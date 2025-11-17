戴口罩＝毀容？OL實測超強3D立體口罩，告別脫妝悶熱，原來呼吸可以這麼舒服！

不知道大家是不是跟我一樣，每天踏進辦公室前，都要先深～呼～吸～一口氣，為接下來長達八小時、甚至更久的「口罩人生」做好心理準備 😫。

從擠上捷運通勤那一刻開始，口罩就成了臉上最親密、也最惱人的配件。

悶熱、呼吸不順暢、耳朵被勒得好痛，這些都還只是小case，最讓人崩潰的是，中午拿下來喝口水、吃個飯，精心化好的妝容直接印在口罩內側，粉底斑駁、口紅失蹤，下午還要見客戶，那畫面真的太尷尬了！

這幾年下來，我大概試過了市面上叫得出名字的所有口罩，從顏色、版型到材質，簡直把自己的臉當成了實驗田。

有些雖然好看，但戴起來卻像被掐住脖子；有些標榜舒適，但版型卻完全不合，兩頰旁邊大大的空隙，讓人超沒安全感。

日復一日，我幾乎都要放棄掙扎，覺得「戴口罩就是這麼回事吧」，直到我遇見了它——「郡昱3D立體口罩」，才驚覺原來戴口罩，真的可以是一件舒服又享受的事！❤️

尋尋覓覓，我的口罩蜜糖終於出現！✨ 郡昱3D立體口罩開箱

這次收到「郡昱口罩」的時候，光看外盒就先給了個好評。簡潔清爽的藍白設計，給人一種很專業、很安心的感覺。

​我拿到的是M號，盒子上還貼心標示了「一般女性、小臉男性適用」，這種小細節真的超加分！不像有些品牌尺寸分得不清不楚，買回家才發現太大或太小，完全是白花錢。

一打開盒子，我真的「哇～」了一聲！裡面不是那種常見的冰冷白色或沉悶藍色，而是超有質感的「奶茶杏」色！😍

​這個顏色真的太美、太溫柔了，完全是為我們上班族量身打造的百搭色。不管是搭配幹練的西裝外套，還是溫柔的針織衫，都毫不違和，瞬間讓整體穿搭質感提升一個檔次。

口罩本人更是讓人驚艷，摸起來的觸感非常柔軟親膚，完全沒有粗糙的刮臉感。

​側邊壓印著精緻的「JN」logo，低調又不失品味。而且我一定要大讚它的3D立體剪裁，它不是軟趴趴的那種，而是有一個很漂亮的挺度，光是拿在手上就能想像戴上後臉型會有多好看。

戴上一整天，才知道什麼叫「會呼吸的口罩」

當然，口罩好不好看是其次，最重要的還是戴起來的感受！我抱著既期待又怕受傷害的心情戴上它，結果一戴上就完全愛上。

它的版型真的太神了！那個3D立體空間設計得恰到好處，完美地在口鼻前方創造出一個舒適的空間，講話的時候嘴唇完全不會碰到口罩內層。

這代表什麼？代表我的口紅終於得救了！💄 而且因為有這個空間，呼吸起來的順暢度跟沒戴口罩幾乎沒兩樣，就算戴著它開一整個下午的會，也不會再有那種缺氧、頭昏腦脹的感覺。

​再來是它的貼合度，它能非常服貼我的臉部線條，從鼻樑、臉頰到下巴，都包覆得剛剛好，沒有任何奇怪的縫隙，安全感滿滿。

最讓我感動的是它的耳帶！它的耳帶是那種比較寬、彈性很好的材質，戴了一整天下來，我的耳朵竟然完全沒有一丁點被勒住的痛感，這對我這種需要長時間配戴的人來說，根本是救贖啊！🤩

連續配戴一週下來，我發現我的底妝也變得更持久了。

​因為口罩不直接貼著臉頰，減少了摩擦，出油脫妝的狀況改善很多。現在我敢說，郡昱3D立體口罩，絕對是我目前為止的命定口罩，沒有之一！

不只我愛用，更是全家人的守護專家





郡昱口罩最棒的一點是，他們不只照顧我們這些愛美的上班族，更是以「全家人的口罩專家」為目標。

除了我用的M號，他們還有各種尺寸，從臉型比較大的男性到小朋友的款式，一應俱全。

​家裡有小朋友的，一定懂要找到讓他們戴得住的口罩有多難，郡昱的兒童口罩不僅有可愛的圖樣，版型的舒適度也一樣沒話說，真的很推薦給各位爸爸媽媽們。

如果你對尺寸還是有點不確定，或是想親自摸摸看材質，我還有一個超棒的消息要告訴你！

郡昱在嘉義民雄的工廠直營體驗門市，最近全新裝潢重新開幕啦！

這裡根本是口罩的專屬樂園，你可以現場免費試戴各種版型的口罩，直接找到最適合你臉型的那一款，再也不用盲買踩雷了。

門市裡還有超可愛的吉祥物「郡昱口罩小英雄【呼呼】」互動打卡牆，可以玩遊戲贏獎品，超級有趣！

最棒的是，門市對面就是知名的玩具觀光工廠，完全可以安排成一個完美的嘉義親子一日遊行程。

早上帶小朋友去玩具工廠放電，下午再來郡昱門市挑選全家人的專屬口罩，簡直太完美了！

而且聽說，為了慶祝重新開幕，門市現在還有全館9折的優惠活動，住在附近或是有計畫去嘉義玩的朋友，千萬不要錯過這個好機會啊！

📍郡昱工廠直營體驗門市資訊

地址｜ 嘉義縣民雄鄉興南村工業五路2-2號1樓 (民雄頭橋工業區內)

一款好的口罩，不只是日常的防護單品，更是提升生活品質與自信的關鍵。

告別了過去那些悶熱、不適、毀掉妝容的糟糕體驗後，我才發現，原來選對口罩，可以讓一整天的心情都變得美好。

如果你也跟我一樣，還在尋尋覓覓那款對的口罩，真心推薦你試試看「郡昱3D立體口罩」。

​它帶給我的，不只是呼吸的自由和妝容的完整，更是一種從容優雅的生活態度。

別再忍受不舒服了，一起來體驗戴上就不想拿下來的舒適感吧！

🔗郡昱官方網站｜ https://reurl.cc/oYqgl3

👍郡昱官方Facebook粉絲專頁｜https://www.facebook.com/JunYuMask/

📸郡昱官方Instagram (@jnyu.mask)｜https://www.instagram.com/junyumask/