便於搭建和拆卸。香港《竹棚架工作安全守則》規範搭建作業及工人安全，但竹棚本身為天然易燃物，對火災易形成極大風險。此次宏福苑火災凸顯竹棚架在強風吹襲及乾燥天氣狀況下火災擴散的潛在危險，現場的竹棚架燃燒不但助長火勢，也使救援環境極為惡劣。消防部門已呼籲業界嚴格遵守安全規範，加強防火管理。
火災經過與現場情況
26日下午2時51分，消防處接獲火警報告，抵達宏福苑後發現火勢從大樓外搭建的棚架蔓延進入大廈室內。火勢在短時間內急速失控，火警先後升級至三級、四級，最終上午6時22分升至最高五級火警。該屋苑有8座高樓，其中7座被火勢吞沒，衝天的濃煙和烈焰將整個社區籠罩成火海。消防隊持續使用11條消防喉和8部旋轉台鋼梯車對抗火勢，同時安排26支搜救隊處理被困居民求助案。
傷亡及救援狀況
截至11月27日上午，已確認40人罹難(待更新)，包含一名消防員何偉豪，在救火過程中面部嚴重燒傷不治。另有36人受傷，其中7人情況危急、12人傷勢嚴重。消防人員和醫護團隊連夜進行人員救援與現場滅火，傷者被迅速送往威爾斯親王醫院、那打素醫院等多家醫療機構進行治療。政府跨部門推出心理輔導及支持措施，向遇難者家屬及災民提供協助。
政府回應與後續調查
特首李家超緊急召開跨部門會議，強調全力支援消防和醫療行動。警方已逮捕三名涉案人士調查火災原因，疑為疏忽所致。政府強調將全面檢討竹棚架使用規範及建築防火標準，避免類似悲劇再發生。後續調查也將釐清起火細節及責任歸屬。
政府與民間對受災居民的安置與各項緊急措施
民政事務處則開放多個社區會堂及臨時庇護中心，如廣福社區會堂、東昌街社區會堂，以及附近中學作臨時住處，提供飲用水、棉被、膳食及基本物資。庇護中心至今接待近千名受災居民，社區自發義工和街坊也投入物資與餐飲援助，展現社會關懷力量。
在經濟援助方面，民間組織如樂善堂啟動“樂善關懷基金”，向經濟困難的災民每戶發放3000元援助。社會福利署緊急救援基金也向受災者提供補助，視家庭人數發放2,490元起至多萬元不等的緊急救助金，以協助他們處理生活重建與房屋修葺。
警方設立專門傷者查詢熱線，市民如需查詢火災死傷者資料及失聯親友情況，可致電1878 999。
此外，民政事務總署與多個社區會堂、學校作為臨時庇護中心開放，提供飲食、臨時住宿與基本生活用品。救援信息和壓力疏導資源也透過社交媒體平台發布，方便公共查詢與支援。
簡要救災電話及資源包括：
1.警方傷者查詢熱線：1878 999
2.醫務衞生局情緒支援熱線：18 111
3.香港紅十字會心理支援熱線：5164 5040
4.社會福利署緊急救濟熱線：2343 2255（一般求助）
5.各臨時庇護中心聯絡點由民政事務總署管理，居民可向所在地社區中心查詢具体安排。
為何此次香港大火會如此嚴重？
一、火勢源頭：竹棚架成延燒主因
起火點位於宏昌閣外牆的竹棚架，該竹棚架為正在進行維修工程時所搭建，主要由竹子與防護棚網構成，這些材料均為高度易燃且不具阻燃性的物質，一旦起火，火勢迅速沿著竹棚架傳播，產生大量燃燒碎屑隨風飄散，並進一步引燃附近其他大廈的竹棚架，造成火勢迅速擴大，蔓延至宏福苑內多達七棟樓宇。
二、強風與「煙囪效應」加劇災情
火災發生時當地風勢較強，有助火焰向上竄升，同時引發“煙囪效應”，即火焰與煙霧在高樓外牆形成快速爬升的通道，使火勢在短時間內迅速擴散至多層樓面與鄰近建築，增加滅火難度。
三、樓齡老化與防火設計不足
宏福苑樓齡超過40年，建築設計與材料未必完全符合現行最新防火標準，尤其外牆竹棚架及覆蓋的非阻燃棚網成為火勢蔓延的重要途徑。室內結構的密閉性不佳及部分浴室門使用塑膠材質，當濃煙和高溫逼近時，塑膠門會熔化，無法阻擋濃煙，導致居民無法安全避難，增加傷亡風險。
四、密集結構與夜間救援困難
屋苑密集的住宅布局與複雜公共空間結構，使消防隊員在室內搜救時面臨嚴重的空間限制與危險。火災進入夜晚且大量雜物墜落，進一步惡化救援難度，人員調度需求大幅提升。
五、施工疏忽疑釀禍
有調查指出，起火原因與施工單位疑似嚴重安全疏忽有關，包括有工人在竹棚架旁吸煙不慎引發火災，警方已拘捕相關工程公司董事及顧問，涉誤殺罪。
