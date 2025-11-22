2025-11-22 19:18 女子漾／編輯張念慈
【2025金馬獎】《左撇子女孩》入圍9項大獎、角逐奧斯卡！演員、劇情大綱與5大看點一次看
第62屆金馬獎22日登場，台灣電影《左撇子女孩》成為今年最受矚目的黑馬之一，一口氣拿下最佳劇情長片等共9項提名，同時代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片。這部看似「小成本」的夜市家庭片，靠的是紮實劇本、真實影像與逼近生命經驗的表演，在國內外一路累積口碑，成為今年金馬獎最不能忽視的作品之一。
以下整理《左撇子女孩》的劇情大綱與8大看點，帶你一次看懂這封拍給台灣與女性的「夜市情書」。
《左撇子女孩》在演什麼？劇情大綱一次掌握
《左撇子女孩》改編自導演鄒時擎自己的童年記憶，主角是一個單親家庭：媽媽淑芬（蔡淑臻 飾）帶著大女兒宜安（馬士媛 飾）、小女兒宜靜（葉子綺 飾），從鄉下搬回台北，在夜市擺麵攤重新開始人生。
白天，淑芬一邊煮麵、一邊算錢，努力撐起全家生活；晚上，夜市霓虹亮起，攤位開張，人聲鼎沸，卻也藏著各自的寂寞與壓力。某天，傳統的外公發現宜靜慣用左手，當場斥責那是「魔鬼手」，要求她改用右手，還警告她用左手就是在幫魔鬼辦事。
年紀尚小的宜靜把這句話當真，以為左手真的是邪惡的象徵，於是開始偷偷用左手在夜市偷東西，像是在驗證「魔鬼」能做到什麼。沒想到，小女孩的「左手秘密」被揭穿後，卻意外拉開了家庭長年壓抑的傷口，牽動母女、祖孫與整個家族埋藏多年的秘密與心結。
金馬9項提名＋代表台灣角逐奧斯卡：小成本作品的大格局
《左撇子女孩》雖然故事規模不大，卻在各大影展一路累積好評，先入選坎城影展國際影評人週，又走進多倫多、溫哥華、釜山等國際影展，之後更確定由Netflix發行北美院線與串流版本，國際聲量逐步放大。
在金馬62，《左撇子女孩》共入圍9項大獎，包括：
1.最佳劇情長片
2.最佳新導演（鄒時擎）
3.最佳原著劇本（鄒時擎、西恩·貝克）
4.最佳攝影（陳克勤、高子皓）
5.最佳剪輯（Sean Baker）
6.最佳男配角（黃鐙輝）
7.最佳新演員（馬士媛）
8.最佳女配角×2（蔡淑臻、葉子綺）
提名光譜從創作、技術到表演全包，幾乎是對這部電影完整世界觀的總體肯定，也為今年台灣電影在金馬戰局中注入一股「寫實小品的強心針」。
看點1：三個女人的告白 單親媽媽與兩個女兒的無聲角力
《左撇子女孩》最動人的地方，在於三代女性之間那種「說不出口、卻一直存在」的情感拉扯。
媽媽淑芬
白天在夜市賣麵、晚上數錢還帳，夾在經濟壓力與家族傳統之間，外有父權社會的審視，內有女兒的不諒解。她不是完美母親，有時情緒化、有時口氣傷人，但她的每一個決定，都來自「怕女兒以後過得更苦」的焦慮。
姐姐宜安
21歲，聰明、美麗、叛逆，跑去檳榔攤上班，也在情感與現實間游走。她看似「什麼都不在乎」，其實非常清楚自己被看成「檳榔西施」、「問題少女」，於是更用力逞強。她跟母親之間從不溫柔說話，卻在衝突中一次次暴露彼此的在乎。
妹妹宜靜
5歲的小女孩，是全片的靈魂，也是唯一真正相信「魔鬼手」的那個人。她用童稚的方式理解世界，被大人一句話嚇得不敢做自己，又用偷竊這種「壞事」，測試自己是不是如大人所說那樣糟。她的人生才剛開始，就被迫在乖巧與叛逆之間徘徊。
三個女性站在不同年齡層級上，看似誰都不理解誰，卻又被同一種壓力牢牢綁在一起，那就是「身為台灣女性」的宿命感。電影沒有急著說教，只是讓她們吵、讓她們摔門、讓她們在夜市蒸氣與人聲中，一次又一次碰撞出情緒的火花。
看點2：夜市不是背景，是第二主角 人生在霓虹燈下攤開
電影裡的台北夜市，不只是拍好看的城市風景，而是實打實的「人生戰場」。
夜市的燈箱、油煙、叫賣聲與喧鬧人潮，被鏡頭拍得既迷幻又殘酷。這裡有人為了房租和學費、有人為了逃離家庭、有人只是想活過今天，角色的命運與夜市的脈動緊緊相扣。
麵攤的騰騰熱氣、檳榔攤前的刺眼霓虹、騎樓陰影裡的小孩、攤商之間若有似無的互相照應，加總起來，形成一個極有辨識度的「台灣城市肖像」。外媒形容，《左撇子女孩》讓夜市成了情緒容器，所有愛與怨、羞與怒，都在這個場域裡被放大。
看點3：全片用 iPhone 拍成 小器材拍出最誠實的台北
《左撇子女孩》全片使用 iPhone 拍攝，由攝影陳克勤、高子皓聯手打造。這個選擇不是「噱頭」，而是非常貼合題材的美學決定。
1.手機帶來的距離感
畫面偶爾晃動，鏡頭跟著角色在夜市裡穿梭，觀眾幾乎是「跟在她們身後」看這一切。少了大型器材的距離感，多了貼身側拍的真實感。
2.自然光與現場感
夜市的燈光、招牌的色彩、汽機車閃過的車燈，成了最天然的「燈光設計」。畫面不刻意美化，卻有一種難以複製的都市質地。
3.小成本，大野心
用手機拍，不只是省錢，更是一種態度。這部電影的重點不是場面，而是人；不是「造出來」的華麗，而是捕捉正在發生的現實。這也是為什麼它能同時入圍最佳攝影與剪輯：在最有限的工具裡，拍出了最豐富的情緒與故事密度。
如果《左撇子女孩》最終拿下最佳劇情片，它將成為金馬史上第一部以手機為主要拍攝媒材的得獎作品，寫下一段技術與美學上的里程碑。
看點4：「左手是魔鬼手」 迷信台詞背後，是整個社會的影子
外公抓著孫女的手，說出那句：「左手是魔鬼的手。」是全片最關鍵的一幕，也是整個創作原點。
這段情節來自導演鄒時擎的親身經驗，童年時被長輩嫌棄是左撇子，被糾正、被責怪，那種「好像自己做錯事」的羞恥感，一直留在身體記憶裡。多年之後，她把這段記憶拍成電影，並直指一個核心問題：「有多少人，是被所謂的傳統，硬生生改變了自己？」
左手被貼上「魔鬼」標籤，看起來是個小迷信，背後卻是整個社會對「與眾不同」的排斥，從重男輕女，到對性別氣質、身體特徵、職業選擇的偏見，都可以在這句話裡找到共鳴。
電影藉由一個小女孩的左手，談的是更大的議題：如果你從小就被告訴「你這樣不對」，你還有勇氣喜歡自己嗎？如果連一隻手都要被矯正，那我們到底還剩下多少「做自己」的空間？
看點5：演員群火力全開 每個角色都像你身邊的某個人
《左撇子女孩》之所以能拿下多項表演類提名，很大原因在於——所有人都「不像在演戲」。
蔡淑臻：單親媽媽的堅硬與崩潰
她不是眼淚說來就來的苦情媽，而是那種嘴巴很硬、道理很多、情緒一上來會說狠話的台灣媽媽。她對女兒的「妳有羞恥嗎」「妳怎麼就是學不乖」，聽起來刺耳，卻是壓力與恐懼的外溢。她讓這個角色既可被質疑，也可被心疼。
馬士媛：叛逆大女兒的青春臨界點
從檳榔攤制服到夜市邊的抽菸嘴臉，她把「看起來很壞、其實很怕受傷」的少女狀態拿捏得剛剛好。這是她的出道作，也是讓她入圍金馬新演員的重要作品。
葉子綺：左撇子女孩的靈魂凝視
她的台詞不多，卻常常只靠眼神就完成一場戲。拿菜、偷東西、被罵時的愣住，或是躲在角落畫畫的背影，都讓觀眾很自然地投射自己的童年，那個永遠搞不清楚大人世界規則的小孩。
黃鐙輝：罕見溫柔的男性角色
他飾演夜市生活百貨攤商，與淑芬之間不是灑狗血的愛情，而是一種在同一條戰線上相互扶持的默契。他沒有英雄式救贖，只有「你很辛苦，我懂」的細膩陪伴，為整部片的情緒增加了溫度，也讓他成功叩關男配角獎。
