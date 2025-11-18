2025-11-18 14:48 meru
SOLOMAX評價｜$2990配到好是真的？上班族30分鐘快速配鏡，實測加價$1500升級「高規格濾藍光」鏡片！告別螢幕刺眼感，重度3C使用者必看！
姊妹們，懂的人就懂，身為一個每天被電腦螢幕「綁架」的上班族，下午三點過後，那種看著Excel表格開始「模糊」、「刺眼」的感覺，真的要命！😩
我的眼睛大概每天都被迫「營業」超過10個小時，螢幕、手機、平板，下班回家還要追個劇... 真的不是我們不愛護眼睛，是這個世界不允許啊！
我上一副眼鏡已經戴了三年，鏡片都刮花了，看東西都像開了柔焦濾鏡。
本來想說隨便找間眼鏡行配一配，但... 傳統眼鏡行一等就是一個禮拜，我這「靈魂之窗」可等不了那麼久！
想過去那種日系快時尚眼鏡店，雖然快，但心裡又有點嘀咕... 我這種「重度3C患者」，真的用他們標配的鏡片就夠嗎？
感覺只是配了個「心安」而已。
直到我發現了 SOLOMAX！它完全是我的理想型！😍
😱 價格透明到我嚇一跳：$2990配到好，真的沒在開玩笑？
我一開始也是半信半疑，什麼年代了還有$2990「配到好」這種事？走進 SOLOMAX 門市（我去的是交通超方便的微風南山店 ），第一印象就是「明亮、專業、有質感」。
它跟一般快時尚眼鏡店最不一樣的地方是，店員不是單純的「銷售員」，而是「國家考試合格的驗光師」！ 哇，這個專業度先給讚👍。
再來，最讓我驚訝的是——價格真的超透明！
我隨手拿起一副我超喜歡的韓系透明大框，上面的標價寫著 $2990。我還小聲地問店員：「請問... 這是只有鏡框的價格嗎？」
店員笑著跟我說：「我們家是鏡框上的標價，就是『配到好』的價格喔！」
$2990 包含了：你選的這副鏡框
標配的濾藍光鏡片（折射率1.60或1.67，看度數）
天啊！等於說，如果你的需求沒有那麼「重災區」，$2990 就能搞定一切！
這CP值是不是高到天花板了？而且，它是寶島眼鏡旗下的品牌 ，品質和售後完全不用擔心，根本是「快時尚的速度、專櫃級的安心感」。
不只是SOP：這才是我想要的「專業諮詢」
選好鏡框後，就進入諮詢環節。這部分我必須給 SOLOMAX 一百分！
不像有些店家急著SOP跑流程，SOLOMAX的驗光師真的在「關心」我的用眼狀況。他沒有立刻把我推到機器前面，而是先坐下來跟我聊：
「平常大概幾點開始覺得眼睛不舒服？」
「一天看電腦、手機的時間總共多久？」
「晚上會不會需要開車？」
「看東西是希望『清晰銳利』一點，還是『柔和舒服』一點？」
他一問，我就開始大吐苦水（上班族的怨氣😂）。我說我每天下午都覺得螢幕光線很「硬」，刺得我眼睛很緊繃，看久了太陽穴都有點脹脹的。
他聽完後，點點頭說：「我懂，你這就是標準的『數位視覺負擔』。」
（注意：這裡要避開所有「驗光過程」的描述，因為那是醫療行為喔！ 部落客只能分享諮詢和選片的感受）
根據我的生活需求和度數，驗光師給了我兩個選擇。
🌟 鏡片升級的抉擇：$1500「專業濾藍光」值得嗎？
這就是重頭戲了。
驗光師說：「你原本 $2990 套餐裡的『標配濾藍光鏡片』 ，對一般人來說很夠用了。但聽完你的描述，我會建議你考慮『升級』。」
SOLOMAX 提供了加價升級的選項 ，從 +$1000 到 +$2000 不等，可以升級成全視線變色、多焦鏡片等等。
針對我這個「螢幕受災戶」，他推薦我升級一款 +$1500 的「更高規格的濾藍光鏡片」。
他拿出一個超酷的藍光筆和測試片給我看。
標配鏡片：照下去，藍光大概被擋掉了 30-40%，不錯。
專業鏡片：照下去，那個藍光幾乎「消失」了！😱
驗光師解釋，我這種重度使用者，需要的不是「有就好」，而是「更高效、更舒適」的防護。
這款專業鏡片有幾個點完全打中我：
高過濾效能：能更有效地過濾掉那些高能量的有害光線。
底色超透明：最重要的！很多高效能的濾藍光鏡片，底色都會黃黃的。
我身為OL，有時候還要看設計稿、對顏色，鏡片偏黃會很干擾。這款幾乎是全透明的，看東西完全不色偏！
高清晰度： 視野超級清澈，不會有隔層紗的感覺。
我當下真的猶豫了... $2990 已經很香了，有必要再加這 $1500 嗎？
但轉念一想，我一天要戴著它超過10個小時，這 $1500 是投資在我未來幾年的「視覺舒適度」上。
平均下來一天才幾塊錢，這太值得了！「好！我要升級！」
傳說中的30分鐘取件：一杯咖啡的時間，眼鏡就好了！
結帳！總金額 $2990 + $1500 = $4490。
這價格能得到「時尚鏡框 + 驗光專業服務 + 頂規濾藍光鏡片」，我真心覺得很划算。
然後，店員微笑著說：「好的，那您30分鐘後就可以回來取件囉！」
... 什麼？30分鐘？！😲
我還以為我聽錯了。我配的不是最陽春的鏡片耶！我還升級了！
店員說，他們有日本原裝進口的全電腦自動加工設備 ，加上現場就有專業人員，所以才能這麼快。
我抱著半信半疑的心情，跑到樓下喝了杯咖啡，滑了一下手機，才剛坐熱，簡訊就來了：「您的眼鏡已製作完畢。」
這速度... 根本是魔法吧！🧙♂️
回去取件時，驗光師非常仔細地幫我調整鏡框的鬆緊、鼻墊的角度，確保我戴起來是「完美服貼」的。
這個服務細節，完全就是寶島眼鏡那種讓人安心的專業SOP，沒有因為「快」而打折。
✨實際配戴一週心得：$4490花得值得嗎？
重頭戲來了，到底好不好用？
我直接說結論：「好用到想哭，後悔沒有早點換！」
我必須很小心用詞，不能講療效，但我可以分享我最真實的「感受」：
光線變「溫柔」了： 這是最明顯的。以前我看著白底黑字的Word或Excel，總覺得那個「白底」很刺眼、很「硬」。
戴上新眼鏡後，那個光線瞬間變得好「柔和」，但又不是變暗或變黃，就是那種... 刺眼的感覺被「撫平」了。
下午的緊繃感降低： 以前我到下午4、5點，眼睛都會很「緊」，很想用力閉起來休息。這幾天，我發現我可以很「平靜」地工作到下班，那種緊繃的「焦慮感」減少很多。
視野超清晰不色偏： 因為鏡片底色很透明，我用電腦看設計稿、看照片，顏色都非常準確。而且清晰度真的沒話說，看遠看近的切換都很舒服。
總結來說，SOLOMAX 根本是為我們這種「又忙、又愛美、又想兼顧專業品質」的現代上班族而生的！
如果你是輕度使用者，或是預算有限，$2990 的標配就非常夠用。 但如果你跟我一樣，是個「沒有螢幕會焦慮」的重度3C患者，拜託，眼睛一閉，那 $1500 升級下去，你未來的眼睛絕對會感謝你！
這是我今年花得最值得的一筆錢。💖
店家｜SOLOMAX 快時尚眼鏡
官網｜ https://www.solomax.com.tw
全新網站｜https://www.lamode-solomax.com.tw
Facebook｜https://www.facebook.com/solomax.tw/
Instagram｜ @solomax_eyewear
我的體驗總結
速度｜ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (30分鐘取件真的不誇張)
專業｜ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (國家考試合格驗光師，諮詢超仔細)
價格｜ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (價格透明，CP值超高)
感受｜ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (升級鏡片後，視覺舒適度大提升！)
售後｜ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (售後服務超完善，鏡框維修保固一年、鏡片度數保固一個月)
全台門市資訊 (記得去之前先查官網喔)
北部｜ 台北微風南山、台北誠品生活西門、台北CITYLINK南港、新北新店裕隆城、新北汐止遠雄U-Town。
中部｜ 台中誠品生活480、台中誠品生活三井
南部｜ 高雄義享
