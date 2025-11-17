2025-11-17 13:55 造咖
韓劇《第一夫人》10大劇情看點！總統夫人反撲外遇丈夫，全員惡人上演權力修羅場
柳真、智鉉寓、李敏英主演的韓劇《第一夫人》自開播以來話題不斷。該劇歷時六年籌備，靈感源於1992年查爾斯三世與黛安娜王妃的訪韓行，突破傳統韓劇類型框架，融合「政治懸疑」、「家庭倫理」與「復仇爽劇」三大元素!
韓劇《第一夫人》劇情看點1.總統夫人反撲黑心丈夫
講述富家千金「車秀妍」，耗盡資源與人脈將出身平凡的丈夫「玄珉澈」推上韓國總統之位，在總統就職典禮當天，丈夫過河拆橋向成為第一夫人的秀妍提出離婚，她表面隱忍配合，實則暗中佈局反擊計劃，手握丈夫政治黑料與家族祕密，誓言「能讓他登頂，也能讓他墜落」。透過夫妻鬥智、權力暗戰、家族黑幕等多線交錯，描繪人們為慾望與權勢不擇手段的殘酷現實！
韓劇《第一夫人》劇情看點2.柳真
柳真飾演車秀妍，出身財閥家族，看似優雅隱忍，實則野心勃勃。她精於政治博弈與心理操控，悉心籌謀輔佐丈夫從政壇新人登上「總統之位」，卻在勝選當天被丈夫提出離婚。知曉丈夫婚外情的她，仍選擇避而不談，只為守住「第一夫人」的地位。她深知一旦失勢，就會重蹈母親悲劇的覆轍。面對背叛，她以冷靜與智慧展開報復，手中握有官商勾結的非法證據，誓要讓背叛者付出代價！
韓劇《第一夫人》劇情看點3.智鉉寓
智鉉寓飾演玄珉澈，新任韓國總統，出身孤兒院、曾任工廠工人，渴望改變國家的不公，初入政壇時籍籍無名時，是車秀妍以一己之力支持他，雖然身體因火災留下殘疾，卻憑著意志力與妻子支持重新站起，最終從國會議員登上總統之位。他為追查十五年前的火災真相，不惜犧牲與妻子二十年的婚姻，在就任典禮當天公開提出離婚，甚至指控妻子違反個資法將她告上法庭！
韓劇《第一夫人》劇情看點4.李敏英
李敏英飾演辛海璘，玄珉澈秘書，競選團隊首席，是工廠火災的受害家屬，同時也是總統的忠誠左右手。她以推動法案為目標，不惜犧牲道德底線。視車秀妍為政敵，刻意阻止她介入政治事務，更利用媒體曝光總統夫妻的離婚協議書，逼迫輿論倒向總統。她將政治視為人生唯一價值，即使與兒子疏遠，也在所不惜。對她而言，只要能守護理想的國家領袖，任何犧牲都值得！
韓劇《第一夫人》劇情看點5.韓秀娥
韓秀娥飾演李華真，年輕造型師，同時是車秀妍女兒的閨蜜，卻與總統發展婚外情。她既憧憬又嫉妒秀妍，將她視為模仿與取代的人生目標。隨著野心擴大，她決心成為「新一代秀妍」。在秀妍暗示她不要碰不屬於她的物和人之時，華真不惜介入她的家庭與婚姻。然而，當她以為自己站上權力邊緣時，卻意外發現母親隱藏多年的驚人祕密！
韓劇《第一夫人》劇情看點6.康承鎬
康承鎬飾演姜律師，孤兒院出身，幼年在工廠火災中失去雙親。多年後成為律師，為揭開真相不惜與權貴對抗。他接下車秀妍的離婚案，既是職業選擇，也是復仇契機。在總統強勢施壓下，沒人敢替秀妍辯護，唯有他挺身而出。當他向媒體揭露總統婚外情並反訴不當行為時，從接近車秀妍開始，所做的一切都是要報復總統夫妻，為父母討回公道！
韓劇《第一夫人》劇情看點7.金基邦
金基邦飾演尹記柱，孤兒院出身，曾是玄珉澈的摯友與工廠工人，積極幫助且支持珉澈，勞資談判當下發生火災，朋友或死或傷，性格從正直轉為怨恨，在經歷某事件後，變得怨恨珉澈並誓言要扳倒他。多年後他在總統就職典禮上投擲番茄，揚言是總統夫妻害死工友，怒吼「殺人犯」而入獄。在車秀妍與姜律師達成協議，暗中動用關係讓他獲釋！
韓劇《第一夫人》劇情看點8.朴緒耿
朴緒耿飾演秀妍與珉澈的女兒，面對父母破裂的婚姻與輿論壓力，逐漸陷入叛逆與迷惘。她與李華真原是好友，卻親眼目睹父親與閨蜜的不倫戀，怎麼也沒想到事情演變到如今的地步。替媽媽感到不值，母親多年來為家庭與名譽的犧牲，只為將父親推上總統之位。在出國留學之際霸凌毆打醜聞被爆出，選擇留下來和母親站在一起！
韓劇《第一夫人》劇情看點9.李時剛
李時剛飾演H集團楊會長，長年與秀妍處於戰略共生關係，有傳言她收取楊會長鉅額的政治資金，對於珉澈推動的法案相當不利。現任總統著手調查，檢方也展開扣押搜查，最終因「非法繼承」而被關押。他在打離婚訴訟的總統夫妻之間遊走，企圖掩蓋罪行，為保命開始策劃反擊，將懷孕的總統情婦華真視為回擊的關鍵！
韓劇《第一夫人》劇情看點10.權力博弈名場面
《第一夫人》最吸睛的，是權力與婚姻的雙重戰場。劇中出現政商勾結、婚外情、間諜竊聽等多重陰謀，像是秀妍目睹母親被刺身亡、女兒目睹父親出軌婚外情、丈夫利用女兒施壓、情婦懷孕挑釁等事件接連爆發。當車秀妍主動參加直播訪談澄清離婚傳聞，丈夫團隊設局陷害她為「竊聽門」主謀時，她她冷靜化解危機，著手反將一軍，揭露總統的虛偽面具！
韓劇《第一夫人》透過一場場權謀與情感拉扯，揭開政壇與婚姻的虛假外衣，也讓此劇成為2025年秋季最具話題的黑暗懸疑劇，喜歡這類型題材的觀眾快放入追劇清單吧！
【本文為造咖授權提供】
