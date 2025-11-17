雖然已離去但我仍需要你！Lady A 深刻濃情的〈Need You Now〉永遠不變！

via Taste of Country

Hi there，有些歌曲就是會在某些時候突然地回憶起，前幾天在公車上突然想起了Lady A的經典神曲〈Need You Now〉(2009)。這首歌理所當然地已經在我的歌單中很久很久了，收錄在同名專輯《Need You Now》(2010) 裡的這首〈Need You Now〉可以說是 Lady A 最知名的歌曲了，濃烈的鄉村情歌是很多人直到現在也忘不了的作品，儘管近期他們的活躍度不如以往，或許因為在2020年從原先的 Lady Antebellum 改名為 Lady A，也或許是因為改名後和本名Anita White、藝名Lady A撞名，之後幾年一直處於商標的官司中；無論如何，歌曲是永恆的，即便樂團因為各種原因所以放不開手腳發展，但這首歌的經典程度並沒有因此減退。

在2009年釋出的這首〈Need You Now〉，當初已經是專輯裡第四首發行的單曲了，沒想到就這樣引起了大眾的高度關注，發行後在榜單上的位置也節節攀升，最高達到過 Billboard Hot 100 的亞軍寶座，並且是熱門鄉村歌曲榜的年終冠軍，當年熱門度被評為僅次於Kesha的〈TikTok〉(2009) 而已。如果是近年才注意到 Lady A 的朋友，可以從這些成績去一窺他們當年的光榮時刻，雖然近年沒有再創造出熱門單曲，但光是這首〈Need You Now〉帶來的效益就足夠讓他們成為很長一段時間的底氣了。

不同於大部分只有主唱出聲的情況，〈Need You Now〉是由 Lady A 裡的Hillary Scott和 Charles Kelley 合唱，在描述失去情人後的雜亂情緒上，男、女聲的結合更顯得從各自角度去看同一件事都是相同的懊悔，儘管心中並不真的想要回到那段逝去的感情關係，但是在分開後不久的那段期間，心裡卻是真的很需要對方陪在身邊的，這像是種自我折磨，也是種對於感情的不捨，總地來說就是有股糾結不斷地在內心拉來扯去的。

還記得當初在看歌詞時我有些驚訝，老實說如果但以旋律來感受，個人不認為這是首那麼苦情的歌曲，畢竟旋律的那份滑順及些微輕快的鄉村節奏，加上兩副嗓音中的溫柔清晰可見，如果是作為正向情緒的描寫也說得過去，因此在知道歌曲情境之後我有點訝異，不過知曉了創作背景倒也不覺得違和。當初歌曲發行前雖說公司對歌詞有些微詞，後來好在是用 Lady A 想像中的模樣問世，細品詞、曲後的感想，是會讓人陷入一種只屬於自己的回憶中，每個人的經歷及感觸都不同，但都能透過〈Need You Now〉去找會塵封在記憶的那份過往。

via Amazon

〈Need You Now〉的 MV 是用當時蠻流行的手法拍攝而成，三位成員分別在不同場景中出現，相同的都是隻身一人，並且都在獨自做著點什麼，根據歌詞來看大家都在因為失戀而孤獨著，但在影片的最後卻是反其道而行，在帶著失戀氣息的音樂中，他們見到了自己的心上人並且相聚。雖然歌曲中所描述的孤單很具體，但在 MV 裡最後卻迎來了正面的結局，這也是初次觀看時沒有想到的部分，不過這就像是填補了聽歌時的空缺一樣，在悲情故事的結尾帶出了一絲幸福不也挺生活化的嗎？

〈Need You Now〉是我還沒有認真去聽西洋音樂時就很喜歡的一首歌，甚至當時對於 Lady A 這樣的團體也沒概念，是透過這首爆紅歌曲才認識他們的，殊不知當時他們在美國已經活動了兩、三年；幸好有了這首經典歌曲，造就了 Lady A 和許多歌迷的相遇，即使有很多媒體批評他們從此之後就為自己立下了跨不過去的障礙，然而輝煌的成績就擺在那，〈Need You Now〉的銷售成績後來甚至超越了Taylor Swift的〈Love Story〉(2008)，成為了美國樂壇最暢銷的鄉村單曲。不管原唱現在的情況如何，我想我自己對於〈Need You Now〉的感覺是不會變的，每次聽就將帶回了屬於當初的悸動，不曉得大家有沒有也有這種感覺呢？

