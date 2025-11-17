只用一頁說完故事！日本人氣《一頁繪本》移展台中 限定原畫首次亮相超吸睛。圖片來源：TSUTAYA BOOKSTORE提供

只用一頁就能講完一個故事，日本熊本藝術家 TOKINOIRODORI（季乃彩） 以極具辨識度的《一頁繪本》創作風格，在台灣掀起可愛風潮。原本於 TSUTAYA BOOKSTORE 信義店展出的《一頁繪本 Tokinoirodori 個展 in 台灣》因反應熱烈，將自 11 月 15 日起移展至 TSUTAYA BOOKSTORE 台中市政店，一路展出至 12 月 31 日，讓中台灣的讀者也能沉浸在這場溫柔又充滿細節的小宇宙中。

TSUTAYA BOOKSTORE信義店展出廣受好評。圖片來源：TSUTAYA BOOKSTORE提供

展覽以「只用一頁，說完一個故事」為核心精神，作品皆以動物角色為主角，看似靜止的一幕，卻能從角色的站位、眼神到微妙動態中，讀出情緒與故事線索。每一張單頁作品都像一本被濃縮的繪本，沒有多餘句子，卻能讓觀者腦中自動補完情節。

信義店展期吸引大量讀者前來觀展與收藏，本次台中移展更帶來亮點——一幅自日本寄送、首次於台灣亮相的新增原畫《幫我拍張帥氣的照片吧！》。畫作搭配「TAISETSU NA SYASHIN DAKARA…（因為是重要的照片）」的文字，多隻動物一字排開，有的挺胸、有的害羞、有的露出燦笑，宛如一場溫馨又搞笑的拍照大合照。群像構圖與角色互動讓整幅作品極具臨場感，也被視為本次移展中最受期待的焦點。

原畫作品 〈幫我拍張帥氣的照片吧！〉首次於台灣亮相。圖片來源：TSUTAYA BOOKSTORE提供

展區將同步展出原畫、複製畫與明信片，讓讀者能以不同方式收藏這份只有一頁卻滿載情感的小世界。手繪原畫為唯一性作品，深受收藏家追捧，而複製畫與明信片則提供更親民的收藏選擇。

複製畫：以高品質輸出呈現層次筆觸與色彩。圖片來源：TSUTAYA BOOKSTORE提供

TOKINOIRODORI 自 2016 年以「一頁繪本作家」身分出道後，在日本多地舉辦展覽，也與美術顏料品牌 Liquitex 合作。他以群像構圖、多角色細緻描繪見長，作品既溫柔又帶點幽默，深受日本與台灣讀者的喜愛。年末移展至台中市政店，預計將再次掀起一波溫暖的觀展風潮。

藝術家 TOKINOIRODORI《一頁繪本》個展於 TSUTAYA BOOKSTORE 台中市政店登場。圖片來源：TSUTAYA BOOKSTORE提供