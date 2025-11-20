2025-11-20 16:52 女子漾／編輯王廷羽
GD、aespa都來了！《 2025 MAMA 》 超狂卡司曝光 入圍名單、時間地點一次看
2025 MAMA 頒獎典禮將於 11 月 28 日與 29 日 在香港盛大登場！這次是 MAMA 睽違七年重返香港，再度成為全球 K-POP 迷最矚目的年度盛事。繼去年 G-DRAGON 震撼復出、率領 BIGBANG 成員登台 引爆全場與網路熱議後，今年 MAMA 勢必再掀高潮。這次小編幫大家整理出 2025 MAMA 的演出陣容、入圍名單、時間地點與購票資訊，K-POP 粉們趕快收藏起來，一起迎接年底最強音樂盛典吧！
2025 MAMA 懶人包 1. 時間地點
2025 MAMA（Mnet Asian Music Awards）將於 11月 28 日（四）與 11 月 29 日（五） 在「香港啟德體育園主場館」盛大登場。這是 MAMA 睽違 7 年重返香港舉辦。本屆主題為 「HEUNG」，以韓國文化中象徵喜悅與熱情的精神為核心，口號「UH-HEUNG」呼應老虎的吼聲，象徵韓國音樂跨越國界、凝聚文化力量的精神。
2025 MAMA 懶人包 2. 演出陣容
11 月 28 日（DAY 1）
Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE、ALPHA DRIVE ONE、BUMSUP、i-dle、NCT WISH、TREASURE、MIRROR（持續更新）
11 月 29 日（DAY 2）
Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE、ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna、GD、aespa、TXT、JO1、Kyoka、IDID（持續更新）
2025 MAMA 懶人包 3. 入圍名單
【最佳男子組合】
SEVENTEEN
TOMORROW X TOGETHER
BOYNEXTDOOR
ENHYPEN
RIIZE
Stray Kids
ZEROBASEONE
【最佳女子組合】
aespa
BABYMONSTER
i-dle
IVE
LE SSERAFIM
TWICE
【最佳男歌手】
MARK
伯賢
Jin
GD
j-hope
【最佳女歌手】
雨琦
JENNIE
JISOO
太妍
ROSÉ
【最佳新人】
AHOF
ALLDAY PROJECT
Baby DONT Cry
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
Heart2Hearts
IDID
izna
KickFlip
KiiiKiii
【最佳男子個人舞蹈表演】
MARK《1999》
KEY《HUNTER》
GD《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》
j-hope《MONA LISA》
KAI《Wait On Me》
【最佳女子個人舞蹈表演】
多榮《body》
MINNIE《HER》
JENNIE《like JENNIE》
JISOO《earthquake》
KARINA《UP》
【最佳男子舞蹈表演組合】
SEVENTEEN《THUNDER》
BOYNEXTDOOR《IF I SAY, I LOVE YOU》
NCT DREAM《When I'm With You》
NCT WISH《poppop》
PLAVE《Dash》
RIIZE《Fly Up》
TWS《Countdown!》
【最佳女子舞蹈表演組合】
ILLIT《Cherish (My Love)》
aespa《Whiplash》
BABYMONSTER《DRIP》
BLACKPINK《JUMP》
IVE《REBEL HEART》
LE SSERAFIM《HOT》
【最佳個人歌唱表演】
道英《Memory》
Roy Kim《If You Ask Me What Love Is》
李茂珍《Coming Of Age Story》
太妍《Letter To Myself》
ROSÉ《toxic till the end》
【最佳歌唱表演組合】
DAVICHI《Stitching》
HIGHLIGHT《Endless Ending》
MEOVV《DROP TOP》
TREASURE《YELLOW》
ZEROBASEONE《Doctor! Doctor!》
【最佳表演樂團】
N.Flying《Everlasting》
CNBLUE《A Sleepless Night》
DAY6《Maybe Tomorrow》
QWER《Dear》
Xdinary Heroes《Beautiful Life》
【最佳說唱表演】
HAON《Skrr (Feat. GISELLE of aespa)》
Dynamicduo & GUMMY《Take Care》
BIG Naughty《MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)》
pH-1《Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)》
TABLO & RM《Stop The Rain (TABLO X RM)》
【最佳合作】
MARK《Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)》
JENNIE & Doechii《ExtraL (Feat. Doechii)》
GD《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》
ROSÉ , Bruno Mars《APT.》
V & 朴孝信《Winter Ahead (With Park Hyo Shin)》
【最佳原聲帶】
朴孝信《HERO (From 烈火救援》
TOMORROW X TOGETHER《When the Day Comes (機智住院醫生生活 OST)》
BOYNEXTDOOR《Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)》
HUNTR/X《Golden (Netflix – 獵魔女團 OST)》
Saja Boys《Soda Pop (Netflix – 獵魔女團 OST)》
【最佳音樂錄影帶】
李燦赫《Vivid LaLa Love》
JENNIE《ZEN》
aespa《Dirty Work》
ALLDAY PROJECT《FAMOUS》
BLACKPINK《JUMP》
【最佳編舞】
JENNIE《like JENNIE》
aespa《Whiplash》
ALLDAY PROJECT《WICKED》
CORTIS《GO!》
GD《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》
2025 MAMA 懶人包 4. 購票資訊、票價
VISA INFINITE 信用卡優先購票：2025/10/17（五）10:00～14:00｜Cityline
VISA 信用卡優先購票：2025/10/17（五）18:00～10/18（六）14:00｜Cityline
公開發售：2025/10/20（一）10:00｜Cityline、Damai、Trip.com、Qoo10
演出票價：HKD 2,599（專用入場通道）；HKD 2,399／2,299／2,099／1,699／1,499／1,299／1,099／899；HKD 1,699／1,299（視線受阻區）
售票平台：Cityline
2025 MAMA 懶人包 5. 直播平台
2025 MAMA AWARDS典禮將於 11 月 28、29 日登場，觀眾可透過台灣大哥大MyVideo、 HBO Max 同步收看直播。
【本文為JUSKY街星授權提供】
延伸閱讀：2025 韓國年末頒獎典禮／音樂祭典懶人包！AAA、MAMA、金唱片⋯完整資訊一次看！（持續更新）
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower