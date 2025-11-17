Melody金句成焦點！談粿粿婚變展現過來人清醒思維 圖片來源:官方

藝人 Melody（殷悅）17 日出席美式休閒服飾品牌新門市開幕活動，氣質亮相。從青春期女兒的穿搭態度到外界關注的婚變事件，她始終保持溫柔冷靜，被問到「粿粿婚內出軌王子」爭議，更以過來人身分留下金句式回應：「每一家都有難念的經，只有當事人知道全部的故事。」展現她一貫高EQ風格。

青春期穿搭不設限 Melody：給孩子探索，比禁止更重要

身為兩個女兒的媽媽，Melody 對青春期孩子的穿著並不嚴厲，她大方表示女兒若想穿得更成熟一點，她完全不會阻止。「青春期本來就是在嘗試、在表達，父母不用太去管。」她強調開放式溝通比說教更有效，「現在的青少年更懂事，要讓她們自己去發掘。」戀愛話題同樣不禁忌，她認為孩子目前以升學為主，但青春期「小小暗戀」十分正常，強調不是禁止，而是引導。

Melody 分享，從孩子們還小時，她就最喜歡替他們選購 Baby Gap 系列的單品來搭配穿搭。 圖片來源:官方

離婚後被問感情狀態 她淡定：女人建立好自己最重要

外界盛傳 Melody 離婚後已有新歡，對象是旅美華僑金融界人士，她不迴避議題，只淡淡回應：「聖誕節會和小孩出國旅遊，但沒有男友啦！」更以一句「女人建立好自己最重要」點出她離婚後的生活哲學，也讓不少網友留言喊「太清醒」。

被問女兒是否見過「新朋友」？Melody巧妙帶過：「我很多朋友，女兒們都看過。」既不否認，也不刻意強調，把隱私留給家人。

面對「粿王事件」她一語道破：旁觀者只要祝福

關於近期最受外界熱議的「粿粿婚內出軌王子」風波，作為前年剛走過婚變的過來人，Melody坦言早有預感會被問到這題，但仍選擇以成熟姿態回應：「我個人對別人的家務事不便評論。每一家都有難念的經，只有當事人知道所有狀況。我們旁觀者要做的，就是祝福每個人能自在生活。」這段金句式回答，被現場媒體形容「完全是 EQ 教科書」。

開幕當天，Melody與Gap台灣負責人Jeffy Yuen一同出席剪綵，揭開Gap全新親子時尚探索樂園的序幕。 圖片來源:官方

她也透露自己與三位當事人並無深交，坦率表示：「你們可能不相信，我朋友真的很少。人生到現在，只保留幾個好朋友和家人就夠了。」

沈玉琳休養近況 Melody：不打擾是最好的關心

過去主持《11點熱吵店》搭檔沈玉琳近來休養，Melody則展現成熟友情哲學：「不打擾就是最好的關心。沒事就是好事。」期盼對方很快恢復元氣。

圖片來源:IG

開幕限定活動登場！Gap以暖心體驗陪伴全家共享美好時光

為慶祝環球購物中心新北中和店開幕，Gap推出多重限定活動，包含即日起 – 11月23日期間，任意消費即可體驗Gap客製姓名貼乙次；11月22日 – 11月23日，單筆消費滿NT$3,888，還可讓小朋友參與「小小設計師拼豆體驗」，邀請消費者近距離感受Gap的品牌魅力。現場更特別設置作品打卡區，讓爸爸媽媽可以與孩子一同留下難忘回憶。Gap期望透過環球購物中心新北中和店，將「經典、舒適、親近生活」的品牌精神持續延伸，陪伴更多家庭在每一個日常時刻中，穿出屬於自己的風格與故事。

Gap 環球購物中心新北中和店象徵 Gap 正價店正式回歸新北市，完整產品線從新生兒一路涵蓋到成人族群。 圖片來源:官方