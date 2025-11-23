【看電影】民主、法治、全球化 現代原民社會面臨的衝擊與掙扎—《哈勇家》

2025-11-23 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang

 上檔期間一直想找時間去看，最後還是沒看到，卻在無聊點進「公視+plus」後，驚喜發現竟然可以免費觀看（但要先登入會員）。《哈勇家》以原住民社會及漢人帶來的選舉文化為核心，講述主角「哈勇」一家，因為家長巴尚決定參政，而引發天翻地覆的改變；儘管有不少素人演員，但卻也因此增添了紀錄片般的自然感，並且深刻地呈現了現代原住民家庭，所必須面對的衝擊與世代衝突。


 《哈勇家》整體的步調是緩慢的，對於觀眾而言，就像是在聽他人講述一件發生在周遭的事件，儘管沒有爽片的那種視覺爆點，在起、承、轉、合上，至少是完整且富有層次的。英文片名中的「Gaga」在泰雅族語中代表「祖訓、規範、禁忌」等，同時也是整部電影中想要陳述的中心思想，而當「Gaga」反覆被毀棄、忽略，也暗示著傳統的社會終將面臨不可避的改變並付出代價。


 儘管沒有太多有名氣的演員，但在演技上卻並未讓觀眾太過出戲，不論是世代間的衝突、兄弟鬩牆、親子間親密卻又尷尬的相處，都恰到好處。其中相對為人所知的小薰（本名黃瀞怡），表現更是讓人驚艷，雖然曾經表示自己不適合扮演婦女角色，事實卻證明她駕馭地非常好，反倒是Andy讓人有些出戲。


 金錢、選舉、政治、國際化，其實不難發現《哈勇家》的衝突點，多來自於現代主流社會文化與趨勢，這或許也是同為泰雅族的導演陳潔瑤，看見現代原住民家庭的困境與不得不的改變，並且想要傳達給觀眾的。看完《哈勇家》後，也能夠理解為何她能夠因為這部片獲得金馬最佳導演獎，相信這也將鼓舞更多非主流文化的藝術工作者，以自己的方式訴說屬於自己族群的故事。

#電影 #國片 #導演 #演員 #公視+

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2025-11-13 08:18 女子漾／編輯張念慈
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖

今年進入尾聲，你是不是也在好奇：2026馬年，自己的運勢會不會「翻盤」？命理老師小孟在YouTube頻道公布「2026馬年12生肖運勢排行榜」，從犯太歲、事業、財運到關鍵月份通通點名。整體來看，屬馬、屬兔、屬鼠、屬牛要特別留意職場壓力與財務波動；屬蛇屬豬、屬猴則迎來強勢回升，不只貴人變多，升遷與偏財機會也都上門。以下就照名次，帶你一次看懂自己的2026關鍵提醒。

第12名：生肖馬／犯太歲 壓力極大但有轉機

生肖馬示意圖。圖片來源：Canva
生肖馬示意圖。圖片來源：Canva

屬馬的人在2026年屬於「正犯太歲」，整體壓力感很明顯。工作上變動多，和同事、上司之間容易有摩擦，上半年挑戰一波接一波，常覺得事情永遠做不完。關鍵是穩住情緒，用成果說話，撐過去之後，年終前後反而會迎來轉機，甚至有調薪或升遷的機會。

財運起伏也偏大，3月、6月、9月要特別防投資失利與突發開銷，記得守住正職收入，投資以穩健為主，遠離借貸、標的不明的高風險商品。整體來說，越低調越安全，所有合約、金流細節都要看清楚。

第11名：生肖兔／破太歲 事業壓力多但貴人護航

生肖兔示意圖。圖片來源：Canva
生肖兔示意圖。圖片來源：Canva

屬兔的人在2026年遇上「破太歲」，事業上阻力感相當明顯。職場人際容易出現誤會或暗潮，辦公室政治特別煩人，因此說話做事越低調越好，重要決策、會議內容記得留下紀錄。好消息是，你其實有不錯的貴人運，3月、9月有機會被看見，出現升職或合作邀約。

財務方面，正職收入穩定，但投資與偏財要謹慎。4月、8月可能出現突發支出或貸款壓力，建議優先清償利率較高、金額較大的負債，再來談投資布局。以穩健理財、分散風險為原則，就能把傷害降到最低。

第10名：生肖鼠／沖太歲 財運波動 人事變動多

生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva
生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva

屬鼠的人因為「沖太歲」，整體運勢起伏不定，壓力集中在職場和財務。上半年容易遇到人事大調整、突發任務或職務更動，2月、5月、8月要特別小心口舌是非，所有合約、文件一定要備份與保存。6月之後情勢才會慢慢穩定，如果願意主動爭取表現，有機會把變動轉化成職涯跳板。

財運方面，3月和9月要防突然的支出或收款延遲，平常務必要留一筆預備金。5月與11月有望出現額外收入或獎金，但投資策略仍建議保守、分散，不要碰高槓桿或一夕致富的標的。

第9名：生肖牛／害太歲 小心人際與合作地雷

生肖牛示意圖。圖片來源：Canva
生肖牛示意圖。圖片來源：Canva

屬牛的朋友在2026年遇上「害太歲」，表面上運勢看似穩穩的，但細節藏在「人際與合作」。上半年可能突然被丟新專案、換主管或團隊重組，壓力來得很猝不及防。建議所有工作內容用數據和紀錄說話，避免被誤會或背黑鍋。3月、9月會遇到貴人，是爭取升職與資源的重要時間，下半年也會看到努力的成果。

財運整體不錯，但2月、6月、8月要管好支出，尤其合作案相關的費用要結清、算明白，避免「賺了業績、賠了錢」。4月和10月適合做小額、分散的投資，以穩穩累積資產為主。

第8名：生肖雞／破太歲 事業向上但要防內耗

生肖雞示意圖。圖片來源：Canva
生肖雞示意圖。圖片來源：Canva

屬雞的人雖然也有「破太歲」干擾，但整體走的是「先忙後甜」路線。工作發展呈現穩定向上，付出通常看得到結果，3月、9月特別有機會被升職或公開稱讚。只是6月要注意和同事、合作夥伴的溝通，所有重要共識都要寫下來，以免後續產生誤解。下半年工作量變大，流程和時間管理若沒整理好，很容易累到身心俱疲。

財運算穩定，除了正職收入，還有機會透過兼職、接案或副業多賺一筆。不過1月與4月容易出現突發支出，購物或投資前先冷靜三秒，投資標的務必分散，不要情緒衝動押注高風險商品。

第7名：生肖虎／運勢起伏 有進有退

生肖虎示意圖。圖片來源：Canva
生肖虎示意圖。圖片來源：Canva

屬虎的人在2026年會明顯感受到「有時衝得很快，有時又被按暫停」。工作上2月與7月挑戰特別多，要有彈性調整心態，4月可能出現一個短暫但重要的好機會。9月和11月則不宜太搶鏡，低調處理問題，避免變成風暴中心。好在下半年整體狀況漸漸穩定，只要不放棄，成果會逐步浮現，過程中多依靠團隊及貴人力量會更順。

財運方面，正職收入算穩，但偏財普普通通。3月、8月要注意投資判斷失誤或臨時大筆支出，手上有資金回籠時，先還清欠款，再規劃長期理財與分散投資，比隨便亂衝安全很多。

第6名：生肖龍／重整階段 穩中藏機會

生肖龍示意圖。圖片來源：Canva
生肖龍示意圖。圖片來源：Canva

屬龍的人在2026年進入「重整體質」的階段，工作走的是穩健路線，同時也有機會打開新的人脈圈或業務線。3月與9月特別適合行動，無論是爭取重要專案、跨部門合作或對外提案都很加分。不過職場中恐有「暗中扯後腿」的狀況，記錄、信件、會議紀要都要留好，年底前後有機會出現升職、轉職或發展新方向的契機。

財運以固定收入為主，額外賺錢機會不算多，因此理財策略務必要保守。2月、7月、11月要注意人情、借款與不必要的消費，最好先訂好每月儲蓄目標，多存少花，就能替下一階段的跳躍做準備。

第5名：生肖羊／後勢轉強 貴人助攻

生肖羊示意圖。圖片來源：Canva
生肖羊示意圖。圖片來源：Canva

屬羊的人2026年後勢看漲，工作運明顯比前幾年順很多。3月與9月很適合主動舉手表現，爭取新機會、談加薪或挑戰新領域都有機會成功。上半年可以專心優化工作流程與人際互動，下半年則有機會靠自己的專業爭取更多資源，成果會愈來愈清楚地浮出檯面。

財運穩定，正職收入可靠。2月和8月可能有不錯的投資機會，但入場前要做好功課，不要跟風。4月要留意零碎花費與交際成本，避免小錢累積變大洞。年中過後有機會拿到獎金或回收舊帳，建議先存起來，5月與11月資金變動較大，記得保守操作。

第4名：生肖狗／穩健進財 機會陸續浮現

生肖狗示意圖。圖片來源：Canva
生肖狗示意圖。圖片來源：Canva

屬狗的人在2026年整體走勢穩中有升，事業運相當不錯。3月、10月非常適合展現實力、拓展人脈，5月更是事業關鍵月份，適合談合作、簽約或部署下一步計畫。年中要特別小心合約內容與條款細節，避免因疏忽造成損失。年底前後容易被主管看見、肯定，是開始規劃長期職涯或進修的好時機。

財運方面表現亮眼，正職收入穩定，過完年後的2月，以及9月都有不錯的投資機會，但仍建議謹慎評估風險。11月與12月適合存錢、做長期理財規劃，把今年賺到的錢好好放進對的地方。

第3名：生肖蛇／運氣漸開 貴人一路相助

生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva
生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva

屬蛇的人2026年有明顯「越走越順」的感覺。工作上，上半年適合打基礎、調整流程，3月至5月事情多但也是累積實績的關鍵期。3月以及年底，是爭取升職、加薪或進修的黃金時機，年中若有跨領域合作機會可以考慮，但簽約前一定要把責任、權利寫清楚。6月要小心職場人際，避免被捲入是非，保持冷靜並保留證據。

財運穩定，正職收入可靠。2月與8月可能出現突發性支出，因此事先準備備用金很重要。春天若有短期投資機會，務必要先評估風險再下手。到年底財運會逐漸回升，有機會拿到獎金或額外收入，只要控制好預算，就能累積一筆不錯的資金。

第2名：生肖豬／偏財順利 事業全面拓展

生肖豬示意圖。圖片來源：Canva
生肖豬示意圖。圖片來源：Canva

屬豬的人終於在2026年揮別前一年的低潮，工作運一路穩穩向上。4月與9月適合學新技能、考證照或重整職涯方向，年中有機會和其他部門、不同領域共同合作、分享資源。6月遇到問題時，只要冷靜處理、按部就班，反而能藉機展現你的危機處理能力。年底有被升職、接手新任務的可能，是「一步一步穩紮穩打就會被看見」的一年。

財運方面，正職收入穩定，偏財運也不錯。2月、8月要注意避免衝動消費與隨意借錢，以免好運被支出吃掉。年中可能拿到獎金，5月與11月也有小額進帳，適合趁機整理收支、建立長期理財計畫。

第1名：生肖猴／事業突破 財運旺盛冠軍

生肖猴示意圖。圖片來源：Canva
生肖猴示意圖。圖片來源：Canva

2026年最大贏家就是屬猴的人。工作上將迎來一連串突破與變革，上半年是打穩基礎、鋪路的階段，下半年則進入收穫期。過完年後的3個月，非常適合提出新提案、新企劃或新合作模式；6月若遇到阻力，只要調整溝通方式，就能成功化解。全年都適合採取「分階段推進」策略，邊做邊調整，同時維持現金流安全。人脈運也很旺，拓展社交圈、善用外部資源，會替你加分很多。

財運穩定且有明顯成長空間，正職收入穩固，期間還會不時有額外進帳。1月與4月要防破財與臨時大開銷，2月、8月、9月則是評估、調整投資組合的好時機。建議年初就先設定應急基金與理財目標，優先清償高利貸款，年底回頭看，你會發現自己不只存到錢，也為未來打下非常穩的財務基礎。

不管你在排行榜上是第幾名，都不要被名次嚇到或沖昏頭。所謂好運，其實就是「看清形勢後，做出相對正確的選擇」；就算犯太歲，只要提早做好準備、穩住心態，很多危機都能化為成長的轉機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3

2025-11-20 21:56 唐蘋想很多

常聽到「撒嬌的女人最好命」，適時撒嬌能讓人融化，想生氣想拒絕都很難，現今兩性平權，撒嬌不是女生的專利，男生撒嬌起來甚至更勝女生呢！撒嬌是放低姿態的請求，讓對方有尊崇感而感到愉快，撒嬌的人得到想要的，被撒嬌的人滿足被需要的感覺，是雙贏的局面，然而撒嬌不能常常使用，避免頻率太高容易麻痺。十二星座中，你知道哪三個星座最愛撒嬌嗎？看看你或另一半中了沒。

Top3：天生嘴甜會灌迷湯軟化對方－雙子座

腦筋靈活的雙子座天生口才好嘴甜會說話，多變的個性可視情況隨時切換狀態，需要撒嬌賣萌時，他們能放下身段討好對方，一點都不覺得彆扭，但他們不隨便對人撒嬌，只在有所求時才會發揮撒嬌功力，直到對方同意才罷休。雙子座撒嬌的方式是灌迷湯軟化對方，為了得到自己想要的，什麼噁心肉麻的話都說得出口。

Top2：善於社交能抓對時機撒嬌－天秤座

社交能力強的天秤座處事八面玲瓏，善於察言觀色很懂得看人說話，很能取悅他人討人歡心。天生優雅愛好和平，不喜歡衝突能包容與退讓，有時喜歡裝柔弱，說起話來溫和迷人，感覺很需要人來呵護，能精準抓對時機撒點嬌，以獲得自己想要的。天秤座雖有與生俱來的撒嬌本領，但不輕易對人撒嬌，只有親近的人才有機會感受他們的ㄋㄞ功。

Top 1：柔情似水擅長以柔克剛－雙魚座

柔情似水的雙魚座個性天真浪漫且善解人意，很懂得展現自己的魅力，最擅長的手法就是以柔克剛，生性感性容易落淚，一旦撒嬌示弱就讓人產生憐憫之心而無法抗拒，雙魚座明白硬碰硬很傷感情，因此很願意放下身段服軟。雙魚座缺乏安全感，總是喜歡粘在情人身邊，天生就是小女(男)人，然而對愛情有許多美好的幻想，加上內心易有許多小劇場，要小心別無理取鬧。

唐蘋想很多

唐蘋想很多

這裡有我的星座、兩性、娛樂時事分析，更有劇評及旅記。曾出版「戀愛的50個現象」圖文書，「聯合報」、「TVBS週刊」、「FsahionGuide流行情報網」、「花蓮最速報」專欄圖文連載，更多作品可追蹤IG/Threads/FB：唐蘋想很多。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤還活著？夏天晴真實身分全解析

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤還活著？夏天晴真實身分全解析

2025-11-17 08:53 女子漾／編輯張念慈
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析

Netflix 暗黑台劇《如果我不曾見過太陽》第一部共10集，從「暴雨殺人魔」自首開場，一路挖到校園霸凌、性暴力、家庭暴力與階級壓迫的傷口。表面是懸疑犯罪＋純愛校園戲，其實更像一場對「加害者從何而來」的解剖實驗。第一部已於11月13日上線，第二部將在12月11日接力播出，真正的真相都被壓到後半部才要攤牌。

下面先帶你用「分集劇情」把時間線理清楚，再把結局留下的7大伏筆與隱藏暗線一次整理，幫你補完那種看完大結局卻滿腦子問號的空虛感。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

－－警告！以下有《如果我不曾見過太陽》第一部劇透，還沒看完的人請斟酌往下滑－－

《如果我不曾見過太陽》1–10集分集劇情整理

第1集：暴雨殺人魔接受採訪，紀錄片企劃被鬼纏上

25歲的李壬曜，自首承認自己就是新聞口中的「暴雨殺人魔」。拍攝團隊決定以他為主角拍紀錄片，紀錄片企劃周品瑜負責進監獄訪談。她一邊工作、一邊搬進新租的老公寓，結果住進去後怪事連連：東西自己移動、房間凌亂、鏡子裡好像還多了一個女生的身影，所有異象都指向一名穿著高中制服的女孩

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第2集：問題少年與芭蕾女孩相遇，夢境與鬼影疊在一起

時間切回十年前，少年李壬曜活在家暴父親與縱容母親的陰影裡，壓抑又孤僻，直到遇見舞蹈班的芭蕾少女江曉彤，人生第一次感覺到「被光照到」。在現在時空裡，周品瑜在新家持續看見那個高中女孩，鬼影不只出現在房裡，甚至開始入侵她的夢境。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第3集：舊家照片連上幻象，壬曜的過去逐漸浮出水面

為了拍攝紀錄片，品瑜被派去整理壬曜的老家。她在舊照片裡，找到一張跟自己看到的鬼影高度重疊的少女照片，也就是江曉彤。另一條時間線上，少年壬曜曾遭遇意外，命運開始偏離軌道，那些被他刻意壓抑的記憶，隨著品瑜的調查被一點一點翻出來。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

第4集：飛蛾與太陽墜入愛河，友情醞釀成嫉妒

回到學生時期，江曉彤主動伸手接近這個全校公認的「問題少年」，兩人從互相試探到愈來愈靠近，友情慢慢變成了愛情。賴芸蓁一方面被曉彤照亮，一方面又害怕被她丟下，看著曉彤把目光放在壬曜身上，暗戀與不安在她心中越滾越大。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第5集：謠言在校園炸開，代價由誰來承擔

關於曉彤與壬曜的惡意謠言在學校發酵，階級、成績、家庭背景全部變成武器，教官、導師、家長同時介入，氣氛緊繃到一觸即發。關鍵時刻，某個朋友站出來「背鍋」，替全班扛下責任，讓事件暫時降溫，也埋下之後決裂與悔恨的種子。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第6集：一趟出遊改變三個人的人生，現在線出現關鍵影片

壬曜離家出走，打算擺脫父親與債務。江曉彤和賴芸蓁一起出遊放風，本來只是女生小旅行，卻在關鍵時刻逼得芸蓁做出足以改變一生的選擇。另一邊，時間拉回現在，導演許大偉在調查資料途中，發現了一支讓所有人震驚的影片，那是當年暴雨之夜的真相開端。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第7集：被家人出賣、被體制獵殺的少年

壬曜遭到「最親近的人」背叛，被栽贓捲入毒品與販毒案，瞬間從問題學生變成警方追緝的逃犯。他沒有背景、沒有資源，只能在雨夜四處躲藏，這也是他從受害者一步步被推向「暴雨殺人魔」的第一層階梯。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第8集：江曉彤走進陷阱，芭蕾女孩被撕碎的一夜

為了替壬曜洗清毒品罪名，江曉彤主動接近歐陽悌與那群權勢家族的小霸王，本來只是要去套話，卻被拖進派對，深夜之後情勢急轉直下，演變成無法挽回的性暴力。那一夜之後，小太陽不再發光，她的世界整個毀掉。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第9集：和解書上的簽名，壓垮兩個家庭的最後一根稻草

看到滿身傷痕回家的女兒，江曉彤的父母幾乎崩潰，江爸衝動到想以車撞人，江媽則在現實壓力與階級不對等下被迫選擇「和解」。警察勸、歐陽家勸，大家嘴上說的是「為了曉彤的未來」，實際上卻是讓事件用一紙和解被蓋棺，讓真正的加害者有機會洗白。這份「為你好」的暴力，讓壬曜與江家都徹底絕望，壬曜也在怒火與自責下，決定親自去終結歐陽家。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照

第10集：天台約定、五年錯過，夏天晴與蝴蝶刺青登場

出事後，江家決定遠離台中，帶曉彤北上重新開始。離開前，曉彤與壬曜在天台約定：五年後的聖誕節再見。只是壬曜在此之前先動手刺傷歐陽悌，被關進少年感化院，這個約定從一開始就註定會錯過。

五年後，壬曜出獄，在台北街頭打工生活，某個雨夜，他遇見一名背影酷似曉彤的盲人女子夏天晴（柯佳嬿 飾），對方不認識他，卻在錄音前迷路。他送她去廣播電台，卻發現她手上有一模一樣的蝴蝶刺青——那是屬於江曉彤的記號，也是第一部結局最關鍵的一幕。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：IG@mumoonlee
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：IG@mumoonlee

《如果我不曾見過太陽》結局7大伏筆解析

第一部結局，其實是在把第二部的所有炸彈整齊排好。以下7個伏筆，是之後故事一定會再回來處理的關鍵。

1 賴芸蓁與周品瑜：酒吧姐妹情，真的是「巧遇」嗎？

過去線裡，賴芸蓁被奶奶情緒勒索長大，活得畏畏縮縮，直到遇到像太陽一樣的江曉彤，才第一次覺得自己有被照亮。曉彤卻把愛給了壬曜，芸蓁的依賴與嫉妒混在一起，最後和奶奶徹底翻臉、遠走台北改名「沈慕」。

現在線裡，沈慕接手媽媽的酒吧，成了周品瑜最信任、最依賴的人。兩人情同姐妹，卻從沒交代她們是怎麼認識的，只知道：

1 是品瑜先被江曉彤鬼魂纏上，才意外挖出沈慕過去跟壬曜、曉彤的糾纏；

2 結局彩蛋的照片裡，疑似出現沈慕站在命案現場，與壬曜對視。

這讓人很難不懷疑：沈慕是不是早就刻意靠近品瑜？她口中「不想再提起的過去」，會不會其實跟暴雨殺人魔連環案高度相關？

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

2 江曉彤為什麼找上周品瑜？鬼魂的選人邏輯

一開始品瑜以為自己只是租到凶宅：前屋主是名年輕女子，死於暴雨殺人魔之手，所以才「有鬼」。但故事推進後，江曉彤帶著她親眼重看過去的一切，從壬曜少年時期到暴雨之夜，幾乎像是在強迫她成為「見證人」。

為什麼是品瑜？目前能看出的可能有三層：

1 她是紀錄片企劃，手上握有最多調查工具與話語權；

2 她性格理性、嘴硬、不信一見鍾情，反而更適合當「拼真相的人」；

3 錄音室那一幕：品瑜被帶進「昇聲廣播」的幻象，很可能是江曉彤在引她走向夏天晴，也就是第二部的核心戰場。

換句話說，江曉彤不是亂抓人，她是在挑一個能替她講話、也能逼近真相的「代言人」。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

3 李壬曜看周品瑜的眼神：是新戀情，還是罪惡感的投射？

品瑜第一次進矯正署訪談壬曜時，他對她的態度異常溫和，不但願意開口配合，眼神甚至帶著幾乎是「溫柔」的笑意，許多要求也只對她買單，連品瑜自己都嚇到，回家還做了春夢。

這裡至少埋了兩個可能：

1 壬曜把她當成「另一個被捲入事件的人」，某種程度想保護她；

2 他在她身上，看見曉彤曾經伸手拉他時的影子，那份好感其實來自記憶殘影，而不是新的愛情。

更殘酷的可能是：壬曜知道品瑜終究會被拖進真相，他的溫柔其實是一種補償，對每一個被他牽連的人。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

4 導演許大偉為什麼那麼執著？他也曾經是沉默的一員

許大偉不是一般「為收視而生」的導演，他不只拍紀錄片，還真心想挖出暴雨殺人魔背後的故事。他訪問曉彤的朋友、壬曜的母親，甚至願意相信品瑜「被鬼纏上」的說法，只因為他過去也看過同樣的沉默。

他說那句話時，畫面切回他童年，看著疑似是自己母親的背影，觀眾幾乎可以確定：

1 他小時候也目睹過類似的暴力事件，

2 他非常熟悉「一講到後來就突然安靜」的集體失語，那不只是悲傷，而是整個社會在幫加害者找台階下。

許大偉的過去，極可能是第二部會補完的線索，也會決定最後這部紀錄片，到底是在「消費殺人魔」，還是真正替受害者留下證詞。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

5 江曉彤最後怎麼了？她是死去的鬼，還是活著卻看不見光？

第一部沒有直接告訴我們江曉彤的「生死」，只用兩種形象呈現她：

1 學生時期的芭蕾小太陽，被暴雨之夜撕得支離破碎；

2 現在線裡，以「鬼魂」姿態跟著品瑜，帶她重看那段青春。

從結構上來看，她確實像是已經過世的亡靈；但另一條線——夏天晴——卻讓答案變得模糊：相同位置的蝴蝶刺青、昇聲廣播、以及廣播裡談論《月光》的聲音，都在暗示江曉彤可能「以另一種身分」存在於世界。

也因此，劇迷才會不斷問：「她有沒有死？」第一部聰明地，把這個問題保留給第二部。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

6 李壬曜徹底黑化：不是一把刀，而是一整個結構把他推下去

如果只看新聞標題，李壬曜就是「冷血殺人魔」。但第一部其實很清楚在說：

1 長期家暴與情感忽視，把他養成一個覺得自己「不值得被愛」的小孩

2 校園霸凌與階級歧視，讓他被貼上問題少年標籤

3 歐陽家的特權運作，逼江家簽下和解書，把受害者推出城市

4 監獄裡，歐陽家母親再次施壓，「你敢動我兒子，我就讓你知道你動不起他」，連矯正體系都成了壓迫的一環。

壬曜拿刀刺歐陽悌，是復仇，也是他最後能為曉彤做的「徹底斷根」。但真正把他推進「暴雨殺人魔」這個深淵的，是後面那一連串連環命案。這部分動機，第一部刻意沒有講清楚，只不斷用雨夜、屍體與他自首的畫面吊著觀眾。

第二部很可能會告訴我們：他殺的人，究竟是加害者、旁觀者，還是那群當年選擇沉默的人。

《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix

7 柯佳嬿「夏天晴」是誰？蝴蝶刺青＋失明，最大玄機在這裡

天台約定錯過五年後，壬曜在台北遇見夏天晴。她是盲人主持人、說話溫柔冷靜、完全不記得他，卻在右手中指刺了一個一模一樣的黑色蝴蝶。

網路上目前有幾種熱門推理：

1 夏天晴就是改名整形後的江曉彤。影片外流讓她精神崩潰，甚至可能親手傷害自己的眼睛，選擇「乾脆不要再看見這個世界」。

2 她對過去選擇性失憶，把那段人生封印起來，連壬曜也一起刪除，只留下蝴蝶刺青這個無意識的印記。

3 她換了一張臉、換了一個名字，卻無法換掉創傷，那些噩夢只好變成鬼魂，去找上別人。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照

而更刺激的一點是：結局彩蛋照片裡，賴芸蓁似乎出現在命案現場，還對壬曜說過「不是說好要結束這一切了嗎？」這句話讓人很難不懷疑：

1 她是不是暴雨殺人魔的共犯？

2 她不讓品瑜繼續追查，是怕真相戳傷「現在的夏天晴」，而不是怕壬曜被抓更嚴重。

如果夏天晴真的是江曉彤，那整個故事會從「一個男人為愛黑化」升級成「兩個被毀掉的少年，聯手替她守住不想再被掀開的傷口」。

如果太陽沒出現過，暴雨還會下嗎？

《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix

第一部的結局，其實不是在問「壬曜有多壞」，而是在逼觀眾回頭看：

1 霸凌、偷拍、惡意留言，是怎麼在校園裡被正常化？

2 家暴與貧窮，如何讓一個孩子從小就學會閉嘴？

3 權勢家長、虔誠信徒、體制內的每一個大人，又是怎麼用「為你好」逼受害者簽下和解書？

如果沒有這些「結構化的暴力」，李壬曜會不會只是個沉默的壞脾氣少年？江曉彤會不會一直是芭蕾教室裡那個發光的女孩？

第二部要解的不只是案件，而是這個問題：當一個人被逼到只剩報復這條路時，真正的罪人，到底是他，還是那整個一起推他下去的世界。

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？

2025-11-17 13:40 女子漾／編輯ANDREA

日劇《武士生死鬥》是一部以明治時代為背景、濃厚歷史感又極具動作張力的作品，描繪出日本末代武士在急遽社會變遷潮流中，被迫將生命與榮譽置於生死一搏的殘酷競技場，連串高潮迭起的打鬥場面、不斷推進的人性試煉，讓這場“生死鬥”不僅是肉體的廝殺，更是靈魂的抉擇，而在這場遊戲之中，背後又隱藏什麼樣的秘密？

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

故事聚焦於明治維新前後這個社會劇烈解構、身分危機四伏的時代...當時，朝代更迭、武士階級地位動搖，官方為了“重建秩序”，辦一場以生命為籌碼的淘汰賽“蠱毒”，看到新聞通知的292名武士齊聚京都天龍寺，賽事規則簡單冷酷，只能有一人生還（這部分還沒有完全被確認），勝者能獲巨額獎金，敗者則於榮譽與性命間畫下句點。

以下有雷

主角嵯峨愁二郎（岡田准一飾）本是技藝高超卻命運坎坷的武士，為了重病的妻兒，他違背本心參加這場殘忍的比賽，但是面對舊友與同伴互為敵手，愁二郎不僅必須克服刀劍交錯的險境，更要直面人性最深層的掙扎與痛苦。劇情發展過程中，多位參賽武士各帶心思，有的為信仰、有的為家人、有的為了活下去，精彩又不拖泥帶水的劇情，也讓劇迷更加期待後面的故事發展。

最終決戰時，愁二郎與強敵無骨在夜空煙火下展開生死對峙，煙火照映、利刃交磕、情感與利害糾纏，生與死之間，所謂武士榮譽也在現實壓力下被剖析得體無完膚，最終所有理想都被生命本身所超越

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

角色分析

嵯峨愁二郎

嵯峨愁二郎這個角色融合了“武人本色”與“現實困境”兩種層次，他本是京八流武術的嫡傳，卻因無法接受傳統“弱肉強食、師兄弟相殘”的傳承方式而離開道場，自食其力，面對明治政府時代巨變、家人生病，他不得不置身殘酷生存賽場。

此角色不只是單靠動作炫技，而是在每一次揮劍、每一次對話中都充滿生命掙扎的厚度，愁二郎對正義和家庭的堅持，和那種“寧可自己受苦，也不願將痛苦加諸他人”的矛盾心情，在岡田的詮釋下動人而鮮明。

衣笠彩八

衣笠彩八是一名為了復仇而踏上生死鬥的女武，她原本是名門武士家族的後代，家族慘遭滅門，讓她抱持著尋求正義和復仇的強烈執念，彩八的殺意並非盲目，她在戰場上冷靜沉著，展現出超凡的劍技和毅力。她的動機是一種情感的糾結，既有血海深仇，也有尋找自己武士本分的掙扎。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

菊臣右京

菊臣右京是另一位主要參賽者，他的參賽動機是想要重拾昔日的榮耀並養活自己忠誠的家臣，因為明治維新後士族地位的消失，他背負著極大的生活壓力，右京在比賽中不僅為生存而鬥，更是為了保護自己的族人能有活路，他的故事象徵了被新時代推向邊緣的武士，試圖透過這場血腥競技找回價值和尊嚴。

化野四藏與祇園三助

這兩人分別是嵯峨愁二郎的學弟，化野四藏個性剛毅，以誠實和義氣聞名；祇園三助則較為機敏，兩人皆懷有守護彼此與忠於舊武士道精神的信念，三人在殘酷的生死賽中秉持武士道，但也必須面對不得不殺戮的現實掙扎，展現忠誠與求生間的矛盾。

狹山進之介

狹山進之介是負債累累的年輕武士，因為家境與社會困境被逼參加比賽，他的年輕和生存慾望形成鋒利對比，象徵末代武士中被現實壓榨到極限的青年一代。

立花雷藏

立花雷藏氣勢逼人，是場中令人忌憚的強者，雷藏的背景涉及昔日武士的榮譽與權力欲，他同時也是這場殘殺遊戲中的重要變數，他的角色帶有一絲野心與權謀因素，呈現武士在絕境中不斷尋求自身存在價值和上位機會的衝動。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

貫地谷無骨

貫地谷無骨，戲份是最具黑暗與悲劇性的，他是「武士亡靈」的具體代表，拒絕承認刀劍時代已過，堅持以殺戮證明自我價值，無骨的動機充滿對過去榮光的一種扭曲執念，是時代變遷下無法自拔的頹廢象徵。

香月雙葉

雙葉是一位年輕少女，跟著母親一起為村民祈禱，本來可以與母親一同幫助村民，卻在母親也罹患霍亂的那一天開始，他也必須負重前行...來參加這場「生存之戰」，此角色的故事線打破單純血腥殺戮框架，象徵武士精神的另一種可能性，即為了家人與未來而戰，而非純粹為了復仇或權力。

柘植響陣

前伊賀流忍者，頭腦聰明、神出鬼沒的策士，雖以輕快的語調示人，卻從不讓人看透他的想法，也在一場意外之中找嵯峨愁二郎一同同盟。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

卡穆伊科

擁有阿伊努之神賜予的天賦，以百發百中聞名的弓術名人，為了贖回故鄉被奪走的土地，決意為賞金而參加「蠱毒」生存遊戲。

岡部幻刀齋

身形魁梧、滿頭白髮，被其他參加者稱呼為「怪物」的最強劍豪，只要有鈴聲就代表他的出現，不曉得為何要讓「京巴流」徹底滅絕？也因此使「蠱毒」的戰局更加陷入混沌。

安藤神兵衛

故事劇情中為京都府聽第四課的警察，為了阻止「蠱毒」，化身參賽者潛入其中，擁有無人能及的速度與高超劍術，被譽為「疾風之安神」。

生死鬥主辦者櫻與槐

櫻與槐是這場血腥遊戲的幕後操控者，他們代表明治新政府的權威，設計這場比賽以清洗前朝武士，為現代國家建立掃除最大障礙，他們的存在揭示了政治權謀的暗面，將武士的悲劇推向新高，他們冷酷的計謀是時代巨輪的象徵，毫不留情地碾壓所有傳統，目前也還不清楚他們的目的究竟是為什麼？

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

18+