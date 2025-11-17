2025-11-17 17:08 女子漾／編輯王廷羽
《一吻爆炸》張基龍魅力全解析！6件事認識「IU的男人」，最強CP竟然不是安恩真？
Netflix《一吻爆炸》上線後，張基龍和安恩真的浪漫火花讓討論度瞬間爆棚。退伍後回歸的張基龍氣勢完全沒掉，反而更成熟、更有魅力，也讓不少觀眾開始挖掘他的故事。今天編輯整理了 6 件張基龍的小事，一起看看他的魅力吧！
《一吻爆炸》張基龍魅力全解析！1.牙套時期就被相中，帥到矯正都藏不住
張基龍讀西京大學表演藝術科時，還在做牙齒矯正，照理說應該是顏值低谷期，沒想到卻因為身材比例＋臉部線條太亮眼，被秀導直接挖掘。這段經歷是他成為模特兒的起點，也讓他正式走進演藝圈。
《一吻爆炸》張基龍魅力全解析！2.身高到底是186還是187！？
1992 年出生的張基龍，官方身高187公分，但好友惠利曾在節目裡爆料，他常跟人說「我大概186。」理由很可愛，就是想讓見到本人的人覺得：哇，比想像更高。這種害羞的小心機，也讓粉絲更喜歡他。
《一吻爆炸》張基龍魅力全解析！3.他是「IU的男人」：〈Red Shoes〉〈Friday〉MV男主角都由 IU 親選
2013 年，張基龍出演 IU〈The Red Shoes〉與〈Friday〉MV，而這兩位男主角都是由 IU親自挑選。之後兩人又合作《我的大叔》，「IU的男人」這稱呼也因此而生，成為他演藝旅程裡最具代表性的標籤之一。
《一吻爆炸》張基龍魅力全解析！4.外表時髦帥氣，內在卻是「老靈魂」
明明長得冷酷又前衛，私底下的張基龍卻意外擁有「長輩級幽默感」。和他合作《Born Again》的李洙赫曾笑說，張基龍非常愛講諧音梗，聊天風格超級「大叔」。他也不避諱承認自己迷戀老電影、老東西，喜歡到彷彿整個人活錯了年代。外型時髦、靈魂卻老派，這種強烈反差反而成了粉絲心中最耐看的魅力。
《一吻爆炸》張基龍魅力全解析！5.滿滿嘻哈魂、動作戲夢，害羞外表下其實住著硬派靈魂面
雖然給人感覺常是靦腆的大男孩，但張基龍的內心其實相當熱血。他非常迷嘻哈文化，早在 2016 年就勇敢站上《嘻哈民族2》舞台，展現想成為 Rapper 的野心，也讓他小小實現了自己的音樂夢。另外，他還是 UFC、MMA 的忠實觀眾，常在訪問提到想拍真正的動作戲。看著格鬥選手貼身對打的瞬間，他會熱血沸騰，那種硬派魄力是他最想在螢幕上挑戰的領域。
《一吻爆炸》張基龍魅力全解析！6.唯一公開認愛的前女友是演員「李藝娜」
2018 年，他與演員李藝娜戀情被曝光，經紀公司大方證實「確實交往過」。兩人後來和平分手，他也一直保持低調、尊重前任的態度，讓外界留下相當良好的印象。
