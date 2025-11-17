不是鳳梨酥！韓國遊客狂掃台灣賣場「1物」，網大推：台灣之光。圖片來源：canva

不少日韓觀光客來台旅遊，喜歡購買小物及美食當伴手禮，一名網友分享日前在大賣場看到幾名韓國遊客瘋狂掃購「１物」，讓她相當驚訝，沒想到對方發現自己被看後，還笑著放回一包說「This for you」，讓她當場愣住又覺得有趣，貼文曝光後引發熱議。

一名女網友日前在Threads發文分享，在逛家樂福時，意外目睹一名韓國遊客在貨架前瘋狂掃購牙線棒，購物籃裡堆得滿滿一整籃。由於牙線棒在台灣人眼中只是平凡的日用品，這畫面讓她覺得既新奇又有趣。

圖片來源：photoac

原PO表示，她當下好奇地站在一旁觀察，卻又怕打擾對方，結果對方察覺後竟笑著將手上最後一包放回架上，還對她說「This for you」，讓她當場愣住又忍不住笑出來，只能用韓文道謝，笑稱「我該說韓國人真的很大方嗎？」

文章曝光後，引起大批網友熱烈回應，不少人都認同台灣牙線棒「真的是世界級好用」，有人表示：「有看到韓國網紅推薦台灣雙線牙線棒，說超好用、很適合當伴手禮」、「日韓的牙線都只有一條線，用兩下就斷，台灣的超耐用」、「3M牙線棒根本台灣之光」；還有港澳與美國網友也共鳴表示：「住美國我也是回台灣囤貨，真的離不開這款」。

圖片來源：pexels

這起趣味互動也意外掀起熱議，許多網友紛紛笑稱現在連牙線棒都能成為「口腔界國寶」，看來，台灣製的生活用品，不僅深得國人喜愛，也成功征服外國旅客的心。

【本文為造咖授權提供】

