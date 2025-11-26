沉默也是犯罪！《你旁觀的罪》分集劇情＋結局解析：從家暴地獄到殺人共犯，誰才是真正的罪人？

《你旁觀的罪》分集劇情＋結局解析：兩個被家暴的女人，如何一步步走到殺夫藏屍？

Netflix懸疑劇《你旁觀的罪》上線後迅速掀起討論，它以近乎紀實的手法，呈現一樁家暴案如何在制度縫隙中失控，最終演變成殺夫、藏屍與連環罪行的悲劇。從家內暴力、警方偵辦到媒體輿論，《你旁觀的罪》逼觀眾直視現實：當旁觀者選擇沉默，受害者必須獨自面對一切後果。

以下整理全劇 8 集劇情發展與結局，帶你一次看懂事件如何從「家庭問題」演變成足以震動司法體系的命案。

《你旁觀的罪》演員陣容介紹

1. 趙熙秀（李瑜美 飾）

有潛力的童書作家，婚後被丈夫層層控制：逼她辭職、限制行動、心理操弄（PUA）、長期施暴。外界以為她生活美滿，實際上幾乎每天都在計算「下一次被打會在哪裡」。她曾試圖逃跑、求救，但在制度與親屬的冷漠下徹底失望。走投無路之際，被恩秀拉住，也因此被捲進殺夫與藏屍的命運旋渦。

《你旁觀的罪》分集劇情＋結局解析：兩個被家暴的女人，如何一步步走到殺夫藏屍？

2. 趙恩秀（全昭霓 飾）

精品錶店銷售員。外表冷靜、待客專業，內心卻背負著童年家暴創傷——母親多年飽受父親虐待，使她既害怕暴力，又對暴力極度敏感。面對好友熙秀的處境，她從「假裝看不見」的旁觀者，逐漸成為「出手反擊」的行動者。她的每一步都是在道德深淵上冒險，也揭開社會長期忽略的問題：旁觀，其實也是一種罪。

《你旁觀的罪》分集劇情＋結局解析：兩個被家暴的女人，如何一步步走到殺夫藏屍？

3. 盧進標／張強（張昇造 飾）

盧進標：熙秀的丈夫。外人眼中的完美菁英、前途無量的業務主管，實際上是極端控制狂與施暴者。對妻子的所有毆打都被包裝成「我是為了你好」，情緒控制與心理虐待並行，是全劇最令人不寒而慄的角色。

張強：朝鮮族非法滯留者，與盧進標長相相似，因被恩秀抓住破綻而捲入「假扮盧進標出境」的計畫。原本只是替身，卻因貪婪與威脅，讓整起案件失控加倍。

《你旁觀的罪》分集劇情＋結局解析：兩個被家暴的女人，如何一步步走到殺夫藏屍？

4. 陳少伯（李茂生 飾）

「鎮江商會」代表，在韓國打滾多年，熟悉灰色地帶的規則與生存邏輯。他在無意間發現兩位女主的秘密後，選擇保持距離——不阻止、不舉報、也不積極介入，呈現一種高段位的「旁觀」。他的角色像是一面鏡子，反映出更多社會上沉默卻強大的旁觀者：他們掌握真相，卻不一定願意改變什麼。

《你旁觀的罪》分集劇情＋結局解析：兩個被家暴的女人，如何一步步走到殺夫藏屍？

《你旁觀的罪》分集劇情概要

EP01〈恩秀〉：你心裡，住著一個「瘋女人」

精品錶店銷售員趙恩秀（全昭霓 飾）在打烊前發現櫃上高端限量錶失蹤，調閱監視器後，鎖定戴著長髮假髮的男子陳少白（李茂生 飾）拿走手錶。對方是VIP客戶王會長的朋友，態度從容，聲稱只是「借去送禮」，若對方喜歡就會買下。

不想得罪大客戶，恩秀硬著頭皮盯在倉庫，逼他簽下保證書，陳少白終於妥協。晚間再約見面時，他把錶還來，卻被恩秀一眼看出錶帶有刮痕，堅持要他負責錶帶費用。陳少白提出「喝一杯」交換，最後付出300萬韓元了事，順口問她一句：「你有沒有覺得，你心裡住著一個瘋女人？」

隔天，一名滿身新舊傷痕的貴婦在店裡暈倒，恩秀一眼看出是長期家暴受害者，卻選擇裝作沒看見、沒有報警。之後貴婦丈夫到場，把人帶走，還在店裡一口氣加訂500套年末禮盒，業績全灌在恩秀名下。

夜裡她去跆拳道館瘋狂發洩，苦笑說：「就算他沒要我保密，我也擅長裝聾作啞。」這句話不只是在說客人，更是在講自己。

回家後，她在門外聽見撞擊聲，衝進房間看見父親正在狠踢母親。這一幕勾起她童年長期目睹家暴的陰影——母親曾經想從陽台一躍而下結束一切。隔天，恩秀以「開車載父親上班」為由，直接把車開進警局門口，要父親進去自首。

她想起許久未見的好友趙熙秀（李瑜美 飾），到對方家樓下探望，卻屢被敷衍。跟著快遞員上樓時，終於在門口撞見熙秀，一踏進屋裡，她看見的就是滿身傷痕、幾乎被打到變形的好友。

酒吧裡，她醉倒、被叫來的陳少白接走，一邊抱怨人生，一邊被對方勸說：「如果真不是無所謂的事，那就把心裡的瘋女人放出來。」此時電話響起。之前那位被家暴的貴婦在車禍中喪命，身上同樣驗出多處暴力痕跡。

恩秀整個人開始發抖，急忙確認母親與熙秀的安危。趕到熙秀家時，她撞見對方站在陽台邊、準備往下跳。恩秀拉住她，脫口而出一句：「我們殺了他，殺了你老公。」

這是全劇第一個關鍵轉折點，旁觀者決定不再旁觀。

EP02〈熙秀〉：99%難以處理的家暴案件

童書作家趙熙秀，看起來溫柔安靜，婚後卻被丈夫盧進標（張昇造 飾）一步步逼到絕境。她曾經想帶母親換療養院、再偷偷飛往國外逃離婚姻，卻在機場收到丈夫虐打岳母的影片，只能掉頭回家。

一回到家，她看見心愛的貓已被虐死，想痛哭卻聽見開門聲，只能強行收起情緒，站好等丈夫回來。盧進標放好音樂、拉上窗簾、捲起袖子，一套「先揍再送禮」的SOP完全熟練，每揍她一次，就補一個禮物，衣櫃裡堆滿那些「補償」，卻掩不住每天被凌虐的事實。

她曾鼓起勇氣驗傷、帶著證據去報案，卻在警局遇上小姑盧進瑩。盧進瑩冷冷暗示，「有些女的會自殘、謊稱被家暴，最後被以誣告論處」，還說「韓國99%的家暴案件都難以處理」。那一刻，熙秀知道，這個家從上到下，沒人會站在她這邊。

她養成酗酒習慣，丈夫出門上班的時間，是她唯一能喘口氣的時候。喝醉後，她縮在家裡狹小的雜物間發呆。那裡，比婚房更像真正的「安全空間」。

某日，盧進標帶熙秀出席金夫人的畫展，想靠她的美術背景幫自己拿下生意。結果酒癮發作的熙秀當場喝到失控，對畫品毒舌批評，被金夫人賞了一巴掌，狼狽跌倒打碎現場酒瓶，場面失控。

回家之後，她預感這次絕對逃不過一頓「往死裡打」，決定先一步結束生命。當她站在陽台邊、搖搖欲墜時，恩秀衝進門，把她從死亡邊緣拖回來，丟出那句改變兩人命運的提議「殺了他，自救。」

EP03〈恩秀、熙秀與進標〉：完美謀殺的雛形

「我們殺了你老公」這句話一出口，熙秀嚇得說不出話。盧進標突然回家，恩秀只好躲進衣櫃裡，看著好友再次被丈夫拳打腳踢。衣櫃門外，是窒息的求饒聲；門裡，是童年躲在衣櫃裡旁觀母親被打的記憶重演。

幸好主管來電，盧進標暫時停手，但暴力並沒有結束。某晚，熙秀在客廳上吊，盧進標雖然趕緊放下她，卻在看到全身傷痕後放棄報警，只能自己CPR把她救醒，再大吼：「你不能輕生，那會影響我的人生。」

熙秀以死相逼，逼他把家裡監視器拆掉，心裡卻已暗自決定：這次，真的要徹底解決這個人。

兩位女人開始制訂「完美殺夫計畫」：

1.時間：選在週五公司聚餐當晚，盧進標必定醉醺醺回家，行動較好掌握。

2.屍體處理：先到山區找好埋屍點，挖好大坑；再準備好行李箱搬運屍體。

3.身分消失：恩秀在陳少白倉庫裡，發現一名偷渡客張強，外型與盧進標相似，於是說服他拿著盧進標護照飛回中國，讓外界以為盧進標「出國了」。

4.凶器：準備童軍繩，兩人一左一右，模擬勒殺過程。

就在兩人練習用繩子勒殺時，門鎖聲響起，真正的危險，推門而入。

EP04〈殺夫與藏屍〉：心中的大石終於落地

聚餐途中，盧進標收到「明日飛上海單人機票」的簡訊，驚覺不對，提早回家。看見家中多出一只行李箱，又撞見恩秀在場，他怒氣瞬間爆發，開始對熙秀拳打腳踢。

三人扭打成一團，所有柔道技巧在絕對力氣面前顯得無力，場面失控。就在盧進標衝向熙秀時，她抓起桌上的水晶球，朝他頭部猛砸。男人倒地，她殺紅了眼，一下又一下往死裡砸，血濺滿房。

恩秀好不容易把她拉開，自己接手再補了幾下，確認對方徹底沒了氣息。

鄰居上門送水果，她硬撐著說「感冒了」、勉強整理儀容，把人打發走。兩人合力擦拭血跡，把屍體塞進行李箱，暫時藏好。

隔天，張強來到家中換上盧進標的衣服，拎著行李箱往機場去，整個人幾乎變成「複製版盧進標」。恩秀叮囑他抵達上海後走外國人通道，開機報平安再關機。

同一時間，小姑盧進瑩到家裡找哥哥，踩到地上遺留的水晶球碎片，心中起疑。

夜裡，恩秀與熙秀把裝著屍體的行李箱搬上車，開往山區。途中車頭撞上一頭水鹿，兩人以為又闖禍，結果只是虛驚一場。她們在山裡埋掉屍體，又到湖邊丟棄殺人用的水晶球，熙秀終於在湖邊崩潰大哭——惡夢似乎終於結束。

回程卻遇上警察臨檢。警察在車頭看到血跡，要求打開後車箱，兩人幾乎嚇到說不出話。就在後車箱要打開的瞬間，另一名員警叫走了同事，兩人僥倖躲過這一關。

EP05〈以為一切結束的那一刻〉：逃避也是一種傷害

回到市區後，熙秀把家裡屬於盧進標的東西全丟掉，連音響電線都剪斷，彷彿要把這個人從生活中徹底抹去。恩秀則把車子徹底清洗，把作案痕跡盡可能消除。

然而外界的疑點一個接一個浮上檯面。

小姑的危機：盧進瑩即將調任總統府，需要接受嚴格身家調查，卻怎麼也聯絡不到哥哥。調出出入境紀錄後，她發現盧進標「在上海入境」，甚至看到機場監視器中，一名女子帶著孩子前來迎接，誤以為哥哥在外頭有「另一個家庭」。

公司說法：盧進標生前替金夫人管理的一筆50億韓元投資款，被公司疑似判定為「捲款潛逃」。

婆婆質問：婆婆衝到家裡質問熙秀，為何丈夫出國她毫不知情，甚至還有空坐在家裡吃東西。

另一方面，恩秀決定不再旁觀。那位在店裡暈倒、後來車禍身亡的貴婦案正式調查，警方請她出面作證，但上司擔心得罪權社長，希望她「低調處理」。

晚餐時，她與熙秀、陳少白一起吃飯，卻在餐廳遇上權社長。對方為了阻止她作證，當場掐住她的脖子威脅，她反手一記過肩摔，把這位財力雄厚的加害者狠狠摔在地上。

最後，恩秀仍選擇站出來作證，權社長依法受罰。經過這件事，兩位女主與陳少白形成某種奇妙的信任關係，三人彷彿要開啟新的人生。

直到，有人推門進了熙秀的家——那是她以為再也不可能見到的「那張臉」。

EP06〈張強〉：第二個惡魔現身



深夜的客廳裡，熙秀看見闖入的人竟然與死去的丈夫一模一樣。她下意識想報警，對方卻冷笑問：「那你打算怎麼說？說你殺死的丈夫回來了嗎？」

來人其實是張強——當初假扮盧進標出境的偷渡客。他帶著盧進標的手機，一翻就看到家暴影像、定位與監視紀錄，清楚知道兩位女人做了什麼，開口就要30億封口費。

樓下，保全誤以為他是「盧先生」，硬要追問幾句，張強索性痛下殺手滅口。

熙秀幾乎崩潰，拚命變賣首飾也只湊到幾千萬韓元，遠遠不夠。她甚至打算賣掉房子，只求能「一次打發」這個新出現的惡魔。但恩秀認為，這種人一旦得逞一次，就會有第二次、第三次，光靠錢不會結束。

與此同時，婆婆也成為張強勒索對象，他兩頭敲詐，拿到錢後跑去酒店花天酒地。酒店員工只好聯絡他的雇主陳少白到場「認人」，陳少白在他的手機裡，看見了家暴照片與兩位女主被牽連其中的真相，也回想起自己那句「把心裡的瘋女人放出來」，推敲出她們已經走上殺夫這條路。

他決定親自出手處理張強。

另一方面，盧進瑩在調查保全死亡案時，順手刪掉監視器畫面裡出現哥哥身影的片段，以免影響自己的仕途，還把保全筆記本中關於熙秀的監視紀錄偷偷撕走。

陳少白設局，請人準備把張強強行「送出國」，恩秀負責開車把人載到指定地點。張強半路察覺路線不對，在車上與她爆發扭打，導致車輛失控翻落路邊，恩秀被打到昏迷。張強爬上公路，撞見迎面而來的一台車，駕駛正是盧進瑩。

EP07〈進瑩〉：真正的大魔王登場



看見與哥哥一模一樣卻「怪怪的」的男人，盧進瑩先是震驚，很快就嗅出不對勁。她假意讓張強上車，一路試探，電話那頭的同事稱呼她「組長」，張強瞬間明白她是警察。

兩人在車上扭打，最終由受過專業訓練的盧進瑩獲勝。她在他身上找到盧進標的手機，打開一看，裡面有熙秀被凌虐的影片、監視器畫面與定位紀錄，還看到張強出入進標家的影像。

她迅速推理出整件事：哥哥早已死在家暴現場，行李箱裡裝的是屍體。張強是被找來假扮出境的替身，現在改口勒索。家暴是真的，妹妹早就知道哥哥會打人，卻一路幫著隱瞞。想到這裡，她在路邊吐得一塌糊塗，不是因為同情被害者，而是因為「事情太難收拾」。

此時，陳少白把昏迷的恩秀救回倉庫，連起所有線索後，確認兩位女主已經從家暴受害者變成殺人共犯，張強則是最大變數。他知道這兩個女人根本不是張強的對手，決定把問題攬在自己身上處理。

然而恩秀先一步衝動行動。她以百貨公司名義邀請熙秀婆婆演講，藉機摸清盧進瑩家中結構，偷偷潛入車庫將張強拖走，卻觸發保全系統。

盧進瑩很快發現恩秀帶走張強，直接打電話警告，冷冷點出她們已經踩上的罪名：殺人、綁架、毀屍滅跡，問她還打算在清單上加什麼。

之後，她帶著張強上山到疑似埋屍地點，聲稱要「確認哥哥屍體」，甚至答應再給他一筆錢。但挖出的卻只是先前撞死的那頭鹿——真正的屍體，早已被女主們換了位置。

這一段挖鹿屍戲，從頭到尾都只是盧進瑩的試探。真正的大魔王終於現身——她不想讓家暴真相曝光，更為了保住自己即將到手的仕途，要把所有罪推回兩個被家暴的女人身上。

她以母親與恩秀性命威脅熙秀，提出「解套方案」：熙秀承認一切由她策畫，獨自殺害丈夫。寫好遺書，自殺了結此事。哥哥的家暴、張強的勒索、她自己刪監視器等行為，全都淹沒在死者無法辯白的沈默裡。

熙秀為了不再讓任何人卷入這場地獄，決定獨自承擔，與恩秀告別後，在車上留下遺書、企圖結束生命。

EP08〈結局〉：真正的罪，是沉默與包庇

盧進瑩不放心，一直守在車外，等到確定熙秀「沒有動靜」才準備離開。與此同時，負責保全命案的員警發現監視器畫面被人動過，起疑打電話詢問她哥哥是否曾出現在案發現場，她嘴上堅稱「完全沒見過」，還刻意把風向導向熙秀。

然而醫院診斷證明已經確認熙秀是長期家暴受害者，警方不再完全接受她的單方面說法，開始重新檢視整個家族。

另一頭，恩秀循線找到山區，及時把昏迷的熙秀救下。之後，她選擇反擊，透過檢舉與舉發，讓盧進瑩「協助經濟犯哥哥逃亡、刪除證據」等事浮上檯面，使她在調任前夕陷入調查風暴。

就在盧進瑩焦頭爛額、準備去澄清時，母親打來慌張求救——她在家裡和被囚禁的張強發生衝突，酒後失手把人活活打死。母子兩人連夜把屍體搬上車，準備棄屍。陳少白接到消息，安排手下在大馬路上攔下車輛，恩秀則開著車從後方全力撞上。

巨大的撞擊力讓後車廂彈開，張強的屍體當場掉在馬路中央，在路人手機鏡頭前無所遁形。

警方接手後，調出行車紀錄器，清楚拍到盧進瑩企圖謀殺熙秀、運送屍體的畫面。盧家母子被以殺人、湮滅證據等罪名正式起訴，盧進瑩的警察生涯到此畫上句號。

熙秀則在整理好情緒後，主動走進警局自首，坦承自己與恩秀合力殺害盧進標，也說出遭到盧進瑩綁架、強迫自殺的經過。恩秀同樣承認自己從旁協助殺夫、藏屍與後續掩飾。

法院在審理過程中，確認兩人多年來遭受嚴重家暴與精神壓迫，雖然情有可原，卻仍無法完全免除刑責，最後兩人皆被判刑，但量刑相對較輕。

若干年後，兩人陸續刑滿出獄，跟著陳少白前往越南，重新開始工作與生活。海邊的最後一段畫面，恩秀在心裡形容自己的人生：好運不會像海浪一樣一波波湧來，海浪也可能把人打倒、吞沒，但現在的她，至少學會了不再退縮，而是直面襲來的波濤。

結局與主題：受害者、加害者，還有那些選擇沉默的人

從第一集到最終回，《你旁觀的罪》一路把三種角色攤開：

1.受害者：被家暴到幾乎失去自我、卻不被制度相信的熙秀。

2.加害者：盧進標、張強，以及習慣用暴力解決問題的盧家母子。

3.旁觀者：一開始選擇裝聾作啞的恩秀、只想「事情趕快結束」的盧進瑩，還有那個明明看見傷痕卻說「家暴很難處理」的系統。

當受害者被逼到牆角，踏出那一步成為加害者，劇情並沒有給出簡單的對錯答案。兩位女主最終還是為殺人付出代價，卻也逼得真正掌權的旁觀者、包庇者一併被拖出來接受審判。

最殘酷的真相是，如果當初有人願意相信受害者，如果家暴案件不是「99%難以處理」，也許整齣劇就不會發生。